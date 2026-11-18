Ein Mann klagte auf eine Erwerbsminderungsrente, doch seine Rechtsanwältin reagierte monatelang nicht auf die Aufforderungen des Sozialgerichts. Sie reichte weder die verlangte Klagebegründung noch eine Schweigepflichtentbindung ein. Schließlich galt die Klage kraft Gesetzes als zurückgenommen, obwohl der Versicherte sie nicht ausdrücklich zurückgezogen hatte.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg bestätigte diese Verfahrensbeendigung mit Urteil vom 17. März 2026 (Az. L 11 R 324/26). Auch eine anschließende Beschwerde beim Bundessozialgericht scheiterte am 26. August 2026 (Az. B 5 R 42/26 B). Damit blieb die Frage, ob dem Mann eine Erwerbsminderungsrente zusteht, in diesem Gerichtsverfahren ungeklärt.

Rentenklage scheiterte an fehlenden Unterlagen

Der Versicherte hatte am 28. Februar 2025 beim Sozialgericht Heilbronn Klage erhoben, weil ihm die Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente verweigert hatte. Das Gericht verlangte eine Klagebegründung und eine Schweigepflichtentbindung, damit gegebenenfalls medizinische Unterlagen eingeholt werden konnten.

Die Unterlagen sollten zunächst bis zum 4. April 2025 vorliegen. Nachdem nichts eingegangen war, erinnerte das Gericht die anwaltliche Vertretung am 10. April und erneut am 6. Mai. Auch diese Aufforderungen blieben erfolglos.

Am 12. Juni 2025 wurde der Anwältin schließlich eine förmliche Betreibensaufforderung zugestellt. Das Gericht machte deutlich, dass es inzwischen am Interesse des Klägers an einer Fortführung des Verfahrens zweifelte.

Trotz der Warnung erfolgte innerhalb der gesetzlichen Dreimonatsfrist keine ausreichende Reaktion. Das Sozialgericht stellte daraufhin fest, dass die Klage als zurückgenommen galt.

Nach drei Monaten kann die Klage als zurückgenommen gelten

Die rechtliche Grundlage findet sich in § 102 Absatz 2 Sozialgerichtsgesetz. Danach gilt eine Klage als zurückgenommen, wenn der Kläger das Verfahren trotz einer entsprechenden gerichtlichen Aufforderung länger als drei Monate nicht betreibt.

Diese Regel darf allerdings nicht allein dazu dienen, säumige Kläger oder ihre Anwälte zu bestrafen. Nach der Rechtsprechung müssen konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Interesse an einer gerichtlichen Entscheidung weggefallen sein könnte.

Zudem muss die Betreibensaufforderung formell wirksam sein, den Beteiligten klar erkennen lassen, welche Mitwirkung verlangt wird, und ausdrücklich über die möglichen Folgen informieren.

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Das Landessozialgericht sah diese Voraussetzungen als erfüllt an. Die wiederholt verlangten Unterlagen waren für die weitere Aufklärung des Rentenanspruchs von Bedeutung. Die anhaltende Untätigkeit durfte deshalb nach seiner Bewertung als Hinweis auf ein fehlendes Interesse an der Fortsetzung des Verfahrens gewertet werden.

Auch die Beschwerde beim Bundessozialgericht scheiterte

Der Versicherte versuchte anschließend, die Entscheidung des Landessozialgerichts überprüfen zu lassen. Doch das Bundessozialgericht verwarf seine Nichtzulassungsbeschwerde mit Beschluss vom 26. August 2026 als unzulässig.

Die Begründung genügte den gesetzlichen Anforderungen nicht. Insbesondere waren der maßgebliche Sachverhalt und der Verfahrensablauf nicht ausreichend nachvollziehbar dargestellt worden.

Das Bundessozialgericht bestätigte damit nicht in einer eigenen Sachprüfung die gesamte Begründung des Landessozialgerichts. Es ließ die Entscheidung vielmehr bestehen, weil die Beschwerde nicht ordnungsgemäß begründet war.

Auch bei anwaltlicher Vertretung den Rentenprozess kontrollieren

Für Menschen, die wegen einer abgelehnten Erwerbsminderungsrente vor Gericht ziehen, hat die Entscheidung erhebliche praktische Bedeutung. Eine Klage kann enden, ohne dass das Gericht über die gesundheitlichen Voraussetzungen des Rentenanspruchs entscheidet.

Betroffene sollten sich deshalb wichtige gerichtliche Schreiben von ihrer Rechtsvertretung weiterleiten lassen und regelmäßig nachfragen, ob angeforderte Unterlagen eingereicht wurden. Das gilt insbesondere für medizinische Befunde, Schweigepflichtentbindungen und Stellungnahmen zu gerichtlichen Fragen.

Wer längere Zeit keine Rückmeldung erhält, sollte den Verfahrensstand schriftlich erfragen. Bei einer förmlichen Betreibensaufforderung ist sofortiges Handeln erforderlich. Eine bloße Nachricht an die Kanzlei ersetzt nicht die notwendige Reaktion gegenüber dem Gericht.

Haben Betroffene Zweifel, ob ihre Klage tatsächlich als zurückgenommen gelten durfte, sollten sie die Wirksamkeit der Betreibensaufforderung und die Voraussetzungen des § 102 SGG rechtlich überprüfen lassen.

Die Entscheidung zeigt zugleich eine wichtige Grenze. Nicht jede versäumte Frist führt zum Verlust der Klage. Erst wenn die gesetzlichen und von der Rechtsprechung entwickelten Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Verfahren ohne Sachentscheidung enden.

Quellen