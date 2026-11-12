Mütterrente 3: Wirtschaftsweise wollen Rentenplus für 10 Millionen streichen

Die Mütterrente 3 soll ab Januar 2027 Millionen Rentnerinnen und Rentnern mehr Geld bringen. Doch wenige Wochen vor dem Start fordern die Wirtschaftsweisen, die bereits beschlossene Rentenverbesserung wieder zu streichen. Rund zehn Millionen Menschen könnten davon betroffen sein.

In ihrem am 11. November 2026 veröffentlichten Jahresgutachten verlangt der Sachverständigenrat Wirtschaft die Rücknahme der Reform. Hintergrund sind zusätzliche Ausgaben von rund fünf Milliarden Euro jährlich. Für 2028 rechnen die Ökonomen wegen der aufgeschobenen Nachzahlungen sogar mit Kosten von rund zehn Milliarden Euro.

Wirtschaftsweise wollen die Mütterrente 3 vollständig zurücknehmen

Der Sachverständigenrat empfiehlt der Bundesregierung, die Mütterrente III möglichst noch vor ihrem Start am 1. Januar 2027 zurückzunehmen.

Die Forderung steht ausdrücklich im Jahresgutachten 2026/2027. Dort schlagen die Wirtschaftsweisen ein umfassendes Sparprogramm vor, um die zunehmenden Finanzierungslücken im Bundeshaushalt zu begrenzen.

Bei der Mütterrente geht es nicht lediglich um die einmalige Nachzahlung für 2027. Der Rat möchte die gesamte Leistungsausweitung rückgängig machen.

Damit würden auch die dauerhaft höheren monatlichen Renten entfallen, die Eltern mit vor 1992 geborenen Kindern nach geltendem Recht erhalten sollen.

In den Jahren 2030 und 2040 ließen sich nach den Berechnungen des Sachverständigenrats dadurch jeweils rund vier bis fünf Milliarden Euro einsparen.

Warum die Mütterrente 2028 zehn Milliarden Euro kosten soll

Die ungewöhnlich hohe Summe für 2028 entsteht durch den zeitlichen Abstand zwischen Anspruchsbeginn und Auszahlung.

Die Mütterrente III gilt nach dem verabschiedeten Gesetz ab dem 1. Januar 2027. Wegen umfangreicher technischer Umstellungen kann die Deutsche Rentenversicherung die zusätzlichen Beträge jedoch erst 2028 auszahlen.

Dann sollen sowohl die laufenden Rentenerhöhungen als auch die Nachzahlungen für die anspruchsberechtigten Monate des Jahres 2027 fließen.

Der Sachverständigenrat kalkuliert deshalb für 2028 mit einmaligen Gesamtausgaben von rund zehn Milliarden Euro. In den Folgejahren würden jährlich etwa fünf Milliarden Euro anfallen.

Diese zusätzlichen Ausgaben werden aus Bundesmitteln und damit aus Steuergeldern finanziert. Die Wirtschaftsweisen sehen darin einen weiteren Belastungsfaktor für den Bundeshaushalt.

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So viel Geld könnten Eltern bei einem Stopp verlieren

Mit der Mütterrente III werden die Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder von bisher zweieinhalb auf drei Jahre erhöht.

Bei einer bereits laufenden vollen Altersrente entspricht die zusätzliche Anerkennung im Regelfall einem halben Rentenpunkt pro Kind.

Seit Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Daraus ergibt sich ein zusätzliches monatliches Rentenplus von 21,26 Euro brutto je berücksichtigtem Kind.

Für Eltern mit zwei vor 1992 geborenen Kindern wären das 42,52 Euro im Monat, bei drei Kindern 63,78 Euro.

Auf zwölf Monate gerechnet ergeben sich beim derzeitigen Rentenwert folgende beispielhafte Beträge.

Kinder vor 1992 geboren Zusätzlich im Monat Zusätzlich in zwölf Monaten 1 Kind 21,26 Euro 255,12 Euro 2 Kinder 42,52 Euro 510,24 Euro 3 Kinder 63,78 Euro 765,36 Euro 4 Kinder 85,04 Euro 1.020,48 Euro

Die Berechnung verwendet den heutigen Rentenwert. Tatsächliche Nachzahlungen können wegen der Rentenanpassung ab Juli 2027 und individueller Anspruchsvoraussetzungen abweichen.

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Über die bisherigen Nachzahlungsberechnungen haben wir bereits im Beitrag Mütterrente 3: So hoch wird jetzt die Nachzahlung pro Kind ausfallen berichtet.

Bundesregierung und Wirtschaftsweise verfolgen unterschiedliche Ziele

Die Bundesregierung begründet die Mütterrente III mit der Gleichbehandlung von Eltern.

Bislang werden für vor 1992 geborene Kinder weniger Erziehungszeiten anerkannt als für später geborene Kinder. Diese Unterschiede sollen künftig entfallen.

Die Wirtschaftsweisen betrachten die Reform dagegen vor allem unter finanzpolitischen Gesichtspunkten. Die zusätzliche Rentenzahlung erreicht auch Menschen mit hohen Alterseinkünften und ist deshalb keine gezielte Leistung zur Bekämpfung von Altersarmut.

Allerdings ist die Mütterrente auch nicht ausschließlich als Armutsbekämpfung konzipiert. Sie soll Kindererziehungsleistungen rentenrechtlich gleichstellen, unabhängig davon, wie hoch die übrigen Einkünfte der Eltern ausfallen.

Hinter dem Streit stehen damit unterschiedliche politische Prioritäten. Die Bundesregierung betont die Anerkennung der Kindererziehung, während der Sachverständigenrat eine Begrenzung der staatlichen Ausgaben fordert.

Kann die Mütterrente 3 jetzt tatsächlich noch gestoppt werden?

Die entscheidende Nachricht für Betroffene lautet, dass die Forderung der Wirtschaftsweisen noch keine Änderung des Rentenrechts bedeutet.

Die Mütterrente III wurde bereits im Dezember 2025 gesetzlich beschlossen. Damit die geplanten Verbesserungen nicht wie vorgesehen ab 2027 gelten, müsste der Gesetzgeber eine erneute Änderung verabschieden.

Ein Jahresgutachten besitzt keine unmittelbare Gesetzeskraft. Der Sachverständigenrat kann Reformen empfehlen, sie aber nicht selbst beschließen.

Die Wirtschaftsweisen drängen auf eine möglichst schnelle Entscheidung, weil eine Rücknahme nach Beginn der individuellen Ansprüche rechtlich und finanziell schwieriger werden könnte.

Solange keine entsprechende Gesetzesänderung erfolgt, bleibt der bisherige Zeitplan bestehen.

Die Deutsche Rentenversicherung erklärt weiterhin, dass die zusätzlichen Rentenansprüche ab Januar 2027 gelten und die Auszahlung einschließlich der Nachzahlung im Jahr 2028 erfolgen soll.

Berechtigte müssen die Mütterrente III in der Regel nicht gesondert beantragen. Wichtig ist allerdings, dass die entsprechenden Kindererziehungszeiten im Versicherungskonto berücksichtigt sind.

Häufige Fragen zur Mütterrente 3

Wird die Mütterrente 3 jetzt doch gestrichen?

Nein. Die Wirtschaftsweisen fordern zwar die Rücknahme der Reform, beschlossen wurde eine solche Änderung bislang nicht. Der gesetzlich vorgesehene Beginn bleibt der 1. Januar 2027.

Wie viel Geld steht durch die Mütterrente 3 zusätzlich zu?

Bei einer vollen Altersrente erhöht ein zusätzlicher halber Rentenpunkt die monatliche Bruttorente nach heutigem Rentenwert um 21,26 Euro pro berücksichtigtem Kind. Der tatsächliche Betrag hängt von den persönlichen Voraussetzungen ab.

Kommt die Nachzahlung für 2027 weiterhin erst 2028?

Ja. Nach dem geltenden Zeitplan erfolgt die Auszahlung der zusätzlichen Rentenbeträge erst 2028. Die für 2027 zustehenden Beträge sollen dann rückwirkend ausgezahlt werden.

Quellen

Sachverständigenrat Wirtschaft – Jahresgutachten 2026/2027, Kapitel 2, insbesondere Ziffern 138 und 180

Sachverständigenrat Wirtschaft – Pressemitteilung zum Jahresgutachten 2026/2027

Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Gesetz zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten

Deutsche Rentenversicherung – FAQ zur Mütterrente III (im Text verlinkt).

Deutsche Rentenversicherung – Rentenanpassung und aktueller Rentenwert

Gegen-Hartz.de – Mütterrente 3: So hoch wird jetzt die Nachzahlung pro Kind ausfallen (im Text verlinkt).