EU-Ausländer sollen künftig schwerer Kindergeld und Bürgergeld beziehen können

Die Innenminister der Länder wollen den Zugang zu Sozialleistungen für EU-Bürger erschweren. Betroffen wären vor allem Bürgergeld-Leistungen nach kurzer Beschäftigung in Deutschland sowie das Kindergeld für Kinder, die im EU-Ausland leben.

Nach einem Bericht von “t-online” unter Berufung auf Beschlussvorlagen für die Innenministerkonferenz sollen Sozialleistungsbetrug und Missbrauch stärker bekämpft werden. Geplant sind unter anderem ein besserer digitaler Datenaustausch zwischen Behörden und der Einsatz Künstlicher Intelligenz, um mögliche Betrugsstrukturen schneller zu erkennen.

Bürgergeld für EU-Bürger steht politisch wieder unter Druck

EU-Bürgersollen künftig schwerer Bürgergeld beziehen können. Die Innenminister wollen dem zufolge prüfen lassen, ob der Anspruch verschärft werden kann, wenn Menschen nur wenige Monate in Deutschland gearbeitet haben und anschließend Bürgergeld beantragen.

Die Bundesregierung begründet das mit der Sorge, Menschen “könnten gezielt nach Deutschland kommen, kurzzeitig arbeiten und danach Leistungen beziehen”. Besonders genannt werden Menschen aus Südosteuropa.

Die Rechtslage ist differenzierter

Rechtlich ist die Lage komplizierter als die Forderung klingt. EU-Bürger haben nicht automatisch Anspruch auf Bürgergeld, nur weil sie sich in Deutschland aufhalten. Wer allein zur Arbeitsuche einreist oder kein Aufenthaltsrecht als Arbeitnehmer, Selbstständiger oder Familienangehöriger hat, kann bereits heute vom Bürgergeld ausgeschlossen sein.

Schon heute gibt es Ausschlüsse beim Bürgergeld

Der Eindruck, EU-Bürger könnten ohne Weiteres nach Deutschland kommen und sofort Bürgergeld beziehen, ist zudem falsch. Das SGB II enthält bereits Ausschlüsse für bestimmte EU-Bürger, wenn ihr Aufenthaltsrecht sich allein aus der Arbeitsuche ergibt oder wenn kein materielles Aufenthaltsrecht besteht.

Anders ist es, wenn EU-Bürger tatsächlich in Deutschland gearbeitet haben. Dann können sie je nach Dauer und Umfang der Beschäftigung einen Arbeitnehmerstatus behalten. Dieser Status ist entscheidend, weil er mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz verbunden ist.

Wer als Arbeitnehmer gilt, darf bei Sozialleistungen nicht ohne Weiteres schlechter behandelt werden als deutsche Beschäftigte.

Die Innenminister wollen offenbar prüfen, ob dieser Zugang noch enger gefasst werden kann. Eine solche Verschärfung müsste aber mit EU-Recht vereinbar sein. Eine pauschale Schlechterstellung von EU-Arbeitnehmern wäre rechtlich angreifbar.

Kindergeld für Kinder im Ausland soll überprüft werden

Ein weiterer Punkt betrifft das Kindergeld. Nach dem Bericht soll geprüft werden, ob Kindergeld gekürzt werden kann, wenn EU-Ausländer in Deutschland arbeiten, ihre Kinder aber im Herkunftsland leben.

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Bisher gilt: Unter bestimmten Voraussetzungen kann Kindergeld auch dann gezahlt werden, wenn Kinder in einem anderen EU-Staat leben. Entscheidend ist nicht allein der Wohnort des Kindes, sondern unter anderem, ob ein Elternteil in Deutschland lebt, arbeitet oder hier kindergeldrechtlich anspruchsberechtigt ist.

Immer wieder wird gefordert, das Kindergeld an die Lebenshaltungskosten im Wohnstaat des Kindes anzupassen. Eine solche Indexierung ist aber europarechtlich heikel. Der Europäische Gerichtshof hat vergleichbare Modelle bereits sehr kritisch bewertet, weil EU-Arbeitnehmer grundsätzlich gleichbehandelt werden müssen.

Missbrauch bekämpfen ja, Pauschalverdacht nein

Wer Einkommen verschweigt, falsche Angaben macht oder Scheinbeschäftigungen organisiert, schädigt den Sozialstaat und nimmt in Kauf, dass Berechtigte unter Generalverdacht geraten.

Ein Problem entsteht aber, wenn aus Betrugsfällen eine pauschale Erzählung über ganze Herkunftsgruppen gemacht wird. Sozialleistungen sind keine freiwilligen Almosen, sondern gesetzliche Ansprüche. Wer die Voraussetzungen erfüllt, hat Anspruch. Wer sie nicht erfüllt, bekommt keine Leistungen oder muss zu Unrecht erhaltene Leistungen erstatten.

Für Betroffene ist deshalb entscheidend: Nicht die Staatsangehörigkeit allein entscheidet über Bürgergeld oder Kindergeld, sondern der konkrete rechtliche Status, die tatsächliche Beschäftigung, der gewöhnliche Aufenthalt, die familiäre Situation und die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen.

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KI soll Betrugsmaschen erkennen

Nach dem Bericht sollen Behörden künftig stärker digital zusammenarbeiten. Außerdem soll Künstliche Intelligenz helfen, auffällige Muster zu erkennen. Gemeint sind zum Beispiel doppelte Leistungsbezüge, Scheinadressen, falsche Arbeitsverhältnisse oder organisierte Betrugsmodelle.

Solche Verfahren können die Verwaltung entlasten, bergen aber Risiken. Automatisierte Verdachtsmeldungen dürfen nicht dazu führen, dass Menschen ohne ausreichende Prüfung Leistungen verlieren. Gerade im Sozialrecht geht es um Existenzsicherung. Fehlerhafte Daten, Namensverwechslungen oder missverständliche Meldungen können für Betroffene gravierende Folgen haben.

KI kann Hinweise liefern, aber keine rechtsstaatliche Einzelfallprüfung ersetzen. Jobcenter und Familienkassen müssen weiterhin prüfen, anhören, begründen und Betroffenen Rechtsmittel ermöglichen.

Was bedeutet das für EU-Bürger in Deutschland?

Aktuell handelt es sich um politische Prüfaufträge und Forderungen. Für Leistungsberechtigte ändert sich dadurch nicht automatisch etwas. Bestehende Ansprüche auf Bürgergeld oder Kindergeld fallen nicht weg, nur weil Innenminister Verschärfungen diskutieren.

EU-Bürger, die in Deutschland leben und arbeiten, sollten ihre Unterlagen gut sichern. Dazu gehören Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen, Meldebescheinigungen, Mietvertrag, Nachweise über Familienangehörige, Schul- oder Betreuungsnachweise der Kinder sowie Bescheide von Jobcenter oder Familienkasse.

Wer einen ablehnenden Bescheid erhält, sollte die Begründung genau prüfen. Gerade bei EU-Bürgern kommt es häufig auf Details des Aufenthaltsrechts und des Arbeitnehmerstatus an. Widerspruch und Klage können sich lohnen, wenn Behörden pauschal entscheiden oder Beschäftigungszeiten nicht korrekt berücksichtigen.

Was Betroffene bei Ablehnung tun sollten

Wird Bürgergeld abgelehnt, sollte zunächst geprüft werden, welcher Ausschlussgrund genannt wird. Häufig berufen sich Jobcenter darauf, dass sich das Aufenthaltsrecht allein aus der Arbeitsuche ergebe. Dann muss geprüft werden, ob tatsächlich ein Arbeitnehmerstatus, ein nachwirkender Arbeitnehmerstatus, ein Familienangehörigenstatus oder ein anderes Aufenthaltsrecht besteht.

Beim Kindergeld ist wichtig, ob die Familienkasse den Anspruch wegen Auslandsbezugs, fehlender Unterlagen oder angeblich fehlender Anspruchsberechtigung ablehnt. Auch hier sollten Betroffene Fristen beachten und fehlende Nachweise schnell nachreichen.

Ein Widerspruch sollte nicht nur allgemein formuliert werden. Er sollte genau darlegen, warum ein Anspruch besteht. Dazu gehören Beschäftigungszeiten, Wohnsitz, familiäre Bindungen, Unterhaltspflichten und die konkrete rechtliche Grundlage.

FAQ: Bürgergeld und Kindergeld für EU-Bürger

Haben EU-Bürger automatisch Anspruch auf Bürgergeld?

Nein. EU-Bürger haben nicht automatisch Anspruch auf Bürgergeld. Entscheidend ist, ob ein leistungsrechtlicher Anspruch besteht und ob kein gesetzlicher Ausschluss greift. Wer nur zur Arbeitsuche in Deutschland ist, kann vom Bürgergeld ausgeschlossen sein. Wer dagegen als Arbeitnehmer gilt oder einen nachwirkenden Arbeitnehmerstatus hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch haben.

Kann Deutschland das Kindergeld für Kinder im EU-Ausland einfach kürzen?

Das ist rechtlich schwierig. EU-Arbeitnehmer haben grundsätzlich Anspruch auf Gleichbehandlung. Eine Kürzung allein deshalb, weil das Kind in einem anderen EU-Staat lebt, wäre europarechtlich problematisch. Deshalb müsste jede Änderung sehr genau mit EU-Recht vereinbar sein.

Ändert sich durch den Vorstoß der Innenminister sofort etwas?

Nein. Bislang geht es um politische Forderungen und Prüfaufträge. Für Betroffene ändert sich erst dann etwas, wenn der Gesetzgeber konkrete Änderungen beschließt und diese rechtlich Bestand haben.

Was sollte ich tun, wenn das Jobcenter meinen Antrag als EU-Bürger ablehnt?

Sie sollten den Bescheid prüfen lassen und die Widerspruchsfrist beachten. Entscheidend ist, welchen Aufenthaltsstatus das Jobcenter annimmt und ob Ihre Beschäftigung, Ihre Familienlage oder andere Umstände richtig berücksichtigt wurden. Oft kommt es auf einzelne Nachweise an.

Darf Sozialleistungsbetrug mit KI gesucht werden?

Behörden dürfen Daten prüfen und Verdachtsmomente auswerten, müssen aber rechtsstaatliche Grenzen beachten. Eine automatisierte Auffälligkeit ersetzt keine Einzelfallprüfung. Betroffene müssen angehört werden und gegen belastende Bescheide Widerspruch einlegen können.

Quellen

t-online: „Bürgergeld für EU-Ausländer – Innenminister fordern Änderungen“, aktualisiert am 17.06.2026, Beschlussvorlagen zur Innenministerkonferenz laut Bericht, Sozialgesetzbuch Zweites Buch: Regelungen zum Bürgergeld und zu Leistungsausschlüssen für bestimmte Ausländerinnen und Ausländer, Freizügigkeitsgesetz/EU: Aufenthaltsrechte von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern in Deutschland.