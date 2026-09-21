Supermarktkette macht es vor: 10 Prozent Rabatt für Rentner

Zehn Euro weniger bezahlen, wenn für 100 Euro Lebensmittel im Einkaufswagen liegen: Für Menschen mit kleiner Rente ist das eine spürbare Entlastung. Die Supermarktkette Kauver bietet einen solchen Preisnachlass an bestimmten Tagen an. Wer ihn nutzen möchte, muss allerdings auf den Termin, den passenden Nachweis und die Bedingungen seines Marktes achten.

Kauver gewährt zehn Prozent am Rentner-Tag

Nach den veröffentlichten Aktionsbedingungen von Kauver erhalten Rentnerinnen und Rentner sowie Personen ab 67 Jahren am ersten Dienstag jedes Monats zehn Prozent Rabatt. An der Kasse ist dafür ein Rentnernachweis oder Personalausweis vorzulegen. Fällt der Aktionstag auf einen Feiertag, verschiebt sich der Rabatt grundsätzlich auf den folgenden Mittwoch.

Die Unterscheidung zwischen Rentenbezug und Lebensalter ist wichtig: Die allgemeine Regel nennt ausdrücklich beide Gruppen. Wer bereits vor dem 67. Geburtstag Rente bezieht, sollte deshalb seinen Rentenausweis mitnehmen. Der Personalausweis allein belegt zwar das Alter, aber nicht den Rentenbezug.

In Hannover gibt es den Rabatt sogar jede Woche

Für Hannover veröffentlicht Kauver eine günstigere Sonderregel: Dort gilt der Nachlass jeden Dienstag und bereits ab 60 Jahren. Bei einem Feiertag wird die Aktion allerdings nicht nachgeholt. Außerdem sind dort bereits reduzierte Waren und Aktionsartikel ausdrücklich ausgeschlossen.

Das kann die tatsächliche Ersparnis deutlich verändern. Enthält ein Einkauf für 100 Euro beispielsweise 30 Euro ausgeschlossene Artikel, bleiben nur 70 Euro als Rabattgrundlage. Zehn Prozent davon sind sieben Euro – bezahlt werden insgesamt 93 Euro.

Das Angebot gilt bei einer regionalen Kette

Kauver führt in seiner Marktübersicht zwölf Standorte in Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen auf. Dazu gehören beispielsweise Hannover, Bremen, Bochum, Münster und Oberhausen. Es handelt sich somit um ein Angebot mit begrenzter regionaler Reichweite.

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Aus der Aktion lässt sich kein flächendeckender Rentnerrabatt im deutschen Lebensmittelhandel ableiten. Einen Überblick über weitere Händler und örtliche Angebote bietet unser Beitrag über Rentnerrabatte beim Einkauf im Supermarkt. Für die eigene Einkaufsplanung zählen immer die Bedingungen des konkreten Geschäfts.

Wie viel zehn Prozent tatsächlich bringen

Ein prozentualer Nachlass klingt zunächst abstrakt, auf dem Kassenbon wird er konkret. Die folgende Rechnung zeigt die Ersparnis, wenn der jeweilige Einkaufsbetrag vollständig rabattberechtigt ist. Ausgeschlossene Artikel sind dabei nicht berücksichtigt.

Einkaufswert vor Rabatt Ersparnis bei 10 Prozent Zu bezahlen 40 Euro 4 Euro 36 Euro 80 Euro 8 Euro 72 Euro 100 Euro 10 Euro 90 Euro 150 Euro 15 Euro 135 Euro

Wer zwölfmal im Jahr jeweils 100 Euro rabattberechtigte Waren einkauft, spart rechnerisch 120 Euro. Voraussetzung ist, dass die Aktion unverändert besteht und bei jedem dieser Einkäufe genutzt werden kann. Aus einem einzelnen günstigen Einkauf wird so eine Entlastung, die im knappen Haushaltsbudget durchaus auffällt.

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Der Rentenausweis gehört vor dem Bezahlen auf den Tisch

Praktisch empfiehlt es sich, den Nachlass vor dem Kassieren anzusprechen und den Nachweis bereitzuhalten. Anschließend lässt sich auf dem Bon prüfen, ob der Rabatt berücksichtigt wurde. Unklarheiten über ausgeschlossene Waren oder die Kombination mit anderen Vergünstigungen sollten möglichst vor dem Einkauf geklärt werden.

Auch außerhalb des Supermarkts kann sich der Rentenausweis lohnen. Welche Ermäßigungen etwa bei Freizeitangeboten, Kultur oder Mobilität infrage kommen, erläutert unser Ratgeber „Mit dem Ausweis bekommen Rentner hier Rabatte“. Die Voraussetzungen unterscheiden sich je nach Anbieter.

Ein Rabatt ersetzt keinen Preisvergleich

Zehn Prozent weniger bedeuten noch nicht automatisch den günstigsten Einkauf. Kostet ein Produkt regulär 3 Euro, bleiben nach dem Nachlass 2,70 Euro; bietet ein anderer Händler ein vergleichbares Produkt für 2,49 Euro an, ist dieses weiterhin günstiger. Entscheidend ist der Endpreis für die tatsächlich benötigte Ware.

Auch die Anfahrt gehört in die Rechnung. Wer für acht Euro Ersparnis zusätzliche Fahrtkosten von sechs Euro auf sich nimmt, behält nur zwei Euro Vorteil. Und wer allein wegen des Rabatts mehr kauft, als er verbrauchen kann, spart am Ende womöglich gar nichts.

Der Rentner-Tag zeigt trotzdem, wie unmittelbar ein Preisnachlass beim Lebensmitteleinkauf helfen kann. Er macht eine kleine Rente nicht auskömmlich, lässt aber beim passenden Einkauf etwas mehr Geld im Portemonnaie. Besonders sinnvoll ist er, wenn ohnehin benötigte Einkäufe ohne zusätzliche Wege auf den Aktionstag gelegt werden können.

Fragen und Antworten zum Rentnerrabatt

Muss ich für den Rabatt mindestens 67 Jahre alt sein?

Nein, die allgemeine Kauver-Regel erfasst auch Rentnerinnen und Rentner unter 67 Jahren mit entsprechendem Nachweis. Zusätzlich sind Personen ab 67 Jahren berechtigt. In Hannover gilt die Altersvergünstigung bereits ab 60 Jahren.

Gibt es die zehn Prozent bei jedem Einkauf?

Nein, grundsätzlich gilt die Aktion am ersten Dienstag des Monats. Hannover bietet den Rabatt jeden Dienstag an, ausgenommen Feiertage. Über diese unterschiedlichen Termine berichtet auch Techbook zum Kauver-Rentner-Tag.

Werden auch Sonderangebote noch einmal günstiger?

Für Hannover schließt Kauver bereits reduzierte Waren und Aktionsartikel ausdrücklich aus. Bei anderen Märkten sollten Kunden die dort geltenden Ausschlüsse und die Kombinierbarkeit mit weiteren Rabatten vorab erfragen. Eine pauschale Zusage für sämtliche Artikel wäre deshalb zu weitgehend.