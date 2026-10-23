Grundsicherung: Jobcenter darf gestiegene Heizkosten nicht einfach kürzen

Die Heizperiode beginnt, und für viele Menschen mit Grundsicherung könnten die Heizkosten deutlich steigen. Der neue Heizspiegel 2026 erwartet bei Ölheizungen einen Kostenanstieg von rund 24 Prozent.

Wer Leistungen vom Jobcenter erhält, muss deshalb möglicherweise mit höheren Abschlägen oder Nachzahlungen rechnen. Doch das Jobcenter darf gestiegene Heizkosten nicht allein deshalb kürzen, weil sie über einem Richtwert liegen.

Entscheidend ist, ob die Ausgaben im Einzelfall angemessen sind. Wichtig ist dabei ein Unterschied: Die einjährige Karenzzeit schützt die Miete nur eingeschränkt, die Heizkosten dagegen nicht.

Heizspiegel 2026 erwartet deutlich höhere Kosten bei Ölheizungen

Nach dem am 22. September 2026 veröffentlichten Heizspiegel der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online könnten die Heizkosten in diesem Jahr spürbar steigen.

Für eine durchschnittliche 70 Quadratmeter große Wohnung in einem Mehrfamilienhaus nennt die Untersuchung folgende Werte:

Heizsystem Heizkosten 2025 Prognose 2026 Heizöl 1.030 Euro 1.275 Euro Erdgas 1.170 Euro 1.120 Euro Fernwärme 1.295 Euro 1.310 Euro Wärmepumpe 715 Euro 735 Euro Holzpellets 735 Euro 860 Euro

Bei einer Ölheizung wären das 245 Euro mehr im Jahr. Umgerechnet entspricht dies einer zusätzlichen Belastung von rund 20 Euro monatlich.

Für Holzpellets prognostiziert co2online einen Anstieg um 17 Prozent. Bei Erdgas könnte es im Jahresdurchschnitt zunächst zu einer leichten Entlastung kommen. Allerdings besteht nach Einschätzung der Organisation das Risiko späterer Preissteigerungen.

Die Werte sind Prognosen für typische Wohnungen und keine verbindlichen Heizkostenobergrenzen. Wie viel ein einzelner Haushalt tatsächlich zahlen muss, hängt unter anderem vom Gebäude, der Heizungsanlage und den Energiepreisen ab.

Warum die Karenzzeit bei Heizkosten nicht hilft

Seit dem 1. Juli 2026 heißt die bisherige Bürgergeldleistung Grundsicherungsgeld. Bei den Wohnkosten gelten seitdem strengere Regeln.

Nach § 22 SGB II besteht zu Beginn des Leistungsbezugs weiterhin grundsätzlich eine Karenzzeit von zwölf Monaten.

Während dieses Jahres werden die Unterkunftskosten grundsätzlich in tatsächlicher Höhe berücksichtigt. Allerdings greift seit Juli 2026 eine Begrenzung auf das Eineinhalbfache der örtlichen Angemessenheitsgrenze. Ausnahmen sind insbesondere bei unabweisbaren Kosten oder Bedarfsgemeinschaften mit Kindern möglich.

Für Heizkosten gibt es diesen besonderen Schutz nicht.

Die Bundesagentur für Arbeit stellt ausdrücklich klar, dass Heizkosten nicht unter die Karenzzeit fallen. Ihre Angemessenheit kann deshalb schon im ersten Monat des Leistungsbezugs geprüft werden.

Neu ist diese Trennung allerdings nicht. Bereits beim Bürgergeld waren Heizkosten von der zwölfmonatigen Karenzzeit ausgenommen.

Jobcenter darf die 150-Prozent-Grenze nicht auf Heizkosten übertragen

Ein Beispiel zeigt, wie die verschiedenen Regeln zusammenwirken.

Eine alleinstehende Frau erhält seit September 2026 Grundsicherungsgeld. Ihre Bruttokaltmiete beträgt 650 Euro. Hinzu kommen monatlich 160 Euro Heizkosten.

Die örtliche Angemessenheitsgrenze für die Unterkunft liegt in diesem Beispiel bei 500 Euro.

Während der Karenzzeit beträgt die rechnerische Obergrenze für die Unterkunft deshalb 750 Euro. Die tatsächliche Bruttokaltmiete von 650 Euro liegt darunter und kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen vollständig berücksichtigt werden.

Für die Heizkosten von 160 Euro gilt dagegen keine entsprechende 150-Prozent-Grenze.

Das Jobcenter muss diese Kosten gesondert beurteilen. Es kann nicht allein aus der Mietobergrenze ableiten, welcher Heizkostenbetrag angemessen ist.

Allerdings sind nach § 22 Absatz 10 SGB II unter bestimmten Voraussetzungen auch Gesamtangemessenheitsgrenzen für Unterkunft und Heizung zulässig. Deshalb muss bei einer konkreten Berechnung geprüft werden, welches rechtmäßige Verfahren der zuständige Leistungsträger verwendet.

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Welche zusätzlichen Einschränkungen bei der Unterkunft seit Juli 2026 gelten, erläutert unser Beitrag „Grundsicherung: Seit Juli 2026 zahlt das Jobcenter nicht mehr jede volle Miete“.

Hohe Heizkosten sind nicht zwangsläufig unangemessen

Die entscheidende Frage lautet, weshalb ein Haushalt mehr Geld für das Heizen ausgeben muss.

Ein Beispiel: Ein Mieter benötigt weiterhin dieselbe Heizölmenge wie im Vorjahr. Weil die Energiepreise steigen, kostet diese Menge nun erheblich mehr.

Sein Verbrauch hat sich nicht verändert. Trotzdem liegen die Ausgaben möglicherweise über den Werten, die das Jobcenter bisher berücksichtigt hat.

Eine solche Preissteigerung ist nicht mit unwirtschaftlichem Heizverhalten gleichzusetzen.

Auch andere Umstände können erhöhte Heizkosten erklären. Dazu gehören eine schlechte Wärmedämmung, undichte Fenster, eine veraltete Heizungsanlage oder gesundheitlich notwendige höhere Raumtemperaturen.

Das Jobcenter muss deshalb die konkreten Umstände prüfen, bevor es Heizkosten wegen angeblicher Unangemessenheit begrenzt.

Bundessozialgericht verlangt eine Prüfung des Einzelfalls

Das Bundessozialgericht hat die Anforderungen an eine Heizkostenkürzung mehrfach erläutert.

Mit Urteil vom 19. Mai 2021 (B 14 AS 57/19 R) stellte es klar, dass auch bei Heizkostennachforderungen eine konkrete Angemessenheitsprüfung und grundsätzlich eine Kostensenkungsaufforderung erforderlich sind.

Im entschiedenen Fall hatte ein Jobcenter eine Heizkostennachforderung abgelehnt, weil die Ausgaben oberhalb der Werte des bundesweiten Heizspiegels lagen.

Das reichte nach Auffassung der Richter nicht aus, um die Übernahme ohne weitere Prüfung zu verweigern.

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Ein Heizspiegel kann zwar Hinweise auf einen auffällig hohen Verbrauch geben. Er ersetzt aber nicht die Bewertung der tatsächlichen Wohn- und Lebensverhältnisse.

Auch das Sozialgericht Hannover befasste sich mit einer Kürzung, bei der das Jobcenter veraltete Heizölpreise zugrunde gelegt hatte. Den Fall erläutert unser Beitrag „Bürgergeld: Jobcenter berechnete Fantasiepreise fürs Heizen – Urteil“.

Bei zu hohen Heizkosten gelten besondere Fristen

Stuft das Jobcenter die Heizkosten als unangemessen ein, darf es sie nicht ohne Weiteres sofort dauerhaft auf einen niedrigeren Betrag begrenzen.

Nach § 22 SGB II sind unangemessene Heizkosten grundsätzlich so lange weiter zu berücksichtigen, wie eine Senkung nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Das Gesetz sieht hierfür in der Regel einen Zeitraum von längstens sechs Monaten vor.

Diese Frist ist etwas anderes als die zwölfmonatige Karenzzeit für Unterkunftskosten.

Die Behörde muss den Betroffenen außerdem mitteilen, welche Kosten sie für unangemessen hält und welche Einsparung erwartet wird.

Eine Kürzung kann weiterhin unzulässig sein, wenn die geforderte Kostensenkung tatsächlich nicht möglich oder nicht zumutbar ist.

Das kann beispielsweise relevant werden, wenn Mieter weder die Heizungsanlage noch den energetischen Zustand des Gebäudes beeinflussen können.

Was bei einer hohen Heizkostennachzahlung gilt

Steigende Energiepreise können sich auch erst mit der nächsten Jahresabrechnung bemerkbar machen.

Eine Heizkostennachforderung kann grundsätzlich im Monat ihrer Fälligkeit einen zusätzlichen Bedarf auslösen.

Das Jobcenter muss dann prüfen, ob die geltend gemachten Kosten nach § 22 SGB II anzuerkennen sind. Eine pauschale Ablehnung allein wegen der Höhe der Rechnung ist nicht zulässig.

Dabei kommt es unter anderem darauf an, ob die Kosten angemessen sind, ob eine Kostensenkungsaufforderung erfolgt ist und ob eine Senkung überhaupt möglich gewesen wäre.

Welche Ansprüche bei einer Nachforderung bestehen, erklärt unser Beitrag „Grundsicherungsgeld: Jobcenter muss Heizkostennachzahlung übernehmen und darf nicht pauschal ablehnen“.

Diese Nachweise helfen bei einem Streit mit dem Jobcenter

Wer wegen gestiegener Heizkosten eine Kürzung erhält, sollte zunächst prüfen, welche Berechnung das Jobcenter verwendet hat.

Wichtig sind insbesondere aktuelle Energiepreisabrechnungen, Verbrauchsübersichten und die Heizkostenabrechnungen der vergangenen Jahre.

Anhand dieser Unterlagen lässt sich beispielsweise zeigen, dass nicht der Verbrauch, sondern hauptsächlich der Energiepreis gestiegen ist.

Auch Informationen des Vermieters zum Gebäudezustand können hilfreich sein. Besteht aus gesundheitlichen Gründen ein höherer Wärmebedarf, kommt zusätzlich eine ärztliche Bescheinigung infrage.

Betroffene sollten dem Jobcenter die Gründe für die erhöhten Kosten schriftlich mitteilen und um eine nachvollziehbare Entscheidung bitten.

Wird ein Bescheid mit zu niedrig angesetzten Heizkosten erlassen, kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden, sofern eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung vorliegt.

FAQ zu Heizkosten beim Grundsicherungsgeld

Muss das Jobcenter steigende Heizölpreise berücksichtigen?

Ja, höhere Energiepreise müssen bei der Angemessenheitsprüfung berücksichtigt werden. Entscheidend sind die tatsächlichen Kosten und die Umstände des Einzelfalls. Allerdings besteht kein uneingeschränkter Anspruch auf Übernahme beliebig hoher Heizkosten.

Darf das Jobcenter meine Heizkosten bereits im ersten Jahr kürzen?

Die Angemessenheit der Heizkosten darf vom ersten Leistungsmonat an geprüft werden. Eine Kürzung setzt jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen voraus. Insbesondere muss das Jobcenter die individuellen Umstände berücksichtigen und grundsätzlich ein ordnungsgemäßes Kostensenkungsverfahren durchführen.

Was kann ich tun, wenn meine Heizkosten wegen schlechter Dämmung zu hoch sind?

Betroffene sollten den Zustand des Gebäudes dokumentieren und das Jobcenter schriftlich darauf hinweisen. Hilfreich können frühere Verbrauchsabrechnungen, Angaben des Vermieters und gegebenenfalls weitere Nachweise sein. Das Jobcenter muss prüfen, ob die verlangte Kostensenkung unter diesen Bedingungen tatsächlich möglich und zumutbar ist.

Steigende Heizkosten dürfen nicht pauschal zulasten der Betroffenen gehen

Der Heizspiegel 2026 zeigt, dass insbesondere Menschen mit Ölheizungen und Pelletheizungen mit deutlich höheren Ausgaben rechnen müssen.

Für Haushalte mit Grundsicherungsgeld ist das besonders problematisch. Denn ihre Heizkosten können bereits ab Beginn des Leistungsbezugs auf Angemessenheit geprüft werden.

Die fehlende Karenzzeit bedeutet jedoch nicht, dass das Jobcenter jede erhöhte Rechnung kürzen darf.

Wenn steigende Energiepreise, schlechte Dämmung oder besondere gesundheitliche Bedürfnisse die Ausgaben erklären, müssen diese Umstände in die Entscheidung einfließen. Wer eine Kürzung erhält, sollte deshalb die Berechnung und die Begründung genau prüfen.

Quellen

§ 22 SGB II – Bedarfe für Unterkunft und Heizung

Bundesagentur für Arbeit – Grundsicherungsgeld, Wohnen und Miete

Bundesagentur für Arbeit – Grundsicherungsgeld löst Bürgergeld ab, Änderungen seit 1. Juli 2026

co2online – Heizspiegel für Deutschland 2026, veröffentlicht am 22. September 2026

Bundessozialgericht, Urteil vom 19. Mai 2021 (B 14 AS 57/19 R) – Heizkostennachforderung und Kostensenkungsaufforderung, Entscheidung im Artikel direkt verlinkt