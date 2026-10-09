Grundsicherung: Darf das Jobcenter die Bewerbungen kontrollieren?

Das Jobcenter darf überprüfen, ob Leistungsberechtigte sich tatsächlich um Arbeit bemühen, und dafür geeignete Nachweise verlangen. Daraus entsteht jedoch kein unbegrenztes Recht, private Nachrichten zu durchsuchen oder beliebige Informationen bei Unternehmen einzuholen.

Entscheidend ist, welche Bewerbungspflichten im konkreten Fall bestehen und welche Angaben die Behörde für ihre Aufgaben benötigt. Wer seine Rechte kennt und Bewerbungen nachvollziehbar dokumentiert, kann unnötige Auseinandersetzungen vermeiden und überzogene Forderungen gezielt hinterfragen.

Warum das Jobcenter Bewerbungen überprüfen darf

Zur Arbeitsvermittlung gehört auch die Prüfung, welche Schritte eine arbeitsuchende Person selbst unternimmt. Nach § 15 SGB II soll der Kooperationsplan festhalten, welche Eigenbemühungen erforderlich sind und nachgewiesen werden sollen.

Das kann Bewerbungen auf selbst gefundene Stellen ebenso betreffen wie Reaktionen auf Vermittlungsvorschläge. Die Behörde darf deshalb nachfragen, wann eine Bewerbung versandt wurde, auf welche Stelle sie sich bezog und wie das Verfahren ausgegangen ist.

Eine feste gesetzliche Zahl von beispielsweise fünf oder zehn Bewerbungen im Monat gibt es für alle Leistungsberechtigten nicht. Die Anforderungen müssen zum Einzelfall passen und gesundheitliche Einschränkungen sowie die persönlichen Möglichkeiten berücksichtigen.

Welche Nachweise verlangt werden können

Als Nachweis kommt eine Übersicht infrage, in der Bewerbungsdatum, Unternehmen, ausgeschriebene Tätigkeit und Bewerbungsweg stehen. Auch versandte Anschreiben, Eingangsbestätigungen aus Bewerbungsportalen oder Antworten der Unternehmen können eine Bewerbung belegen.

Welche Unterlagen tatsächlich ausreichen, hängt von der konkreten Anforderung und den Umständen ab. Eine selbst erstellte Liste ist deshalb weder grundsätzlich wertlos noch in jedem Fall ein abschließender Nachweis.

Praktisch sinnvoll ist es, Bewerbungsunterlagen und Versandbestätigungen unmittelbar zu sichern. Wer sich über ein Onlineportal bewirbt, kann die Bestätigungsseite als PDF speichern oder einen aussagekräftigen Screenshot anfertigen.

Unterlage oder Anforderung Einordnung Bewerbungsübersicht mit Datum, Unternehmen und Stelle Geeignet zur Dokumentation; zusätzliche Belege können im Einzelfall erforderlich sein. Kopie eines Anschreibens Kann zur Prüfung einer Bewerbung verlangt werden, soweit dies erforderlich und verhältnismäßig ist. Eingangsbestätigung eines Bewerbungsportals Kann die Übermittlung einer Bewerbung belegen. Absage oder Einladung zum Vorstellungsgespräch Kann Bewerbung und weiteren Verlauf dokumentieren, sofern eine solche Antwort vorliegt. Vollständiger privater E-Mail-Account samt Passwort Aus der Pflicht zum Bewerbungsnachweis ergibt sich kein Anspruch auf einen solchen Zugriff. Medizinische Befunde Gehören bei einer Begutachtung an den zuständigen medizinischen Dienst und grundsätzlich nicht in die Bewerbungsprüfung durch die Vermittlungsfachkraft.

Darf die Vermittlungsfachkraft das Anschreiben lesen?

Ein Bewerbungsschreiben ist gegenüber dem Jobcenter nicht grundsätzlich von jeder Prüfung ausgeschlossen. Sein Inhalt kann etwa dann relevant sein, wenn geklärt werden muss, ob eine Bewerbung auf eine konkrete Stelle ernsthaft erfolgte.

Schon der Sächsische Datenschutzbeauftragte erläuterte in seinem Tätigkeitsbericht 2019, dass unter der damaligen Rechtslage neben Bewerbungslisten auch Schriftverkehr mit Arbeitgebern als Nachweis verlangt werden konnte. Dabei verwies er auf einen Beschluss des Sozialgerichts München vom 31. Mai 2017 mit dem Aktenzeichen S 40 AS 1142/17 ER.

Das ist keine pauschale Erlaubnis, sämtliche Nachrichten zu sammeln. Auch heute müssen Umfang und Zweck der angeforderten Unterlagen zur gesetzlichen Aufgabe passen; außerdem kommen je nach Fall andere geeignete Nachweise in Betracht.

Eine schwache Bewerbung ist nicht automatisch eine Pflichtverletzung

Das Jobcenter darf nicht jede ungeschickte Formulierung mit einer verweigerten Arbeitsaufnahme gleichsetzen. Ein Rechtschreibfehler oder ein schlichtes Anschreiben beweist für sich genommen nicht, dass jemand eine Beschäftigung verhindern wollte.

Anders kann es aussehen, wenn eine Person durch ihr Verhalten die Anbahnung einer zumutbaren Beschäftigung verhindert. Dies erfasst § 31 Absatz 1 SGB II, wobei das Jobcenter den konkreten Sachverhalt und mögliche wichtige Gründe prüfen muss.

Wer beispielsweise Schwierigkeiten mit schriftlichen Bewerbungen hat, sollte Unterstützung ansprechen. Die Prüfung sollte dazu beitragen, passende Bewerbungen zu ermöglichen und tatsächliche Hindernisse zu erkennen.

Darf das Jobcenter beim Arbeitgeber nachfragen?

Eine Nachfrage beim Unternehmen ist nicht generell verboten. Bei einem durch die Arbeitsverwaltung betreuten Vermittlungsvorschlag können Rückmeldungen darüber, ob eine Bewerbung eingegangen oder ein Arbeitsvertrag zustande gekommen ist, zum Vermittlungsverfahren gehören.

§ 39 SGB III sieht für Arbeitgeber, die Vermittlungsleistungen der Bundesagentur nutzen, entsprechende Auskünfte und Mitteilungen vor. Daraus lässt sich jedoch keine unbegrenzte Befugnis ableiten, jedes Unternehmen zu sämtlichen Umständen einer Bewerbung auszufragen.

Bei eigenständig gesuchten Stellen muss besonders geprüft werden, ob eine Erhebung beim Unternehmen erforderlich und rechtlich zulässig ist. Nach dem Sozialdatenschutz sind Informationen grundsätzlich zunächst bei der betroffenen Person zu erheben; eine Nachfrage bei Dritten benötigt eine passende rechtliche Grundlage.

Allein die Tatsache, dass jemand Leistungen erhält, erlaubt daher keine wahllosen Anrufe bei möglichen Arbeitgebern. Umgekehrt lässt sich eine gesetzlich zulässige Nachfrage nicht allein durch ein allgemeines Kontaktverbot ausschließen.

Private E-Mails und Passwörter bleiben geschützt

Eine einzelne Bewerbungsnachricht vorzulegen, ist etwas anderes, als das gesamte private Postfach zu öffnen. Die Bundesagentur für Arbeit beschreibt für die Datenverarbeitung den Grundsatz, dass nur erforderliche Angaben für die jeweilige gesetzliche Aufgabe erhoben werden dürfen.

Daraus folgt für Bewerbungsnachweise: Die Behörde erhält keine pauschale Befugnis, private Konten zu durchsuchen oder Zugangspasswörter zu verlangen. Meist lässt sich die betreffende Nachricht separat ausdrucken oder als Datei bereitstellen.

Enthält ein Nachweis zusätzliche private Informationen ohne Bezug zur Prüfung, sollten Betroffene eine Beschränkung auf die benötigten Angaben verlangen. Unkenntlich gemachte Stellen dürfen allerdings nicht gerade die Informationen betreffen, mit denen die Bewerbung nachvollzogen werden soll.

Unterlagen weitergeben: Nicht jede Verarbeitung braucht eine Einwilligung

Ein verbreiteter Irrtum lautet, das Jobcenter dürfe Bewerbungsdaten nur mit einer unterschriebenen Zustimmung verarbeiten. Soweit eine gesetzliche Erlaubnis besteht und die Verarbeitung erforderlich ist, kann eine zusätzliche Einwilligung entbehrlich sein.

Der Landesdatenschutzbeauftragte Niedersachsen erläutert, dass Jobcenter Bewerbungsunterlagen grundsätzlich auch ohne Einverständnis an potenzielle Arbeitgeber weitergeben dürfen, wenn die betreffende Tätigkeit zumutbar ist. Das erlaubt keine beliebige Weitergabe sachfremder oder besonders geschützter Informationen.

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Wenn Unternehmen nicht antworten

Ob ein Arbeitgeber auf eine Bewerbung reagiert, können Bewerberinnen und Bewerber nicht erzwingen. Eine fehlende Absage beweist deshalb für sich genommen nicht, dass keine Bewerbung verschickt wurde.

Wer keine Rückmeldung erhält, sollte dies in seiner Übersicht entsprechend vermerken und den vorhandenen Versandnachweis sichern. Behauptet ein Unternehmen später, es habe nichts erhalten, können die gespeicherte Nachricht, die verwendete Empfängeradresse und eine Portalbestätigung helfen, den Vorgang aufzuklären.

Die bloße Kopie eines Anschreibens belegt allerdings noch nicht sicher dessen Versand. Deshalb ist die Kombination aus Bewerbungsunterlagen und Übermittlungsnachweis häufig aussagekräftiger.

Bewerbungspflichten müssen verständlich und angemessen sein

Leistungsberechtigte müssen erkennen können, welche Bemühungen von ihnen erwartet werden. Bei einer Verpflichtung nach § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 SGB II muss das Jobcenter konkret festlegen, welche Eigenbemühungen wie häufig zu erbringen und in welcher Form und Frist nachzuweisen sind.

Häufigkeit und Frist müssen angemessen sein. Unklare Vorgaben sollten Betroffene möglichst vor Ablauf der Frist schriftlich konkretisieren lassen, ohne die bereits verständlichen und erfüllbaren Anforderungen einfach liegen zu lassen.

Auch die Finanzierung gehört in die Beratung: Bewerbungskosten oder Fahrtkosten zu Vorstellungsgesprächen können unter Voraussetzungen aus dem Vermittlungsbudget übernommen werden. Der Antrag sollte vor Entstehung der Kosten gestellt werden; eine feste Erstattung für jede Bewerbung gibt es nicht automatisch.

Welche Leistungskürzung bei fehlenden Nachweisen droht

Seit Juli 2026 gelten geänderte Vorschriften für die Grundsicherung für Arbeitsuchende, deren Geldleistung nun Grundsicherungsgeld heißt. § 31 SGB II nennt ausdrücklich den fehlenden Nachweis geforderter Eigenbemühungen als mögliche Pflichtverletzung, wenn eine schriftliche Rechtsfolgenbelehrung oder entsprechende Kenntnis vorliegt.

Nach § 31a SGB II beträgt die reguläre Minderung bei einer solchen Pflichtverletzung 30 Prozent des individuellen Regelbedarfs. Der Minderungszeitraum beträgt grundsätzlich drei Monate, kann bei nachgeholter Pflichterfüllung oder ernsthafter und nachhaltiger Bereitschaft dazu aber unter den gesetzlichen Voraussetzungen verkürzt werden.

Eine Kürzung ist nicht allein deshalb rechtmäßig, weil der Sachbearbeitung ein Dokument fehlt. Zu prüfen sind insbesondere die konkrete Verpflichtung, die Belehrung, ein nachgewiesener wichtiger Grund und eine mögliche außergewöhnliche Härte.

Vor der Entscheidung ist grundsätzlich Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Für ältere Vorgänge und bestimmte vor Juli 2026 erteilte Belehrungen enthält § 65a SGB II Übergangsregelungen, weshalb der Zeitpunkt des jeweiligen Falls erheblich sein kann.

Gesundheitliche Grenzen müssen berücksichtigt werden

Nach § 10 SGB II ist eine bestimmte Arbeit nicht zumutbar, wenn die betroffene Person ihr körperlich, geistig oder seelisch nicht gewachsen ist. Bestehen solche Einschränkungen, müssen sie bei der Auswahl von Stellen und den weiteren Schritten berücksichtigt werden.

Wer etwa unter einer Depression mit Antriebsmangel und Konzentrationsproblemen leidet, sollte eine dadurch eingeschränkte Belastbarkeit im Vermittlungsgespräch ansprechen. Eine Erkrankung befreit allerdings nicht automatisch von jeder Bewerbungspflicht; entscheidend sind ihre konkreten Auswirkungen.

Diagnosen und ausführliche Behandlungsunterlagen müssen der Vermittlungsfachkraft grundsätzlich nicht offengelegt werden. Nach den Informationen der Bundesagentur zum Ärztlichen Dienst erhält die Fachkraft eine sozialmedizinische Einschätzung der beruflichen Einschränkungen, jedoch keine Diagnosen.

Wie Betroffene auf überzogene Forderungen reagieren können

Bei einer strittigen Anforderung hilft zunächst eine schriftliche Nachfrage nach Zweck, Rechtsgrundlage und notwendigem Umfang. Zugleich können Betroffene einen weniger weitreichenden, aber aussagekräftigen Nachweis anbieten.

Wird eine Kürzung auf eine Arbeitgeberauskunft gestützt, kommt Akteneinsicht nach § 25 SGB X in Betracht. So lässt sich prüfen, welche Mitteilung tatsächlich vorliegt und ob beispielsweise eine Verwechslung oder eine unvollständige Rückmeldung vorgekommen ist.

Gegen einen belastenden Bescheid kann nach § 84 SGG grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Ein Widerspruch stoppt eine Leistungsminderung allerdings nicht automatisch; bei dringendem Bedarf kann zusätzlich ein Antrag auf Eilrechtsschutz beim Sozialgericht erforderlich sein.

Bei Datenschutzproblemen sind die Datenschutzbeauftragten des Jobcenters und die zuständige Datenschutzaufsicht geeignete Anlaufstellen. Eine Datenschutzbeschwerde ersetzt jedoch keinen fristgerechten Widerspruch gegen einen Kürzungsbescheid.

Fragen und Antworten zur Prüfung von Bewerbungen

Darf das Jobcenter meine Bewerbungen kontrollieren?

Ja, es darf erforderliche Nachweise über Bewerbungsbemühungen verlangen und überprüfen. Dabei muss es die Grenzen des Sozialdatenschutzes und der Verhältnismäßigkeit beachten.

Muss ich jedes Anschreiben einreichen?

Eine ausnahmslose Pflicht, stets alle Anschreiben vorzulegen, gibt es nicht. Entscheidend sind die konkrete rechtmäßige Anforderung und die Frage, welche Unterlagen für die Prüfung benötigt werden.

Darf das Jobcenter bei einem Unternehmen anrufen?

Das kann zulässig sein, insbesondere im Zusammenhang mit einem betreuten Vermittlungsvorschlag. Auch dann müssen Erhebung und Weitergabe der betreffenden Informationen rechtlich erlaubt und auf das Erforderliche begrenzt sein.

Muss ich das Passwort meines privaten E-Mail-Kontos herausgeben?

Aus der Pflicht, Bewerbungen nachzuweisen, ergibt sich keine Verpflichtung, das private Postfach samt Passwort zugänglich zu machen. Einzelne relevante Nachrichten können getrennt vorgelegt werden.

Was passiert, wenn ein Arbeitgeber nicht antwortet?

Eine ausbleibende Antwort belegt für sich genommen keine Pflichtverletzung. Bewerber sollten den Versand dokumentieren und festhalten, dass bislang keine Rückmeldung eingegangen ist.

Darf eine Erkrankung bei den Anforderungen berücksichtigt werden?

Ja, gesundheitliche Einschränkungen müssen bei zumutbaren Tätigkeiten und passenden Eingliederungsschritten berücksichtigt werden. Erforderliche medizinische Einzelheiten werden grundsätzlich mit dem zuständigen medizinischen Dienst geklärt.