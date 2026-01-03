Kinderfreibetrag 2026: Günstigerprüfung – Wann der Kinderfreibetrag wirklich Geld bringt

Lesedauer 3 Minuten

Ab Januar 2026 steigt das Kindergeld auf 259 Euro pro Kind und Monat. Parallel gilt für 2026 ein steuerlicher Gesamtfreibetrag pro Kind von 9.756 Euro im Jahr (Kinderfreibetrag plus Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf).

Viele Eltern schließen daraus vorschnell: „Wenn Kindergeld läuft, bringt der Kinderfreibetrag nichts.“ Genau hier greift die Günstigerprüfung – und die sorgt in vielen Fällen dafür, dass Eltern trotz Kindergeld zusätzlich über die Steuer profitieren.

Die Günstigerprüfung in klaren Worten

Im Einkommensteuerbescheid vergleicht das Finanzamt automatisch zwei Varianten: Entweder bleibt es bei der Förderung über das Kindergeld, oder es setzt die Freibeträge an, weil sie eine höhere Steuerentlastung erzeugen.

Sie müssen dafür keinen Extra-Antrag stellen – in der Praxis kommt es aber darauf an, dass die Angaben zum Kind in der Steuererklärung vollständig sind (typischerweise über die Anlage Kind).

Wenn die Freibeträge günstiger sind, passiert etwas, das viele missverstehen: Der Kindergeldanspruch wird im Bescheid rechnerisch „gegengerechnet“, damit es nicht zu einer Doppelbegünstigung kommt.

Das bedeutet nicht automatisch, dass Kindergeld „zurückgezahlt“ werden muss, sondern dass das Steuerergebnis so berechnet wird, als wäre der Vorteil aus Kindergeld bereits berücksichtigt.

Ab wann lohnt sich der Kinderfreibetrag 2026?

Für eine schnelle Orientierung reicht eine robuste Faustlogik: Der Kinderfreibetrag lohnt sich dann, wenn die Steuerersparnis aus dem Abzug der 9.756 Euro höher ist als der jährliche Kindergeldanspruch von 3.108 Euro (259 × 12). Daraus ergibt sich ein Kipp-Punkt beim Grenzsteuersatz von rund 31,9 %.

Das ist der entscheidende Punkt: Es geht nicht um „Brutto-Einkommen“, sondern um das zu versteuernde Einkommen (zvE) und den Grenzsteuersatz, der sich daraus im Tarif ergibt.

Als grobe Orientierung liegt der Bereich, in dem die Prüfung häufig auf Freibetrag umstellt, bei Singles etwa um 40.000 Euro zvE; bei zusammen veranlagten Ehepaaren verschiebt sich die Größenordnung häufig in Richtung 80.000 Euro zvE, weil der Splittingtarif über die Halbteilung wirkt.

Diese Werte sind keine festen Grenzen, sondern typische Größenordnungen – je nachdem, wie hoch Werbungskosten, Sonderausgaben oder Vorsorgeaufwendungen sind, kann die Schwelle spürbar früher oder später erreicht werden.

Drei Rechenbeispiele 2026 (verständlich, mit realistischem Effekt)

Die Beispiele zeigen den Mechanismus bewusst vereinfacht über den Grenzsteuersatz, weil genau diese Logik in der Praxis erklärt, warum die Entscheidung „kippt“.

Beispiel Ergebnis zvE 36.200 € (Single), Grenzsteuersatz ca. 30 %: Entlastung ≈ 9.756 € × 0,30 = 2.927 €; Kindergeldanspruch 3.108 €. Meist bleibt Kindergeld günstiger. zvE 40.200 € (Single), Grenzsteuersatz ca. 32 %: Entlastung ≈ 9.756 € × 0,32 = 3.122 €; Kindergeldanspruch 3.108 €. Kipp-Punkt: Freibetrag wird knapp günstiger. Hoher Tarifbereich (z. B. Grenzsteuersatz 42 %): Entlastung ≈ 9.756 € × 0,42 = 4.098 €; Kindergeldanspruch 3.108 €. Freibetrag ist deutlich günstiger; Vorteil gegenüber Kindergeld grob ~ 990 € pro Kind/Jahr.

Warum sich der Kinderfreibetrag manchmal „trotz Kindergeld“ bemerkbar macht, auch wenn Kindergeld gewinnt

Selbst wenn in der eigentlichen Einkommensteuer-Vergleichsrechnung das Kindergeld günstiger bleibt, können die Kinderfreibeträge bei Zuschlägen wie Kirchensteuer und – je nach Fall – Solidaritätszuschlag einen Effekt haben, weil die Bemessungsgrundlagen dort anders anknüpfen und Freibeträge teilweise mitwirken.

Für Eltern kann das im Ergebnis bedeuten: Im Kern bleibt zwar Kindergeld die „Hauptförderung“, im Bescheid zeigt sich aber trotzdem eine kleine Zusatzentlastung.

Getrennte Eltern: Auszahlung ist nicht gleich steuerliche Zuordnung

Bei getrennt lebenden Eltern ist die wichtigste Klarstellung: Entscheidend ist nicht, wer das Kindergeld ausgezahlt bekommt, sondern wie Kinderfreibeträge beim jeweiligen Elternteil steuerlich zu berücksichtigen sind.

Im Regelfall werden Freibeträge zwischen den Eltern hälftig aufgeteilt; entsprechend wird auch der Kindergeldanspruch für die Vergleichsrechnung nicht einfach dem Auszahlungsberechtigten „voll“ zugerechnet, sondern in dem Umfang berücksichtigt, in dem beim jeweiligen Elternteil Freibeträge anzusetzen sind.

Abweichungen gibt es vor allem dann, wenn Freibeträge unter bestimmten Voraussetzungen übertragen werden oder besondere Konstellationen vorliegen – genau deshalb lohnt es sich, bei Trennung die Angaben in der Anlage Kind besonders sauber zu machen.

Woran Sie im Steuerbescheid erkennen, ob Kindergeld oder Freibetrag „gezogen“ hat

Ob die Günstigerprüfung auf Freibeträge umgestellt hat, lässt sich meist an zwei Stellen ablesen: Erstens werden die Kinderfreibeträge im Bescheid bzw. in den Erläuterungen als berücksichtigt ausgewiesen. Zweitens findet sich häufig ein Hinweis, dass im Rahmen der Vergleichsrechnung der Kindergeldanspruch gegengerechnet wurde.

Fehlt beides, ist typischerweise das Kindergeld in der Vergleichslogik günstiger geblieben – oder die Angaben zum Kind waren unvollständig, sodass die Prüfung nicht sauber greifen konnte.

Was Eltern für 2026 praktisch tun sollten

Am häufigsten wird Geld nicht wegen „falscher Schwellen“ verschenkt, sondern wegen Formfehlern: Wenn Angaben zum Kind fehlen oder unplausibel sind, kann die Veranlagung nicht optimal laufen. Wer getrennt lebt, sollte zusätzlich prüfen, ob die Aufteilung der Freibeträge im Bescheid nachvollziehbar abgebildet ist, weil hier viele Bescheide erklärungsbedürftig werden.

FAQ

Muss ich den Kinderfreibetrag beantragen?

Nein, die Prüfung läuft automatisch, sobald die Veranlagung mit vollständigen Kind-Angaben erfolgt.

Bekomme ich Kindergeld und Kinderfreibetrag gleichzeitig?

Kindergeld wird ausgezahlt; steuerlich wird entweder das Kindergeld als günstiger gewertet oder der Freibetrag – im Freibetragsfall wird der Kindergeldanspruch rechnerisch gegengerechnet.

Ab wann lohnt sich der Freibetrag 2026 typischerweise?

Als Orientierung ab einem Grenzsteuersatz um 31,9 %, häufig grob ab ~ 40.000 € zvE (Single) bzw. ~ 80.000 € zvE (Splitting), je nach Abzügen.

Warum ist „Brutto“ als Schwelle unzuverlässig?

Weil der Vergleich am zu versteuernden Einkommen hängt, das sich durch Werbungskosten, Vorsorge und Sonderausgaben stark verschieben kann.

Quellenübersicht