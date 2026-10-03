Rente: So hoch ist die Altersrente wenn man nie gearbeitet hat

Wer nie erwerbstätig war, bekommt im Alter nicht automatisch eine gesetzliche Rente. Bei Bedürftigkeit besteht aber Anspruch auf Grundsicherung.

Für Alleinstehende beträgt der Regelbedarf 2026 monatlich 563 Euro, zusätzlich werden grundsätzlich die anerkannten Kosten für Unterkunft und Heizung berücksichtigt.

Wie viel Geld tatsächlich gezahlt wird, hängt von der persönlichen Situation ab. Eine feste „Rente für Menschen ohne Arbeitsjahre“ gibt es in Deutschland nicht.

Keine Erwerbsarbeit bedeutet nicht automatisch keinen Rentenanspruch

Für die gesetzliche Regelaltersrente müssen Versicherte grundsätzlich die persönliche Altersgrenze und eine Mindestversicherungszeit von fünf Jahren erreichen. Diese fünf Jahre müssen jedoch nicht vollständig aus einer bezahlten Beschäftigung stammen.

Auch anerkannte Kindererziehungszeiten, freiwillige Beiträge und unter bestimmten Voraussetzungen Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege können einen Anspruch ermöglichen. Wer nie einem bezahlten Beruf nachgegangen ist, sollte deshalb zunächst sein Versicherungskonto prüfen lassen.

Die Formulierung „nie gearbeitet“ verdeckt zudem häufig unbezahlte Familienarbeit. Wer Kinder großgezogen oder Angehörige versorgt hat, war zwar möglicherweise nie angestellt, kann aber trotzdem rentenrechtlich abgesichert sein.

Fehlen Kinder im Versicherungsverlauf, lässt sich die Anerkennung prüfen und gegebenenfalls nachholen. Was dabei zu beachten ist, erläutert unser Beitrag zu nachträglich beantragten Kindererziehungszeiten für die Rente.

Ohne Rentenanspruch gibt es keine automatische Mindestrente

Wer die Voraussetzungen für eine eigene gesetzliche Altersrente nicht erfüllt, erhält daraus grundsätzlich auch keine monatliche Zahlung. Eine allgemeine Mindestrente, die unabhängig vom Versicherungsverlauf jedem Menschen zusteht, existiert nicht.

Die finanzielle Absicherung erfolgt bei Bedürftigkeit stattdessen über die Grundsicherung im Alter nach dem Sozialgesetzbuch XII. Sie soll den notwendigen Lebensunterhalt sichern und wird vom zuständigen Sozialhilfeträger bewilligt.

563 Euro im Monat sind 2026 die Berechnungsgrundlage

Für alleinstehende Erwachsene in einer Wohnung gilt 2026 ein monatlicher Regelbedarf von 563 Euro. Wer mit einem Ehe- oder Lebenspartner beziehungsweise in einer eheähnlichen Gemeinschaft zusammenlebt, hat grundsätzlich einen Regelbedarf von 506 Euro pro Person.

Ein anspruchsberechtigtes Paar kommt damit zusammen auf 1.012 Euro Regelbedarf. Die Beträge sind gegenüber 2025 unverändert geblieben.

Lebenssituation oder Bedarf Betrag beziehungsweise Berücksichtigung 2026 Alleinstehende Person in einer Wohnung 563 Euro Regelbedarf monatlich Erwachsene Person mit Partner im gemeinsamen Haushalt 506 Euro Regelbedarf monatlich je Person Paar, wenn beide leistungsberechtigt sind 1.012 Euro Regelbedarf monatlich zusammen Unterkunft und Heizung Zusätzlich nach den gesetzlichen Anerkennungsregeln Mehrbedarfe Zusätzlich bei erfüllten Voraussetzungen Tatsächlicher Zahlbetrag Anerkannter Gesamtbedarf abzüglich anrechenbaren Einkommens

Die Tabelle zeigt Bedarfe und keine garantierten Auszahlungsbeträge. Ob und in welcher Höhe das Sozialamt zahlt, wird für den jeweiligen Haushalt geprüft.

Miete und Heizung kommen hinzu, Haushaltsstrom grundsätzlich nicht

Die 563 Euro müssen nicht zugleich die gesamte Miete abdecken. Neben dem Regelbedarf berücksichtigt die Grundsicherung grundsätzlich auch die anerkannten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung.

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Welche Wohnkosten anerkannt werden, hängt unter anderem vom Wohnort, der Haushaltsgröße und den gesetzlichen Vorgaben ab. Eine bundesweit einheitliche Gesamtleistung einschließlich Miete gibt es deshalb nicht.

Aus dem Regelbedarf müssen dagegen unter anderem Lebensmittel, Kleidung, Körperpflege und der gewöhnliche Haushaltsstrom bezahlt werden. Auch deshalb wäre es irreführend, eine Gesamtleistung einschließlich Wohnkosten als frei verfügbare „Rente“ darzustellen.

Bei bestimmten persönlichen Umständen können Mehrbedarfe hinzukommen, etwa bei dezentraler Warmwasserbereitung oder bei erfüllten Voraussetzungen wegen einer Gehbehinderung. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können ebenfalls berücksichtigt werden, soweit die gesetzlichen Bedingungen vorliegen.

Grundsicherung im Alter beginnt nicht für jeden mit 65

Anspruch auf Grundsicherung wegen Alters besteht erst nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze. Diese hängt vom Geburtsjahr ab und steigt für die Jahrgänge ab 1964 auf 67 Jahre.

Für den Geburtsjahrgang 1960 liegt die Grenze beispielsweise bei 66 Jahren und vier Monaten. Zusätzlich müssen grundsätzlich ein gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland und finanzielle Bedürftigkeit vorliegen.

Bei dauerhafter voller Erwerbsminderung kann Grundsicherung bereits vor dieser Altersgrenze infrage kommen. Allein die Tatsache, dass jemand keine Beschäftigung hat oder keine Rente erhält, genügt dafür jedoch nicht.

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Einkommen des Partners kann den Anspruch verringern

Das Sozialamt prüft nicht nur, ob eine eigene Altersrente vorhanden ist. Auch anderes anrechenbares Einkommen kann die Leistung mindern, beispielsweise eine Hinterbliebenenrente oder Einnahmen aus Vermietung.

Bei nicht getrennt lebenden Ehepaaren und vergleichbaren Partnerschaften wird außerdem Einkommen des Partners berücksichtigt, soweit es dessen eigenen notwendigen Lebensunterhalt übersteigt. Eine Person ohne eigene Rente kann deshalb trotzdem keinen Anspruch auf Grundsicherung haben.

Auch Vermögen wird geprüft, allerdings muss nicht jeder gesparte Euro aufgebraucht werden. Für Alleinstehende sind grundsätzlich 10.000 Euro Geldvermögen geschützt; weitere Schutzvorschriften können hinzukommen.

Ausführlicher erklären wir die Grenzen im Beitrag Wie viel Bankguthaben bei einem Antrag auf Grundsicherung erlaubt ist. Die Vermögensregeln anderer Sozialleistungen lassen sich nicht ohne Weiteres auf die Grundsicherung im Alter übertragen.

Grundrente und Grundsicherung sind unterschiedliche Leistungen

Die ähnlich klingenden Begriffe führen leicht zu falschen Erwartungen. Die Grundrente ist ein Zuschlag zur gesetzlichen Rente und setzt unter anderem mindestens 33 Jahre mit anerkannten Grundrentenzeiten voraus.

Sie ist keine pauschale Zahlung für Menschen ohne Versicherungszeiten. Die Grundsicherung im Alter richtet sich dagegen nach dem anerkannten Bedarf sowie dem anrechenbaren Einkommen und Vermögen.

Ohne Antrag bleibt die Hilfe aus

Grundsicherung im Alter wird auf Antrag gezahlt; zuständig ist in der Regel das örtliche Sozialamt. Ein Rentenantrag allein ersetzt diesen Antrag nicht.

Bei erfüllten Voraussetzungen wirkt der Antrag grundsätzlich auf den ersten Tag des Monats zurück, in dem er gestellt wurde. Für davorliegende Monate wird die laufende Grundsicherung grundsätzlich nicht nachgezahlt.

Wer seinen Lebensunterhalt nicht decken kann, sollte den Antrag deshalb nicht wegen noch fehlender Unterlagen aufschieben. Für die Prüfung werden insbesondere Nachweise über Einkommen, Vermögen, Wohnkosten und die persönliche Situation benötigt.

Praxisbeispiel: So entstehen 1.163 Euro monatlicher Bedarf

Ein vereinfachtes Beispiel: Ein 68-jähriger alleinstehender Mann hat keinen eigenen Rentenanspruch, kein anrechenbares Einkommen und kein einzusetzendes Vermögen. Seine monatlichen Kosten für Unterkunft und Heizung betragen 600 Euro und werden vom Sozialamt vollständig anerkannt.

Zusammen mit dem Regelbedarf von 563 Euro ergibt sich ein monatlicher Grundsicherungsanspruch von 1.163 Euro, sofern keine weiteren Bedarfe oder Besonderheiten vorliegen. Nach den Wohn- und Heizkosten bleiben ihm 563 Euro für den übrigen Lebensunterhalt, einschließlich Haushaltsstrom.

Die 1.163 Euro sind damit weder eine gesetzliche Rente noch ein bundesweit geltender Pauschalbetrag. Bei anderen anerkannten Wohnkosten oder vorhandenem Einkommen fällt die Berechnung entsprechend anders aus.

Sechs Fragen und Antworten zur Rente ohne Erwerbsarbeit

Wie viel Geld bekommt jemand, der nie gearbeitet hat?

Eine feste Summe gibt es nicht: Ohne erfüllte Anspruchsvoraussetzungen besteht keine eigene gesetzliche Altersrente. Bei Anspruch auf Grundsicherung werden 2026 für Alleinstehende grundsätzlich 563 Euro Regelbedarf zuzüglich anerkannter Wohn- und Heizkosten sowie gegebenenfalls weiterer Bedarfe angesetzt und anrechenbares Einkommen abgezogen.

Kann trotz fehlender Berufstätigkeit eine gesetzliche Rente entstehen?

Ja, beispielsweise durch anerkannte Kindererziehungszeiten, freiwillige Beiträge oder versicherte Pflegezeiten. Für die Regelaltersrente müssen grundsätzlich mindestens fünf Jahre Versicherungszeit und die persönliche Altersgrenze erreicht sein.

Wird die Miete zusätzlich zu den 563 Euro bezahlt?

Grundsätzlich werden anerkannte Unterkunfts- und Heizkosten zusätzlich zum Regelbedarf berücksichtigt. Ob die tatsächlichen Kosten vollständig übernommen werden, hängt von der jeweiligen Wohnsituation und den gesetzlichen Vorgaben ab.

Bekommen Ehepaare zweimal 563 Euro?

Nein, für zusammenlebende Partner gilt 2026 grundsätzlich ein Regelbedarf von jeweils 506 Euro. Sind beide leistungsberechtigt, ergeben sich zusammen 1.012 Euro vor Berücksichtigung von Wohnkosten, weiteren Bedarfen und Einkommen.

Muss vorhandenes Sparguthaben vollständig verbraucht werden?

Nein, bei Alleinstehenden bleiben grundsätzlich 10.000 Euro Geldvermögen geschützt. Ob darüber hinaus Vermögenswerte geschützt sind, muss anhand der gesetzlichen Ausnahmen und der persönlichen Verhältnisse geprüft werden.

Wird Grundsicherung im Alter automatisch überwiesen?

Nein, dafür ist ein Antrag beim zuständigen Sozialhilfeträger erforderlich. Die Leistung beginnt bei erfüllten Voraussetzungen grundsätzlich mit dem Antragsmonat.