Krankengeld: Reha oder früher Rente – das darf die Krankenkasse aber nicht

Krankengeld: Was Versicherte bei Anrufen der Krankenkasse jetzt beachten müssen

Wer länger krankgeschrieben ist, gerät nach einigen Wochen oft stärker in den Blick der Krankenkasse. Viele Versicherte berichten, dass sie telefonisch nach Diagnosen, Beschwerden, Behandlungen oder beruflichen Plänen gefragt werden. Was zunächst wie ein freundliches Nachfragen klingt, kann sozialrechtlich erhebliche Folgen haben.

Nach sechs Wochen endet in vielen Arbeitsverhältnissen die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. Danach kann Krankengeld gezahlt werden, wenn die Krankheit weiterhin arbeitsunfähig macht. Der Anspruch auf Krankengeld ist bei derselben Krankheit auf höchstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren begrenzt.

Wann eine längere Krankheit für die Krankenkasse wichtig wird

Von einer längerfristigen Erkrankung spricht man im Alltag meist dann, wenn die Arbeitsunfähigkeit über die ersten sechs Wochen hinausgeht. Typische Fälle sind schwere orthopädische Erkrankungen, langwierige Folgen einer Operation, psychische Erkrankungen oder Erschöpfungserkrankungen. Auch Long Covid oder ME/CFS können dazu führen, dass Betroffene über Monate nicht arbeitsfähig sind.

Für Versicherte beginnt in dieser Phase oft eine schwierige Zeit. Sie müssen sich um ärztliche Bescheinigungen, Behandlungen und finanzielle Absicherung kümmern. Gleichzeitig prüft die Krankenkasse, ob weiterhin ein Anspruch auf Krankengeld besteht.

Diese Prüfung ist nicht ungewöhnlich. Die Kasse darf erforderliche Informationen einholen, wenn sie über Leistungen entscheiden muss. Allerdings bedeutet das nicht, dass Versicherte am Telefon ausführlich über ihre Gesundheit sprechen müssen.

Warum Krankenkassen überhaupt nachfragen

Die Krankenkasse zahlt Krankengeld, solange die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Deshalb interessiert sie sich dafür, ob weiterhin Arbeitsunfähigkeit besteht, ob eine Reha infrage kommt oder ob eine Erwerbsminderungsrente geprüft werden könnte. Für die Kasse geht es dabei auch um die Frage, ob ein anderer Sozialleistungsträger zuständig werden könnte.

Gerade bei längeren Erkrankungen kann die Krankenkasse den Eindruck gewinnen, dass die Erwerbsfähigkeit gefährdet oder gemindert ist. In solchen Fällen kommt eine Aufforderung zum Reha-Antrag nach § 51 SGB V in Betracht. Das Gesetz erlaubt der Krankenkasse, Versicherten dafür eine Frist von zehn Wochen zu setzen.

Für Betroffene fühlt sich das häufig wie Druck an. Besonders bei psychischen Erkrankungen können wiederholte Nachfragen belastend sein. Wichtig ist deshalb, die eigenen Rechte und Pflichten sauber zu trennen.

Telefonische Fragen: Freundlich bleiben, aber vorsichtig sein

Ein Anruf der Krankenkasse ist nicht automatisch rechtswidrig. Versicherte dürfen aber vorsichtig sein, wenn plötzlich am Telefon Fragen zur Diagnose, zur Belastbarkeit oder zur beruflichen Zukunft gestellt werden. Mündliche Aussagen können missverstanden, verkürzt notiert oder später anders bewertet werden.

Deshalb ist es sinnvoll, keine spontanen medizinischen Einschätzungen am Telefon abzugeben. Wer krank ist, muss sich nicht in einem Telefonat zu Arbeitsfähigkeit, Heilungsverlauf oder möglichen Rentenplänen festlegen. Besser ist es, freundlich um eine schriftliche Anfrage zu bitten.

Eine sachliche Antwort kann etwa lauten: „Bitte senden Sie mir Ihre Fragen schriftlich zu. Ich werde die Anfrage dann prüfen und schriftlich beantworten.“ Damit verweigert man nicht die Mitwirkung, sondern sorgt für Klarheit.

Schriftliche Anfragen müssen ernst genommen werden

Anders ist die Lage bei schriftlichen Anfragen. Wer Krankengeld erhält, hat Mitwirkungspflichten. Nach § 60 SGB I müssen Leistungsberechtigte Tatsachen angeben, die für die Leistung erheblich sind. Die Mitwirkung hat aber Grenzen, etwa wenn Anforderungen unzumutbar oder nicht erforderlich sind.

Reagiert ein Versicherter auf berechtigte schriftliche Aufforderungen nicht, kann das Folgen haben. Sozialleistungen dürfen wegen fehlender Mitwirkung jedoch nicht ohne Weiteres versagt oder entzogen werden. Vorher muss schriftlich auf diese Folge hingewiesen und eine angemessene Frist gesetzt werden.

Das bedeutet: Ein bloßer Anruf reicht in der Regel nicht aus, um Krankengeld zu stoppen. Entscheidend sind schriftliche Aufforderungen, Fristen und die Frage, ob die verlangte Mitwirkung rechtlich zulässig ist.

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Was bei wiederholten Anrufen möglich ist

Wenn Versicherte mehrfach angerufen werden und sich bedrängt fühlen, sollten sie ruhig, aber klar reagieren. Sie können mitteilen, dass sie gesundheitliche Auskünfte nur schriftlich erteilen möchten. Wird weiter Druck aufgebaut, kann eine Beschwerde bei der Krankenkasse sinnvoll sein.

Auch eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsicht kann in Betracht kommen. Welche Aufsicht zuständig ist, hängt von der jeweiligen Krankenkasse ab. Bei bundesunmittelbaren Krankenkassen ist das Bundesamt für Soziale Sicherung zuständig, bei landesunmittelbaren Kassen die jeweilige Landesaufsicht.

In der Praxis empfiehlt es sich, Datum, Uhrzeit, Namen der anrufenden Person und Inhalt des Gesprächs kurz zu notieren. So lässt sich später nachvollziehen, was tatsächlich passiert ist. Das ist besonders wichtig, wenn am Telefon Druck ausgeübt wurde.

Die Reha-Aufforderung nach § 51 SGB V

Ein häufiger nächster Schritt ist die Aufforderung, einen Antrag auf medizinische Rehabilitation oder Leistungen zur Teilhabe zu stellen. Voraussetzung ist, dass die Erwerbsfähigkeit nach ärztlichem Gutachten erheblich gefährdet oder gemindert erscheint. Dann kann die Krankenkasse eine Frist von zehn Wochen setzen.

Diese Aufforderung sollten Betroffene sehr ernst nehmen. Wird der Antrag innerhalb der gesetzten Frist nicht gestellt, kann der Krankengeldanspruch nach Fristablauf wegfallen. Das Krankengeld kann dann erst wieder gezahlt werden, wenn die Mitwirkung nachgeholt wird und die Voraussetzungen weiter vorliegen.

Wichtig ist: Es geht zunächst um die formelle Antragstellung. Selbst wenn behandelnde Ärzte Zweifel haben, ob eine Reha medizinisch sinnvoll ist, sollte der Antrag nicht einfach ignoriert werden. Ärztliche Stellungnahmen können dem Antrag beigefügt werden.

Wenn eine Reha medizinisch problematisch sein kann

Nicht jede Reha passt zu jeder Erkrankung. Bei bestimmten Krankheitsbildern kann eine aktivierende Behandlung problematisch sein. Das wird etwa bei ME/CFS oder Long Covid diskutiert, wenn Belastung zu einer deutlichen Verschlechterung führen kann.

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In solchen Fällen sollten Betroffene nicht untätig bleiben. Sie können den Reha-Antrag stellen und gleichzeitig ausführliche Befundberichte beifügen. Eine ärztliche Einschätzung, warum eine bestimmte Reha-Maßnahme nicht angezeigt ist, kann dabei sehr wichtig sein.

Die Entscheidung trifft dann der zuständige Träger, häufig die Deutsche Rentenversicherung. Wird die Reha abgelehnt, bedeutet das nicht automatisch das Ende des Krankengeldes. Entscheidend ist, dass der Versicherte die von der Krankenkasse verlangte Antragstellung fristgerecht vorgenommen hat.

Was passiert, wenn die Reha bewilligt wird

Wird die Reha bewilligt und durchgeführt, prüft die Reha-Einrichtung unter anderem das verbliebene Leistungsvermögen. Am Ende steht häufig ein Entlassungsbericht. Darin kann stehen, ob die Person voraussichtlich wieder voll arbeiten kann, nur eingeschränkt belastbar ist oder aus Sicht der Klinik erwerbsgemindert erscheint.

Für Versicherte kann dieser Bericht weitreichende Bedeutung haben. Er kann beeinflussen, ob die Krankenkasse weitere Schritte verlangt. Auch die Rentenversicherung kann ihn für die Prüfung einer Erwerbsminderungsrente heranziehen.

Deshalb sollten Betroffene den Entlassungsbericht genau prüfen. Falls Angaben unzutreffend erscheinen, sollte zeitnah ärztlicher oder rechtlicher Rat eingeholt werden. Spätere Verfahren können stark davon abhängen, wie der Gesundheitszustand dort beschrieben wurde.

Vom Reha-Antrag zum Rentenantrag

Kommt die Reha-Einrichtung zu dem Ergebnis, dass die Erwerbsfähigkeit erheblich gemindert ist, kann anschließend ein Rentenantrag notwendig werden. Die Krankenkasse kann Versicherte auffordern, einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente zu stellen. Auch hier sollten Fristen und Schreiben genau beachtet werden.

Für viele Betroffene ist dieser Schritt emotional schwer. Eine Erwerbsminderungsrente bedeutet nicht nur eine neue Leistung, sondern auch die Anerkennung, dass eine Rückkehr in den Beruf nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist. Gleichzeitig kann sie finanziell niedriger ausfallen als das bisherige Einkommen oder das Krankengeld.

Wer unsicher ist, sollte sich beraten lassen. Sozialverbände, Fachanwälte für Sozialrecht, unabhängige Beratungsstellen und die Rentenversicherung können je nach Fragestellung helfen. Gerade bei psychischen Erkrankungen, Long Covid oder komplexen Krankheitsverläufen ist eine sorgfältige Vorbereitung wichtig.

Was Versicherte sofort beachten sollten

Situation Was Betroffene beachten sollten Telefonische Nachfrage der Krankenkasse Keine spontanen medizinischen Einschätzungen abgeben und um schriftliche Fragen bitten. Schriftliche Anfrage der Krankenkasse Fristen prüfen, wahrheitsgemäß antworten und bei Unsicherheit Beratung einholen. Aufforderung zum Reha-Antrag Die Zehn-Wochen-Frist beachten und den Antrag fristgerecht stellen. Reha ist aus ärztlicher Sicht problematisch Antrag stellen und medizinische Stellungnahmen beifügen. Reha wird abgelehnt Krankenkasse informieren und prüfen, ob ein Widerspruch gegen die Ablehnung sinnvoll ist. Aufforderung zum Rentenantrag Schreiben nicht ignorieren, Fristen notieren und rechtliche Beratung prüfen.

Warum schriftliche Kommunikation für Versicherte sicherer ist

Schriftliche Kommunikation schafft Nachweise. Versicherte können genau erkennen, welche Frage gestellt wird, welche Rechtsgrundlage genannt wird und welche Folgen bei Nichtreaktion drohen. Auch die Krankenkasse muss sich dann an den Inhalt ihres Schreibens halten.

Bei Telefonaten fehlt diese Sicherheit. Viele Betroffene sind in der Krankheitssituation angespannt, erschöpft oder verunsichert. Eine unbedachte Aussage kann später gegen sie ausgelegt werden, auch wenn sie anders gemeint war.

Deshalb ist schriftliche Kommunikation kein Zeichen fehlender Kooperation. Sie ist ein Schutz vor Missverständnissen. Wer fristgerecht und nachvollziehbar reagiert, erfüllt seine Pflichten deutlich sicherer als in einem spontanen Telefonat.

Praxisbeispiel: Krankenkasse ruft wegen Depression an

Eine Arbeitnehmerin ist seit acht Wochen wegen einer schweren Depression arbeitsunfähig. Nach sechs Wochen endet die Entgeltfortzahlung, anschließend erhält sie Krankengeld. Kurz darauf ruft die Krankenkasse an und fragt, ob sie sich eine Rückkehr an ihren Arbeitsplatz vorstellen könne.

Die Versicherte fühlt sich überfordert und sagt nur, dass sie noch nicht arbeiten könne. Später bittet sie die Krankenkasse schriftlich, künftige Fragen per Brief zu stellen. Einige Wochen danach erhält sie eine Aufforderung zum Reha-Antrag mit einer Frist von zehn Wochen.

Sie stellt den Antrag fristgerecht und fügt eine Stellungnahme ihrer Fachärztin bei. Darin wird erklärt, welche Reha-Form aus medizinischer Sicht geeignet wäre und welche Belastungen vermieden werden sollten. Dadurch erfüllt sie ihre Mitwirkungspflicht, ohne sich am Telefon zu unklaren Aussagen drängen zu lassen.

Fragen und Antworten zum Thema

Darf die Krankenkasse mich während des Krankengeldbezugs anrufen?

Ja, ein Anruf ist nicht grundsätzlich verboten. Versicherte müssen aber am Telefon keine ausführlichen medizinischen Auskünfte geben. Sicherer ist es, um eine schriftliche Anfrage zu bitten.

Muss ich Fragen der Krankenkasse schriftlich beantworten?

Berechtigte schriftliche Fragen sollten ernst genommen und fristgerecht beantwortet werden. Wer gar nicht reagiert, riskiert Probleme beim Krankengeld. Bei unklaren oder sehr weitgehenden Fragen sollte Beratung eingeholt werden.

Kann die Krankenkasse das Krankengeld wegen fehlender Mitwirkung stoppen?

Ja, das kann unter bestimmten Voraussetzungen passieren. Vorher muss aber schriftlich auf die Folgen hingewiesen und eine angemessene Frist gesetzt werden. Ein einzelnes Telefonat reicht dafür in der Regel nicht aus.

Was bedeutet eine Aufforderung zum Reha-Antrag?

Die Krankenkasse geht dann davon aus, dass die Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder gemindert sein könnte. Sie kann eine Frist von zehn Wochen setzen. Wird der Antrag nicht gestellt, kann das Krankengeld nach Fristablauf wegfallen.

Muss ich eine Reha auch beantragen, wenn mein Arzt sie kritisch sieht?

Der Antrag sollte trotzdem fristgerecht gestellt werden. Ärztliche Bedenken können dem Antrag beigefügt werden. So wird die Mitwirkung erfüllt, ohne medizinische Einwände zu verschweigen.

Was passiert, wenn die Reha eine Erwerbsminderung feststellt?

Dann kann die Krankenkasse dazu auffordern, einen formellen Antrag auf Erwerbsminderungsrente zu stellen. Die Rentenversicherung prüft anschließend, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Betroffene sollten solche Schreiben nicht ignorieren und sich bei Unsicherheit beraten lassen.