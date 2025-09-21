Das Ende vom Krankengeld naht – 12 wichtige Fragen und Antworten

Lesedauer 4 Minuten

Wenn eine schwere Erkrankung den Arbeitsalltag unterbricht, greift in Deutschland zunächst ein ausdifferenziertes Sicherungssystem. Doch nach anderthalb Jahren endet das Krankengeld – die sogenannte Aussteuerung. Was danach passiert, ist für viele Betroffene überraschend, oft widersprüchlich und im Detail kompliziert.

Krankengeld: Dauer, Anrechnung und die heikle Frage der Lücken

Der Anspruch auf Krankengeld beträgt gesetzlich höchstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren für dieselbe Erkrankung. In der Praxis wird die vorangegangene Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers angerechnet. Da die Lohnfortzahlung regelmäßig bis zu sechs Wochen läuft, reduziert sich der faktische Krankengeldbezug für die meisten Versicherten auf rund 72 Wochen.

Zentral ist die lückenlose Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Krankengeld fließt nur, wenn die Krankschreibung ohne Unterbrechung vorliegt. Kommt es aus irgendeinem Grund zu einer zeitlichen Lücke, besteht für diesen Zeitraum kein Anspruch – auch nicht rückwirkend.

Wer gesundheitlich nicht kurzfristig zum Arzt gehen kann, sollte frühzeitig klären, wie die Bescheinigung rechtzeitig verlängert wird, um Unterbrechungen zu vermeiden.

Der Brief der Krankenkasse: Der Startpunkt für die nächste Phase

Etwa zwei Monate bevor die 78-Wochen-Frist ausläuft, verschicken Krankenkassen ein Hinweisschreiben. Darin steht, dass sich Betroffene bei der Agentur für Arbeit melden sollen.

Das wirkt irritierend, denn viele haben weiterhin einen bestehenden Arbeitsvertrag und sind weiterhin arbeitsunfähig. Dennoch ist dieser Schritt zwingend: Mit dem Ende des Krankengeldes setzt die Zuständigkeit für die finanzielle Absicherung übergangsweise bei der Arbeitsagentur an.

Arbeitsvertrag bleibt bestehen – ruht aber faktisch

Die Aussteuerung beendet nicht das Arbeitsverhältnis. Der Vertrag bleibt bestehen, ruht jedoch faktisch, solange die Arbeitsunfähigkeit anhält. Ohne eine Meldung bei der Arbeitsagentur entfällt jedoch die Anschlussleistung. Entscheidend ist daher, sich rechtzeitig arbeitsuchend zu melden – idealerweise etwa in Woche 70 des Krankengeldbezugs. So wird die finanzielle Lücke nach Ende des Krankengeldes vermieden.

Nahtlosigkeitsregelung: Wenn Krankheit länger als sechs Monate andauert

Nach der Meldung prüft der Ärztliche Dienst der Agentur für Arbeit die gesundheitliche Situation. In der Regel erfolgt dies nach Aktenlage anhand ärztlicher Unterlagen, ohne persönliche Untersuchung.

Kommt die Einschätzung zu dem Ergebnis, dass die Arbeitsunfähigkeit voraussichtlich länger als sechs Monate andauert, greift die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung. Sie soll sicherstellen, dass der Leistungsbezug zwischen dem Ende des Krankengeldes und einer möglichen Rente – etwa wegen Erwerbsminderung – lückenlos weiterläuft.

Erfolgt die Bewilligung nach Nahtlosigkeit, wird Arbeitslosengeld I gezahlt, obwohl weiterhin ein Arbeitsverhältnis besteht und eine Arbeitsunfähigkeit ärztlich attestiert ist. In dieser Konstellation sollten Betroffene ihre Krankschreibung durchgehend fortführen.

Parallel wird die Agentur für Arbeit in der Regel dazu auffordern, einen Reha-Antrag zu stellen, um die Erwerbsfähigkeit zu prüfen und gegebenenfalls wiederherzustellen.

Wenn die Nahtlosigkeit abgelehnt wird: Verfügbarkeit statt Krankschreibung

Kommt der Ärztliche Dienst hingegen zu dem Schluss, dass die Arbeitsunfähigkeit nicht so lange andauern wird oder nicht (mehr) besteht, wird die Nahtlosigkeit abgelehnt. Dann muss man sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen, um Arbeitslosengeld I zu erhalten – und zwar trotz bestehenden Arbeitsvertrags und der jüngst überstandenen Krankheitsphase.

In dieser Konstellation ist es meist erforderlich, die Krankschreibung nicht fortzuführen, weil eine fortbestehende „Arbeitsunfähigkeit“ der notwendigen Verfügbarkeit widerspricht.

Das erscheint lebensfremd und ist für viele Betroffene der schwierigste Spagat. Umso wichtiger ist eine klare Absprache mit der Agentur für Arbeit und – wo nötig – fachkundige Beratung.

Reha, Wiedereingliederung oder Rente: Die Weichenstellungen nach der Aussteuerung

Mit Aussteuerung und Wechsel zur Agentur für Arbeit rückt die Frage in den Vordergrund, wie es beruflich weitergehen kann. In vielen Fällen wird ein Reha-Antrag ausgelöst – entweder bereits während des Krankengeldes durch die Krankenkasse oder später durch die Agentur für Arbeit.

Reha-Leistungen zielen auf Wiederherstellung oder wesentliche Verbesserung der Erwerbsfähigkeit. Daneben bietet sich häufig eine stufenweise Wiedereingliederung an, die jedoch in der Praxis oft spät – manchmal erst nach Aussteuerung – angegangen wird. Ob das sinnvoll ist, hängt vom Gesundheitszustand, vom Arbeitsplatz und vom Zeitfenster ab.

Steht absehbar keine Rückkehr in den Job an, kann ein Antrag auf Erwerbsminderungsrente angezeigt sein. Ob und wann dieser Schritt sinnvoll ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Er sollte sorgfältig abgewogen werden, auch mit Blick auf Reha-Ergebnisse, Prognosen der behandelnden Ärztinnen und Ärzte und mögliche gesundheitliche Entwicklungen.

Dauer und Höhe des Arbeitslosengeldes I nach Aussteuerung

Die maximale Anspruchsdauer auf Arbeitslosengeld I richtet sich nach Lebensalter und Vorversicherungszeiten. In der Regel beträgt sie bis zu zwölf Monate. Ab einem Alter von 58 Jahren kann sie auf bis zu 24 Monate anwachsen, sofern die erforderlichen Anwartschaften erfüllt sind.

Für die konkrete Berechnung ist entscheidend, welche Entgelte in der maßgeblichen Bemessungszeit zugrunde gelegt werden. Wie genau sich das frühere Einkommen und Phasen des Krankengeldbezugs auf die ALG-Berechnung auswirken, ist ein eigenes Thema, das im Zweifel individuell geprüft werden sollte.

Wenn weder Wiedereinstieg noch Rente gelingt: Bürgergeld als Auffangnetz

Sollte nach Krankengeld und Arbeitslosengeld I weiterhin keine Arbeitsaufnahme möglich sein und zugleich kein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente bestehen, bleibt als Auffangnetz das Bürgergeld. Dabei handelt es sich um eine bedarfsgeprüfte Leistung.

Vermögen und Einkommen – einschließlich das des Partners oder der Partnerin – werden berücksichtigt. In seltenen Sonderfällen kann unter engen Voraussetzungen erneut Krankengeld in Betracht kommen, in der Praxis ist das allerdings die Ausnahme.

Wer in Kürze regulär eine Altersrente beziehen kann, hat je nach persönlicher Situation zusätzliche Optionen, deren Vor- und Nachteile genau gegeneinander abgewogen werden sollten.

Typische Fehler vermeiden: Fristen wahren, Nachweise sichern, Kommunikation steuern

Die meisten Probleme entstehen durch versäumte Fristen oder widersprüchliche Konstellationen. Besonders häufig sind Lücken in der Krankschreibung, die ungewollt den Krankengeldanspruch unterbrechen. Ebenso kritisch ist eine zu späte Meldung bei der Agentur für Arbeit, die zu Zahlpausen führt. Wer auf die Nahtlosigkeit angewiesen ist, sollte die Attestlage vollständig und nachvollziehbar halten.

Wer hingegen Verfügbarkeit signalisieren muss, sollte die formalen Voraussetzungen konsequent erfüllen und die eigene gesundheitliche Leistungsfähigkeit so beschreiben, wie es die Vermittlung erfordert. In allen Phasen gilt: Arztberichte, Bescheide und Schriftverkehr systematisch sammeln.

Beratung und Unterstützung: Warum professionelle Hilfe sich lohnt

Die Aussteuerung ist für Betroffene nicht nur finanziell, sondern auch psychisch eine schwere Phase. Unklare Zuständigkeiten, widersprüchliche Anforderungen und formaljuristische Hürden sorgen schnell für Überforderung.

Eine gute Beratung kann hier viel bewirken – von der optimalen Taktung der Anträge über die medizinische Dokumentation bis zur strategischen Entscheidung zwischen Reha, Wiedereingliederung und Rentenantrag. Fachanwältinnen und Fachanwälte für Sozialrecht, Sozialverbände mit Beratungsangeboten sowie unabhängige Renten- und Reha-Beratungen sind geeignete Anlaufstellen.

Gekonnt durch die Aussteuerung – mit Plan, Fristenkontrolle und klarer Strategie

Wer sich frühzeitig auf das Ende des Krankengeldes vorbereitet, verhindert vermeidbare Lücken und schafft die Grundlage für eine tragfähige Anschlussleistung. Maßgeblich sind die lückenlose Krankschreibung, die rechtzeitige Meldung bei der Agentur für Arbeit, eine schlüssige ärztliche Dokumentation und die richtige Einordnung in Nahtlosigkeit oder Verfügbarkeit. Parallel sollten Reha-Möglichkeiten, eine stufenweise Wiedereingliederung und – wo nötig – die Erwerbsminderungsrente sorgfältig geprüft werden.

Mit guter Vorbereitung und verlässlicher Beratung lässt sich die anspruchsvolle Übergangsphase strukturiert bewältigen.