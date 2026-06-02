Bürgergeld: Jobcenter zahlt Führerschein aber nur mit diesem Schreiben

Das Jobcenter zahlt den Führerschein – aber nur, wer den Antrag richtig stellt und die entscheidende Bedingung erfüllt. Wer einfach anfragt, ob das Jobcenter „die Fahrschule” bezuschusst, bekommt fast immer eine Absage. Wer dagegen ein schriftliches Jobangebot vorlegt, das den Führerschein als Einstellungsvoraussetzung nennt, hat eine reale Chance auf Kostenübernahme.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Anträgen entscheidet darüber, ob mehrere Tausend Euro aus dem sogenannten Vermittlungsbudget fließen oder nicht.

Jobcenter und Führerschein-Kosten: Was das Gesetz erlaubt

Die rechtliche Grundlage liegt in § 16 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB II, der Jobcenter ermächtigt, Leistungen aus dem sogenannten Vermittlungsbudget zu erbringen. Das Vermittlungsbudget ist ein Ermessensinstrument: Es deckt Kosten, die für die Anbahnung oder Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung notwendig sind.

Bewerbungskosten, Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen, Arbeitskleidung – und unter bestimmten Voraussetzungen auch die Fahrschulkosten.

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage (BT-Drucksache 20/12035, 25. Juni 2024) klargestellt: Der PKW-Führerschein der Klasse B gilt im Sozialrecht als Teil der privaten Lebensgestaltung. Das ist der Ausgangspunkt, an dem die meisten Anträge scheitern.

Denn allein der Wunsch nach mehr Mobilität oder besseren Chancen reicht nicht aus. Notwendig ist ein konkreter beruflicher Anlass, der ohne Fahrerlaubnis nicht erfüllt werden kann.

Die eine Bedingung, die über Bewilligung oder Ablehnung entscheidet

Jobcenter prüfen beim Führerschein-Antrag nach einem zentralen Kriterium: Liegt eine konkrete Arbeitsstelle vor, für die der Führerschein zwingend notwendig ist? Das Landessozialgericht Hessen hat am 28. Februar 2024 (L 6 AS 75/23) entschieden, dass eine Förderung an das Vorliegen eines konkreten bedingten Arbeitsangebots geknüpft ist.

Der Kläger hatte keinen Arbeitgeber vorweisen können, der seinen Führerschein als Einstellungsbedingung benannt hatte. Das Gericht lehnte ab.

Ein schriftliches Arbeitgeberschreiben, in dem steht, dass die Einstellung vom Führerschein abhängt, genügt dagegen als Nachweis. Das Sozialgericht Hamburg (S 62 AS 1531/21, 4. Juli 2022) entschied zugunsten eines Pizzabäckers, der als Aufstockender eine Vollzeitstelle als Fahrer bekommen sollte, sobald er die Klasse-B-Fahrerlaubnis vorlegen könnte.

Das Jobcenter hatte den Antrag abgelehnt, weil es Zweifel an den Deutschkenntnissen des Antragstellers hatte. Das Gericht stellte klar, dass das keinen zulässigen Ablehnungsgrund darstellt, solange der berufliche Bezug belegt ist.

Neben dem Jobangebot muss eine weitere Bedingung erfüllt sein: Der Arbeitsort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar oder nicht zu den Arbeitszeiten anfahrbar. Die Bundesregierung hat das in ihrer parlamentarischen Antwort ausdrücklich als Fördervoraussetzung benannt.

Wer in einer Großstadt mit gut ausgebautem Nahverkehr lebt, hat deshalb eine schwächere Ausgangsposition als jemand, der auf dem Land wohnt oder Schichten arbeiten wird, die kein Bus- oder Bahnangebot abdeckt.

PKW-Führerschein oder LKW-Führerschein: Unterschiedliche Förderwege

Die Bundesregierung unterscheidet ausdrücklich zwischen Klasse B und den Berufskraftfahrer-Klassen. Der PKW-Führerschein Klasse B kann über das Vermittlungsbudget gefördert werden. Ein Bildungsgutschein für Klasse B ist dagegen der falsche Antrag: Fahrschulkurse für Klasse B gelten mangels Berufsbezug nicht als berufliche Weiterbildung und können über diesen Weg nicht gefördert werden.

Wer den falschen Förderweg beantragt, bekommt eine Ablehnung, obwohl die Voraussetzungen für das Vermittlungsbudget erfüllt gewesen wären.

Der LKW-Führerschein der Klassen C, CE oder D funktioniert anders. Wer Berufskraftfahrer werden will, kann einen Bildungsgutschein beantragen; die Führerscheinkosten sind dann Bestandteil einer förderfähigen Weiterbildungsmaßnahme.

Das gilt auch für mobile Pflegedienste: Enthält eine Weiterbildung zur Pflegefachkraft den Führerschein als unabdingbare Voraussetzung, und überwiegen die berufsbezogenen Inhalte, kann auch Klasse B über diesen Weg gefördert werden.

Wie hoch ist die Förderung – und muss man etwas zurückzahlen?

Förderungen aus dem Vermittlungsbudget sind immer Zuschüsse, keine Darlehen. Eine Rückzahlungspflicht besteht nicht, wenn die Maßnahme vollständig absolviert wird. Wer die Fahrschule abbricht, muss dagegen mit Konsequenzen rechnen.

Beim PKW-Führerschein der Klasse B erstattet das Jobcenter üblicherweise nicht die vollen Kosten. Da der Führerschein auch privat genutzt werden kann, berücksichtigen Jobcenter einen Eigenanteil. Die Bundesregierung hat bestätigt, dass die vollen Kosten nicht gefördert werden.

Ein Jobcenter in München sieht nach seinen Förderrichtlinien einen Eigenanteil von 25 Prozent vor. Andere Jobcenter legen den Betrag im Einzelfall fest; eine bundesweit einheitliche Grenze gibt es nicht. Wer einen PKW-Führerschein beantragt, sollte deshalb von Anfang an davon ausgehen, dass ein Teil der Fahrschulkosten selbst zu tragen ist.

Wer den Förderantrag stellt, sollte zwei bis drei Kostenvoranschläge verschiedener Fahrschulen beilegen. Das ermöglicht dem Jobcenter einen Vergleich und stärkt die eigene Position: Es zeigt, dass man die wirtschaftlichste Lösung gesucht hat.

So stellen Sie den Antrag auf Führerschein-Kostenübernahme

Ein formloser Brief mit Datum und Unterschrift genügt; ein vorgeschriebenes Formular gibt es nicht. Das Schreiben sollte ausdrücklich als Antrag auf Leistungen aus dem Vermittlungsbudget bezeichnet werden und den Paragrafen nennen.

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Wer diesen Begriff nicht verwendet, riskiert, dass der Sachbearbeiter den Antrag in eine andere Schublade sortiert und nach anderen Kriterien prüft.

Folgende Angaben gehören in das Schreiben: Bezeichnung und Adresse des Arbeitgebers, genaue Tätigkeitsbeschreibung der in Aussicht stehenden Stelle, Erklärung, warum der Führerschein zwingende Einstellungsvoraussetzung ist, und Nachweis, dass der Arbeitsort mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Arbeitszeiten nicht erreichbar ist.

Ein Screenshot der ÖPNV-Auskunft oder eine kurze Streckenanalyse mit den relevanten Fahrzeiten genügt als Beleg.

Das wichtigste Begleitdokument ist das schriftliche Arbeitgeberschreiben: ein Brief oder eine E-Mail des Unternehmens, das ausdrücklich festhält, dass die Einstellung erfolgt, sobald die Fahrerlaubnis vorliegt.

Ohne dieses Schreiben fehlt der Nachweis der konkreten Einstellungsaussicht, und das Jobcenter kann den Antrag ablehnen. Wer eine Stelle erst in Aussicht hat, aber noch kein solches Schreiben besitzt, sollte es vor der Antragstellung beim Arbeitgeber anfordern.

Ablehnung erhalten: So legen Sie Widerspruch ein

Eine Ablehnung des Vermittlungsbudget-Antrags ist kein Endpunkt. Das Jobcenter übt hier Ermessen aus, und zwei typische Ermessensfehler machen einen Bescheid angreifbar.

Erstens der Ermessensausfall: Das Jobcenter prüft den Einzelfall überhaupt nicht, sondern lehnt pauschal ab, ohne sich mit den eingereichten Unterlagen auseinanderzusetzen.

Zweitens der Ermessensfehlgebrauch: Es zieht sachfremde Argumente heran, etwa Zweifel an Sprachkenntnissen oder allgemeine Zweifel an der Beschäftigungsfähigkeit, obwohl ein konkretes Stellenangebot vorliegt.

Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Ablehnungsbescheids einzulegen, schriftlich beim Jobcenter. Im Widerspruch sollte konkret benannt werden, welcher Ermessensfehler vorliegt, und das Arbeitgeberschreiben sollte erneut beigefügt oder auf die bereits eingereichten Unterlagen verwiesen werden.

Läuft die Widerspruchsfrist ab, wird der Bescheid bestandskräftig. Nach einem abschlägigen Widerspruchsbescheid kann Klage beim Sozialgericht eingereicht werden; die Klagefrist beträgt ebenfalls einen Monat.

Kein konkretes Jobangebot, aber ein dringender Mobilitätsbedarf? Dann kann in bestimmten Einzelfällen der sogenannte freie Förderweg nach § 16f SGB II helfen. Er erlaubt dem Jobcenter, Leistungen zu erbringen, die im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt sind, wenn sie dem Ziel der Eingliederung in Arbeit dienen.

Die Bundesregierung hat bestätigt, dass über diesen Weg Zuschüsse für Führerscheine oder Fahrzeugreparaturen möglich sind. Der Anspruch ist hier aber schwächer ausgestaltet als beim Vermittlungsbudget.

Häufige Fragen zur Führerschein-Förderung durch das Jobcenter

Kann das Jobcenter die Förderung auch für Aufstocker gewähren?

Ja. Das Vermittlungsbudget steht nicht nur Vollbezieherinnen und -beziehern von Bürgergeld offen, sondern auch erwerbstätigen Aufstockerinnen und Aufstockern. Wer bereits in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt ist, aber mit einem Führerschein eine sozialversicherungspflichtige Vollzeitstelle aufnehmen könnte, kann ebenfalls einen Antrag stellen.

Das Sozialgericht Hamburg hat genau diesen Fall entschieden: Ein Pizzabäcker mit Minijobeinkommen bekam die Förderung, weil sein Arbeitgeber eine Vollzeitstelle als Fahrer angeboten hatte.

Muss das Jobcenter übernehmen, wenn alle Bedingungen erfüllt sind?

Nicht automatisch. Das Vermittlungsbudget bleibt ein Ermessensinstrument. Sind aber alle Voraussetzungen erfüllt und ist keine andere Entscheidung mehr rechtmäßig, kann das Ermessen auf Null reduziert sein. Das Jobcenter hätte dann faktisch keine Wahl mehr, als zu bewilligen.

Ob dieser Fall vorliegt, hängt von der Stärke der Belege ab; ein konkretes Arbeitgeberschreiben und ein belegter fehlender ÖPNV-Anschluss sind die stärksten Argumente.

Was gilt für Fahrzeuge, die kein Auto sind: Motorroller, Fahrrad?

Das Vermittlungsbudget ist nicht auf den PKW-Führerschein beschränkt. Wer nachweist, dass eine konkrete Stelle von der Mobilität mit einem anderen Fahrzeug abhängt, kann auch andere Kosten beantragen.

Aus der Praxis sind Zuschüsse für Motorroller und Fahrräder bekannt, wenn diese das einzige realistische Verkehrsmittel für den Arbeitsweg darstellen. Der gleiche Grundsatz gilt: Der berufliche Bezug muss konkret und nachweisbar sein, nicht nur plausibel klingen.

Quellen

Bundesregierung: Antwort auf parlamentarische Anfrage zur Kostenübernahme für Führerscheine als Mittel zur Integration in den Arbeitsmarkt, BT-Drucksache 20/12035 vom 25.06.2024

dejure.org: § 16 SGB II – Leistungen zur Eingliederung, aktuelle Fassung (Stand 24.12.2025)

Sozialgesetzbuch-sgb.de: § 44 SGB III – Förderung aus dem Vermittlungsbudget