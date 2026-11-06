Mieter aufgepasst: 3 sehr einfache Tipps helfen, Heizkosten zu sparen

Wer Heizkosten sparen will, muss nicht sofort neue Technik kaufen. Oft lohnt sich zuerst ein Blick auf das Thermostat, das gekippte Fenster und das Sofa vor dem Heizkörper.

Drei einfache Änderungen können verhindern, dass unnötig Wärme verbraucht wird. Eine bestimmte Ersparnis lässt sich daraus allerdings nicht für jede Mietwohnung ableiten: Der Zustand des Gebäudes, die Heizungsanlage und das bisherige Verhalten entscheiden mit.

Tipp 1: Die gewünschte Temperatur einstellen – Stufe fünf macht den Raum nicht schneller warm

Ein verbreiteter Irrtum kostet unnötig Energie: Nach dem Heimkommen wird das Thermostat ganz aufgedreht, damit die Wohnung schneller warm wird. Tatsächlich legt der Regler fest, welche Raumtemperatur erreicht werden soll, wie die Verbraucherzentrale zur richtigen Thermostateinstellung erläutert.

Bei üblichen Modellen steht Stufe drei ungefähr für 20 Grad Celsius, Stufe vier bereits für etwa 24 Grad. Stufe fünf beschleunigt das Aufheizen nicht, kann aber dazu führen, dass der Raum später unnötig warm wird.

Deshalb lohnt es sich, die Einstellung bewusst zu wählen und die tatsächliche Temperatur mit einem Thermometer zu prüfen. Die Zahlen am Heizungsregler sind Orientierungswerte, keine Garantie für eine bestimmte Temperatur im ganzen Zimmer.

Schon eine kleine Korrektur kann helfen: Nach einer Faustregel der Verbraucherzentrale spart ein Grad weniger Raumtemperatur ungefähr sechs Prozent Heizenergie. Wer sich bisher bei 22 Grad aufgehalten hat, kann ausprobieren, ob auch 21 Grad angenehm sind.

Die Faustregel beschreibt keine garantierte Ersparnis auf der gesamten Heizkostenabrechnung. Wird nur ein einzelner Raum oder nur für kurze Zeit etwas kühler gehalten, lässt sich der Prozentwert nicht einfach auf die ganze Wohnung übertragen.

Tipp 2: Kurz und kräftig lüften – das gekippte Fenster wird schnell teuer

Ein über Stunden gekipptes Fenster lässt laufend Wärme entweichen und kann die Wandbereiche am Fenster auskühlen. Besser ist es, die Fenster mehrmals täglich vollständig zu öffnen und die verbrauchte Luft in kurzer Zeit auszutauschen.

Das Umweltbundesamt empfiehlt für die kalte Jahreszeit als Orientierung etwa fünf Minuten Stoßlüften, abhängig von Außentemperatur und Wind. Werden gegenüberliegende Fenster geöffnet, kann der Luftaustausch durch den Durchzug schneller erfolgen.

Währenddessen werden die Heizkörperthermostate heruntergedreht; nach dem Schließen der Fenster kommen sie wieder auf die gewünschte Einstellung. So öffnet das Ventil nicht unnötig wegen der kalten Luft, die beim Lüften am Thermostat vorbeiströmt.

Nach dem Duschen, Kochen und morgens nach dem Aufstehen sollte die feuchte Luft zeitnah nach draußen. Eine starre Minutenregel reicht dabei nicht für jede Wohnung: Nutzung, Wetter und Feuchtigkeit bestimmen, wie häufig und wie lange gelüftet werden muss.

Tipp 3: Heizkörper freiräumen – Vorhänge und Möbel halten Wärme fest

Steht das Sofa direkt vor der Heizung oder hängt ein langer Vorhang darüber, kann sich die erwärmte Luft schlechter im Zimmer verteilen. Der Raum bleibt möglicherweise unbehaglich, obwohl der Heizkörper bereits Wärme abgibt.

Auch das Thermostat sollte frei bleiben: Staut sich dort warme Luft, kann es die Wärmezufuhr drosseln, bevor der übrige Raum ausreichend warm ist. Den Regler anschließend immer weiter aufzudrehen, behebt die Ursache nicht.

Das Umweltbundesamt rät ausdrücklich dazu, Heizkörper und Thermostatventile nicht mit Möbeln oder Vorhängen zu verdecken. Häufig genügt es, ein Möbelstück umzustellen oder den Vorhang so zu führen, dass die Heizung frei bleibt.

Eine pauschale Prozentangabe wäre für diesen Handgriff unseriös. Wer seine Heizkörper bisher schon freigehalten hat, gewinnt durch diesen Tipp keine zusätzliche Ersparnis.

Die drei Handgriffe im Überblick

Spartipp So lässt er sich umsetzen Darauf kommt es an Temperatur passend einstellen Gewünschte Thermostatstufe wählen und Raumtemperatur kontrollieren. Stufe fünf heizt den Raum nicht schneller auf. Stoßlüften statt dauerhaft kippen Fenster kurz weit öffnen und währenddessen die Thermostate herunterdrehen. Lüftungsdauer und Häufigkeit an Wetter und Feuchtigkeit anpassen. Heizkörper freihalten Möbel und lange Vorhänge vor Heizkörper und Thermostat entfernen. Die warme Luft muss sich im Raum verteilen können.

Beim Sparen dürfen die Räume nicht auskühlen

Aus Angst vor der Abrechnung kaum noch zu heizen, kann neue Probleme schaffen. An kalten Wänden kann Feuchtigkeit kondensieren und Schimmel begünstigen.

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Die Verbraucherzentralen empfehlen, Wohn- und Schlafräume in der Heizperiode tagsüber auf mindestens 16 bis 18 Grad zu beheizen. In schlecht gedämmten Gebäuden können höhere Temperaturen erforderlich sein; eine bestimmte Lufttemperatur allein garantiert keinen Schutz vor Schimmel.

Ein Thermo-Hygrometer hilft dabei, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit gemeinsam zu beobachten. Türen zwischen deutlich unterschiedlich beheizten Zimmern sollten geschlossen bleiben, damit warme, feuchte Luft nicht in die kühleren Räume gelangt.

Gerade bei kalten Außenwänden sollte die Heizung deshalb nicht unkontrolliert heruntergedreht werden. Weitere Hinweise enthält der Beitrag Heizkosten sparen: Bei diesen Wohnungen steigt die Schimmelgefahr.

Weniger Verbrauch bedeutet nicht automatisch eine entsprechend niedrigere Rechnung

Die drei Tipps können den Wärmebedarf senken, ersetzen aber keine Gebäudesanierung und keine richtig eingestellte Heizungsanlage. Eine schlecht gedämmte Wohnung wird durch sparsames Verhalten nicht zu einem energiesparenden Gebäude.

Hinzu kommt die Abrechnung: Bei einer gemeinschaftlichen Heizungsanlage werden nach § 7 Heizkostenverordnung im Regelfall 50 bis 70 Prozent der Heizkosten nach dem erfassten Verbrauch verteilt. Der übrige Anteil wird üblicherweise nach Fläche berechnet und lässt sich durch das eigene Heizverhalten nicht unmittelbar vermeiden.

Auch Energiepreise und die Gesamtkosten des Hauses beeinflussen den persönlichen Rechnungsbetrag. Warum selbst sparsame Haushalte hohe Kosten haben können, erklärt der Beitrag Kaum geheizt, trotzdem hohe Rechnung: So entstehen Heizkosten.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein fiktives Beispiel: Rentnerin Monika heizt ihr Wohnzimmer auf 22 Grad, lässt das Fenster häufig lange gekippt und hat einen Sessel direkt vor den Heizkörper gestellt. Sie probiert 21 Grad aus, stellt den Sessel um und lüftet bei kaltem Wetter mehrmals täglich kurz mit weit geöffnetem Fenster.

Während des Lüftens dreht sie das Thermostat herunter und stellt es danach wieder passend ein. Zusätzlich beobachtet sie die Luftfeuchtigkeit, damit aus dem Sparversuch kein Feuchtigkeitsproblem wird.

Die um ein Grad niedrigere Temperatur kann nach der Faustregel den Heizenergiebedarf des betreffenden Raums um ungefähr sechs Prozent verringern. Wie viele Euro Monika insgesamt spart, lässt sich daraus ohne Verbrauchs- und Abrechnungsdaten nicht berechnen.

Sieben Fragen und Antworten zum Heizkostensparen

Wie viel spart ein Grad weniger Raumtemperatur?

Als Faustregel gelten ungefähr sechs Prozent weniger Heizenergie bei entsprechend niedrigerer Raumtemperatur. Die Ersparnis in Euro hängt unter anderem von Energiepreis, Gebäude und Kostenverteilung ab.

Wird die Wohnung auf Stufe fünf schneller warm?

Bei üblichen Heizkörperthermostaten nicht: Die Stufe bestimmt die angestrebte Temperatur. Wer stark aufdreht und das Zurückstellen vergisst, heizt leicht über die gewünschte Temperatur hinaus.

Wie lange sollte ich im Winter lüften?

Etwa fünf Minuten mit weit geöffnetem Fenster sind bei kaltem Wetter eine Orientierung. Je nach Wind, Außentemperatur und Feuchtigkeit kann eine andere Dauer nötig sein, nach dem Duschen oder Kochen auch ein zusätzlicher Luftaustausch.

Muss die Heizung beim Stoßlüften heruntergedreht werden?

Ja, während des kurzen Lüftens sollten die Thermostate heruntergedreht werden, damit die Heizung nicht unnötig Wärme abgibt. Danach die Fenster schließen und die gewünschte Temperatur wieder einstellen.

Warum sollte das Sofa nicht direkt vor dem Heizkörper stehen?

Es behindert die Verteilung der warmen Luft im Raum. Wird außerdem das Thermostat verdeckt, kann ein Wärmestau die Temperaturregelung beeinträchtigen.

Kann ich selten genutzte Zimmer einfach unbeheizt lassen?

Sie sollten nicht so stark auskühlen, dass Feuchtigkeits- oder Schimmelschäden drohen. Als Orientierung empfehlen die Verbraucherzentralen tagsüber mindestens 16 bis 18 Grad, bei ungünstigem Bauzustand gegebenenfalls mehr.

Warum muss ich trotz sparsamen Heizens weiterhin Grundkosten bezahlen?

Bei gemeinschaftlichen Heizungsanlagen wird ein Teil der Kosten im Regelfall nach Fläche verteilt. Dieser Anteil bleibt auch dann bestehen, wenn der eigene erfasste Verbrauch niedrig ist.