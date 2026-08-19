Jobcenter fordert jetzt Mietpreisbremse-Rüge an Vermieter von Beziehern der Grundsicherung

Wer Grundsicherungsgeld bezieht und nach Auffassung des Jobcenters eine unzulässig hohe Miete zahlt, kann seit Juli 2026 mit einem ungewöhnlichen Schreiben konfrontiert werden. Das Jobcenter kann Betroffene auffordern, gegenüber ihrem Vermieter einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse zu rügen.

Damit greift das Sozialrecht unmittelbar in ein mietrechtliches Verhältnis ein. Leistungsbeziehende sollen selbst tätig werden und vom Vermieter verlangen, die Miete auf den nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch zulässigen Betrag zu senken.

Die Aufforderung bedeutet allerdings nicht automatisch, dass die Einschätzung des Jobcenters richtig ist. Ob tatsächlich gegen die Mietpreisbremse verstoßen wird, hängt unter anderem vom örtlichen Mietspiegel, dem Beginn des Mietverhältnisses, einer möglichen Vormiete und gesetzlichen Ausnahmen ab.

Seit dem 1. Juli 2026 steht die Rüge ausdrücklich im Gesetz

Die neue Vorschrift findet sich in § 22 SGB II. Danach gelten Unterkunftskosten als unangemessen, soweit die vereinbarte Miete die nach den §§ 556d bis 556g BGB zulässige Miethöhe überschreitet.

Das Gesetz schreibt für diesen Fall ausdrücklich vor, dass der zuständige kommunale Träger die Mieterin oder den Mieter auffordern muss, den angenommenen Verstoß gegenüber dem Vermieter zu rügen. Die Änderung gehört zu den Neuregelungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende, die am 1. Juli 2026 in Kraft getreten sind.

Auch das Bundesarbeitsministerium bestätigt, dass ein solches Kostensenkungsverfahren bereits während der einjährigen Karenzzeit eingeleitet werden kann. Weitere Hintergründe zu der Änderung finden Sie bei gegen-hartz.de im Beitrag „Grundsicherungsgeld: Jobcenter fordert Rüge gegen den Vermieter“.

Mietpreisbremse und Jobcenter-Mietgrenze sind zwei verschiedene Dinge

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen der Mietpreisbremse und der örtlichen Angemessenheitsgrenze des Jobcenters. Beide beruhen auf unterschiedlichen gesetzlichen Regeln und können zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Die Jobcenter-Grenze beantwortet die Frage, welche Unterkunftskosten für einen Haushalt der jeweiligen Größe sozialrechtlich als angemessen gelten. Die Mietpreisbremse betrifft dagegen die Frage, welche Nettokaltmiete ein Vermieter beim Abschluss eines erfassten Mietvertrags überhaupt verlangen durfte.

Eine Wohnung kann deshalb über der örtlichen Jobcenter-Grenze liegen, obwohl der Mietvertrag mietrechtlich vollkommen zulässig ist. Umgekehrt kann eine Wohnung innerhalb der Jobcenter-Grenze liegen, obwohl die verlangte Nettokaltmiete gegen die Mietpreisbremse verstößt.

Wer wissen möchte, welche Mietwerte die Jobcenter grundsätzlich berücksichtigen, findet dazu weitere Informationen im gegen-hartz.de-Beitrag „Wie viel Miete zahlt das Jobcenter für eine Person?“.

Wann die Mietpreisbremse überhaupt gilt

Die Mietpreisbremse gilt nicht automatisch in jeder deutschen Stadt und Gemeinde. Voraussetzung ist zunächst, dass die Landesregierung das betreffende Gebiet durch Rechtsverordnung als Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt bestimmt hat.

Greift die Mietpreisbremse, darf die Miete zu Beginn eines neuen Mietverhältnisses nach § 556d BGB grundsätzlich höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Dabei geht es grundsätzlich um die Nettokaltmiete und nicht um die Warmmiete einschließlich Betriebs- und Heizkosten.

Schon deshalb reicht der Hinweis eines Jobcenters, eine Wohnung sei „zu teuer“, für die mietrechtliche Beurteilung nicht aus. Entscheidend ist eine konkrete Prüfung der Wohnung und des Mietvertrags anhand der gesetzlichen Vorschriften.

Ausnahmen können eine höhere Miete erlauben

Selbst in einem Gebiet mit Mietpreisbremse kann eine Miete oberhalb der gewöhnlichen Grenze zulässig sein. Eine wichtige Ausnahme betrifft die Vormiete.

Hat bereits der vorherige Mieter eine höhere zulässige Miete geschuldet, kann der Vermieter unter den Voraussetzungen des § 556e BGB unter Umständen weiterhin eine Miete bis zur Höhe dieser Vormiete vereinbaren. Auch bestimmte Modernisierungen können einen höheren Betrag erlauben.

Weitere Ausnahmen bestehen nach § 556f BGB beispielsweise für Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt und vermietet wurden. Ebenfalls ausgenommen kann die erste Vermietung nach einer umfassenden Modernisierung sein.

Das bedeutet für Leistungsbeziehende: Eine Aufforderung des Jobcenters sollte nicht ungeprüft als Beweis dafür verstanden werden, dass der Vermieter tatsächlich eine rechtswidrige Miete verlangt. Gerade Angaben zur Vormiete, zum Baualter oder zu Modernisierungsarbeiten können das Ergebnis verändern.

Was eine Mietpreisbremse-Rüge bedeutet

Die Rüge ist keine Kündigung und beendet auch nicht das Mietverhältnis. Der Mieter beanstandet gegenüber seinem Vermieter, dass die vereinbarte Miethöhe nach seiner Auffassung gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Mietpreisbremse verstößt.

Nach § 556g BGB muss die Erklärung in Textform erfolgen. Eine schriftliche Erklärung lässt sich deshalb beispielsweise per Brief oder grundsätzlich auch elektronisch übermitteln, wobei ein nachweisbarer Zugang für einen späteren Streit sehr wichtig sein kann.

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Hat der Vermieter vor Vertragsschluss Angaben zu einer gesetzlichen Ausnahme gemacht, muss die Rüge diese Angaben berücksichtigen. Deshalb sollten Mietvertrag und weitere Informationen des Vermieters vor dem Absenden geprüft werden.

Das Jobcenter sollte seine Berechnung offenlegen

Wer eine Aufforderung zur Rüge erhält, sollte zunächst nachvollziehen können, weshalb das Jobcenter von einer überhöhten Miete ausgeht. Betroffene sollten deshalb eine konkrete Berechnung der vom Jobcenter angenommenen zulässigen Miethöhe verlangen, wenn diese dem Schreiben nicht bereits zu entnehmen ist.

Dazu gehört insbesondere die Frage, welche ortsübliche Vergleichsmiete angesetzt wurde und auf welchen Mietspiegel oder welche sonstigen Daten sich die Behörde stützt. Ebenso sollte geklärt werden, ob dem Jobcenter mögliche Ausnahmen des Mietrechts bekannt sind.

Eine bloße Gegenüberstellung mit der normalen Jobcenter-Mietobergrenze genügt nicht, um einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse nachzuweisen. Wer ein Kostensenkungsschreiben erhält, sollte deshalb genau prüfen, auf welche Vorschrift sich das Jobcenter tatsächlich beruft.

Auch bei anderen Kostensenkungsverfahren treten Fehler auf. Dazu berichtet gegen-hartz.de ausführlich im Beitrag „Grundsicherung: Kostensenkungsaufforderung ab Juli 2026 – hier machen Jobcenter Fehler“.

Der Vermieter muss einer Rüge nicht sofort zustimmen

Eine Rüge führt nicht automatisch dazu, dass der Vermieter die Miete freiwillig reduziert. Der Vermieter kann beispielsweise einwenden, dass eine gesetzliche Ausnahme gilt oder dass der Mieter den örtlichen Mietspiegel falsch angewendet hat.

Für Leistungsbeziehende stellt sich dann die Frage, ob das Jobcenter während dieses Streits die Unterkunftskosten kürzen darf. Genau hierzu hat das Bundesarbeitsministerium eine für Betroffene wichtige Aussage veröffentlicht.

Kommt zwischen Mieter und Vermieter keine Einigung zustande, sollen die im Übrigen innerhalb der Angemessenheitsgrenzen liegenden Unterkunftskosten bis zur gerichtlichen Klärung weiterhin vom Jobcenter übernommen werden. Rückforderungsansprüche gegen den Vermieter können währenddessen auf das Jobcenter übergehen und von diesem zivilrechtlich verfolgt werden.

Betroffene sollen nicht auf eigenes Kostenrisiko gegen den Vermieter klagen

Die Aussage des Bundesarbeitsministeriums ist praktisch besonders bedeutsam. Das Jobcenter darf den mietrechtlichen Streit nicht einfach dadurch lösen, dass es dem Leistungsbeziehenden ohne Weiteres das gesamte Prozessrisiko überlässt.

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Nach der Darstellung des Ministeriums verfolgt das Jobcenter übergegangene Rückforderungsansprüche selbst, wenn der Vermieter die geforderte Senkung nicht akzeptiert. Leistungsbeziehende sollten deshalb genau prüfen, was ein Schreiben des Jobcenters tatsächlich verlangt, bevor sie einen Anwalt beauftragen oder selbst Klage beim Zivilgericht erheben.

Die Schwierigkeiten solcher Verfahren hat gegen-hartz.de bereits im Beitrag „Jobcenter zwingt Grundsicherungsbezieher zu einem Rechtsstreit mit dem Vermieter“ beschrieben.

Die Rüge ist keine gewöhnliche 30-Prozent-Sanktion

Wer eine verlangte Rüge nicht absendet, bekommt nicht allein deshalb automatisch eine gewöhnliche Leistungsminderung von 30 Prozent des Regelbedarfs. Die neue Vorschrift betrifft vielmehr die Anerkennung der Unterkunftskosten nach § 22 SGB II.

Das kann finanziell dennoch erhebliche Folgen haben. Stuft das Jobcenter einen Teil der Miete nach einem entsprechenden Verfahren als nicht berücksichtigungsfähig ein, entsteht eine Differenz zwischen der tatsächlich geschuldeten Miete und dem vom Jobcenter anerkannten Unterkunftsbedarf.

Eine solche Differenz verschwindet gegenüber dem Vermieter nicht. Solange der Mietvertrag unverändert besteht, verlangt der Vermieter weiterhin die vertraglich vereinbarte Zahlung.

Die Miete sollte nicht eigenmächtig gekürzt werden

Besonders riskant wäre es, allein aufgrund eines Schreibens des Jobcenters sofort weniger Miete an den Vermieter zu überweisen. Ist die Berechnung des Jobcenters falsch oder besteht eine gesetzliche Ausnahme, können dadurch Mietrückstände entstehen.

Betroffene sollten deshalb zwischen der Rüge und der tatsächlichen Höhe ihrer monatlichen Überweisung unterscheiden. Eine Änderung der Zahlung sollte erst erfolgen, wenn die mietrechtliche Situation ausreichend geklärt ist.

Wer Zweifel hat, kann sich an einen Mieterverein, eine Verbraucherberatung oder einen Fachanwalt für Mietrecht wenden. Bei geringem Einkommen kann je nach persönlichen Voraussetzungen auch Beratungshilfe in Betracht kommen.

Diese Unterschiede sollten Leistungsbeziehende kennen

Situation Was sie für die Mietpreisbremse-Rüge bedeutet Am Wohnort gilt keine Mietpreisbremse Eine Rüge nach §§ 556d bis 556g BGB kann nicht allein mit der Mietpreisbremse begründet werden. Die Miete liegt unter der zulässigen Grenze Allein eine Überschreitung der Jobcenter-Mietobergrenze beweist keinen Verstoß gegen die Mietpreisbremse. Der Vermieter kann sich auf eine zulässige höhere Vormiete berufen Die gewöhnliche Grenze von zehn Prozent über der Vergleichsmiete kann im Einzelfall überschritten werden. Es handelt sich um eine gesetzlich ausgenommene Wohnung Die Mietpreisbremse kann ganz oder teilweise nicht anwendbar sein. Der Vermieter akzeptiert die Rüge Die Miete kann auf den zulässigen Betrag sinken, wodurch sich auch der vom Jobcenter zu tragende Unterkunftsbedarf verringert. Der Vermieter widerspricht der Rüge Nach der Darstellung des BMAS sollen ansonsten angemessene Unterkunftskosten bis zur gerichtlichen Klärung weiter berücksichtigt werden. Das Jobcenter erlässt einen Kürzungsbescheid Der Bescheid sollte sofort geprüft werden; gegen einen belastenden Bescheid ist regelmäßig innerhalb eines Monats Widerspruch möglich.

Eine tatsächliche Kürzung kann mit Widerspruch angegriffen werden

Die Aufforderung, die Miete zu senken oder den Vermieter zu rügen, ist von einem späteren Bewilligungs- oder Änderungsbescheid zu unterscheiden. Erst wenn das Jobcenter in einem Bescheid tatsächlich weniger Unterkunftskosten berücksichtigt, entsteht eine konkrete finanzielle Belastung.

Gegen einen solchen Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Dabei kann unter anderem geltend gemacht werden, dass keine Mietpreisbremse gilt, die zulässige Miethöhe falsch berechnet wurde, eine Ausnahme besteht oder der Vermieter der Rüge widersprochen hat.

Bei drohenden Mietschulden kann zusätzlich geprüft werden, ob vorläufiger Rechtsschutz beim Sozialgericht erforderlich ist. Mehr zu Problemen bei Mietkürzungen finden Betroffene im Beitrag „Jobcenter kürzen Miete – Wer betroffen ist und was hilft“.

Auch die Karenzzeit schützt nicht mehr vollständig

Die einjährige Karenzzeit für Unterkunftskosten besteht weiterhin, bietet seit Juli 2026 aber keinen lückenlosen Schutz mehr. Schon während dieses ersten Jahres greifen neue Sonderregeln.

Neben der Mietpreisbremse betrifft dies unter anderem die Begrenzung sehr hoher Wohnkosten auf grundsätzlich das Eineinhalbfache der örtlichen Angemessenheitsgrenze. Für bestimmte Fälle sieht das Gesetz Ausnahmen vor, unter anderem wenn höhere Unterkunftskosten nicht vermeidbar sind oder Bedarfsgemeinschaften mit Kindern betroffen sind.

Die verschiedenen neuen Grenzen dürfen nicht miteinander vermischt werden. gegen-hartz.de erläutert die Änderungen ausführlicher im Beitrag „Neue Grundsicherung: Diese Miete zahlt das Jobcenter jetzt nicht mehr vollständig“.

Was Betroffene bei einer Aufforderung jetzt prüfen sollten

Ein Schreiben des Jobcenters sollte zunächst darauf geprüft werden, ob ausdrücklich ein Verstoß gegen §§ 556d bis 556g BGB behauptet wird. Danach sollte nachvollzogen werden, welchen Betrag das Jobcenter für mietrechtlich zulässig hält und wie es zu diesem Ergebnis kommt.

Ebenso wichtig sind Mietvertrag, Mietbeginn, Wohnfläche, örtlicher Mietspiegel und sämtliche Angaben des Vermieters über Vormiete, Modernisierung oder erstmalige Vermietung. Diese Informationen können darüber entscheiden, ob eine Rüge berechtigt ist.

Wurde die Rüge bereits verschickt, sollte der gesamte Schriftverkehr aufbewahrt werden. Das gilt auch für eine Antwort des Vermieters, denn sie kann gegenüber dem Jobcenter belegen, dass der Leistungsbeziehende die verlangte Kostensenkung versucht hat und nun ein mietrechtlicher Streit besteht.

Praxisbeispiel: Das Jobcenter verlangt eine Rüge wegen 100 Euro

Eine alleinstehende Leistungsbezieherin wohnt in einer 50 Quadratmeter großen Wohnung in einem Gebiet mit Mietpreisbremse. Die für ihre Wohnung ermittelte ortsübliche Vergleichsmiete beträgt im Beispiel 10 Euro je Quadratmeter, also 500 Euro monatlich.

Ohne besondere Ausnahme läge die gewöhnliche Grenze der Mietpreisbremse bei 550 Euro Nettokaltmiete. Die Mieterin zahlt laut Vertrag jedoch 650 Euro und erhält deshalb vom Jobcenter die Aufforderung, gegenüber ihrem Vermieter einen Verstoß gegen die Mietpreisbremse zu rügen.

Bevor sie reagiert, fordert sie vom Jobcenter die Berechnung an und prüft ihren Mietvertrag. Anschließend rügt sie den angenommenen Verstoß in Textform und verlangt vom Vermieter Auskunft über eine mögliche höhere Vormiete oder andere Ausnahmegründe.

Der Vermieter behauptet daraufhin, die höhere Miete sei wegen der Vormiete zulässig. Solange die Unterkunftskosten ansonsten innerhalb der sozialrechtlichen Angemessenheitsgrenzen liegen, sollen sie nach der veröffentlichten Auffassung des Bundesarbeitsministeriums bis zur Klärung des mietrechtlichen Streits weiter berücksichtigt werden.

Ergibt die spätere Prüfung dagegen, dass tatsächlich nur 550 Euro verlangt werden durften und der Vermieter reduziert die Nettokaltmiete entsprechend, sinken die monatlichen Unterkunftskosten um 100 Euro. Die Leistungsbezieherin muss die Differenz dann nicht aus ihrem Regelbedarf finanzieren.

Muss ich meinen Vermieter wirklich rügen, wenn das Jobcenter mich dazu auffordert?

§ 22 SGB II sieht seit Juli 2026 ausdrücklich vor, dass das Jobcenter Mieter zur Rüge auffordern soll, wenn es von einem Verstoß gegen die Mietpreisbremse ausgeht. Vor dem Absenden sollte trotzdem geprüft werden, ob die Berechnung nachvollziehbar ist und ob gesetzliche Ausnahmen bestehen könnten.

Darf das Jobcenter meine Miete sofort kürzen, wenn der Vermieter der Rüge widerspricht?

Nach der veröffentlichten Darstellung des Bundesarbeitsministeriums sollen die ansonsten innerhalb der Angemessenheitsgrenzen liegenden Unterkunftskosten bis zur gerichtlichen Klärung weiter berücksichtigt werden, wenn keine Einigung mit dem Vermieter erreicht wird. Eine dennoch erfolgende Kürzung sollte anhand des konkreten Bescheids rechtlich geprüft werden.

Gilt die Mietpreisbremse automatisch in ganz Deutschland?

Nein. Sie gilt nur in Gebieten, die von den jeweiligen Landesregierungen durch Rechtsverordnung als Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt bestimmt wurden, und auch dort bestehen gesetzliche Ausnahmen.

Kann eine Miete trotz mehr als zehn Prozent über der Vergleichsmiete erlaubt sein?

Ja. Das kann beispielsweise wegen einer zulässigen höheren Vormiete, bestimmter Modernisierungen oder einer Ausnahme für bestimmte neuere Wohnungen der Fall sein.

Kann ich gegen die Aufforderung des Jobcenters Widerspruch einlegen?

Eine reine Kostensenkungsaufforderung ist nicht dasselbe wie ein Bescheid, der die Leistungen tatsächlich reduziert. Erlässt das Jobcenter später einen Bewilligungs- oder Änderungsbescheid mit geringeren Unterkunftskosten, kann dagegen grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.

Soll ich nach der Mietpreisbremse-Rüge sofort weniger Miete überweisen?

Eine eigenmächtige Reduzierung kann gefährlich sein, wenn die zulässige Miethöhe noch nicht sicher feststeht. Wird zu wenig gezahlt und erweist sich die Berechnung später als falsch, können Mietrückstände entstehen, weshalb die konkrete mietrechtliche Situation vor einer Änderung der Zahlung geprüft werden sollte.