Lesedauer 8 Minuten

Wer fragt „Wie hoch ist die Witwenrente 2026?“, erwartet oft einen Euro-Betrag. Den gibt es so nicht, denn die Witwenrente ist keine Pauschale. Sie wird aus der Rente der verstorbenen Person abgeleitet und wird außerdem davon beeinflusst, ob eigenes Einkommen vorhanden ist, ob Kinder erzogen werden, wie alt die hinterbliebene Person ist und ob altes oder neues Recht gilt.

Dazu kommt: Im Kalenderjahr 2026 liegen je nach Zeitpunkt zwei verschiedene Rechenstände, weil Rentenwerte und Freibeträge turnusmäßig zum 1. Juli angepasst werden.

Damit Sie 2026 realistisch einschätzen können, „wie hoch“ die Witwenrente ausfällt, hilft ein Blick auf die Bausteine der Berechnung – und auf die Beträge, die für die Einkommensanrechnung im laufenden Rentenjahr gelten.

Die zwei Formen: kleine und große Witwenrente

Die gesetzliche Hinterbliebenenrente für Ehepartnerinnen und Ehepartner wird als kleine oder große Witwen- beziehungsweise Witwerrente gezahlt. Die Unterscheidung entscheidet über Prozentsatz, Zugangsvoraussetzungen und – beim neuen Recht – über die Bezugsdauer.

Bei der kleinen Witwenrente handelt es sich im Grundsatz um 25 Prozent der Rente, die die verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes bezogen hat oder hätte beziehen können (maßgeblich ist typischerweise eine Altersrente oder eine Rente wegen voller Erwerbsminderung).

Im neuen Recht ist diese Leistung grundsätzlich auf höchstens zwei Jahre nach dem Todesfall befristet.

Die große Witwenrente liegt im neuen Recht grundsätzlich bei 55 Prozent der maßgeblichen Rente der verstorbenen Person. Sie wird gezahlt, wenn eine der Voraussetzungen erfüllt ist: Die hinterbliebene Person erreicht ein Mindestalter, sie ist erwerbsgemindert oder sie erzieht ein Kind unter 18 Jahren (bei einem behinderten Kind gelten Sonderregeln).

Für Todesfälle im Jahr 2026 nennt die Deutsche Rentenversicherung als Mindestalter 46 Jahre und 6 Monate.

Tabelle: Wie hoch ist die Witwenrente 2026?

Berechnungsbaustein (2026) Höhe/Regel (Brutto, vor Abzügen) Ausgangspunkt Maßgeblich ist die Rente, die die verstorbene Person zuletzt bezogen hat oder zum Todeszeitpunkt hätte beziehen können; daraus wird die Hinterbliebenenrente prozentual abgeleitet. Sterbevierteljahr Für die drei Monate nach dem Sterbemonat wird in der Regel die volle Versichertenrente (100 Prozent) als Hinterbliebenenleistung gezahlt; eigenes Einkommen wird in dieser Zeit nicht angerechnet. Große Witwen-/Witwerrente (neues Recht) 55 Prozent der maßgeblichen Rente der verstorbenen Person. Große Witwen-/Witwerrente (altes Recht) 60 Prozent der maßgeblichen Rente der verstorbenen Person; das kann gelten, wenn die Ehe vor 2002 geschlossen wurde und mindestens eine Person vor dem 2. Januar 1962 geboren ist. Kleine Witwen-/Witwerrente 25 Prozent der maßgeblichen Rente der verstorbenen Person; im neuen Recht grundsätzlich auf höchstens 24 Monate nach dem Todesfall begrenzt. Mindestalter für die große Witwenrente (Todesfälle 2026) 46 Jahre und 6 Monate, sofern nicht bereits wegen Kindererziehung (Kind unter 18) oder wegen Erwerbsminderung ein Anspruch auf die große Witwenrente besteht. Einkommensanrechnung nach dem Sterbevierteljahr Wenn anrechenbares Einkommen den Freibetrag übersteigt, werden 40 Prozent des übersteigenden (pauschal ermittelten) Nettoeinkommens von der Witwen-/Witwerrente abgezogen. Freibetrag für die Einkommensanrechnung (gültig im Rentenjahr bis 30. Juni 2026) 1.076,86 Euro pro Monat; je waisenrentenberechtigtem Kind erhöht sich der Freibetrag um 228,42 Euro pro Monat. Freibetrag ab 1. Juli 2026 Wird zum 1. Juli neu festgesetzt und steigt typischerweise mit der Rentenanpassung; der konkrete Wert hängt von der dann gültigen Rentenanpassung ab. Rechenformeln zur schnellen Orientierung Große Witwenrente (neues Recht) = 0,55 × Ausgangsrente; große Witwenrente (altes Recht) = 0,60 × Ausgangsrente; kleine Witwenrente = 0,25 × Ausgangsrente.

Altes Recht oder neues Recht: 60 Prozent statt 55 Prozent – und weitere Unterschiede

In der Praxis ist eine Frage besonders folgenreich: Greift das sogenannte alte Recht? Dann kann die große Witwenrente 60 Prozent statt 55 Prozent betragen, und die kleine Witwenrente kann unbefristet gezahlt werden. Das alte Recht gilt, wenn die Ehe vor 2002 geschlossen wurde und mindestens eine Person in der Ehe vor dem 2. Januar 1962 geboren ist.

Für viele jüngere Hinterbliebene gilt dagegen das neue Recht: große Witwenrente mit 55 Prozent, kleine Witwenrente mit 25 Prozent und in der Regel zeitlich begrenzt. Gerade 2026 ist das relevant, weil das Mindestalter für die große Witwenrente schrittweise angehoben wird und damit häufiger geprüft werden muss, ob stattdessen die kleine Witwenrente greift.

Die Grundvoraussetzungen: Ein-Jahres-Regel, Wartezeit und das Thema „Versorgungsehe“

Ein Anspruch besteht grundsätzlich nur, wenn die Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft zum Zeitpunkt des Todes bestand und mindestens ein Jahr gedauert hat.

Diese Regel soll sogenannte Versorgungsehen verhindern. Bei besonderen Umständen, etwa wenn der Tod durch einen Unfall eintritt, kann es Ausnahmen geben. Außerdem muss die verstorbene Person in der Regel die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt haben; auch hier gibt es Ausnahmen, etwa bei bestimmten Todesursachen oder wenn bereits eine Rente bezogen wurde.

Das „Sterbevierteljahr“: Drei Monate lang 100 Prozent – ohne Einkommensanrechnung

Unmittelbar nach dem Todesfall gibt es eine Phase, die viele Betroffene finanziell entlastet: das Sterbevierteljahr. Das sind die drei Monate, die auf den Sterbemonat folgen. In dieser Zeit wird die Witwen- oder Witwerrente in voller Höhe des Rentenanspruchs der verstorbenen Person gezahlt – und eigenes Einkommen wird dabei nicht angerechnet.

Gerade bei Berufstätigen oder bei Hinterbliebenen mit eigener Rente macht das im ersten Quartal nach dem Todesfall oft einen erheblichen Unterschied.

Wie sich die Witwenrente 2026 rechnerisch zusammensetzt

Die Berechnung lässt sich journalistisch am besten in einem Rechengang erklären, ohne dass daraus eine starre „Einheitszahl“ wird. Zunächst wird die Rente bestimmt, die die verstorbene Person bezogen hat oder hätte beziehen können.

Von dieser Ausgangsrente wird – je nach kleiner oder großer Witwenrente und je nach altem oder neuem Recht – der Prozentsatz angesetzt: 25 Prozent, 55 Prozent oder 60 Prozent.

Dann kommt der zweite große Block: die Einkommensanrechnung nach dem Sterbevierteljahr. Hier entscheidet nicht das Bruttoeinkommen, sondern ein pauschal ermitteltes Nettoeinkommen. Bei Arbeitsentgelt werden dafür typischerweise pauschal 40 Prozent abgezogen; bei eigenen Altersrenten sind es – abhängig vom Rentenbeginn – andere Pauschalen.

Genau dieses pauschale Nettoeinkommen wird anschließend mit dem Freibetrag verglichen.

Liegt das pauschale Nettoeinkommen über dem Freibetrag, wird der übersteigende Teil zu 40 Prozent auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet. Das bedeutet praktisch: Nicht jeder Euro „zu viel“ wird 1:1 abgezogen, sondern 40 Cent. Trotzdem kann die Kürzung spürbar sein, wenn das Einkommen deutlich über dem Freibetrag liegt.

Die entscheidende Zahl für 2026: Der Freibetrag zur Einkommensanrechnung

Für die Frage „Wie hoch ist die Witwenrente 2026?“ ist der Freibetrag oft mindestens so wichtig wie der Prozentsatz, weil er darüber entscheidet, ob und wie stark die Hinterbliebenenrente gekürzt wird.

Im laufenden Rentenjahr vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 liegt der Freibetrag bundesweit bei 1.076,86 Euro pro Monat. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich dieser Freibetrag um 228,42 Euro monatlich. Diese Werte gelten bundesweit einheitlich, weil es beim Rentenwert keinen Ost-West-Unterschied mehr gibt.

Wichtig: Der Freibetrag ist an den aktuellen Rentenwert gekoppelt. Er beträgt das 26,4-Fache des aktuellen Rentenwerts; der Zuschlag je waisenrentenberechtigtem Kind entspricht dem 5,6-Fachen des aktuellen Rentenwerts. Damit steigt der Freibetrag automatisch, wenn die Renten zum 1. Juli steigen.

Was sich ab dem 1. Juli 2026 voraussichtlich ändert – und warum das im Februar 2026 noch nicht endgültig ist

Obwohl 2026 im Kalender steht, gibt es die entscheidende Anpassung zur Jahresmitte. Der Freibetrag für Hinterbliebenenrenten wird jedes Jahr zum 1. Juli neu festgesetzt, weil sich der Rentenwert ändern kann. Wie stark der Rentenwert zum 1. Juli 2026 tatsächlich steigt, wird erfahrungsgemäß erst im Frühjahr 2026 per Verordnung festgelegt.

Aktuell gehen Modellrechnungen im Rentenversicherungsbericht 2025 von einer Rentenanpassung von rund 3,73 Prozent zum 1. Juli 2026 aus. Das ist eine Prognose, keine beschlossene Tatsache.

Was hieße das rechnerisch für die Witwenrente? Wenn der Rentenwert – wie häufig in Berichten und Medien beispielhaft vorgerechnet – in Richtung 42,30 Euro je Entgeltpunkt steigen würde, ergäbe sich daraus für die Einkommensanrechnung ein Freibetrag von ungefähr 1.116,72 Euro pro Monat.

Der Zuschlag je waisenrentenberechtigtem Kind läge dann rechnerisch bei etwa 236,88 Euro monatlich. Diese Zahlen sind eine Hochrechnung auf Basis der Rentenwert-Formeln; der verbindliche Wert steht erst fest, wenn der Rentenwert zum 1. Juli 2026 tatsächlich beschlossen ist.

Ein Rechenbeispiel für 2026: So wirkt der Freibetrag in der Praxis

Nehmen wir an, die verstorbene Person hätte zuletzt eine Rente von 1.800 Euro monatlich bezogen. Im neuen Recht läge die große Witwenrente grundsätzlich bei 55 Prozent, also bei 990 Euro.

Nach dem Sterbevierteljahr wird geprüft, ob eigenes Einkommen anzurechnen ist. Angenommen, die hinterbliebene Person hat ein pauschales Nettoeinkommen von 1.500 Euro monatlich. Im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 liegt der Freibetrag bei 1.076,86 Euro. Der übersteigende Betrag wären dann 423,14 Euro. Davon werden 40 Prozent angerechnet, also 169,26 Euro.

Die Witwenrente würde in diesem Beispiel von 990 Euro auf rund 820,74 Euro sinken. Das Beispiel zeigt, wie stark die Einkommensanrechnung die „gefühlte Höhe“ der Witwenrente verändert – ohne dass sich am Prozentsatz von 55 Prozent etwas geändert hätte.

Welche Einkommen 2026 typischerweise angerechnet werden – und wie „Netto“ ermittelt wird

Die Einkommensanrechnung ist breiter, als viele vermuten. Angerechnet werden grundsätzlich zahlreiche Einkommensarten. Entscheidend ist, dass der Rentenversicherungsträger zunächst Bruttobeträge heranzieht und daraus über Pauschalen ein Nettoeinkommen ableitet, das dem tatsächlichen Netto angenähert werden soll.

Bei Beschäftigung ist der pauschale Abzug typischerweise 40 Prozent. Bei Altersrenten werden für Kranken- und Pflegeversicherung sowie eine mögliche Steuerbelastung pauschale Abzüge angesetzt, deren Höhe vom Rentenbeginn abhängt.

Gleichzeitig gibt es Ausnahmen und Sonderregeln. In der Informationsbroschüre der Deutschen Rentenversicherung werden etwa bedarfsorientierte Leistungen als nicht anrechenbar beschrieben; auch bei bestimmten Vorsorgeleistungen kann es Besonderheiten geben. Wer in einer Übergangskonstellation steckt, etwa durch Vertrauensschutzregelungen, sollte nicht nach Faustformeln entscheiden, sondern die konkrete Berechnung prüfen lassen.

Wiederheirat 2026: Ende der Witwenrente, aber mögliche Abfindung

Wenn die hinterbliebene Person erneut heiratet, endet die Witwen- oder Witwerrente grundsätzlich mit Ablauf des Heiratsmonats. Das ist ein klarer Einschnitt. Als Ausgleich sieht das Recht eine Rentenabfindung vor, die als einmalige Zahlung ausgestaltet ist und grundsätzlich zwei Jahresbeträge der Witwen- oder Witwerrente umfasst. Bei der kleinen Witwenrente wird dabei berücksichtigt, ob die zweijährige Bezugsdauer bereits „verbraucht“ wurde.

Beiträge und Abzüge 2026: Kranken- und Pflegeversicherung sowie Steuern

Die Frage nach der „Höhe“ wird im Alltag oft als Nettofrage gestellt. Denn von der Bruttorente können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgehen, sofern Versicherungspflicht besteht.

Für gesetzlich krankenversicherte Rentnerinnen und Rentner gilt: Der allgemeine Beitragssatz der Krankenversicherung liegt bei 14,6 Prozent; der Rentenversicherungsträger trägt davon die Hälfte (7,3 Prozent) und übernimmt zusätzlich die Hälfte des kassenindividuellen Zusatzbeitrags. Wie hoch der individuelle Abzug ist, hängt also auch von der Krankenkasse ab.

Steuerlich gilt: Hinterbliebenenrenten zählen grundsätzlich zu den steuerpflichtigen Renten. Die Deutsche Rentenversicherung behält keine Lohnsteuer ein; die Besteuerung läuft über die Einkommensteuer und hängt von den gesamten Einkünften ab.

Die Regeln der nachgelagerten Besteuerung führen dazu, dass für Neurentnerjahrgänge ein festgelegter Besteuerungsanteil gilt, während ein Rentenfreibetrag als fester Eurobetrag aus dem ersten vollen Rentenjahr ermittelt wird und anschließend gleich bleibt.

Für Rentenbeginn im Jahr 2026 wird in der Fach- und Ratgeberliteratur regelmäßig ein steuerpflichtiger Anteil von 84 Prozent genannt; die Systematik lässt sich aus der schrittweisen Erhöhung ableiten, die die Deutsche Rentenversicherung beschreibt.

Ob daraus tatsächlich eine Steuerzahlung entsteht, hängt aber am Ende von Grundfreibetrag, weiteren Einkünften, Sonderausgaben und individuellen Umständen ab.

Ein Sonderpunkt 2026: Wenn neue Zuschläge als Einkommen bei der Witwenrente wirken

2026 spielt außerdem eine Entwicklung eine Rolle, die auf den ersten Blick nichts mit Hinterbliebenenrenten zu tun hat: Zuschläge zu bestimmten Erwerbsminderungsrenten.

Die Deutsche Rentenversicherung hat in einem Faktencheck beschrieben, dass sich solche Zuschläge bei Hinterbliebenen in der Einkommensanrechnung auswirken können, wenn sie als Einkommen oberhalb des Freibetrags liegen – dann greifen wieder die 40 Prozent Anrechnung.

Wer 2026 eine Witwenrente bezieht und gleichzeitig eine eigene Rente mit Zuschlagsbestandteilen hat, sollte deshalb besonders genau auf den Bescheid und die Einkommensanrechnung schauen.

Fazit: Wie hoch ist die Witwenrente 2026?

2026 lässt sich die Witwenrente seriös nicht als fixe Zahl beantworten, wohl aber als Rahmen. Der Prozentsatz ist gesetzlich klar: Im neuen Recht sind es 55 Prozent bei der großen Witwenrente und 25 Prozent bei der kleinen, im alten Recht kann die große Witwenrente 60 Prozent betragen.

Entscheidend ist außerdem, dass es für Todesfälle im Jahr 2026 ein Mindestalter von 46 Jahren und 6 Monaten für die große Witwenrente gibt, sofern nicht Erwerbsminderung oder Kindererziehung den Anspruch ohnehin auslösen.

Für die konkrete Auszahlung 2026 ist die Einkommensanrechnung häufig der größte Hebel. Bis zum 30. Juni 2026 gilt ein Freibetrag von 1.076,86 Euro monatlich, erhöht um 228,42 Euro je waisenrentenberechtigtem Kind; darüber werden 40 Prozent des übersteigenden pauschalen Nettoeinkommens angerechnet.

Ab dem 1. Juli 2026 dürfte der Freibetrag mit dem Rentenwert steigen, wie stark genau, hängt von der im Frühjahr 2026 endgültig festzulegenden Rentenanpassung ab.

Wer wirklich wissen will, „wie hoch“ die Witwenrente 2026 im eigenen Fall ist, braucht daher drei Größen: die maßgebliche Rente der verstorbenen Person, die Einordnung in kleines oder großes Modell inklusive altem oder neuem Recht, und das eigene anrechenbare Einkommen im Sinne der Rentenversicherung. Erst daraus wird die Zahl, die am Monatsende auf dem Konto ankommt.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Informationen zur Witwen-/Witwerrente (kleine/große Witwenrente, Mindestalter 2026, Sterbevierteljahr, Wiederheirat/Abfindung), Deutsche Rentenversicherung, Broschüre „Hinterbliebenenrente: So viel können Sie hinzuverdienen“ (Freibetragsformel, Kinderzuschlag zum Freibetrag, 40-Prozent-Anrechnung, Pauschalabzüge).