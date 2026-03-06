P-Konto: Jobcenter-Nachzahlung darf nicht gepfändet werden

Lesedauer 5 Minuten

Leistungen nach dem SGB II sollen das Existenzminimum sichern – und genau daran scheitert die Pfändungspraxis immer wieder. Das Landgericht Frankenthal hat in einem Beschluss klargestellt: Wird eine Nachzahlung von Leistungen nach dem SGB II auf ein Pfändungsschutzkonto überwiesen, darf dieses Geld nicht einfach „weggepfändet“ werden, nur weil es mehrere zurückliegende Monate betrifft.

Der entschiedene Fall stammt noch aus der Zeit des ALG II. Für die Praxis ist die Entscheidung aber bis heute relevant, weil sich die Grundfrage auch beim heutigen Bürgergeld stellt.

Denn gerade bei existenzsichernden Leistungen darf eine verspätete Auszahlung nicht dazu führen, dass das Existenzminimum am Ende den Gläubigern zufällt. Genau daran knüpft die Entscheidung an.

Der konkrete Fall: P-Konto, Pfändung – und plötzlich 3.048,72 Euro Nachzahlung

Die Schuldnerin führte ein Pfändungsschutzkonto bei einer Sparkasse. Gegen sie lief seit Jahren eine Zwangsvollstreckung aus einem Titel; die Gläubigerin pfändete über einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss in das Konto. Auf dieses Konto zahlte das Jobcenter regelmäßig Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts – nicht nur für die Frau selbst, sondern auch für ihre Kinder in der Bedarfsgemeinschaft.

Im April 2015 erließ das Jobcenter einen Änderungsbescheid und setzte rückwirkend höhere Leistungen fest. Hintergrund war, dass für die Zeit von Oktober 2014 bis März 2015 zuvor zu niedrige Beträge bewilligt worden waren. Deshalb überwies das Jobcenter am 9. April 2015 eine Nachzahlung von 3.048,72 Euro auf das P-Konto.

Kaum war das Geld da, war es faktisch blockiert: Das Konto wies zwar ein Guthaben aus, verfügbar war aber nur ein deutlich geringerer Teil.

Amtsgericht sieht keinen Schutz für Nachzahlung

Die Betroffene beantragte beim Amtsgericht Grünstadt, den Betrag freizugeben und die Vollstreckung in dieser Höhe einstweilen einzustellen. Das Amtsgericht gab zunächst vorläufig Ruhe, lehnte dann aber die endgültige Freigabe ab.

Die Begründung: Nachzahlungen für mehrere Monate würden vom Schutz des P-Kontos nicht umfasst. Außerdem schützten die damaligen Vorschriften im Kern nur den Kontoinhaber und nicht ohne Weiteres weitere Personen der Bedarfsgemeinschaft. Genau an diesem Punkt griff das Landgericht später korrigierend ein.

Die Entscheidung des LG Frankenthal: Nachzahlung ist pfändungsfrei – Auszahlung muss erfolgen

Das Landgericht Frankenthal hob die Pfändung des eingegangenen Betrags auf und gab die 3.048,72 Euro zur Auszahlung frei. Die Gläubigerin musste zudem die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen. Das Aktenzeichen lautet 1 T 267/15.

Das Existenzminimum liegt nicht beim Gläubiger

Der Kern der Entscheidung ist sozialpolitisch brisant, aber juristisch klar: Es handelt sich bei SGB-II-Leistungen um steuerfinanzierte, bedarfsorientierte Fürsorgeleistungen, die das menschenwürdige Existenzminimum sichern sollen. Der Anspruch auf diese Leistungen ist gesetzlich besonders geschützt.

Wenn solche Leistungen nachgezahlt werden, darf die Vollstreckung nicht dazu führen, dass am Ende gerade das Existenzminimum beim Gläubiger landet. Genau diese Wertung hebt auch der Bundesgerichtshof in seiner späteren Rechtsprechung hervor.

Warum rückwirkende Zahlungen hier trotzdem geschützt sind

Zwar stimmt das Gericht einem Grundsatz zu, den viele Schuldner schmerzhaft kennen: Eine Nachzahlung für mehrere Monate ist nicht automatisch schon deshalb geschützt, weil sie „Sozialleistung“ heißt. Gerade bei anderen Leistungsarten wird teils argumentiert, vergangener Bedarf sei bereits erledigt. Das gilt aber nicht schematisch für nachgezahlte Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II.

Nachzahlung schließt Rückstände

Genau dieses Argument lässt das Landgericht bei Leistungen nach dem SGB II nicht durchgehen. Wenn im Leistungszeitraum Geld fehlte, entstehen typischerweise Rückstände und Lücken, die später nur durch die Nachzahlung geschlossen werden können. Das betrifft vor allem Miete, Nebenkosten, Strom und andere existenzsichernde Verpflichtungen.

Schulden statt gedecktem Bedarf

Das Gericht spricht ausdrücklich davon, dass existenzsichernde Verpflichtungen nachgeholt werden müssen. Wer monatelang Unterkunft oder andere laufende Kosten nicht vollständig zahlen konnte, hat nicht weniger Bedarf, sondern meist Schulden, Mahnungen oder Zahlungsrückstände. Gerade deshalb darf die Nachzahlung nicht wie gewöhnliches freies Kontoguthaben behandelt werden.

Rechtsgrundlage: Schutz existenzsichernder Leistungen – heute mit neuer P-Konto-Systematik

Im Zentrum des damaligen Falls standen noch die früheren Pfändungsschutzvorschriften zum P-Konto. Seit dem 1. Dezember 2021 gilt jedoch das reformierte P-Konto-Recht. Für heutige Fälle ist deshalb wichtig: Die Entscheidung des LG Frankenthal bleibt in ihrer Schutzrichtung bedeutsam, muss aber in die heutige Systematik der §§ 899 ff. ZPO eingeordnet werden.

Das bedeutet: Auch heute können Nachzahlungen existenzsichernder Leistungen geschützt sein. Der Weg läuft aber je nach Fall über Grundfreibetrag, Erhöhungsbeträge, Bescheinigung und gegebenenfalls eine gerichtliche Freigabe. Es geht also nicht nur um die alte Falllogik, sondern um die richtige Einordnung nach neuem Recht.

Es darf keine Kahlpfändung geben

Entscheidend bleibt die Leitidee: Es soll keine Kahlpfändung geben. Wer existenzsichernde Leistungen erhält, muss davon leben können – auch wenn das Jobcenter zu spät zahlt oder nachträglich korrigiert. Sonst würden Fehler bei der Leistungsfestsetzung am Ende die Gläubiger belohnen und die Leistungsberechtigten bestrafen.

Was das Urteil praktisch bedeutet: Nachzahlungen sind nicht automatisch frei zum Wegpfänden

Für Betroffene mit P-Konto ist die Aussage des Gerichts ein wichtiges Signal. Eine SGB-II-Nachzahlung oder heute eine vergleichbare Nachzahlung existenzsichernder Leistungen kann pfändungsgeschützt sein, auch wenn sie mehrere Monate umfasst. Entscheidend ist aber immer die konkrete Einordnung nach dem heutigen P-Konto-Recht. Pauschal lässt sich nicht jede Nachzahlung gleich behandeln.

Das Gericht macht jedenfalls deutlich, dass man solche Beträge nicht allein deshalb als gewöhnliches Kontoguthaben behandeln darf, weil sie gesammelt in einem Monat auf dem Konto eingehen.

Was Betroffene heute tun können, wenn das P-Konto die Nachzahlung sperrt

Wichtig ist, sofort zu reagieren, sobald die Nachzahlung auf dem Konto eingeht und nicht verfügbar ist. Wer wartet, riskiert praktische Nachteile im Ablauf des Kontoschutzes.

Ebenso entscheidend ist, den Zahlungsgrund sauber nachzuweisen. Der Bescheid des Jobcenters, aus dem sich die Monate und Bestandteile der Nachzahlung ergeben, ist das zentrale Dokument. Nach der heutigen Rechtslage kann je nach Fall eine Bescheinigung nach § 903 ZPO weiterhelfen; reicht das nicht aus, kommt ein Antrag beim Vollstreckungsgericht auf Freigabe in Betracht.

Gerade wenn Kinder in der Bedarfsgemeinschaft sind, sollte genau dokumentiert werden, welche Anteile die Nachzahlung umfasst. Das spricht für Schutz, muss in der Praxis aber sauber nachgewiesen und gegebenenfalls bescheinigt oder gerichtlich geklärt werden.

Außerdem lohnt es sich, bei Gericht konkret darzulegen, wofür die Nachzahlung benötigt wird – etwa zur Begleichung offener Mieten, Nebenkosten, Stromschulden oder anderer Rückstände, die durch die zuvor zu niedrige Bewilligung entstanden sind. Genau hier setzt die Argumentation des Landgerichts an.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

1) Darf eine Jobcenter-Nachzahlung auf dem P-Konto gepfändet werden, weil sie mehrere Monate betrifft?

Nein, nicht automatisch. Das LG Frankenthal und später auch der BGH haben deutlich gemacht, dass bei Nachzahlungen von SGB-II-Leistungen Pfändungsschutz greifen kann, weil diese Leistungen existenzsichernd sind. Heute ist der Schutz zusätzlich in die neue P-Konto-Systematik einzuordnen.

2) Gilt der Schutz auch, wenn die Nachzahlung teilweise Leistungen für die Kinder umfasst?

Das spricht klar für einen besonderen Schutz, weil die Zahlung dem Lebensunterhalt der Bedarfsgemeinschaft dient. In der praktischen Abwicklung kann es aber auf Bescheinigung, Zuordnung und notfalls eine gerichtliche Freigabe ankommen.

3) Was ist das Gegenargument der Gläubiger – und warum überzeugt es hier nicht?

Oft heißt es, vergangener Bedarf sei erledigt und das Geld deshalb pfändbar. Das Gericht hält dagegen: Gerade Unterkunftskosten und andere existenzsichernde Verpflichtungen bestehen fort, wenn sie wegen zu niedriger Leistungen nicht bezahlt werden konnten.

4) Muss ich die Nachzahlung getrennt vom übrigen Geld verwalten, damit sie geschützt bleibt?

Nicht zwingend. Entscheidend sind vor allem der Nachweis des Zahlungsgrundes und die richtige Vorgehensweise gegenüber Bank oder Gericht. Wer den Bescheid und die Einordnung der Nachzahlung sauber belegen kann, hat deutlich bessere Chancen auf Freigabe.

5) Was kann ich konkret beantragen, wenn die Nachzahlung blockiert ist?

Je nach Fall kommt zunächst eine Bescheinigung nach § 903 ZPO in Betracht. Reicht das nicht aus, kann beim Vollstreckungsgericht die Freigabe des konkreten Betrags beantragt werden. Für größere oder kompliziertere Nachzahlungen sieht das heutige Recht dafür eigene Wege vor.

Fazit: Existenzminimum bleibt Existenzminimum – auch wenn das Jobcenter zu spät zahlt

Das LG Frankenthal macht deutlich, was im Alltag oft ignoriert wird: Nachzahlungen aus dem SGB II sind kein Bonus, sondern häufig nur die späte Korrektur eines zuvor zu niedrig festgesetzten Existenzminimums. Daran hat sich in der Sache nichts geändert, auch wenn das P-Konto-Recht heute anders strukturiert ist als 2015.

Wer monatelang zu wenig bekam, hat das Geld nicht übrig, sondern muss Lücken stopfen, Rückstände begleichen und den Alltag überhaupt erst wieder stabilisieren. Genau deshalb dürfen solche Nachzahlungen auf dem P-Konto nicht automatisch den Gläubigern zufallen.

