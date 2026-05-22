Wie viel Miete zahlt das Jobcenter für eine Person?

Wer Bürgergeld bezieht und allein wohnt, bekommt die Miete nicht nach einem bundesweit festen Pauschalbetrag erstattet. Entscheidend ist, ob die Unterkunftskosten am jeweiligen Wohnort als angemessen gelten. Das Jobcenter übernimmt grundsätzlich die tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung, aber nur im Rahmen der örtlichen Grenzen.

Für eine einzelne Person bedeutet das: Die zulässige Miete kann in einer Großstadt deutlich höher ausfallen als in einer kleineren Kommune. Während in München seit Januar 2026 für eine Person bis zu 911 Euro Bruttokaltmiete als Richtwert gelten, liegt der Wert in Berlin für Bestandswohnungen bei 449 Euro. Hamburg nennt für eine Person seit April 2026 eine Angemessenheitsgrenze von 574 Euro Bruttokaltmiete.

Was das Jobcenter bei der Miete berücksichtigt

Beim Bürgergeld spricht man von den „Kosten der Unterkunft und Heizung“. Dazu gehören in der Regel die Grundmiete, die kalten Betriebskosten und die Heizkosten. Die Bruttokaltmiete setzt sich aus Nettokaltmiete und kalten Nebenkosten zusammen.

Heizkosten werden meist getrennt geprüft. Das bedeutet: Eine Wohnung kann bei der Bruttokaltmiete noch im zulässigen Bereich liegen, während sehr hohe Heizkosten gesondert bewertet werden. Auch Nachzahlungen aus Betriebs- oder Heizkostenabrechnungen können übernommen werden, wenn die Kosten als angemessen gelten.

Wie viel Miete für eine Person angemessen ist

Die Frage „Wie viel zahlt das Jobcenter Miete für eine Person?“ lässt sich deshalb nur mit Blick auf den Wohnort beantworten. Die Kommunen legen eigene Mietobergrenzen fest, häufig auf Basis von Mietspiegeln, Betriebskostenwerten und örtlichen Wohnungsmarktdaten. Zuständig ist immer das Jobcenter am Wohnort beziehungsweise bei Sozialhilfe das Sozialamt.

Die folgenden Beispiele zeigen, wie stark sich die Werte unterscheiden können. Sie beziehen sich auf die Bruttokaltmiete, also auf die Miete ohne Heizkosten.

Region oder Stadt Richtwert für 1 Person Berlin 449 Euro Bruttokaltmiete für Bestandswohnungen, ohne Heizkosten Hamburg 574 Euro Bruttokaltmiete, ohne Heizkosten, Stand 28.04.2026 München 911 Euro Bruttokaltmiete bei einer Wohnungsgröße bis 50 Quadratmeter, gültig ab 01.01.2026 Frankfurt am Main 786 Euro Bruttokaltmiete bei einer Wohnungsgröße bis 50 Quadratmeter, Stand Mietspiegel 2024 Düsseldorf 546 Euro Miete inklusive Nebenkosten, zuzüglich Heizung, bei einer Wohnungsgröße bis 50 Quadratmeter, Stand 01.11.2024 Dortmund 570 Euro Bruttokaltmiete, bestehend aus 410 Euro Nettokaltmiete und 160 Euro Betriebskosten, ohne Heizkosten Köln 677 Euro Bruttokaltmiete, ohne Heizkosten, redaktioneller Vergleichswert für 2025 Hannover 499 Euro Bruttokaltmiete, ohne Heizkosten, redaktioneller Vergleichswert für 2025 Essen 472 Euro Bruttokaltmiete, ohne Heizkosten, redaktioneller Vergleichswert für 2025 Dresden 451 Euro Bruttokaltmiete, ohne Heizkosten, redaktioneller Vergleichswert für 2025 Leipzig 346 Euro Bruttokaltmiete, ohne Heizkosten, redaktioneller Vergleichswert für 2025

Die Werte zeigen, wie unterschiedlich die Angemessenheitsgrenzen je nach Wohnort ausfallen können. Sie ersetzen keine Einzelfallprüfung durch das zuständige Jobcenter, da Sonderregelungen, Zuschläge, Sozialwohnungen, Heizkosten und besondere Lebenslagen die Entscheidung verändern können.

Warum es keinen einheitlichen Betrag gibt

Die Mietpreise unterscheiden sich in Deutschland erheblich. Ein Betrag, der in einer ländlichen Region als ausreichend gilt, kann in einer angespannten Großstadt unrealistisch niedrig sein. Deshalb orientieren sich die Jobcenter nicht an einem bundesweiten Einheitssatz, sondern an örtlichen Vorgaben.

Für Leistungsberechtigte ist das wichtig, weil die Warmmiete aus mehreren Teilen besteht. Die Bruttokaltmiete wird nach den örtlichen Grenzen bewertet, die Heizkosten kommen hinzu und werden nach Angemessenheit geprüft. Strom für den Haushalt wird dagegen normalerweise nicht zusätzlich als Unterkunftskosten übernommen, weil er aus dem Regelbedarf bezahlt werden soll.

Was während der Karenzzeit gilt

Im ersten Jahr des Leistungsbezugs gilt bei den Unterkunftskosten eine Karenzzeit. In dieser Zeit wird die tatsächliche Bruttokaltmiete in der Regel übernommen, auch wenn sie über der örtlichen Angemessenheitsgrenze liegt. Diese Karenzzeit bezieht sich jedoch nicht in gleicher Weise auf unangemessen hohe Heizkosten.

Nach Ablauf der Karenzzeit kann das Jobcenter prüfen, ob die Wohnung zu teuer ist. Wird die Miete als unangemessen eingestuft, erhalten Betroffene meist eine Aufforderung, die Kosten zu senken. Dafür kommen etwa eine Mietsenkung, Untervermietung oder ein Umzug infrage.

Was passiert, wenn die Wohnung zu teuer ist

Ist die Miete höher als erlaubt, zahlt das Jobcenter nicht sofort weniger. In der Regel wird zunächst ein Kostensenkungsverfahren eingeleitet. Häufig wird die bisherige Miete noch für bis zu sechs Monate berücksichtigt, damit Betroffene Zeit haben, eine Lösung zu finden.

Ein Umzug darf nicht vorschnell unterschrieben werden. Wer Bürgergeld bekommt und eine neue Wohnung anmieten möchte, sollte vor Vertragsabschluss die Zustimmung des Jobcenters einholen. Das ist besonders wichtig, wenn Mietkaution, Genossenschaftsanteile oder Umzugskosten übernommen werden sollen.

Worauf Alleinstehende bei der Wohnungssuche achten sollten

Für eine einzelne Person wird häufig eine Wohnungsgröße von etwa 45 bis 50 Quadratmetern als Orientierung genutzt. Entscheidend bleibt aber nicht allein die Fläche, sondern vor allem die Kosten der Wohnung. Eine kleinere Wohnung kann zu teuer sein, wenn die Miete über dem örtlichen Richtwert liegt.

Vor der Unterzeichnung eines Mietvertrags sollte dem Jobcenter ein konkretes Wohnungsangebot vorgelegt werden. Daraus sollten Nettokaltmiete, Betriebskosten, Heizkosten, Wohnfläche und Adresse hervorgehen. Erst nach Prüfung lässt sich verlässlich sagen, ob die Kosten übernommen werden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Person in Hamburg findet eine Wohnung für 540 Euro Bruttokaltmiete zuzüglich 85 Euro Heizkosten. Da die Hamburger Angemessenheitsgrenze für eine Person bei 574 Euro Bruttokaltmiete liegt, wäre die Bruttokaltmiete nach den veröffentlichten Werten grundsätzlich im Rahmen. Die Heizkosten würden zusätzlich geprüft.

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Findet dieselbe Person dagegen eine Wohnung für 650 Euro Bruttokaltmiete, liegt sie oberhalb der Hamburger Grenze. Ohne Ausnahme oder besondere Lebenslage kann das Jobcenter die Zustimmung verweigern oder später nur den angemessenen Anteil berücksichtigen. Deshalb sollte vor dem Mietvertrag immer die schriftliche Zusicherung eingeholt werden.

Häufige Fragen und Antworten

Wie viel Miete zahlt das Jobcenter für eine Person?

Das Jobcenter zahlt keinen bundesweit festen Betrag für eine alleinstehende Person. Die übernommene Miete richtet sich nach den örtlichen Angemessenheitsgrenzen der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. Entscheidend sind vor allem Bruttokaltmiete, Heizkosten, Haushaltsgröße und die konkrete Wohnsituation.

Was gehört zu den Mietkosten, die das Jobcenter übernimmt?

Zu den Kosten der Unterkunft gehören in der Regel die Nettokaltmiete, die kalten Betriebskosten und die Heizkosten. Die Nettokaltmiete plus kalte Nebenkosten ergeben die Bruttokaltmiete. Haushaltsstrom wird normalerweise nicht zusätzlich übernommen, weil er aus dem Regelbedarf bezahlt werden muss.

Gibt es für eine Person eine bestimmte Wohnungsgröße?

Für eine alleinstehende Person wird häufig eine Wohnfläche von etwa 45 bis 50 Quadratmetern als Orientierung herangezogen. Entscheidend ist aber nicht allein die Größe der Wohnung. Auch eine kleinere Wohnung kann unangemessen sein, wenn die Miete über der örtlichen Grenze liegt.

Was passiert, wenn die Miete zu hoch ist?

Ist die Miete höher als die örtliche Angemessenheitsgrenze, fordert das Jobcenter Betroffene meist dazu auf, die Unterkunftskosten zu senken. Die tatsächliche Miete wird dann häufig noch für eine Übergangszeit übernommen. Danach kann das Jobcenter nur noch den als angemessen geltenden Betrag zahlen.

Übernimmt das Jobcenter auch die Heizkosten?

Ja, angemessene Heizkosten können zusätzlich zur Bruttokaltmiete übernommen werden. Sie werden jedoch gesondert geprüft. Sehr hohe Heizkosten können beanstandet werden, wenn sie nicht nachvollziehbar oder nicht angemessen sind.

Muss das Jobcenter einem Umzug vorher zustimmen?

Wer Bürgergeld bezieht und in eine neue Wohnung ziehen möchte, sollte vor der Unterschrift des Mietvertrags die Zusicherung des Jobcenters einholen. Das ist besonders wichtig, wenn auch Mietkaution, Genossenschaftsanteile oder Umzugskosten übernommen werden sollen. Ohne vorherige Zustimmung besteht das Risiko, dass Kosten nicht vollständig erstattet werden.

Häufige Fragen und Antworten

Wie viel Miete zahlt das Jobcenter für eine Person?

Das Jobcenter zahlt keinen bundesweit festen Betrag für eine alleinstehende Person. Die übernommene Miete richtet sich nach den örtlichen Angemessenheitsgrenzen der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. Entscheidend sind vor allem Bruttokaltmiete, Heizkosten, Haushaltsgröße und die konkrete Wohnsituation.

Was gehört zu den Mietkosten, die das Jobcenter übernimmt?

Zu den Kosten der Unterkunft gehören in der Regel die Nettokaltmiete, die kalten Betriebskosten und die Heizkosten. Die Nettokaltmiete plus kalte Nebenkosten ergeben die Bruttokaltmiete. Haushaltsstrom wird normalerweise nicht zusätzlich übernommen, weil er aus dem Regelbedarf bezahlt werden muss.

Gibt es für eine Person eine bestimmte Wohnungsgröße?

Für eine alleinstehende Person wird häufig eine Wohnfläche von etwa 45 bis 50 Quadratmetern als Orientierung herangezogen. Entscheidend ist aber nicht allein die Größe der Wohnung. Auch eine kleinere Wohnung kann unangemessen sein, wenn die Miete über der örtlichen Grenze liegt.

Was passiert, wenn die Miete zu hoch ist?

Ist die Miete höher als die örtliche Angemessenheitsgrenze, fordert das Jobcenter Betroffene meist dazu auf, die Unterkunftskosten zu senken. Die tatsächliche Miete wird dann häufig noch für eine Übergangszeit übernommen. Danach kann das Jobcenter nur noch den als angemessen geltenden Betrag zahlen.

Übernimmt das Jobcenter auch die Heizkosten?

Ja, angemessene Heizkosten können zusätzlich zur Bruttokaltmiete übernommen werden. Sie werden jedoch gesondert geprüft. Sehr hohe Heizkosten können beanstandet werden, wenn sie nicht nachvollziehbar oder nicht angemessen sind.

Muss das Jobcenter einem Umzug vorher zustimmen?

Wer Bürgergeld bezieht und in eine neue Wohnung ziehen möchte, sollte vor der Unterschrift des Mietvertrags die Zusicherung des Jobcenters einholen. Das ist besonders wichtig, wenn auch Mietkaution, Genossenschaftsanteile oder Umzugskosten übernommen werden sollen. Ohne vorherige Zustimmung besteht das Risiko, dass Kosten nicht vollständig erstattet werden.

Fazit

Das Jobcenter zahlt für eine Person nicht überall denselben Mietbetrag. Entscheidend sind Wohnort, Bruttokaltmiete, Heizkosten, Haushaltsgröße und die örtlichen Angemessenheitsgrenzen. Wer eine Wohnung sucht oder bereits in einer teuren Wohnung lebt, sollte die aktuellen Werte beim zuständigen Jobcenter prüfen lassen.

Als grobe Orientierung zeigen die Beispiele für 2026: In Berlin liegt der einfache Richtwert für eine alleinstehende Person bei 449 Euro Bruttokaltmiete, in Hamburg bei 574 Euro und in München bei 911 Euro. Diese Werte ersetzen jedoch keine Einzelfallprüfung, weil Zuschläge, Härtefälle, Sozialwohnungen, Heizkosten und Umstände des Umzugs die Entscheidung verändern können.