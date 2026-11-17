Sabine ist 1964 geboren, hat einen anerkannten Grad der Behinderung von 50 und bereits 38 anrechenbare Versicherungsjahre.

Damit kann sie die Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 65 Jahren ohne Abschläge erhalten, während ihre Regelaltersgrenze bei 67 Jahren liegt.

Entscheidet sie sich schon für einen Beginn mit 62, muss sie einen dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent hinnehmen. Der frühere Rentenzugang kann gesundheitlich eine erhebliche Entlastung bedeuten, verlangt aber eine genaue finanzielle Planung.

Der Ausweis öffnet einen früheren Zugang zur Altersrente

Die gesetzliche Grundlage ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nach § 37 SGB VI. Dafür müssen das erforderliche Lebensalter, eine anerkannte Schwerbehinderung bei Rentenbeginn und mindestens 35 Jahre anrechenbare Versicherungszeiten zusammenkommen.

Erforderlich ist ein Grad der Behinderung, kurz GdB, von mindestens 50. Der Schwerbehindertenausweis oder ein entsprechender Feststellungsbescheid dient als Nachweis; der GdB wird rechtlich ohne Prozentzeichen angegeben.

Eine Gleichstellung durch die Arbeitsagentur bei einem GdB von 30 oder 40 genügt für diese Rentenart nicht. Die Bundesagentur für Arbeit weist ausdrücklich darauf hin, dass eine besondere Altersrente zu den Leistungen gehört, die mit der Gleichstellung nicht verbunden sind.

Diese Altersgrenzen gelten für die einzelnen Jahrgänge

Für Versicherte ab Jahrgang 1964 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei 65 Jahren, der frühestmögliche Beginn mit Abschlägen bei 62 Jahren. Welche Bedeutung das für den Jahrgang 1964 hat, erläutert auch unser Beitrag zum frühesten Rentenbeginn für schwerbehinderte Menschen im Jahr 2026.

Für ältere Geburtsjahrgänge gelten Übergangsstufen, die in § 236a SGB VI festgelegt sind. Die folgende Tabelle zeigt die allgemeinen Altersgrenzen für die derzeit besonders relevanten Jahrgänge.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen bei erfüllter Wartezeit von 35 Jahren und anerkannter Schwerbehinderung bei Rentenbeginn Geburtsjahrgang Frühester Beginn mit Abschlägen Beginn ohne Abschläge 1960 61 Jahre und 4 Monate 64 Jahre und 4 Monate 1961 61 Jahre und 6 Monate 64 Jahre und 6 Monate 1962 61 Jahre und 8 Monate 64 Jahre und 8 Monate 1963 61 Jahre und 10 Monate 64 Jahre und 10 Monate 1964 und später 62 Jahre 65 Jahre

Beim jeweils frühestmöglichen Beginn beträgt der Abschlag grundsätzlich 10,8 Prozent. Besondere gesetzliche Vertrauensschutzregelungen können in einzelnen Altfällen günstigere Altersgrenzen ermöglichen.

Der Preis des früheren Beginns bleibt dauerhaft

Für jeden Monat vor der abschlagsfreien Altersgrenze sinkt die Rente um 0,3 Prozent. Bei Versicherten ab Jahrgang 1964 werden die Monate dafür bis zur Altersgrenze von 65 Jahren gezählt, wie die rechtlichen Erläuterungen der Deutschen Rentenversicherung zeigen.

📚 Lesen Sie auch: Neben der Rente mit 63 soll jetzt auch die Rente mit 67 abgeschafft werden

Beträgt die aus den bis zum frühen Rentenbeginn erworbenen Ansprüchen berechnete monatliche Bruttorente vor dem Abschlag 1.500 Euro, werden bei 10,8 Prozent Abschlag 162 Euro abgezogen. Übrig bleiben 1.338 Euro brutto, bevor beispielsweise Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung berücksichtigt werden.

Ein Beginn mit 63 bedeutet für Jahrgang 1964 und jünger grundsätzlich 7,2 Prozent Abschlag, mit 64 sind es 3,6 Prozent. Diese Abschläge entfallen später weder mit 65 noch mit Erreichen der Regelaltersgrenze.

35 Versicherungsjahre bedeuten nicht 35 Jahre Arbeit

Die Wartezeit von 35 Jahren entspricht 420 anrechenbaren Kalendermonaten. Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung können dafür neben Beschäftigungszeiten beispielsweise auch freiwillige Beiträge, Kindererziehungszeiten und Zeiten der nicht erwerbsmäßigen häuslichen Pflege zählen.

Auch bestimmte Zeiten mit Krankengeld oder Arbeitslosengeld sowie anerkannte Schul- und Studienzeiten können innerhalb der gesetzlichen Grenzen berücksichtigt werden. Deshalb kann ein Anspruch bestehen, obwohl der Lebenslauf längere Unterbrechungen der Erwerbsarbeit enthält.

Parallel liegende Zeiten werden für die Wartezeit allerdings nicht doppelt gezählt. Fehlen Einträge im Versicherungsverlauf, sollten Betroffene eine Kontenklärung veranlassen und vorhandene Nachweise einreichen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Abschlagsfrei bedeutet nicht automatisch dieselbe Rentenhöhe

Ein Schwerbehindertenausweis verschafft keinen pauschalen Zuschlag zur gesetzlichen Altersrente. Auch ein GdB von 80 oder 100 senkt die Altersgrenze gegenüber einem GdB von 50 bei dieser Rentenart nicht weiter.

Wer seine versicherungspflichtige Arbeit früher beendet, erwirbt außerdem gegebenenfalls weniger zusätzliche Rentenansprüche als bei einer Weiterbeschäftigung bis 67. Eine abschlagsfreie Rente mit 65 kann deshalb niedriger ausfallen als die Rente nach zwei weiteren Arbeitsjahren.

Für eine belastbare Entscheidung braucht es eine Berechnung für die tatsächlich erwogenen Starttermine. Die in einer Renteninformation ausgewiesene Hochrechnung bis zur Regelaltersgrenze lässt sich nicht ungeprüft als Ausgangsbetrag für einen früheren Beginn verwenden.

Für die Schwerbehinderung zählt der Status bei Rentenbeginn

Der GdB von mindestens 50 muss zum Beginn der Altersrente vorliegen. Fällt die Schwerbehinderteneigenschaft erst nach einem rechtmäßigen Rentenbeginn weg, bleibt der Anspruch auf diese Altersrente bestehen.

Auch ein später erlassener Bescheid kann helfen, wenn er die Schwerbehinderung rückwirkend für den Rentenbeginn feststellt. Wird bereits eine andere Altersrente bezogen, kann eine solche rückwirkende Anerkennung nach den rechtlichen Anweisungen der Rentenversicherung zu § 99 SGB VI eine Überprüfung des bisherigen Rentenbescheids ermöglichen.

Wer noch um die Anerkennung streitet, sollte das laufende Verfahren im Rentenantrag angeben und den Antrag nicht allein deshalb aufschieben. Mehr dazu erklärt unser Beitrag zum Rentenantrag bei laufender GdB-Klage.

Schwerbehinderung und Erwerbsminderung werden getrennt geprüft

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist kein Nachweis erforderlich, dass jemand nur noch wenige Stunden täglich arbeiten kann. Umgekehrt begründet ein Schwerbehindertenausweis allein keinen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente.

Bei der Erwerbsminderungsrente prüft die Rentenversicherung unter anderem das verbliebene Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und eigene versicherungsrechtliche Voraussetzungen. Das kann insbesondere für Menschen wichtig sein, die aus gesundheitlichen Gründen schon vor der frühesten Altersgrenze nicht mehr ausreichend arbeiten können.

Ohne Rentenantrag fließt kein Geld

Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Rentenantrag ungefähr drei Monate vor dem gewünschten Beginn zu stellen. Vorher sollten Versicherungszeiten, der anerkannte GdB und die Rentenhöhe für den gewählten Start geklärt sein.

Der tatsächliche Vorteil besteht darin, den Ruhestand unter erleichterten Altersbedingungen erreichen zu können. Wie viel davon finanziell bleibt, hängt vom persönlichen Versicherungsverlauf und der Entscheidung zwischen einem früheren Beginn mit Abschlägen und dem Warten bis zur abschlagsfreien Altersgrenze ab.

Vier Fragen und Antworten zum Schwerbehindertenausweis und zur Rente

Kann ich mit einem GdB von 50 mit 63 Jahren in Rente gehen?

Ja, wenn die Schwerbehinderung bei Rentenbeginn vorliegt und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt ist. Für Jahrgang 1964 und jünger beträgt der Abschlag bei einem Beginn mit 63 grundsätzlich 7,2 Prozent.

Bekomme ich durch einen höheren GdB mehr Altersrente?

Ein höherer GdB führt für sich genommen weder zu einem pauschalen Rentenzuschlag noch zu einer weiteren Absenkung der Altersgrenze. Für den Zugang zu dieser Rentenart genügt ein GdB von mindestens 50, wenn die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Zählen Kindererziehung und Pflege für die 35 Jahre mit?

Entsprechende rentenrechtlich anerkannte Zeiten können auf die Wartezeit angerechnet werden. Welche Monate im Einzelfall berücksichtigt sind, lässt sich anhand des Versicherungsverlaufs und gegebenenfalls durch eine Kontenklärung feststellen.

Verliere ich die Rente, wenn mein GdB später unter 50 sinkt?

Eine Herabsetzung nach einem rechtmäßigen Beginn der Altersrente für schwerbehinderte Menschen lässt den Rentenanspruch bestehen. Entscheidend ist, dass die Schwerbehinderteneigenschaft beim Rentenbeginn vorlag.