169 Euro Bürgergeld-Kürzung ab Juli – Nachweis rettet aber Eltern ohne Krippenplatz

Wer Grundsicherungsgeld (früher Bürgergeld) bezieht und ein Kind unter drei Jahren betreut, steht ab dem 1. Juli 2026 unter neuem Druck. Das Jobcenter kann dann bereits ab dem 14. Lebensmonat des Kindes verlangen, dass Eltern Arbeit aufnehmen oder an Maßnahmen teilnehmen.

Wer das ohne anerkannten Grund verweigert, riskiert eine Kürzung von rund 169 Euro monatlich. Das Gesetz enthält eine Ausnahme: Aber nur wer sie kennt und belegen kann, ist geschützt.

Grundsicherungsgeld: Was sich ab dem 1. Juli 2026 für Eltern mit Kleinkind ändert

Bis zum 30. Juni 2026 gilt: Wer ein Kind unter drei Jahren betreut, muss dem Jobcenter keine Arbeit aufnehmen. Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (BGBl. 2026 I Nr. 107) ändert das. Ab dem 1. Juli 2026 verschiebt sich diese Altersgrenze auf den 14. Lebensmonat.

Die neue Regel steht in § 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II. Das Gesetz ersetzt dort „das dritte Lebensjahr” durch „den 14. Lebensmonat”. Ab Juli darf das Jobcenter prüfen, ob Arbeitsaufnahme schon bei deutlich jüngeren Kindern zumutbar ist.

Die meisten Eltern gehen davon aus: Kein Krippenplatz, kein Problem. Das ist eine Fehlannahme. Das Gesetz schützt nicht automatisch, sondern nur dann, wenn der fehlende Platz dem Jobcenter nachgewiesen wird.

Kein Krippenplatz: Wann Arbeit im Grundsicherungsgeld trotzdem unzumutbar bleibt

§ 10 Abs. 1 Nr. 3 SGB II enthält eine wichtige einschränkende Passage, die in der öffentlichen Debatte oft unterschlagen wird. Arbeit ist nach dem 14. Lebensmonat nur dann zumutbar, wenn die Betreuung in einer Kita, in Tagespflege (also bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater) oder auf sonstige verlässliche Weise sichergestellt ist. Fehlt diese Sicherstellung, bleibt Arbeit unzumutbar, auch nach dem 14. Lebensmonat.

Was zählt als „sonstige Weise”? Das Gesetz meint damit jede verlässliche Betreuungslösung außerhalb einer Kita. Großeltern, die regelmäßig und planbar einspringen, können ebenso anerkannt werden wie Freunde oder Nachbarn. Entscheidend ist die Verlässlichkeit. Wer nur gelegentlich Unterstützung bekommt, hat keine gesicherte Betreuung im Sinne des Gesetzes.

Das bedeutet: Der Schutz gilt weiter, aber er fällt nicht vom Himmel. Eltern müssen dem Jobcenter aktiv belegen, dass keine geeignete Betreuung vorhanden ist. Wer diesen Nachweis schuldig bleibt, ist nicht geschützt.

Krippenplatz verweigert: Diese Nachweise schützen Eltern vor einer Sanktion

Die Nachweispflicht liegt bei den Eltern. Das Jobcenter muss nicht beweisen, dass ein Platz verfügbar ist. Eltern müssen belegen, dass keiner verfügbar ist und dass auch informelle Alternativen fehlen oder unzuverlässig sind.

Am stärksten wirken schriftliche Absagen von Kitas oder Tagespflegepersonen. Wer nur mündliche Auskunft erhalten hat, sollte eine schriftliche Bestätigung anfordern. Zusätzlich helfen Wartelistenbestätigungen des Jugendamts oder der Kita, aus denen hervorgeht, dass aktiv nach einem Platz gesucht wird.

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Wer mehrere Einrichtungen angefragt hat, sollte diese Anfragen dokumentieren: Datum, Einrichtung, Ergebnis.

Fehlende Betreuung dokumentieren

Wer auch informelle Betreuung geprüft und nicht gefunden hat, sollte das festhalten. Eine kurze schriftliche Notiz, wer angefragt wurde und warum eine verlässliche Betreuung nicht möglich ist, stärkt die Position gegenüber dem Jobcenter erheblich.

Entscheidend ist der Zeitpunkt: Diese Unterlagen müssen vor dem Jobcenter-Gespräch und vor dem Abschluss eines Kooperationsplans (Eingliederungsplans) vorliegen. Wer erst nach einer Sanktion sucht, hat die schlechtesten Karten — was das bedeutet, zeigt der nächste Abschnitt.

Sanktion trotz fehlendem Krippenplatz: Widerspruch und Eilantrag richtig nutzen

Manchmal sanktioniert das Jobcenter trotz vorliegender Belege. Das passiert, wenn Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter die Unzumutbarkeit zu eng auslegen oder Nachweise nicht angemessen würdigen. Dann gibt es zwei Wege.

Wer einen Sanktionsbescheid erhält, hat einen Monat Zeit für einen schriftlichen Widerspruch. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem der Bescheid ankommt. Im Widerspruch alle vorhandenen Belege erneut einreichen und klar benennen, warum keine gesicherte Betreuung besteht.

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Fehlende Unterlagen müssen spätestens bis zum Abschluss des Widerspruchsverfahrens vorliegen — nach dem Widerspruchsbescheid sind neue Belege im Klageverfahren ausgeschlossen.

Eilantrag kann sich lohnen

Ein Widerspruch stoppt die Kürzung nicht automatisch. Das Geld fließt gekürzt weiter, bis entschieden ist. Wer das nicht akzeptieren kann, stellt beim Sozialgericht einen Eilantrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Dieser Weg lohnt sich besonders, wenn die Kürzung existenziell belastend ist.

Erste kostenlose Hilfe gibt es bei den Beratungsstellen von SoVD oder VdK sowie bei lokalen Erwerbslosenberatungen, und zwar vor dem Widerspruchsbescheid, nicht danach.

Alleinerziehende: Warum die Beweislast beim fehlenden Krippenplatz besonders schwer wiegt

Alleinerziehende Elternteile können die Betreuungsaufgabe nicht auf eine Partnerin oder einen Partner übertragen. Fällt die Kita weg, gibt es keine einfache Alternative. Das Gesetz erkennt diese Situation, löst sie aber nicht automatisch.

Sabine M., 34, aus Dortmund, betreut allein ihr 16 Monate altes Kind. Sie hat vier Kitas angeschrieben, drei Absagen erhalten und steht auf einer Warteliste. Ihr Jobcenter lädt sie ab Juli zum Gespräch ein. Mit den Absagen und der Wartelistenbestätigung in der Hand kann sie die Unzumutbarkeit nachweisen. Ohne diese Dokumente steht sie schutzlos da, auch wenn der Sachverhalt identisch wäre.

Alleinerziehende sollten außerdem wissen: Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, erwerbsfähigen Erziehenden vorrangig einen Betreuungsplatz anzubieten.

Wer keinen Platz bekommt, sollte beim Jugendamt oder beim Träger der Kita schriftlich nachfragen und die Antwort aufbewahren. Diese Antwort kann dem Jobcenter als Beleg für die fehlende Betreuungsmöglichkeit vorgelegt werden.

Was Eltern im Grundsicherungsgeld noch vor dem 1. Juli 2026 klären sollten

Eltern, deren Kind zu diesem Datum 14 Monate alt oder älter ist, sollten jetzt handeln. Jede Anfrage an eine Kita oder Tagespflegeperson mit Datum und Ergebnis dokumentieren. Absagen schriftlich anfordern oder zumindest den Gesprächsinhalt festhalten.

Wer zum Jobcenter-Gespräch eingeladen wird, bringt die Nachweise mit. Wer einen Kooperationsplan unterschreibt, ohne die Unzumutbarkeit belegt zu haben, gibt dem Jobcenter Handhabe, die rechtlich nicht nötig wäre. Sozialberatungsstellen und Erwerbslosenzentren helfen dabei oft kurzfristig und kostenlos.

Häufige Fragen zum Grundsicherungsgeld und Krippenplatz

Gilt die neue Regel auch für Kinder, die am 1. Juli 2026 noch keine 14 Monate alt sind?

Nein. Die neue Zumutbarkeitsregel greift erst ab dem Tag, an dem das Kind den 14. Lebensmonat vollendet. Wer am 1. Juli ein 10 Monate altes Kind betreut, fällt erst im Herbst unter die neue Regel. Die Dokumentationspflicht gilt dann aber genauso.

Kann das Jobcenter Betreuung durch Großeltern als ausreichend werten?

Ja, das ist möglich. Das Gesetz erlaubt Betreuung „auf sonstige Weise”, dazu zählen verlässliche informelle Lösungen. Entscheidend ist, ob die Betreuung tatsächlich regelmäßig und planbar während der Arbeitszeit verfügbar ist. Wer Großeltern nur gelegentlich einspringen kann, sollte das dem Jobcenter offen mitteilen.

Was passiert, wenn das Jobcenter die Absagen nicht akzeptiert?

Das Jobcenter muss seine Einschätzung begründen. Wer mit einem Sanktionsbescheid konfrontiert wird, legt innerhalb eines Monats Widerspruch ein und reicht alle Belege nach. Im Widerspruchsverfahren können weitere Nachweise eingebracht werden. Was danach fehlt, kann im Klageverfahren nicht mehr geltend gemacht werden.

Wie hoch ist die Kürzung bei einer Sanktion?

Das Jobcenter kürzt bei einer ersten Pflichtverletzung den Regelbedarf um 30 Prozent für drei Monate. Der Regelsatz für Alleinstehende liegt 2026 bei 563 Euro. Das entspricht einer Kürzung von rund 169 Euro pro Monat. Bei weiteren Verstößen kann die Kürzung höher ausfallen. Wer in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, hat einen anderen Regelsatz, die Sanktionshöhe unterscheidet sich entsprechend.

Quellen

Bundesgesetzblatt: Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, BGBl. 2026 I Nr. 107, 22.04.2026

Bundesministerium der Justiz: § 10 SGB II Zumutbarkeit, Fassung ab 01.07.2026 (Änderungsübersicht buzer.de)

dejure.org: § 10 SGB II Zumutbarkeit, Volltext

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Informationen zur neuen Grundsicherung ab 1. Juli 2026

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII): § 24 Abs. 2, Anspruch auf frühkindliche Förderung