Rente: Das zahlt die Kasse 2026 für Hilfsmittel für Rentner

Ein Rollator, ein Hausnotruf oder die Pflegebox wirken auf den ersten Blick wie ganz normale Alltagshilfen. In der Praxis kosten sie viele ältere Menschen und ihre Angehörigen aber unnötig Geld, weil sie bei der falschen Stelle beantragt werden oder weil Anbieter aus einer Kassenleistung ein teures Komfortpaket machen.

Genau hier liegt die eigentliche Falle: Nicht jedes „Hilfsmittel für Senioren“ ist automatisch Sache der Krankenkasse – und nicht alles, was praktisch klingt, muss die Kasse bezahlen. Maßgeblich ist die Unterscheidung zwischen Hilfsmitteln der Krankenversicherung nach § 33 SGB V und Pflegehilfsmitteln nach § 40 SGB XI.

Für Betroffene ist das keine bloße Rechtsfrage. Davon hängt ab, ob ein Rezept nötig ist, ob ein Pflegegrad vorliegen muss, wie hoch die Zuzahlung ausfällt und ob am Ende überhaupt eine Kostenübernahme in Betracht kommt. Das Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes gibt dabei Orientierung, ist aber rechtlich nicht die starre Grenze jedes Anspruchs.

Der GKV-Spitzenverband selbst weist darauf hin, dass das Verzeichnis den Versorgungsanspruch klärt und eine marktsteuernde Wirkung hat, rechtlich aber nicht bindend ist.

Die wichtigste Frage zuerst: Wer ist überhaupt zuständig?

Viele Probleme entstehen nicht erst bei der Ablehnung, sondern schon ganz am Anfang. Wer einen Rollator braucht, denkt oft an die Pflegekasse. Wer eine Pflegebox bestellt, vermutet manchmal die Krankenkasse. Genau das führt in der Praxis regelmäßig zu Verzögerungen, Rückfragen und vermeidbaren Eigenkosten.

Die Grundregel ist einfach: Medizinische Hilfsmittel laufen meist über die Krankenkasse. Pflegehilfsmittel, die die Pflege erleichtern oder eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen, gehören grundsätzlich zur Pflegekasse.

Hilfsmittelart Typische Zuständigkeit Rollator, Rollstuhl, Hörgerät, Orthese, Inkontinenzhilfe Krankenkasse nach § 33 SGB V Pflegebett, Lagerungshilfe, Hausnotruf, Pflegehilfsmittel zum Verbrauch Pflegekasse nach § 40 SGB XI Komfort-Extras über das Notwendige hinaus meist Eigenanteil

Das bedeutet für Betroffene: Erst die Zuständigkeit klären, dann bestellen. Wer zuerst kauft und erst danach fragt, bleibt im Zweifel auf Kosten sitzen. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der gesetzlichen Trennung der Leistungsbereiche.

Diese Hilfsmittel sind für Senioren im Alltag besonders wichtig

Im Alltag älterer Menschen geht es meist nicht um exotische Spezialprodukte, sondern um ganz praktische Unterstützung: sicher laufen, sicher duschen, besser hören, zuhause erreichbar bleiben oder Pflege hygienisch organisieren. Genau deshalb ist eine klare Übersicht wichtiger als lange Produktlisten.

Bereich Typische Beispiele Mobilität Gehstock, Rollator, Rollstuhl, Sitz- und Stehhilfen Hören und Sehen Hörgeräte, Sehhilfen Pflege und Hygiene Bettschutzeinlagen, Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Lagerungshilfen Sicherheit zuhause Hausnotruf, Pflegebett, technische Pflegehilfsmittel

Der GKV-Spitzenverband führt die Hilfsmittel systematisch im Hilfsmittelverzeichnis; daneben gibt es ein gesondertes Pflegehilfsmittelverzeichnis. Nach dem aktuellen Fortschreibungsbericht umfasst die Systematik insgesamt 42 Produktgruppen, einschließlich der Anlage zum Pflegehilfsmittelverzeichnis.

Diese Hilfsmittel zahlt meist die Krankenkasse

Wenn ein Hilfsmittel erforderlich ist, um den Erfolg einer Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen, greift grundsätzlich § 33 SGB V. Genau darum geht es typischerweise bei Rollatoren, Rollstühlen, Hörhilfen, Sehhilfen, Orthesen oder bestimmten Inkontinenzhilfen.

In der Praxis ist das für viele ältere Menschen entscheidend. Eine Rentnerin kauft etwa vorschnell einen Rollator im Sanitätshaus, obwohl ein ärztlich verordnetes und genehmigtes Hilfsmittel über die Krankenkasse möglich gewesen wäre. Dann wird aus einer Kassenleistung schnell eine Privatanschaffung.

Wichtig ist außerdem: Die Krankenkasse zahlt nicht automatisch das Wunschmodell, sondern die erforderliche und wirtschaftliche Versorgung. Teurere Komfortvarianten oder Zusatzfunktionen müssen Betroffene oft selbst tragen. Das ergibt sich schon aus dem Wortlaut von § 33 SGB V, der auf das im Einzelfall Erforderliche abstellt.

Bei Hilfsmitteln der Krankenkasse Das gilt Grundlage § 33 SGB V Typischer Weg ärztliche Verordnung, Antrag oder Versorgung über Vertragspartner Maßstab medizinisch erforderlich im Einzelfall Zuzahlung 10 Prozent, mindestens 5 Euro, höchstens 10 Euro Risiko Wunsch- oder Komfortmodell führt oft zu Mehrkosten

Die praktische Folge ist klar: Nicht nach dem schönsten Modell fragen, sondern nach der genehmigungsfähigen Versorgung.

Hier springt die Pflegekasse ein

Pflegehilfsmittel dienen der Erleichterung der Pflege, der Linderung von Beschwerden oder einer selbstständigeren Lebensführung. Genau das regelt § 40 SGB XI. Dazu gehören etwa technische Pflegehilfsmittel und die zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmittel. Versicherte müssen zu technischen Pflegehilfsmitteln grundsätzlich 10 Prozent zuzahlen, höchstens aber 25 Euro je Hilfsmittel.

Ein häufiger Denkfehler: Nicht das Alter entscheidet, sondern der pflegerische Bedarf. Für Leistungen der Pflegekasse braucht es regelmäßig Pflegebedürftigkeit; bei Pflegehilfsmitteln ist deshalb in der Praxis meist ein Pflegegrad der entscheidende Türöffner. Das BMG nennt Pflegehilfsmittel ausdrücklich im Leistungskatalog der Pflegeversicherung.

Pflegebox: 42 Euro im Monat – aber nicht für alles

Besonders relevant ist für viele Haushalte die Versorgung mit zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln. Seit dem 1. Januar 2025 liegt der Höchstbetrag bei 42 Euro pro Monat; dieser Betrag gilt auch 2026 weiter. Das steht sowohl in § 40 Abs. 2 SGB XI als auch in der aktuellen Leistungsübersicht des Bundesgesundheitsministeriums.

Dazu gehören typischerweise Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Bettschutzeinlagen zum Einmalgebrauch, Mundschutz oder Schutzschürzen. Das ist der eigentliche Kern vieler sogenannter Pflegeboxen. Entscheidend ist aber: Bezahlt wird nicht irgendein frei zusammengestelltes Wohlfühlpaket, sondern nur die anerkannte Versorgung im gesetzlichen Rahmen.

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch Beispiele Hygiene Desinfektionsmittel, Mundschutz Schutz Einmalhandschuhe, Schutzschürzen Pflegealltag Bettschutzeinlagen zum Einmalgebrauch Kassenlimit 2026 bis zu 42 Euro monatlich

Für Betroffene heißt das konkret: Sobald Zusatzprodukte in der Box landen, die nicht unter die Kassenleistung fallen, wird es schnell privat. Genau dort verlieren viele Haushalte Monat für Monat Geld.

Hausnotruf: oft wichtig – aber meist nur als Basisschutz bezahlt

Der Hausnotruf ist für viele alleinlebende Senioren eine der wichtigsten Leistungen überhaupt. Er kann helfen, trotz gesundheitlicher Einschränkungen länger zuhause zu bleiben. Die Pflegeversicherung übernimmt nach den aktuellen Bundesinformationen bis zu 25,50 Euro monatlich. In der Praxis deckt das meist den Basistarif.

Genau hier beginnt aber die nächste Kostenfalle. Viele Anbieter werben mit Sturzsensor, GPS, mobiler Ortung oder zusätzlichen Kommunikationsfunktionen. Solche Extras können sinnvoll sein, sind aber regelmäßig nicht automatisch Teil der Kassenleistung.

Hausnotruf Das gilt 2026 Zuständigkeit Pflegekasse Voraussetzung in der Regel Pflegebedürftigkeit und anerkannter Anbieter Zuschuss bis zu 25,50 Euro monatlich Typischer Umfang meist Basistarif Zusatzfunktionen oft nur gegen Eigenzahlung

Die Konsequenz ist klar: Wer beim Hausnotruf vorschnell ein Komfortpaket unterschreibt, zahlt schnell mehr als nötig.

Diese Zuzahlungen sollten Senioren kennen

Viele Betroffene überschätzen entweder die Kosten oder unterschätzen sie. Beides ist problematisch. Bei Hilfsmitteln der Krankenkasse gilt grundsätzlich die bekannte Zuzahlung von 10 Prozent, mindestens 5 Euro, höchstens 10 Euro.

Bei technischen Pflegehilfsmitteln liegt die Zuzahlung ebenfalls bei 10 Prozent, aber höchstens 25 Euro je Hilfsmittel. Für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel greift dagegen vor allem die monatliche Leistungsgrenze von 42 Euro.

Leistung Mögliche Eigenbelastung Hilfsmittel der Krankenkasse 10 Prozent, mindestens 5 Euro, höchstens 10 Euro Technische Pflegehilfsmittel 10 Prozent, höchstens 25 Euro je Hilfsmittel Pflegehilfsmittel zum Verbrauch keine klassische Zuzahlung, aber Kassenlimit von 42 Euro pro Monat Komfort- oder Wunschleistungen Mehrkosten oft privat

Für kleine Renten ist das kein Nebenaspekt. Schon wenige unnötige Eigenanteile im Monat können im Jahr spürbar ins Gewicht fallen.

Antrag stellen: Der typische Fehler passiert oft ganz am Anfang

Der richtige Antrag ist oft wichtiger als viele denken. Wer nur allgemein schreibt, ein Produkt sei „hilfreich“, hat schlechtere Chancen als jemand, der den Bedarf konkret beschreibt: Sturzgefahr, eingeschränkte Mobilität, erschwerte Pflege, fehlende Selbstständigkeit im Alltag.

Schritt Was Betroffene tun sollten 1 Bedarf konkret festhalten 2 bei Hilfsmitteln der Krankenkasse meist Verordnung einholen 3 Antrag bei der zuständigen Kasse stellen 4 auf Bescheid und Leistungsumfang achten 5 Mehrkosten und Zusatzleistungen genau prüfen

Der wichtigste Praxistipp lautet deshalb: Nicht erst kaufen und später um Erstattung bitten. Gerade bei Hilfsmitteln und Pflegehilfsmitteln entscheidet oft der korrekte Versorgungsweg darüber, ob die Kasse überhaupt zahlt.

Diese Schlussfolgerung folgt aus dem Sachleistungsprinzip, das der GKV-Spitzenverband im Fortschreibungsbericht ausdrücklich beschreibt.

Fazit

Hilfsmittel für Senioren sind kein bloßer Produktmarkt, sondern ein klar geregelter Leistungsbereich. Wer die Trennung zwischen Krankenkasse und Pflegekasse nicht kennt, beantragt leicht an der falschen Stelle oder zahlt unnötig für Zusatzleistungen.

Für 2026 bleibt besonders wichtig: Bis zu 42 Euro monatlich sind bei zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln möglich, beim Hausnotruf bis zu 25,50 Euro monatlich. Gleichzeitig gilt: Die Kasse bezahlt die notwendige Versorgung – nicht automatisch jedes Komfortpaket.

Genau dieser Unterschied entscheidet im Alltag oft darüber, ob Hilfe bezahlbar bleibt oder zur Kostenfalle wird.

