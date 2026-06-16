5 Änderungen bei der Witwenrente ab Juli 2026

Witwenrente und Witwerrente ab Juli 2026: Diese Änderungen sollten Hinterbliebene kennen

Zum 1. Juli 2026 ändern sich mehrere Werte, die für Bezieherinnen und Bezieher einer Witwenrente oder Witwerrente wichtig sind. Die Anpassungen betreffen nicht nur die Höhe der Rentenzahlung, sondern auch die Einkommensanrechnung, Freibeträge und die Berechnung bei einem frühen Tod der versicherten Person.

Für viele Hinterbliebene kann sich dadurch die monatliche Zahlung erhöhen. In einzelnen Fällen kann aber auch eine neue oder stärkere Einkommensanrechnung greifen, wenn zusätzlich eigene Renten oder Erwerbseinkommen bezogen werden.

Renten steigen ab Juli 2026 um 4,24 Prozent

Die gesetzliche Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 fällt mit 4,24 Prozent aus. Der aktuelle Rentenwert steigt damit bundeseinheitlich von 40,79 Euro auf 42,52 Euro, wie die Deutsche Rentenversicherung nach der Zustimmung des Bundesrates mitgeteilt hat.

Von dieser Anpassung profitieren auch laufende Witwenrenten und Witwerrenten. Wer bisher eine Bruttorente wegen Todes von 1.000 Euro erhielt, kommt rechnerisch ab Juli 2026 auf 1.042,40 Euro brutto.

Die tatsächliche Auszahlung kann davon abweichen. Abgezogen werden können weiterhin Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie mögliche Anrechnungen von eigenem Einkommen.

Freibetrag bei eigenem Einkommen steigt

Bei Witwenrenten und Witwerrenten kann eigenes Einkommen angerechnet werden. Die gesetzliche Grundlage dafür ist § 97 SGB VI.

Entscheidend ist nicht einfach das Bruttoeinkommen. Bei Arbeitsentgelt wird zunächst ein pauschaler Abzug vorgenommen, damit ein rechnerisches Nettoeinkommen entsteht.

Liegt dieses bereinigte Einkommen unter dem Freibetrag, wird die Hinterbliebenenrente nicht wegen des Einkommens gekürzt. Liegt es darüber, werden nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung 40 Prozent des übersteigenden Betrags angerechnet.

Ab dem 1. Juli 2026 steigt der monatliche Freibetrag auf 1.122,53 Euro. Bis zum 30. Juni 2026 lag er bei 1.076,86 Euro.

Zusätzlicher Freibetrag für waisenrentenberechtigte Kinder

Lebt ein waisenrentenberechtigtes Kind im Haushalt oder besteht ein entsprechender Anspruch, kann sich der Freibetrag zusätzlich erhöhen. Dieser Kinderfreibetrag steigt ab Juli 2026 von 228,42 Euro auf 238,11 Euro.

Der eigene Freibetrag und der zusätzliche Betrag für ein Kind werden zusammengerechnet. Dadurch kann sich die Anrechnung von Einkommen verringern oder ganz entfallen.

Das ist besonders für jüngere Hinterbliebene wichtig, die neben der Hinterbliebenenrente noch arbeiten und Kinder versorgen. Schon eine moderate Erhöhung des Freibetrags kann dazu führen, dass monatlich mehr von der Witwenrente oder Witwerrente übrig bleibt.

Änderung ab 1. Juli 2026 Bedeutung für Hinterbliebene Rentenerhöhung um 4,24 Prozent Laufende Witwen- und Witwerrenten steigen entsprechend der allgemeinen Rentenanpassung. Aktueller Rentenwert steigt auf 42,52 Euro Ein Entgeltpunkt bringt ab Juli 2026 mehr monatliche Rente. Freibetrag steigt auf 1.122,53 Euro Eigenes bereinigtes Einkommen wird erst oberhalb dieses Betrags berücksichtigt. Kinderfreibetrag steigt auf 238,11 Euro Bei waisenrentenberechtigten Kindern erhöht sich der geschützte Einkommensbetrag zusätzlich. Zurechnungszeit endet 2026 bei 66 Jahren und 3 Monaten Bei Tod einer versicherten Person vor dem Rentenalter können zusätzliche Zeiten die Rentenberechnung verbessern.

Zurechnungszeit kann die Hinterbliebenenrente erhöhen

Eine weitere Änderung betrifft die sogenannte Zurechnungszeit. Sie ist vor allem dann wichtig, wenn die versicherte Person stirbt, bevor sie selbst eine Altersrente bezogen hat.

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Die Hinterbliebenenrente wird aus den rentenrechtlichen Zeiten und Entgeltpunkten der verstorbenen Person berechnet. Stirbt jemand früh, fehlen häufig viele mögliche Versicherungsjahre bis zum Rentenalter.

Die Zurechnungszeit soll diesen Nachteil teilweise ausgleichen. Nach § 253a SGB VI endet sie bei einem Todesfall im Jahr 2026 mit 66 Jahren und 3 Monaten.

Stirbt also ein Versicherter im Juli 2026 im Alter von 50 Jahren und hatte noch keine Altersrente bezogen, können Zeiten bis zum Alter von 66 Jahren und 3 Monaten in die Berechnung einfließen. Das kann die Witwenrente deutlich verbessern, weil fiktive weitere Versicherungszeiten berücksichtigt werden.

Rentenzuschlag kann erstmals in die Einkommensanrechnung einfließen

Für einen Teil der Rentnerinnen und Rentner ist zudem der Zuschlag für frühere Erwerbsminderungsrenten relevant. Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf hin, dass bestimmte Erwerbsminderungsrenten seit Juli 2024 einen Zuschlag erhalten.

Betroffen sind insbesondere Menschen, deren Erwerbsminderungsrente in bestimmten Zeiträumen zwischen 2001 und 2018 begonnen hat. Auch anschließende Altersrenten und bestimmte Hinterbliebenenrenten können darunterfallen.

Seit Dezember 2025 wird der Zuschlag nicht mehr als gesonderter Betrag neben der Rente ausgezahlt, sondern zusammen mit der Rente. Dadurch kann dieser Anteil bei der Einkommensanrechnung einer Witwenrente oder Witwerrente berücksichtigt werden.

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Für Betroffene bedeutet das nicht automatisch eine starke Kürzung. Entscheidend bleibt, ob das gesamte anrechenbare Einkommen den Freibetrag überschreitet und welcher Betrag darüber liegt.

Keine rückwirkende Nachzahlung wegen der Anrechnung

Wichtig ist die zeitliche Einordnung. Auch wenn der Zuschlag seit Dezember 2025 in die Rente integriert ist, wird eine Veränderung bei der laufenden Rentenhöhe regelmäßig erst zur nächsten jährlichen Anpassung berücksichtigt.

Die erstmalige praktische Auswirkung kann daher ab Juli 2026 auftreten. Eine pauschale rückwirkende Nachzahlung für die Monate seit Dezember 2025 ist daraus nicht abzuleiten.

Wer einen neuen Rentenbescheid oder eine Rentenanpassungsmitteilung erhält, sollte die dort genannten Beträge dennoch genau prüfen. Besonders bei mehreren Renten, eigenem Einkommen und Hinterbliebenenrente können sich Berechnungsschritte überlagern.

Steuerliche Folgen nicht unterschätzen

Die Rentenerhöhung kann auch steuerliche Folgen haben. Das gilt besonders dann, wenn neben einer eigenen Altersrente zusätzlich eine Witwenrente oder Witwerrente bezogen wird.

Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt vom gesamten steuerpflichtigen Einkommen, dem Rentenbeginn, Freibeträgen und weiteren persönlichen Umständen ab. Eine höhere Bruttorente kann aber dazu führen, dass eine Steuererklärung erforderlich wird oder sich eine bestehende Steuerlast erhöht.

Hinterbliebene sollten deshalb nicht nur auf die monatliche Auszahlung schauen. Sinnvoll ist auch ein Blick auf die jährlichen Rentenbezugsmitteilungen und die Frage, ob steuerlicher Rat erforderlich ist.

Politische Debatte: Abschaffung der Witwenrente ist nicht beschlossen

Immer wieder wird öffentlich über die Zukunft der Witwenrente diskutiert. Für Juli 2026 gilt jedoch: Eine Abschaffung der Witwenrente oder Witwerrente ist nicht beschlossen.

Betroffene sollten sich daher an den geltenden Regeln und den offiziellen Bescheiden orientieren. Politische Vorschläge ersetzen keine gesetzliche Änderung.

Beispiel aus der Praxis

Eine Witwe erhält bisher eine monatliche Witwenrente von 1.000 Euro brutto. Durch die Rentenanpassung von 4,24 Prozent steigt der Betrag ab Juli 2026 rechnerisch auf 1.042,40 Euro brutto.

Zusätzlich arbeitet sie in Teilzeit. Ihr bereinigtes monatliches Einkommen liegt bei 1.150 Euro.

Ab Juli 2026 beträgt der Freibetrag 1.122,53 Euro. Damit übersteigt ihr Einkommen den Freibetrag um 27,47 Euro.

Von diesem übersteigenden Betrag werden 40 Prozent angerechnet. Die Witwenrente würde daher rechnerisch um 10,99 Euro gekürzt.

Unter dem Strich bleibt die Rentenerhöhung für sie dennoch spürbar. Das Beispiel zeigt aber auch, warum Betroffene ihre Einkommensanrechnung nach jeder Rentenanpassung prüfen sollten.

Häufige Fragen zur Witwenrente ab Juli 2026

1. Um wie viel steigt die Witwenrente ab Juli 2026?

Die Witwen- und Witwerrenten steigen ab dem 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent. Wer bisher zum Beispiel 1.000 Euro brutto Witwenrente erhalten hat, bekommt nach der Anpassung rechnerisch 1.042,40 Euro brutto. Der tatsächliche Auszahlungsbetrag kann niedriger sein, weil Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden können.

2. Muss die Rentenerhöhung beantragt werden?

Nein, die Rentenerhöhung wird automatisch umgesetzt. Hinterbliebene müssen dafür keinen gesonderten Antrag stellen. Die Anpassung erfolgt im Rahmen der jährlichen Rentenanpassung durch die Rentenversicherung.

3. Welcher Freibetrag gilt ab Juli 2026 bei eigenem Einkommen?

Ab Juli 2026 steigt der Freibetrag bei der Einkommensanrechnung auf 1.122,53 Euro monatlich. Liegt das bereinigte Einkommen unter diesem Betrag, wird die Witwen- oder Witwerrente nicht gekürzt. Nur Einkommen oberhalb des Freibetrags kann zu 40 Prozent angerechnet werden.

4. Gibt es einen zusätzlichen Freibetrag für Kinder?

Ja, für waisenrentenberechtigte Kinder gibt es einen zusätzlichen Freibetrag. Dieser steigt ab Juli 2026 auf 238,11 Euro monatlich je Kind. Der Betrag wird zum allgemeinen Freibetrag der Witwe oder des Witwers hinzugerechnet.

5. Kann der Rentenzuschlag die Witwenrente beeinflussen?

Ja, in bestimmten Fällen kann ein Rentenzuschlag bei der Einkommensanrechnung berücksichtigt werden. Das betrifft vor allem Personen, die neben der Witwen- oder Witwerrente eine eigene Rente mit einem integrierten Zuschlag beziehen. Die Auswirkungen können sich ab Juli 2026 zeigen, müssen aber im Einzelfall berechnet werden.