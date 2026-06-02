Klageflut an den Sozialgerichten verrät jetzt schon viel über die Neue Grundsicherung

Wer einen Sanktionsbescheid vom Jobcenter bekommt, hat einen Monat Zeit, Widerspruch einzulegen. Wer nach dem Widerspruch vor dem Sozialgericht klagt, wartet auf einen Termin. In Nordrhein-Westfalen dauert dieses Warten länger als je zuvor.

An den acht Sozialgerichten des Landes sind 2025 fast 74.000 neue Verfahren eingegangen, so viele wie seit Jahren nicht. Jedes vierte Sozialgerichtsverfahren in ganz Deutschland läuft an einem dieser acht Gerichte. Und der Deutsche Richterbund erwartet, dass es 2026 und 2027 noch mehr werden.

Neue Grundsicherung ab Juli 2026: Was die Zahlen über die Reform sagen

Die Regierung begründet die Abschaffung des Bürgergelds und den Übergang zur neuen Grundsicherung zum 1. Juli 2026 damit, Menschen schneller in Arbeit zu bringen. Das Jobcenter soll zum Vermittler werden, der mit klaren Pflichten und harten Konsequenzen für Tempo sorgt.

Was die Zahlen aus den Sozialgerichten zeigen, ist ein anderes Bild: Für jeden weiteren Druck, den der Gesetzgeber auf Leistungsbeziehende ausübt, steigt die Zahl der Menschen, die diesen Druck vor Gericht anfechten.

Eilverfahren massiv gestiegen

Die Hauptsacheverfahren an den Sozialgerichten NRWs wuchsen 2025 um knapp zehn Prozent auf 66.308 Fälle. Die Eilverfahren, in denen Menschen die sofortige Aussetzung einer Entscheidung beantragen weil sie sonst ihre Miete nicht zahlen können oder kein Geld mehr für Essen haben, stiegen im selben Zeitraum um 56 Prozent auf 7.615 Verfahren.

Ein Eilverfahren ist kein bürokratischer Routinevorgang. Es ist der Antrag eines Menschen in akuter Not, der sagt: Wenn das Gericht nicht sofort eingreift, kann ich meinen Alltag nicht aufrechterhalten und meine Würde nicht wahren.

Was Sanktionen wirklich bewirken: Das Gericht als letzter Ausweg

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 5. November 2019 (Az. 1 BvL 7/16) klargestellt: Sanktionen über 30 Prozent des Regelbedarfs sind nach derzeitiger Erkenntnislage mit dem Grundgesetz unvereinbar. Die Begründung war präzise.

Die Wirksamkeit von Sanktionen sei wissenschaftlich nicht hinreichend belegt. Die Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 des Grundgesetzes stehe allen Menschen zu, sie müsse nicht erarbeitet werden und gehe nicht durch vermeintlich unwürdiges Verhalten verloren.

Die neue Grundsicherung plant Sanktionen, die über diese Grenze hinausgehen: Beim ersten unentschuldigten Terminversäumnis droht eine Sofortkürzung von 30 Prozent. Bei Wiederholungen kann der Leistungsentzug bis auf einen symbolischen Euro pro Monat gehen, inklusive der Wohnkostenübernahme.

Das Bundesverfassungsgericht hat solche Totalsanktionen nur für sehr eng begrenzte Ausnahmefälle für möglich gehalten, in denen tatsächlich und ohne erkennbaren Grund eine praktisch sofort mögliche existenzsichernde Arbeit verweigert wird. Die breite Anwendung auf Terminversäumnisse fällt nicht darunter.

Dass diese Fragen vor den Sozialgerichten landen werden, ist sicher. Der Richterbund nennt die Reform ausdrücklich als Hauptgrund für die erwarteten Mehrbelastungen 2026 und 2027.

Der Widerspruch im System: Jobcenter soll vermitteln, Gericht soll kontrollieren

Das Jobcenter ist keine Strafbehörde. Sein gesetzlicher Auftrag ist Vermittlung: Menschen in Arbeit bringen, Qualifizierungen ermöglichen, Hemmnisse abbauen. Diesen Auftrag kann ein Jobcenter nicht erfüllen, wenn es gleichzeitig eine Sanktionsmaschinerie betreibt, die Widersprüche, Klagen und Eilverfahren auswirft.

Jedes dieser Verfahren bindet Personal beim Jobcenter selbst, das Nachweise aufbereiten, Gegendarstellungen formulieren und Akteneinsicht gewähren muss. Die Ressource, die für Vermittlung nicht zur Verfügung steht, landet vor Gericht.

📚 Lesen Sie auch: Krankenkassen: Nur die Hälfte bei Zuzahlungen mit chronischer Erkrankung

Mehr Personal und mehr Kosten

Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn vom Deutschen Richterbund sagte, vermehrte Streitfälle rund um das Bürgergeld sowie Ansprüche aus der Sozialversicherung hätten die Fallzahlen bereits 2025 deutlich steigen lassen. Für die Zukunft warnte er: Ohne zusätzliches Personal würden die Sozialgerichte die wachsende Verfahrenszahl kaum bewältigen können.

Mehr Personal bei den Sozialgerichten kostet die öffentliche Hand Geld. Dieses Geld ist nicht in den Berechnungen der Reform vorgesehen, die als Sparmaßnahme angekündigt wurde.

Was längere Verfahren für Betroffene bedeuten

Wer vor einem Sozialgericht auf seinen Termin wartet, wartet nicht in gesicherter Lage. Wer Widerspruch eingelegt hat, bekommt die Sanktion dadurch nicht automatisch ausgesetzt, die aufschiebende Wirkung greift im Sanktionsrecht nur eingeschränkt, und viele Betroffene wissen das nicht.

Ein Eilverfahren können Betroffene selbst ohne Anwalt einreichen, das Sozialgericht erhebt keine Gebühren. Aber das Einreichen eines Eilantrags setzt voraus, dass man weiß, dass es ihn gibt, dass man weiß, wie er formuliert wird, und dass man die Nerven aufbringt, ihn in einer akuten Krise zu stellen.

Ein Eilverfahren, das Wochen dauert, bedeutet Wochen, in denen ein sanktionierter Haushalt mit weniger Geld für Essen und Strom auskommen muss. Bei einer Totalsanktion, die auch die Miete streicht, sind sechs Wochen ohne Gerichtsentscheid sechs Wochen an der Grenze zur Wohnungslosigkeit.

Die sehr deutliche Zunahme der Eilverfahren zeigt, dass immer mehr Menschen den Justizweg als letzte Notbremse ziehen müssen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Hinter der Statistik Tausende Menschen. Das sind Betroffene mit psychischen Erkrankungen, die Termine versäumen, weil sie nicht in der Lage sind, das Haus zu verlassen; das sind Männer und Frauen mit Sprachbarrieren, die Bescheide nicht verstehen; das sind Überforderte in einem System, das mehr und schnellere Reaktionen verlangt, während die Beratung fehlt.

Für diese Betroffenen bedeutet ein überlastetes Sozialgericht Monate ohne Geld und mit dem Risiko, die Wohnung zu verlieren, bevor ein Gericht überhaupt entschieden hat.

Totalsanktionen und das Grundgesetz: Der Streit, der noch nicht entschieden ist

Die Bundesregierung beruft sich für die geplanten Totalsanktionen auf eine einzelne Randnummer des BVerfG-Urteils von 2019, die einen sehr eng gefassten Ausnahmefall beschreibt. Juristen und Verfassungsrechtler lesen diese Passage unterschiedlich.

Das Bundesverfassungsgericht hat nicht entschieden, dass Totalsanktionen grundsätzlich zulässig sind. Es hat beschrieben, unter welchen extremen und denkbaren Ausnahmeumständen sie nicht von vornherein ausgeschlossen seien.

Die Verfassungsrichter nahmen dafür keine realen Fälle zum Vorbild, sondern eine theoretisch vorstellbare Situation, in der jemand erstens unmittelbar arbeitsfähig und zweitens die praktische Möglichkeit hätte, sich durch Erwerbsarbeit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren.

In dieser Situation wäre keine Hilfebedürftigkeit mehr gegeben. Die Bundesregierung spielt durch die breite gesetzliche Anwendung dieser Ausnahme als Regelfall gezielt mit den Grenzen des Grundgesetzes, und die Sozialgerichte werden die ersten sein, die prüfen müssen, ob es sich dabei nicht längst um ein Spiel mit gezinkten Karten handelt.

Totalsanktionen treffen Leistungsbezieher und überlasten Gerichte

Wer also nach dem 1. Juli 2026 eine Totalsanktion erhält und dagegen klagt, tut das nicht aus Arbeitsunwilligkeit. Er fordert das Gericht auf zu prüfen, ob das Gesetz, das diese Sanktion ermöglicht, mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Diese Prüfung ist sein Recht; und das Grundgesetz schützt dieses Recht unabhängig davon, wie unbequem es dem Gesetzgeber ist.

Es ist dasselbe Recht, dessen Wahrnehmung bereits jetzt die Sozialgerichte mit täglich neuen Verfahren füllt. Die Reform schafft mehr Anlässe für genau diese Prüfung.

Was Betroffene jetzt wissen müssen

Gegen jeden Sanktionsbescheid kann Widerspruch eingelegt werden, fristgebunden auf einen Monat nach Zugang des Bescheids. Der Widerspruch muss schriftlich eingelegt werden, eine Begründung ist für die Fristwahrung nicht nötig.

Wer die Sanktion für existenzbedrohend hält und keinen Aufschub mehr hat, kann beim Sozialgericht einen Eilantrag stellen. Das Verfahren ist kostenlos, ein Anwalt ist nicht erforderlich. Sozialverbände wie VdK und SoVD und kostenlose Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände helfen beim Formulieren.

Sanktionen nicht klaglos hinnehmen

Wer ab Juli 2026 mit der neuen Grundsicherung konfrontiert ist, sollte jeden Bescheid sofort prüfen und bei Unklarheiten unverzüglich handeln. Die Sozialgerichte sind überlastet, aber sie sind das einzige verfügbare Werkzeug, das den Grundrechtsschutz gegen einen Bescheid durchsetzt. Wer die Fristen verpasst, verliert dieses Werkzeug.

Die Reform bedeutet für Millionen Menschen bringt mehr Druck, engere Fristen, und langsamere Gerichte. Die Bundesregierung nimmt die Überlastung der Sozialgerichte als Nebeneffekt der Verschärfung der Grundsicherung in Kauf. Zahlen müssen dafür andere.

Die Betroffenen werden diesen Preis ebenso tragen wie die Richter an den Sozialgerichten, die in Arbeit ersticken.

Häufige Fragen zur Grundsicherung und Sanktionen

Kann ich beim Sozialgericht ohne Anwalt klagen?

Ja. Vor den Sozialgerichten besteht kein Anwaltszwang. Die Klage kann schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle eingereicht werden. Es fallen keine Gerichtskosten für Versicherte an. Wer keinen Anwalt bezahlen kann, kann beim Amtsgericht Beratungshilfe und beim Sozialgericht Prozesskostenhilfe beantragen.

Was ist der Unterschied zwischen Widerspruch und Eilantrag?

Der Widerspruch richtet sich an das Jobcenter selbst und muss innerhalb eines Monats eingelegt werden. Er setzt die Sanktion nicht automatisch aus. Der Eilantrag richtet sich an das Sozialgericht und kann gestellt werden, wenn eine akute Notlage besteht, die ein reguläres Klageverfahren nicht abwarten kann. Beide Wege schließen sich nicht aus, sie können gleichzeitig verfolgt werden.

Ab wann gilt die neue Grundsicherung?

Das Gesetz soll schrittweise ab 1. Juli 2026 in Kraft treten. Für bereits laufende Leistungsbezieher gelten Übergangsregelungen, deren genaue Ausgestaltung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht in allen Punkten feststand. Die neuen Sanktionsregelungen sollen nach bisherigem Stand ab dem 1. Juli 2026 für neue und laufende Fälle gelten.

Quellen

Deutscher Richterbund: Angaben zu Sozialgerichtsverfahren NRW 2025, Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn (dpa, Mai 2026)

Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 5. November 2019, Az. 1 BvL 7/16 (Sanktionen im SGB II)

Bundestag: Umgestaltung des Bürgergelds zur neuen Grundsicherung, beschlossen März 2026 (bundestag.de)