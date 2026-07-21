Grundsicherung statt Bürgergeld: Neue Altersgrenze gilt seit dem 1. Juli 2026

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Neue Grundsicherung: Kind 14 Monate alt – wann Eltern jetzt arbeiten müssen und wann nicht

Seit dem 1. Juli 2026 gelten für Eltern im Bezug von Grundsicherungsgeld strengere Vorgaben. Hat ein Kind den 14. Lebensmonat vollendet, kann das Jobcenter von einem erziehenden Elternteil die Aufnahme einer Arbeit, die Teilnahme an einer Eingliederungsmaßnahme oder den Besuch eines Integrations- beziehungsweise Berufssprachkurses verlangen.

Allein das Alter des Kindes genügt für eine solche Verpflichtung jedoch nicht. Die Betreuung muss tatsächlich gesichert und für den zeitlichen Umfang der verlangten Tätigkeit geeignet sein.

Damit ist eine der wichtigsten Grenzen der Neuregelung bereits beschrieben: Eine Warteliste, ein gesetzlicher Betreuungsanspruch oder die unverbindliche Mitteilung, später könne vielleicht ein Platz frei werden, ersetzt keinen verfügbaren Betreuungsplatz. Das Jobcenter muss die wirkliche Situation der Familie prüfen und darf nicht mit einer nur gedachten Betreuung rechnen.

Neue Altersgrenze gilt seit dem 1. Juli 2026

Das Grundsicherungsgeld hat zum 1. Juli 2026 das Bürgergeld abgelöst. Zugleich wurde § 10 Absatz 1 Nummer 3 SGB II geändert: Die gesetzliche Vermutung, dass die Erziehung durch eine Erwerbstätigkeit nicht gefährdet wird, setzt nun schon nach Vollendung des 14. Lebensmonats ein, sofern die Betreuung gesichert ist.

Unter der früheren Regelung lag diese Grenze beim vollendeten dritten Lebensjahr. Eltern mit Kleinkindern werden damit erheblich früher in die Arbeitsvermittlung einbezogen.

Einen Bestandsschutz für Familien, die ihre Elternzeit oder Betreuung noch nach dem alten Recht geplant haben, gibt es nach den Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 10 SGB II nicht. Die geänderte Vorschrift gilt auch in bereits laufenden Leistungsfällen.

Was „vollendeter 14. Lebensmonat“ genau bedeutet

Die Formulierung wird leicht mit dem ersten Geburtstag verwechselt. Das Gesetz spricht aber nicht von der Vollendung des ersten Lebensjahres, sondern vom vollendeten 14. Lebensmonat.

Ein Kind muss daher 14 volle Lebensmonate hinter sich haben. Praktisch beginnt die verschärfte Prüfung mit dem 15. Lebensmonat, also wenn das Kind 14 Monate alt geworden ist.

Auch dann entsteht keine automatische Verpflichtung zu einer Vollzeitstelle. Das Alter eröffnet dem Jobcenter lediglich die Möglichkeit, eine konkrete und individuell zumutbare Tätigkeit oder Teilnahme verbindlich einzufordern.

Drei Voraussetzungen müssen zusammenkommen

Eine Verpflichtung kommt zunächst nur bei einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person in Betracht. Hinzukommen müssen das entsprechende Alter des Kindes und eine Betreuung, die während der benötigten Zeiten verlässlich zur Verfügung steht.

Außerdem muss die vorgeschlagene Arbeit oder Maßnahme auch nach den übrigen Regeln des § 10 SGB II zumutbar sein. Gesundheitliche Einschränkungen, die Pflege eines Angehörigen oder ein anderer wichtiger Grund können deshalb unabhängig von der Kinderbetreuung gegen eine Verpflichtung sprechen.

Hat das Jobcenter noch gar keine konkrete Arbeit, Maßnahme oder Kursteilnahme benannt, führt der 14. Lebensmonat nicht von selbst zu einem Arbeitsbeginn. Möglich sind dann allerdings verbindliche Bewerbungsbemühungen, Vermittlungsvorschläge oder die Aufnahme entsprechender Pflichten in das weitere Eingliederungsverfahren.

Gesicherte Betreuung muss wirklich verfügbar sein

Als Betreuung kommen eine Kindertageseinrichtung, Kindertagespflege, der andere Elternteil oder eine andere verlässliche Lösung in Betracht. Entscheidend ist, ob die Betreuung im Alltag tatsächlich genutzt werden kann.

Ein unterschriebener Betreuungsvertrag oder ein konkret zugewiesener und sofort nutzbarer Platz spricht für eine gesicherte Betreuung. Auch ein verbindlich verfügbarer Platz kann berücksichtigt werden, wenn Eltern ihn ohne nachvollziehbaren Grund nicht annehmen.

Anders liegt der Fall bei einer bloßen Vormerkung, einer Wartelistenbestätigung oder einer unverbindlichen Zusage für einen noch offenen Zeitpunkt. Solche Angaben beweisen nicht, dass das Kind während einer jetzt verlangten Arbeit oder Maßnahme betreut werden kann.

Kinder haben zwar bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Betreuung. Die Bundesagentur stellt jedoch ausdrücklich klar, dass dieser Anspruch allein eine Arbeitsaufnahme noch nicht zumutbar macht.

Betreuungszeiten begrenzen den Umfang der Arbeit

Ein vorhandener Platz beantwortet noch nicht die Frage, wie viele Stunden Eltern arbeiten können. Das Jobcenter muss Öffnungs- und Schließzeiten, Bring- und Abholzeiten sowie die Wege zur Betreuung und zum möglichen Arbeitsplatz einbeziehen.

Wird das Kind beispielsweise nur von 8 bis 13 Uhr betreut, kann daraus nicht ohne weitere Prüfung eine achtstündige Beschäftigung zuzüglich Arbeitsweg abgeleitet werden. Das Jobcenter darf allerdings erwarten, dass Eltern verfügbare und geeignete Möglichkeiten für einen größeren Betreuungsumfang rechtzeitig beantragen.

Existiert ein solcher erweiterter Platz nicht, bleibt die tatsächlich nutzbare Zeit die Ausgangslage. Auch eine Kita-Schließung über die Mittagszeit, feste Schließtage oder ein nicht abgedeckter Randzeitbedarf können die Zumutbarkeit einschränken.

Die Bundesagentur verlangt deshalb eine Prüfung des einzelnen Falls. Mehr zu den seit Juli geltenden Verwaltungsvorgaben lesen Sie in dem Beitrag „Neue BA-Weisung verschärft Anforderungen an Eltern“.

Wann Arbeit oder Teilnahme regelmäßig zumutbar ist

Betreuungssituation Folge für die Zumutbarkeit Das Kind hat den 14. Lebensmonat noch nicht vollendet und wird nicht außerhalb der Familie betreut Eine Verpflichtung scheidet wegen der Kindererziehung im Regelfall aus; Beratung bleibt möglich. Das Kind ist 14 Monate alt, ein nutzbarer Platz fehlt vollständig Arbeit, Maßnahme oder Sprachkurs sind wegen der Betreuung im Regelfall nicht zumutbar. Es gibt nur eine Warteliste oder eine unverbindliche Aussicht auf einen Platz Die Betreuung ist noch nicht gesichert. Ein geeigneter Platz steht verbindlich zu passenden Zeiten bereit Eine Verpflichtung kann grundsätzlich ausgesprochen werden. Die Betreuung deckt nur einen Teil des Tages ab Der mögliche zeitliche Umfang muss einschließlich der Wege individuell berechnet werden. Der andere Elternteil übernimmt die Betreuung verlässlich Innerhalb der abgedeckten Zeiten kann Arbeit oder Teilnahme zumutbar sein. Das Kind hat einen erhöhten gesundheitlichen oder therapeutischen Betreuungsbedarf Der zusätzliche Aufwand muss gesondert geprüft und bei ausreichendem Nachweis berücksichtigt werden.

Arbeit, Maßnahme und Sprachkurs werden gleich behandelt

Die neue Bewertung beschränkt sich nicht auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Nach § 10 Absatz 3 SGB II gelten die Zumutbarkeitsregeln entsprechend für Eingliederungsmaßnahmen, Integrationskurse und die berufsbezogene Deutschsprachförderung.

Deshalb muss auch ein Kurs zeitlich zur Betreuung passen. Beginnt der Kurs vor Öffnung der Kita, endet er nach der Abholzeit oder liegt der Kursort wegen langer Wege außerhalb des nutzbaren Zeitfensters, ist die Betreuung für dieses konkrete Angebot nicht vollständig gesichert.

Das Jobcenter muss solche Einwände vor einer verbindlichen Zuweisung klären. Eltern sollten die Kurszeiten und die Betreuungszeiten schriftlich gegenüberstellen und die benötigten Wege nachvollziehbar angeben.

Was für Paare und Alleinerziehende gilt

Leben beide Eltern mit dem Kind zusammen, können sie grundsätzlich selbst entscheiden, wer die Betreuung übernimmt. Sie dürfen die Betreuung auch zeitlich untereinander aufteilen, sich für denselben Zeitraum aber nicht beide auf eine fehlende Verfügbarkeit wegen Kindererziehung berufen.

Ist der andere Elternteil zu Hause und kann die Betreuung verlässlich übernehmen, kann das Jobcenter dies berücksichtigen. Bei Schichtarbeit, wechselnden Einsatzzeiten oder berufsbedingter Abwesenheit muss dagegen geprüft werden, welche Zeiträume wirklich abgedeckt sind.

Für Alleinerziehende ist die tatsächliche Verfügbarkeit externer Betreuung besonders wichtig. Eine theoretische Unterstützung durch Großeltern genügt nicht, wenn diese nicht verbindlich zugesagt ist, aus gesundheitlichen Gründen ausfällt oder den erforderlichen Zeitraum nicht abdecken kann.

Die gesamte familiäre Situation muss in die Entscheidung einfließen. Die Weisung nennt ausdrücklich Wegezeiten, Arbeitszeiten des Partners und besondere Betreuungsbedarfe als prüfungsbedürftige Umstände.

Besondere Bedürfnisse des Kindes können gegen eine Verpflichtung sprechen

Eine reguläre Kita-Zusage beendet die Prüfung nicht, wenn das Kind mehr Betreuung benötigt als andere Kinder gleichen Alters. Behinderungen, Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten oder laufende Therapien können den zeitlichen Spielraum der Eltern verkleinern.

Auch häufige Behandlungen, eine noch nicht abgesicherte Begleitung oder ein erhöhter Pflegebedarf sind zu berücksichtigen. Eltern müssen solche Umstände dem Jobcenter mitteilen und möglichst durch ärztliche Unterlagen, Therapiepläne oder Bescheinigungen der Betreuungseinrichtung belegen.

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Eine Eingewöhnungsphase ist im Gesetz nicht pauschal als Ausnahme festgeschrieben. Ist das Kind während dieser Zeit noch nicht für den gesamten vereinbarten Zeitraum betreut, sollte der tatsächliche Ablauf belegt und eine zeitlich angepasste Lösung verlangt werden.

Elternzeit schützt im Grundsicherungsrecht nicht automatisch

Arbeitsrechtliche Elternzeit und die sozialrechtliche Zumutbarkeit nach dem SGB II sind verschiedene Fragen. Eine mit dem Arbeitgeber vereinbarte Elternzeit von zwei oder drei Jahren verhindert daher nicht automatisch, dass das Jobcenter ab dem vollendeten 14. Lebensmonat eine Arbeitsaufnahme verlangt.

Nach der BA-Weisung kann eine Verkürzung der Elternzeit mit Zustimmung des Arbeitgebers geprüft werden. Ebenso kommt eine Teilzeittätigkeit während der Elternzeit in Betracht, wobei die arbeitsrechtlichen Grenzen und eine möglicherweise erforderliche Zustimmung des Arbeitgebers beachtet werden müssen.

Kann eine Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber nicht mit dem fortbestehenden Beschäftigungsverhältnis vereinbart werden, darf das Jobcenter diesen Konflikt nicht übergehen. Es muss im Einzelfall bewerten, ob die verlangte Tätigkeit wirklich zumutbar ist und ob sie eine dauerhafte Beendigung des Leistungsbezugs erwarten lässt.

Auch der Bezug von Elterngeld entscheidet nicht darüber, welcher Elternteil für die Vermittlung zur Verfügung stehen muss. Ausschlaggebend bleiben die Betreuungssituation, die familiäre Aufteilung und die weiteren persönlichen Umstände.

Eine bloße Behauptung des Jobcenters reicht nicht

Die Behörde muss die tatsächliche Betreuungssituation von Amts wegen ermitteln und ihre Bewertung dokumentieren. Eltern trifft zugleich die Pflicht, konkrete Hinderungsgründe mitzuteilen und nachzuweisen.

Hilfreich sind schriftliche Absagen von Kitas, Wartelistenbestätigungen, der Schriftverkehr mit dem Jugendamt, ein Betreuungsvertrag mit Stundenumfang, Mitteilungen über Schließzeiten sowie Dienstpläne des anderen Elternteils. Auch Fahrpläne oder eine nachvollziehbare Berechnung der Wegezeiten können zeigen, dass ein Angebot nicht in das vorhandene Betreuungsfenster passt.

Betroffene sollten nicht lediglich erklären, es gebe keinen Platz. Besser ist eine datierte und möglichst vollständige Dokumentation, aus der hervorgeht, wann und bei welchen Stellen Betreuung beantragt wurde und welche Antwort erteilt worden ist.

Wer trotz Rechtsanspruch keinen Platz findet, kann sich an das Jugendamt wenden und die Bereitstellung schriftlich verlangen. Hinweise zu Nachweisen und Rechtsschutz enthält auch der Beitrag „Nachweis rettet Eltern ohne Krippenplatz vor der Kürzung“.

Wann eine Kürzung drohen kann

Lehnen Eltern eine konkret zumutbare Arbeit oder Maßnahme ohne wichtigen Grund ab, kann das Jobcenter den individuellen Regelbedarf nach den seit Juli 2026 geltenden Vorschriften grundsätzlich um 30 Prozent für drei Monate mindern. Das gilt auch beim Abbruch einer zumutbaren Eingliederungsmaßnahme oder eines verbindlich verlangten Sprachkurses.

Bei der willentlichen Ablehnung einer konkret verfügbaren Arbeit kann unter zusätzlichen gesetzlichen Voraussetzungen sogar ein vollständiger Entfall des Regelbedarfs der betroffenen Person in Betracht kommen. Eine fehlende oder zeitlich unzureichende Betreuung kann jedoch ein wichtiger Grund sein und muss vor jeder Kürzung geprüft werden.

Vor einer Entscheidung muss das Jobcenter den Sachverhalt aufklären und den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme geben. In dieser Anhörung sollten sämtliche Betreuungsprobleme mit Unterlagen und konkreten Zeitangaben vorgetragen werden.

Gegen einen Minderungsbescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Weil ein Widerspruch die Kürzung im SGB II nicht in jedem Fall bis zur Entscheidung stoppt, kann bei einer akuten finanziellen Notlage zusätzlich ein Eilantrag beim Sozialgericht erforderlich sein.

Kein Betreuungsplatz: So sollte das Gespräch mit dem Jobcenter geführt werden

Eltern sollten zunächst klarstellen, dass sie nicht die Mitwirkung insgesamt verweigern, sondern die fehlende Vereinbarkeit des konkreten Angebots geltend machen. Das senkt das Risiko, dass eine sachliche Betreuungslücke als pauschale Ablehnung verstanden wird.

Im Gespräch sollte festgehalten werden, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten Betreuung vorhanden ist. Daneben gehören Bring- und Abholwege, Schließzeiten, die Arbeitszeiten des anderen Elternteils sowie Besonderheiten des Kindes in die Dokumentation.

Wird lediglich auf den Rechtsanspruch ab dem ersten Geburtstag verwiesen, sollten Eltern eine tatsächliche Platzzuweisung verlangen. Ohne einen verfügbaren und geeigneten Platz darf aus dem gesetzlichen Anspruch nicht einfach auf eine gesicherte Betreuung geschlossen werden.

Fazit: 14 Monate bedeuten Prüfung, nicht automatische Vollzeitpflicht

Die neue Grundsicherung zieht die Zumutbarkeitsprüfung für Eltern deutlich vor. Ein 14 Monate altes Kind führt aber weder automatisch zu einer Vollzeitpflicht noch macht das Alter jede Maßnahme passend.

Arbeit, Eingliederungsmaßnahme oder Sprachkurs können nur verlangt werden, wenn die Betreuung real, verlässlich und zeitlich ausreichend organisiert ist. Warteliste, Rechtsanspruch und unverbindliche Platzperspektive reichen dafür nicht.

Für Eltern kommt es deshalb besonders auf schriftliche Nachweise an. Je genauer die tatsächlichen Zeiten und Hindernisse dokumentiert sind, desto besser lässt sich eine unzutreffende Zumutbarkeitsentscheidung verhindern oder angreifen.

Beispiel aus der Praxis

Alleinerziehende Maria bezieht Grundsicherungsgeld, ihre Tochter Lina ist seit wenigen Tagen 14 Monate alt. Das Jobcenter möchte Maria einer Maßnahme von 8.30 bis 14.30 Uhr zuweisen, doch Lina steht nur auf mehreren Wartelisten; das Jugendamt hat bislang keinen Platz angeboten.

Der Hinweis des Jobcenters auf den Betreuungsanspruch ab dem ersten Geburtstag genügt nicht. Maria legt die Kita-Absagen, ihre Anträge und die Antwort des Jugendamts vor, sodass die Teilnahme derzeit wegen fehlender tatsächlicher Betreuung nicht verlangt werden kann.

Zwei Monate später erhält Lina einen verbindlichen Platz von 8 bis 13 Uhr. Nun darf das Jobcenter eine neue Zumutbarkeitsprüfung vornehmen, muss aber Betreuungs- und Wegezeiten beachten und kann die sechsstündige Maßnahme nicht unverändert als passend behandeln.

Häufige Fragen und Antworten

1. Müssen Eltern sofort arbeiten, sobald ihr Kind 14 Monate alt ist?

Nein. Ab diesem Zeitpunkt kann Arbeit grundsätzlich zumutbar sein, wenn eine bedarfsgerechte Betreuung tatsächlich gesichert ist und keine weiteren wichtigen Gründe entgegenstehen.

2. Reicht der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz ab dem ersten Geburtstag?

Nein. Die Bundesagentur für Arbeit stellt ausdrücklich klar, dass der Rechtsanspruch allein keinen verfügbaren Betreuungsplatz ersetzt.

3. Ist eine Wartelistenbestätigung eine gesicherte Betreuung?

Nein. Eine Warteliste belegt nur die Suche nach einem Platz, nicht dessen tatsächliche Verfügbarkeit zu einem bestimmten Termin und in einem bestimmten Stundenumfang.

4. Darf das Jobcenter trotz laufender Elternzeit Arbeit verlangen?

Das ist möglich, denn arbeitsrechtliche Elternzeit schafft im SGB II keine automatische Ausnahme. Arbeitsvertrag, Zustimmungserfordernisse, Betreuung und langfristige Folgen müssen jedoch im einzelnen Fall geprüft werden.

5. Muss eine Teilzeitbetreuung für eine Vollzeitstelle ausreichen?

Nein. Das Jobcenter muss den tatsächlichen Betreuungsumfang sowie Bring-, Abhol- und Arbeitswege berücksichtigen, darf aber die rechtzeitige Beantragung eines verfügbaren erweiterten Betreuungsumfangs erwarten.

6. Was sollten Eltern tun, wenn das Jobcenter trotz fehlender Betreuung eine Kürzung ankündigt?

Sie sollten die Betreuungslücke sofort schriftlich erklären, sämtliche Nachweise einreichen und auf einer Prüfung des konkreten Falls bestehen. Ergeht dennoch ein Minderungsbescheid, kommen Widerspruch und bei dringender finanzieller Belastung ein Eilantrag beim Sozialgericht in Betracht.