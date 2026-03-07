Ende des Bürgergeldes: Einzelne Punkte kurz vor Schluss noch geändert

Lesedauer 6 Minuten

Bundestag beschließt neue Grundsicherung – Bürgergeld wird ab Juli schrittweise abgelöst

Am 5. März 2026 hat der Bundestag die neue Grundsicherung verabschiedet. Ab Juli soll sie das Bürgergeld schrittweise ersetzen. Union und SPD verkaufen das Vorhaben als „Fördern und Fordern“-Neustart – tatsächlich bleibt für viele Leistungsberechtigte die Leistungshöhe gleich, während die Regeln rund um Mitwirkung, Sanktionen, Vermögen und Wohnkosten deutlich brutalisiert werden.

Abstimmung und Zeitplan: Inkrafttreten ab Juli, Bundesrat folgt Ende März

Im Bundestag stimmten 321 Abgeordnete für das Gesetz, 268 dagegen, zwei enthielten sich. Ende März wird der Entwurf im Bundesrat beraten; eine Zustimmung ist nach Darstellung des Textes nicht zwingend erforderlich. Die Reform soll ab Juli 2026 schrittweise greifen – mit Auswirkungen, die je nach Lebenslage erheblich sein können.

Was bleibt gleich: Name neu, Geldhöhe meist unverändert

Union und SPD betonen, dass sich für „Mitwirkende“ im Alltag wenig ändere. Die Regelsätze bleiben grundsätzlich auf dem bisherigen Niveau. Damit wird zugleich klar: Die Reform ist weniger ein „Mehr an Hilfe“ als ein „Mehr an Druck“ – die Stellschrauben liegen bei Pflichten, Kontrollen und Sanktionen, nicht bei einer besseren Absicherung.

Kurswechsel in den Jobcentern: Vermittlung vor Weiterbildung

Die neue Grundsicherung setzt wieder stärker auf schnelle Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung. Weiterbildung soll nicht mehr der vorrangige Weg sein, sondern eher die Ausnahme. Jobcenter behalten zwar Spielraum, in Einzelfällen Qualifizierung zu bewilligen, der politische Schwerpunkt wird aber verschoben: Erst Job, dann vielleicht Förderung.

Sanktionen: Schon zwei verpasste Termine können 30 Prozent kosten

Mit der Grundsicherung werden Sanktionen spürbar verschärft. Wer zweimal Termine beim Jobcenter versäumt, soll künftig mit Kürzungen von 30 Prozent rechnen. Beim dritten Versäumnis droht eine vollständige Streichung der Leistungen, und wer „gar nicht mehr erreichbar“ ist, kann laut Darstellung sogar die Übernahme der Wohnkosten verlieren.

Totalsanktion und Wohnkostenentzug: Existenzdruck als Steuerungsinstrument

Besonders brisant ist, dass nicht nur der Regelbedarf, sondern im Extremfall auch die Unterkunftskosten wegfallen können. Damit wird Sanktionierung nicht mehr als knallharter, aber begrenzter Eingriff ausgestaltet, sondern als Hebel, der Betroffene in die Wohnungslosigkeit drücken kann.

Die politische Botschaft ist eindeutig: Wer nicht im vorauseilenden Gehorsam spurt, riskiert seine Existenz.

Schutz bei Erkrankungen: Anhörung nach Ermessen – und neue Attest-Option

Bis zuletzt stritten Union und SPD darüber, wie stark Menschen mit Erkrankungen vor Sanktionen geschützt werden. Vorgesehen sind Härtefallregelungen, aber die Praxis hängt an schwammigen Formulierungen.

Jobcenter sollen bei „Anhaltspunkten“ für psychische Erkrankungen eine persönliche Anhörung ermöglichen, etwa per Telefonat oder Hausbesuch – ob und wann das geschieht, liegt im Ermessen der Mitarbeitenden.

Damit sollen Menschen entscheiden, die keinerlei medizinische Qualifikation haben, psychische Erkrankungen nicht beurteilen können und es rechtlich auch nicht dürfen.

Rückfall in die Stigmatisierung

Fehlentscheidungen der zuständigen Mitbearbeiter sind also so sicher wie das Amen in der Kirche, und das auf Kosten derer, die Hilfe am nötigsten brauchen und sich am wenigsten zur Wehr setzen könne.

Dann wird eine Vermeidungsstörung zu “Arbeitsverweigerung”, eine Angsstörung zu “Drückebergertum”, eine Depression zu “fehlender Mitwirkung”. Menschen, die sowieso am Rand stehen, werden in einen materiellen Abgrund gestoßen.

Die Not psychisch Erkrankter wird verschärft

Auf den letzten Metern wurde eine entscheidende Ergänzung eingefügt: Jobcenter können künftig ein ärztliches oder psychologisches Attest verlangen, um „sicherzugehen“. Das kann zwar im Einzelfall sinnvoll sein, erhöht aber auch die Hürde für Betroffene, die ohnehin Schwierigkeiten haben, ihre Lage zu dokumentieren oder überhaupt Termine wahrzunehmen.

Eltern unter Druck: Betreuung nach 14 Monaten statt nach drei Jahren

Für Eltern wird es deutlich strenger. Künftig sollen sie ihre Kinder bereits nach 14 Monaten in Betreuung geben, um schneller wieder in Arbeit vermittelt zu werden. Ursprünglich standen zwölf Monate im Raum, die SPD konnte den Zeitraum in den Verhandlungen auf 14 Monate verlängern – an der Richtung ändert das nichts: Die Erwartung an frühe Rückkehr in den Arbeitsmarkt steigt massiv.

Schonvermögen: Karenzzeit fällt weg, Vermögensschutz wird gestaffelt

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft das Vermögen. Die einjährige Karenzzeit, in der beim Bürgergeld ein Schonvermögen weitgehend unangetastet blieb, wird gestrichen. Stattdessen sollen altersgestaffelte Regeln gelten, die Leistungsberechtigte früher auf eigenes Vermögen verweisen.

Das bedeutet praktisch: Wer Erspartes hat, muss es schneller einsetzen, bevor Grundsicherung fließt.

Wohnkosten: Karenzzeit bleibt, aber mit Deckelung auf 1,5-fache Obergrenze

Auch bei den Wohnkosten wird der Druck erhöht. Während beim Bürgergeld innerhalb der Karenzzeit die tatsächlichen Unterkunftskosten übernommen wurden, gilt künftig eine Deckelung: In der Karenzzeit sollen die Kosten nur noch bis zum 1,5-Fachen einer kommunal festgelegten Grenze anerkannt werden.

Kritiker warnen vor Wohnungsverlust, weil viele Regionen keinen bezahlbaren Ersatzwohnraum anbieten.

Am Ende noch eine Ausnahme für Kinder

Auf den letzten Metern wurde jedoch eine Ausnahme vereinbart: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern sollen innerhalb der Karenzzeit die Obergrenze überschreiten dürfen.

Das entschärft einzelne Härten, löst aber nicht das Grundproblem, dass hohe Mieten in vielen Städten längst normal sind, während die „Angemessenheit“ oft hinterherhinkt.

Beispiel: So kann sich Bürgergeld vs. neue Grundsicherung im Alltag unterscheiden

Juliane (32) und Olaf (35) leben mit ihren Kindern Heidrun (2) und Dietmar (6) in einer Großstadt. Olaf verliert seinen Job, Juliane arbeitet gerade nicht, weil sie die Kinder betreut. Die Warmmiete beträgt 1.600 Euro, davon sind 1.300 Euro Bruttokaltmiete und 300 Euro Heizkosten. Die örtliche „angemessene“ Bruttokaltmiete liegt bei 900 Euro.

Situation unter dem Bürgergeld

Im ersten Jahr nach Beginn des Leistungsbezugs gilt die Karenzzeit. Das Jobcenter übernimmt in dieser Zeit die tatsächlichen Unterkunftskosten (bei den reinen Unterkunftskosten deutlich großzügiger als später), obwohl die Wohnung nach der lokalen Tabelle eigentlich zu teuer ist. Juliane und Olaf müssen nicht sofort umziehen oder die Differenz aus dem Regelsatz zahlen, solange die Karenzzeit läuft.

Wenn Olaf Termine beim Jobcenter verpasst, drohen zwar Sanktionen, aber die Eskalation ist im Vergleich zur neuen Grundsicherung weniger scharf. Außerdem steht bei Juliane im Vordergrund: Solange Heidrun noch klein ist, ist die Erwartung, sofort wieder voll in Arbeit zu gehen, weniger aggressiv als im neuen System.

Situation unter der neuen Grundsicherung

Auch hier startet eine Karenzphase, aber die Unterkunftskosten werden innerhalb dieser Phase nur noch bis zum 1,5-Fachen der örtlichen Mietobergrenze übernommen. Das heißt: Bei einer Obergrenze von 900 Euro würde das Jobcenter in der Karenzzeit maximal 1.350 Euro Bruttokaltmiete zahlen.

Da Juliane und Olaf aber 1.300 Euro Bruttokaltmiete haben, wären sie hier knapp „safe“ – aber schon eine geringfügig teurere Wohnung (z. B. 1.450 Euro Bruttokaltmiete) würde sofort eine Wohnkostenlücke erzeugen, die aus dem Regelbedarf gestopft werden müsste.

Dazu kommt: Juliane muss Heidrun nicht mehr erst ab dem dritten Lebensjahr in Betreuung geben, sondern deutlich früher (im Gesetzespaket wurde von 14 Monaten gesprochen). Das erhöht den Druck, schnell wieder „verfügbar“ zu sein – auch wenn Betreuungsplätze knapp sind.

Und beim Thema Sanktionen wird es riskanter: Wenn Olaf mehrfach Termine verpasst, kann es schneller zu einer 30-Prozent-Kürzung kommen und bei weiterer „Nicht-Erreichbarkeit“ im Extremfall sogar zu einer vollständigen Streichung – theoretisch bis hin zur Gefährdung der Mietzahlung, wenn das Jobcenter die Unterkunftskosten als letzte Eskalationsstufe nicht mehr trägt.

Für die Familie bedeutet das: Schon organisatorische Probleme (Briefe nicht gesehen, Krankheit, psychische Belastung) können viel schneller existenzbedrohlich werden.

Kurz gesagt am Beispiel der Familie

Bei Bürgergeld ist Juliane und Olaf in der Startphase eher geschützt, vor allem bei der Miete. Bei der neuen Grundsicherung wird früher gedeckelt, früher gedrängt (Kinderbetreuung/Verfügbarkeit) und härter sanktioniert – wodurch eine Familie wie die von Juliane, Olaf, Heidrun und Dietmar schneller in Mietrückstände oder existenzielle Krisen rutschen kann, obwohl sich der monatliche Regelsatz auf den ersten Blick kaum verändert.

Selbstständige und Missbrauchsbekämpfung: Frühere Prüfung, mehr Befugnisse

Für Selbstständige wird die sogenannte Tragfähigkeitsprüfung verschärft. Das Jobcenter soll bereits nach einem Jahr prüfen, ob die Selbstständigkeit geeignet ist, den Lebensunterhalt zu sichern. Wenn nicht, wird ein Wechsel in eine andere Erwerbsform faktisch erwartet.

Zudem soll die Bundesagentur für Arbeit zusätzliche Befugnisse bekommen, um organisierten Sozialleistungsmissbrauch zu bekämpfen und Schwarzarbeit stärker zu verfolgen.

Das bedeutet in der Praxis noch mehr Kontrollen und Verdächtigung gegenüber Leistungsberechtigten. Hilfebedürftige werden behandelt, als seien sie Kriminelle auf Bewährung.

Politische Einordnung: Kompromissgesetz mit klarer Schlagseite

SPD-Abgeordnete räumen selbst ein, die Abschaffung der von ihrer Partei mit dem Bürgergeld eingeführten Milderungen sei “ein Kompromiss”. Inhaltlich ist dieser Kompromiss vor allem ein Verschieben der Balance: weniger Schutzräume, mehr Zumutungen, mehr Sanktionen.

Für Betroffene ist entscheidend, dass die materiellen Leistungen nicht steigen, während die Risiken – Kürzung, Wohnkostenlücke, schneller Vermögensverzehr – zunehmen.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Wann tritt die neue Grundsicherung in Kraft und was passiert mit dem Bürgergeld?

Die Reform soll ab Juli 2026 schrittweise starten. Das Bürgergeld wird in der bisherigen Form abgelöst, wobei der Umstieg nicht „über Nacht“, sondern stufenweise erfolgen soll.

Ändert sich die Höhe der Leistungen für die meisten Betroffenen?

Nach den Angaben im Text bleibt die Höhe der Geldleistungen im Grundsatz gleich. Der entscheidende Unterschied liegt nicht im Regelsatz, sondern in strengeren Regeln zu Mitwirkung, Sanktionen, Wohnkosten und Vermögen.

Wie schnell drohen Sanktionen und wie hart können sie ausfallen?

Schon nach zwei verpassten Terminen beim Jobcenter sollen Kürzungen von 30 Prozent möglich sein. Beim dritten Terminversäumnis kann eine vollständige Streichung der Leistungen drohen, und bei anhaltender Nichterreichbarkeit wird sogar der Wegfall der Wohnkostenübernahme als letzte Eskalationsstufe beschrieben.

Was gilt bei Krankheit – und was wurde kurz vor Schluss noch verändert?

Bei Anhaltspunkten für psychische Erkrankungen sollen Jobcenter eine persönliche Anhörung ermöglichen, etwa telefonisch oder per Hausbesuch. Neu ergänzt wurde, dass Jobcenter ein ärztliches oder psychologisches Attest verlangen können, um die Lage abzusichern.

Was ändert sich bei Wohnkosten, Schonvermögen und Eltern?

Bei den Wohnkosten wird die Karenzzeit zwar beibehalten, aber auf das 1,5-Fache der kommunalen Obergrenze gedeckelt; für Bedarfsgemeinschaften mit Kindern soll es Ausnahmen geben.

Die Vermögens-Karenzzeit entfällt, stattdessen gelten altersgestaffelte Regeln, und Eltern sollen Kinder bereits nach 14 Monaten in Betreuung geben, um schneller wieder in Arbeit vermittelt zu werden.

Fazit

Die neue Grundsicherung ist kein harmloser Namenswechsel, sondern eine Reform mit spürbarer Härte. Während die Regelsätze gleich bleiben, werden Pflichten ausgeweitet und Sanktionen verschärft – bis hin zur Totalsanktion und im Extremfall dem Wegfall der Wohnkosten.

Dass auf den letzten Metern Ausnahmen für Familien mit Kindern und eine Anhörungsoption bei psychischen Erkrankungen ergänzt wurden, zeigt vor allem: Selbst diese Koalition musste nachbessern, weil die Angriffe auf die Menschenwürde offensichtlich sind.