Pflegegeld: 42.000 Euro abgehoben: Berufsbetreuer bestiehlt hilfebedürftige Frau

Ein Berufsbetreuer aus Schleswig-Holstein hat vor dem Amtsgericht Neumünster eingeräumt, gemeinsam mit seiner Ehefrau rund 42.000 Euro vom Konto einer betreuten Frau abgehoben und für eigene Zwecke verwendet zu haben. Das Gericht verurteilte den 47-Jährigen zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung und verpflichtete ihn nach Angaben des NDR zur Rückzahlung des Schadens.

Der Fall macht sichtbar, wie gefährlich finanzielle Abhängigkeit und der Zugriff auf Bankgeschäfte zusammentreffen können. Zugleich zeigt er, welche Prüfungen das Gesetz vorsieht, wo sie an Grenzen stoßen und wie Betroffene oder Angehörige bei einem Verdacht handeln können.

Was über das Urteil und die weiteren Vorwürfe bekannt ist

Nach dem NDR-Bericht vom 22. Juli 2026 war der Mann wegen des Diebstahls einer EC-Karte und wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs in mehr als 20 Fällen angeklagt. Er bestätigte demnach, die Tat mit seiner ebenfalls als Berufsbetreuerin tätigen Ehefrau geplant zu haben.

Die Frau soll die Bankkarte einer von ihr betreuten Person entwendet haben. Zwischen November 2025 und Januar 2026 sollen anschließend wiederholt Bargeldabhebungen erfolgt sein, bis sich der Schaden auf rund 42.000 Euro summiert hatte.

Das Gericht setzte die zweijährige Freiheitsstrafe für vier Jahre zur Bewährung aus. Neben der Rückzahlung von rund 42.000 Euro nannte der NDR weitere 10.000 Euro an Bewährungsauflagen.

Nach dem Bericht war das Urteil am 22. Juli 2026 noch nicht rechtskräftig. Ob danach ein Rechtsmittel eingelegt wurde, geht aus den für diesen Beitrag auffindbaren Veröffentlichungen nicht hervor.

Gegen die Ehefrau läuft laut NDR ein gesondertes Ermittlungsverfahren; über ihre Schuld ist damit nicht entschieden. Für sie gilt die Unschuldsvermutung, ebenso für weitere Vorwürfe, die nicht Gegenstand einer rechtskräftigen Verurteilung sind.

Das Ehepaar hatte nach früheren NDR-Angaben insgesamt 88 Menschen betreut. In weiteren Ermittlungen stand zeitweise ein möglicher Gesamtschaden von knapp 300.000 Euro im Raum, wobei diese Summe einen Verdacht und keine festgestellte Schuld beschreibt.

Der Einzelfall belegt nicht, dass rechtliche Betreuung allgemein unsicher ist. Er zeigt jedoch eine übertragbare Gefahr: Wer Vermögensangelegenheiten nicht mehr allein regeln kann, muss sich auf eine Person verlassen, die Bankunterlagen kennt, Zahlungen veranlasst und ihre Verwaltung gegenüber dem Gericht erläutert.

Was ein Betreuer mit dem Konto tun darf

Das Betreuungsgericht muss die Aufgabenbereiche nach § 1815 BGB im Beschluss einzeln bestimmen. Ein Betreuer darf daher nur über Bankangelegenheiten handeln, wenn die Vermögensverwaltung oder ein entsprechend genauer Aufgabenbereich übertragen wurde.

Wichtig ist: Die Bestellung eines Betreuers macht einen erwachsenen Menschen nicht automatisch geschäftsunfähig. Erst ein nach § 1825 BGB gesondert angeordneter Einwilligungsvorbehalt kann bestimmte eigene Erklärungen von der Zustimmung des Betreuers abhängig machen.

Nach § 1821 BGB muss der Betreuer die Wünsche der betreuten Person feststellen und ihnen grundsätzlich entsprechen. Seine Vertretungsmacht soll er nur nutzen, soweit dies tatsächlich erforderlich ist.

Für das Geld gilt eine unmissverständliche Grenze. § 1836 BGB verlangt die Trennung beider Vermögen und verbietet dem Betreuer, das Geld der betreuten Person für sich selbst zu verwenden.

Welche Sicherungen bestehen und wo sie an Grenzen stoßen

Gehört die Vermögensverwaltung zum Auftrag, muss zu Beginn nach § 1835 BGB grundsätzlich ein Vermögensverzeichnis mit Belegen erstellt werden. Dieses bildet den Ausgangspunkt für die spätere Prüfung von Kontoständen und anderen Werten.

Soweit keine gesetzliche oder gerichtliche Befreiung greift, ist nach § 1865 BGB jährlich Rechnung zu legen. Die Abrechnung muss Einnahmen, Ausgaben sowie Zu- und Abgänge erkennen lassen; das Gericht hat sie nach § 1866 BGB sachlich und rechnerisch zu prüfen.

Berufsbetreuer müssen außerdem nach § 1863 BGB einen Anfangsbericht und mindestens jährlich einen weiteren Bericht einreichen. Darin geht es unter anderem um persönliche Kontakte, Maßnahmen, Betreuungsziele und die Sicht der betreuten Person.

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Das Gericht beaufsichtigt nach § 1862 BGB die gesamte Tätigkeit. Berufliche Betreuer benötigen zusätzlich eine Registrierung, nachgewiesene Sachkunde, persönliche Zuverlässigkeit und eine Haftpflichtversicherung mit der in § 23 BtOG vorgeschriebenen Mindestdeckung.

Diese Sicherungen verhindern nicht jede Tat im Voraus. Eine jährliche Abrechnung kann unklare Abhebungen sichtbar machen, doch bis zur Prüfung kann das Geld bereits seit Monaten fehlen.

Das Gesetz verlangt nach § 1840 BGB grundsätzlich bargeldlosen Zahlungsverkehr über das Konto der betreuten Person. Eine automatische Nachricht an das Gericht bei jeder Bargeldabhebung ist jedoch nicht vorgesehen.

Zudem sagt eine Abhebung allein noch nicht, wofür das Geld verwendet wurde. Erst Quittungen, Vermerke, der tatsächliche Bedarf und die Erklärung der betreuten Person zeigen, ob eine Ausgabe plausibel war.

Hinzu kommt die persönliche Abhängigkeit. Wer wegen einer psychischen Erkrankung, einer geistigen Beeinträchtigung oder schwerer gesundheitlicher Probleme Unterstützung braucht, kann Unstimmigkeiten womöglich nicht erkennen, verständlich mitteilen oder ohne Hilfe belegen.

Im Fall aus Schleswig-Holstein soll die persönliche Bankkarte der Frau entwendet worden sein. Gesetzliche Berichtswege können einen tatsächlichen Kartendiebstahl nicht verhindern.

Diese Warnzeichen sollten ernst genommen werden

Einzelne Bargeldabhebungen beweisen noch keinen Missbrauch. Alarmierend wird es, wenn hohe oder häufige Abhebungen nicht zum Lebensalltag passen, Belege fehlen, Erklärungen wechseln oder trotz ausreichender Einnahmen plötzlich Miete, Strom oder Heimkosten offenbleiben.

Auch zurückgehaltene Kontoauszüge, eine unbekannte neue Bankkarte, geänderte Zugangsdaten oder fehlende Informationen über die eigenen Finanzen verdienen Aufmerksamkeit. Dasselbe gilt, wenn Geld an den Betreuer, dessen Angehörige oder verbundene Unternehmen fließt, ohne dass ein nachvollziehbarer Rechtsgrund erkennbar ist.

Ein fehlender persönlicher Kontakt kann ebenfalls ein Warnsignal sein. Der Betreuer muss die Angelegenheiten regelmäßig mit der betreuten Person besprechen und sich einen persönlichen Eindruck verschaffen.

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Wer bei einem Verdacht zuständig ist

Die Zuständigkeiten sind verteilt. Diese Übersicht zeigt, welche Stelle für welchen Schritt in Betracht kommt.

Stelle Was sie veranlassen oder prüfen kann Bank oder Sparkasse Karte und Onlinezugang sperren, beanstandete Buchungen erfassen, Kontodaten sichern und Erstattungsansprüche prüfen Betreuungsgericht beim Amtsgericht Betroffene anhören, Abrechnungen und Belege anfordern, Anordnungen treffen und einen Wechsel prüfen Betreuungsbehörde Betroffene und Angehörige beraten, den Sachverhalt aufnehmen und das Gericht unterstützen Stammbehörde Registrierung und berufliche Zuverlässigkeit eines Berufsbetreuers prüfen sowie einen möglichen Widerruf untersuchen Polizei oder Staatsanwaltschaft Einen strafrechtlichen Verdacht untersuchen, Beweismittel sichern und weitere mögliche Geschädigte ermitteln Rechtsanwalt oder geeignete Beratungsstelle Ansprüche gegen den Betreuer, dessen Versicherung oder die Bank prüfen und die Rückforderung begleiten

Was bei akutem Verdacht sofort geschehen sollte

Besteht die Gefahr weiterer Abbuchungen, sollte zuerst der Zugang zum Geld gesichert werden. Die Kontoinhaberin oder eine andere berechtigte Person kann Karte und Onlinebanking sperren lassen, Tageslimits herabsetzen und der Bank die streitigen Buchungen unverzüglich schriftlich melden.

Kann die betreute Person diese Schritte nicht selbst veranlassen und steht ausgerechnet ihr Betreuer unter Verdacht, sollte das Betreuungsgericht sofort informiert werden. Eine Mitteilung an die Bank beendet die Vertretungsbefugnis des Betreuers nicht automatisch.

Liegen dringende Gründe für eine Entlassung vor und muss das Gericht sofort handeln, kann es den Betreuer nach § 300 Absatz 2 FamFG durch einstweilige Anordnung vorläufig entlassen. Bei Gefahr im Verzug erlaubt § 301 FamFG ein Eingreifen noch vor der persönlichen Anhörung, die anschließend nachgeholt werden muss.

Kontoauszüge, Abhebungsdaten, Schriftwechsel, Quittungen und Namen möglicher Zeugen sollten unverändert gesichert werden. Eine vorschnelle Konfrontation kann weitere Verfügungen oder die Beseitigung von Unterlagen erleichtern.

Bei konkreten Hinweisen auf Diebstahl, Computerbetrug oder Untreue kommt zusätzlich eine Strafanzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft in Betracht. Das gerichtliche Aufsichtsverfahren und das Strafverfahren können parallel geführt werden.

Wann Betroffene einen anderen Betreuer verlangen können

Gibt es Anhaltspunkte für eine Pflichtverletzung, soll das Gericht die betreute Person persönlich anhören. Es kann Rechnungen und Belege nachfordern sowie Gebote oder Verbote aussprechen.

Ist die Eignung nicht mehr gewährleistet oder liegt ein anderer wichtiger Grund vor, muss das Gericht den Betreuer nach § 1868 BGB entlassen. Schlägt die betreute Person eine mindestens ebenso geeignete und zur Übernahme bereite Person vor, kann das Gericht den bisherigen Betreuer ebenfalls entlassen.

Der Wunsch nach einer anderen Person muss sorgfältig geprüft werden, führt aber nicht in jedem Fall automatisch zum Wechsel. Entscheidend sind unter anderem die Eignung und Bereitschaft der vorgeschlagenen Person sowie die Umstände der bisherigen Betreuung.

Der BGH-Beschluss XII ZB 217/23 betraf unmittelbar die Einrichtung beziehungsweise Erweiterung einer Betreuung mit einer anderen als der gewünschten Person. Er unterstreicht, dass ein frei gebildeter Wille gegen diese Person respektiert werden muss, ersetzt aber nicht die Voraussetzungen für einen späteren Wechsel.

Mehr dazu erklärt der interne Beitrag zum Wunsch nach einem anderen Betreuer. Wie eine Betreuung beginnt und welche Aufgaben das Gericht festlegt, zeigt außerdem der Ratgeber „Betreuung beantragen“.

Lehnt das Gericht einen beantragten Wechsel ab, kann ein Rechtsmittel möglich sein. Wegen möglicher Fristen sollten Betroffene rasch anwaltlichen Rat einholen; bei geringem Einkommen kann Beratungshilfe die außergerichtlichen Kosten weitgehend abdecken.

Was Angehörige dürfen und wo ihre Grenzen liegen

Angehörige dürfen dem Gericht konkrete Beobachtungen mitteilen, auch wenn sie keine Vollmacht besitzen. Sie haben deshalb aber nicht automatisch Zugriff auf das Konto, die Betreuungsakte oder vertrauliche Auskünfte der Bank.

Die betreute Person selbst ist Beteiligte des Verfahrens und kann nach § 13 FamFG grundsätzlich Akteneinsicht verlangen, soweit keine schwerwiegenden Interessen entgegenstehen. Eine Vertrauensperson kann mit Vollmacht unterstützen; in bestimmten Verfahren kann das Gericht nahe Angehörige oder eine Vertrauensperson förmlich beteiligen.

Wer dem Gericht schreibt, sollte Beobachtung und Vermutung sauber trennen. Konkrete Angaben wie „Am 4. und 6. Mai wurden jeweils 1.000 Euro abgehoben, obwohl die Betroffene im Krankenhaus lag“ helfen mehr als ein pauschaler Vorwurf.

Wer den finanziellen Schaden ersetzen muss

Ein Betreuer haftet der betreuten Person nach § 1826 BGB für Schäden aus einer schuldhaften Pflichtverletzung. Dieser zivilrechtliche Anspruch besteht unabhängig davon, ob daneben ein Strafverfahren geführt wird.

Die vorgeschriebene Berufshaftpflicht garantiert bei vorsätzlichem Missbrauch jedoch keine Zahlung. § 10 der Betreuerregistrierungsverordnung erlaubt, Ersatzansprüche wegen wissentlicher Pflichtverletzung vom Versicherungsschutz auszunehmen.

Bei gestohlenen Karten oder anderen nicht autorisierten Zahlungsvorgängen kann außerdem ein Anspruch gegen die Bank nach § 675u BGB bestehen. Nach § 675w BGB beweist die aufgezeichnete Verwendung eines Zahlungsinstruments allein nicht zwingend, dass die Kontoinhaberin die Zahlung autorisiert oder ihre Pflichten grob fahrlässig verletzt hat.

Die Bank muss nach Entdeckung unverzüglich informiert werden. Ansprüche aus dem Zahlungsdiensterecht können nach § 676b BGB grundsätzlich ausgeschlossen sein, wenn die Meldung nicht spätestens 13 Monate nach der Belastung erfolgt.

Auch eine im Strafverfahren angeordnete Rückzahlung bedeutet nicht, dass das Geld sofort auf dem Konto eingeht. Zahlungsfähigkeit, Vollstreckung, mögliche Ansprüche gegen die Bank und der genaue Inhalt der gerichtlichen Entscheidung müssen getrennt geprüft werden.

Wie sich das Risiko vor einem Schaden verringern lässt

Kontoauszüge sollten regelmäßig mit der betreuten Person besprochen werden. Wenn sie einverstanden ist, können Umsatzmitteilungen an eine Vertrauensperson, niedrige Bargeldlimits oder ein gesondertes Konto für tägliche Ausgaben vereinbart werden.

Die persönliche PIN der betreuten Person gehört nicht in die Hände des Betreuers. Bankgeschäfte sollten über einen von der Bank eingerichteten und eindeutig dokumentierten Zugang für die Vertretung erfolgen, damit später erkennbar bleibt, wer eine Zahlung ausgelöst hat.

In einer Betreuungsverfügung kann festgehalten werden, wer im Bedarfsfall bestellt oder ausdrücklich nicht bestellt werden soll. Auch Wünsche zur Besprechung von Kontoauszügen, zur Einbindung einer Vertrauensperson und zu einem möglichen Ersatzbetreuer lassen sich dort beschreiben.

Eine Vorsorgevollmacht ist nicht automatisch sicherer als eine gerichtlich angeordnete Betreuung. Weil Bevollmächtigte häufig weniger laufender gerichtlicher Aufsicht unterliegen, braucht auch dieses Modell eine sehr sorgfältige Personenauswahl und geeignete Prüfmechanismen.