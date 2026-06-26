Bürgergeld-Urteil: In bestimmten Fällen landen die 500 Euro beim Mieter

Wer Bürgergeld bezieht und bei Vonovia oder einem anderen großen Vermieter mietet, hat seit Januar 2026 ein konkretes Recht: Das Amtsgericht Schöneberg hat festgestellt, dass die zum Vonovia-Konzern gehörende GSW Immobilien AG jahrelang überhöhte Versicherungskosten auf Mieter umgelegt hat (Az. 11 C 357/25).

Einer Mieterin wurden rund 500 Euro zurückgezahlt. Wer jetzt eine Rückerstattung erkämpft, steht vor einer Folgefrage, die viele unterschätzen: Was macht das Jobcenter mit dem Geld?

Was das Urteil bedeutet: Das Wirtschaftlichkeitsgebot gilt für jeden Vermieter

Jeder Vermieter muss bei Betriebskosten das sogenannte Wirtschaftlichkeitsgebot einhalten. Das Prinzip: Versicherungen, Hausmeisterdienste und Gartenpflege dürfen nur zu marktüblichen Preisen auf Mieter umgelegt werden.

Wer als Vermieter einen überteuerten Rahmenvertrag abschließt und die Mehrkosten stillschweigend weitergibt, verletzt dieses Gebot und muss die Differenz erstatten.

Das AG Schöneberg hat der Berliner Vonovia-Tochter GSW Immobilien AG genau das nachgewiesen. Die abgerechneten Versicherungskosten lagen 2023 bei 0,45 Euro pro Quadratmeter und Monat.

Der Berliner Betriebskostenspiegel (die offizielle Übersicht der Senatsverwaltung über ortsübliche Betriebskosten) wies für dasselbe Jahr 0,23 Euro aus. Das Gericht erkannte dem Betriebskostenspiegel ausdrücklich Indizwirkung zu. Mieter müssen keinen vollständig aufgeschlüsselten Gegenbeweis antreten.

Das Urteil ist rechtskräftig und hat Signalwirkung: Es handelt sich um eine Sammelversicherung für den gesamten Berliner Wohnungsbestand von Vonovia. Wer seine Versicherungsposition mit dem Betriebskostenspiegel vergleicht, sieht in wenigen Minuten, ob er betroffen ist.

Wie Mieter die Rückforderung berechnen und was Bürgergeld-Beziehende wissen müssen

Die Berechnung folgt einer einfachen Formel: (Abgerechneter Betrag minus regionaler Durchschnitt) × Wohnfläche in Quadratmetern × 12 = mögliche Rückerstattung pro Jahr. Das Wirtschaftlichkeitsgebot gilt für jeden Vermieter bundesweit.

Wer bei einer Wohnungsgesellschaft mit großem Bestand mietet, sollte die Versicherungsposition seiner Abrechnung mit dem regionalen Betriebskostenspiegel vergleichen. Außerhalb Berlins bietet der Betriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbundes einen bundesweiten Orientierungswert.

Für Bürgergeld-Beziehende ist eine Rückerstattung kein reiner Gewinn, das ist der Punkt, den die meisten nicht auf dem Schirm haben. Das Sozialgesetzbuch regelt genau, was mit zurückerstatteten Betriebskosten passiert. Wer erfolgreich Geld vom Vermieter zurückerhält, fragt sich zurecht: Landet das auf meinem Konto — oder verrechnet das Jobcenter es sofort?

Was das Jobcenter mit der Rückerstattung macht — und was viele falsch verstehen

§ 22 Abs. 3 SGB II ist eindeutig: Rückzahlungen und Guthaben, die den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) zuzuordnen sind, mindern die KdU-Zahlungen im Monat nach der Gutschrift. Wer im November 300 Euro vom Vermieter zurückbekommt, bekommt im Dezember 300 Euro weniger KdU vom Jobcenter. Das Geld wechselt damit wirtschaftlich von der Wohnkostenerstattung zur Verrechnung.

Das Bundessozialgericht hat in seiner Entscheidung B 4 AS 7/20 R klargestellt, dass solche Guthaben nicht als normales Einkommen gelten. Das Jobcenter darf sie ausschließlich auf die KdU anrechnen, nicht auf den Regelbedarf.

Wer einen Bescheid bekommt, in dem die Rückerstattung vom Regelbedarf abgezogen wird, hat guten Grund zum Widerspruch. Dieser Fehler passiert in der Praxis häufiger als er sollte, und er ist korrigierbar.

Wann Bürgergeld-Beziehende das Geld behalten dürfen

Es gibt eine entscheidende Ausnahme. Wer einen Teil der Miete aus eigener Tasche zahlt, hat Anspruch auf den entsprechenden Anteil der Rückerstattung. Das gilt, wenn das Jobcenter nur die anerkannte Mietobergrenze übernimmt und die tatsächliche Miete höher liegt.

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Das Gesetz stellt seit dem 01.08.2016 ausdrücklich klar: Rückzahlungen, die sich auf nicht anerkannte Aufwendungen für Unterkunft und Heizung beziehen, bleiben außer Betracht.

Konkret: Zahlt das Jobcenter 80 Prozent der Gesamtmiete, weil der Rest als unangemessen gilt, darf es auch nur 80 Prozent eines späteren Guthabens verrechnen. Der Rest gehört dem Mieter. Diese Regel wird von Jobcentern erfahrungsgemäß nicht automatisch angewendet.

Wer in dieser Situation einen vollen Abzug des Guthabens im Bescheid findet, sollte innerhalb der Widerspruchsfrist widersprechen und den selbst getragenen Mietanteil dokumentieren.

So handeln Bürgergeld-Beziehende jetzt konkret

Erster Schritt: Die Nebenkostenabrechnung des letzten Jahres heraussuchen und die Versicherungsposition mit dem Betriebskostenspiegel der eigenen Stadt vergleichen. Liegt der eigene Wert deutlich darüber, sofort schriftlich Belegeinsicht beim Vermieter verlangen.

Nach dem Gesetz haben Mieter zwölf Monate ab Zugang der Abrechnung Zeit, Einwendungen schriftlich einzureichen. Wer diese Frist versäumt, verliert den Anspruch, auch wenn die Überhöhung nachweisbar ist.

Zweiter Schritt: Das Jobcenter informieren, sobald eine Rückerstattung erwartet wird oder eingegangen ist. Wer einen Eigenanteil zur Miete trägt, sollte diesen Betrag und den Zeitraum schriftlich festhalten. Das ist die Grundlage für einen Widerspruch, wenn das Jobcenter das Guthaben zu hoch anrechnet. Bei Fragen helfen Mietervereine, Verbraucherzentralen und Sozialberatungsstellen weiter.

Häufige Fragen zum Vonovia-Urteil und Bürgergeld

Gilt das Vonovia-Urteil auch für Mieter außerhalb Berlins?

Das Wirtschaftlichkeitsgebot gilt bundesweit für jeden Vermieter. Das Berliner Urteil hat Signalwirkung: Wohnungsgesellschaften mit großem Bestand müssen günstige Vertragskonditionen erzielen und Abweichungen begründen können.

Wer außerhalb Berlins mietet, kann seinen regionalen Betriebskostenspiegel als Vergleichsmaßstab nutzen und bei auffälligen Positionen Belegeinsicht verlangen.

Was passiert, wenn das Jobcenter das Guthaben auf den Regelbedarf anrechnet statt auf die KdU?

Das ist rechtswidrig. Nach § 22 Abs. 3 SGB II und der BSG-Entscheidung B 4 AS 7/20 R mindert ein Betriebskostenguthaben ausschließlich die KdU. Eine Anrechnung auf den Regelbedarf ist eine falsche Bescheidung. Wer einen solchen Bescheid erhält, sollte innerhalb der Widerspruchsfrist von einem Monat widersprechen.

Ich zahle keinen Eigenanteil zur Miete. Gehört das Guthaben dann vollständig dem Jobcenter?

Wenn das Jobcenter die gesamte angemessene Bruttokaltmiete (Kaltmiete plus alle kalten Betriebskosten ohne Heizung) übernimmt und kein Eigenanteil besteht, wird das Guthaben vollständig auf die KdU des Folgemonats angerechnet.

Es fließt wirtschaftlich dem Jobcenter zugute, weil es die nächste Mietzahlung reduziert. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Eine Anrechnung auf den Regelbedarf bleibt aber auch dann unzulässig.

Quellen

Berliner Mieterverein: Pressemitteilung „Amtsgericht Schöneberg streicht stark überhöhte Versicherungskosten”, Februar 2026

Bundessozialgericht: Urteil B 4 AS 7/20 R, 24.06.2020

Gesetze-im-Internet: § 556 BGB – Vereinbarungen über Betriebskosten

Gesetze-im-Internet: § 22 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung

Finanztip: Vonovia verliert vor Gericht – Berechnung der Rückerstattung, Februar 2026