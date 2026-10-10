EM-Rente zwei Monate früher: Dann zählt der Antrag

Ein Antrag auf Anschlussrehabilitation kann den Beginn einer Erwerbsminderungsrente vorverlegen, obwohl er zunächst nur im Krankenhaus abgegeben wurde. Eine Versicherte erstritt vor dem Landessozialgericht Baden-Württemberg einen Rentenbeginn ab Dezember 2021 statt Februar 2022. Damit stand ihr die volle Erwerbsminderungsrente für zwei zusätzliche Monate zu.

Für Betroffene kommt es darauf an, wann das Krankenhaus den Antrag tatsächlich entgegengenommen hat und ob es hierzu im AHB-Verfahren ermächtigt war. Der spätere Eingang bei der Deutschen Rentenversicherung muss dann nicht das entscheidende Datum sein. Allerdings wird nicht jeder Reha-Antrag zum Rentenantrag. Das Urteil wendet bestehendes Rentenrecht an.

Was ist eine Anschlussrehabilitation?

Eine Anschlussrehabilitation, häufig auch Anschlussheilbehandlung oder kurz AHB genannt, ist eine medizinische Rehabilitation im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung. Sie kann stationär oder ganztägig ambulant stattfinden. Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung zur AHB stellt das Krankenhaus fest, ob die Behandlung erforderlich ist; der Sozialdienst unterstützt bei der Antragstellung.

Patienten wenden sich deshalb häufig zuerst an den Sozialdienst oder die Patientenkoordination. Diese organisieren den Übergang in die Rehaklinik.

Warum der Versicherten zwei zusätzliche Monatsrenten zustanden

Im Urteil vom 13. März 2026 (L 8 R 16/26) ging es um den Beginn einer bereits bewilligten vollen Erwerbsminderungsrente. Der schriftliche AHB-Antrag war auf den 10. Dezember 2021 datiert. Die Anmeldung und eine Reservierungsbestätigung der Rehaklinik belegten nach Überzeugung des Gerichts, dass der Antrag spätestens am 23. Dezember 2021 im Krankenhaus vorlag.

Die Rentenversicherung hatte die Rente zunächst erst ab Februar 2022 bewilligt. Nach der Entscheidung des Landessozialgerichts stand sie der Versicherten auch für Dezember 2021 und Januar 2022 zu.

Die Klägerin hatte einen noch früheren Beginn ab September 2021 verlangt und damit vor dem Sozialgericht Heilbronn zunächst Erfolg gehabt. Das Landessozialgericht änderte diese Entscheidung teilweise: Eine Antragstellung vor Dezember war nicht ausreichend nachgewiesen. Doctrine

Wann der Antrag im Krankenhaus rechtlich zählt

Im entschiedenen Fall war das behandelnde Krankenhaus durch seine Einbindung in das AHB-Verfahren ermächtigt, den Antrag für die Rentenversicherung entgegenzunehmen. Deshalb zählte bereits der nachgewiesene Eingang dort als Antragstellung.

Wann ein Reha-Antrag zugleich als Rentenantrag gilt

Nach § 116 Absatz 2 SGB VI gilt ein Antrag auf medizinische Rehabilitation oder auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben unter bestimmten Voraussetzungen als Rentenantrag. Der Reha-Antrag muss sich an einen Rentenversicherungsträger richten oder dieser muss am Rehabilitationsverfahren beteiligt sein. Die gesetzliche Wirkung als Rentenantrag wird als Rentenantragsfiktion bezeichnet.

Sie setzt voraus, dass Versicherte vermindert erwerbsfähig sind und ein Erfolg der Rehabilitation nicht zu erwarten ist. Sie greift auch, wenn eine durchgeführte Rehabilitation die verminderte Erwerbsfähigkeit nicht verhindern konnte. Bei der Klägerin bestand die volle Erwerbsminderung auch nach der AHB fort.

Eine lange Krankschreibung oder eine erfolglose Behandlung allein begründet noch keinen Rentenanspruch. Zusätzlich müssen die gesundheitlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen der Erwerbsminderungsrente erfüllt sein. Ergänzende Rentenunterlagen können weiterhin erforderlich sein, obwohl für das Antragsdatum bereits der frühere Reha-Antrag zählt.

📚 Lesen Sie auch: Kommission: Erwerbsminderungsrente soll grundlegend umgebaut werden

Warum die Rente ab dem ersten Tag des Antragsmonats begann

Der Tag der Antragstellung und der Beginn des Rentenanspruchs müssen nicht übereinstimmen. Nach § 99 Absatz 1 SGB VI kann eine Rente bei rechtzeitigem Antrag ab dem Kalendermonat gezahlt werden, zu dessen Beginn alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Der Antrag muss dafür bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats gestellt werden, in dem die Voraussetzungen erfüllt wurden.

Bei späterer Antragstellung wird die Rente grundsätzlich erst ab dem Antragsmonat geleistet. Im entschiedenen Fall war die Erwerbsminderung am 13. August 2021 eingetreten; die Dreimonatsfrist endete somit am 30. November 2021. Weil erst ein Antrag im Dezember nachgewiesen war, begann der Anspruch am 1. Dezember 2021.

Die Rente war unbefristet bewilligt. Bei befristeten Erwerbsminderungsrenten ist zusätzlich § 101 SGB VI zu beachten: Sie werden im Regelfall nicht vor Beginn des siebten Kalendermonats nach Eintritt der Erwerbsminderung gezahlt. Ein früher Reha-Antrag führt deshalb nicht in jedem Fall zu einer sofortigen Rentenzahlung.

Warum Gespräche über eine Reha noch keinen Antrag beweisen

Ein Antrag kann grundsätzlich auch mündlich gestellt werden oder sich aus eindeutigem Verhalten ergeben. Dabei muss für die zuständige oder ermächtigte Stelle klar sein, dass die betreffende Leistung beantragt wird. Ein Gespräch über Reha-Möglichkeiten allein belegt noch keine Antragstellung.

Welche Unterlagen Patienten sichern sollten

Patienten sollten sich bestätigen lassen, wann das Krankenhaus den AHB-Antrag entgegengenommen hat. In der Bestätigung sollten das Datum, die beantragte Leistung und die entgegennehmende Stelle stehen. Das gilt auch, wenn der Antrag mündlich gestellt wurde.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Eine Kopie des unterschriebenen Antrags zeigt das Unterschriftsdatum, beweist allein aber noch nicht den Eingang. Welche Unterlage als Nachweis ausreicht, hängt von ihrem Inhalt und den weiteren Umständen ab.

Unterlage Was sie für den Nachweis beitragen kann Kopie des unterschriebenen AHB-Antrags Dokumentiert die beantragte Leistung und das Unterschriftsdatum, jedoch nicht automatisch den Eingang. Empfangsbestätigung des Krankenhauses Kann unmittelbar belegen, wann der Antrag entgegengenommen wurde. E-Mails mit dem Sozialdienst Können ein konkretes Antragsbegehren oder die Bestätigung des Eingangs dokumentieren. Anmeldung und Reservierungsbestätigung der Rehaklinik Können als zusätzliche Hinweise den Ablauf und eine bereits erfolgte Antragstellung stützen. Vermerk in der Krankenhausdokumentation Kann auch die Entgegennahme eines mündlichen Antrags festhalten.

Wie Betroffene den Rentenbeginn im Bescheid prüfen können

Wer eine Erwerbsminderungsrente bewilligt bekommt, sollte auch den festgesetzten Beginn prüfen. Dazu gehört ein Vergleich mit früheren Reha- und AHB-Anträgen. Weicht das berücksichtigte Antragsdatum von den eigenen Unterlagen ab, sollte die Rentenversicherung konkret auf diese Nachweise hingewiesen werden.

Gegen einen Rentenbescheid kann bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden, wie § 84 SGG vorsieht. Fehlt die Belehrung oder ist sie unrichtig, gilt nach § 66 SGG regelmäßig eine Jahresfrist. Hinweise zum Vorgehen bietet auch unser Beitrag über Widerspruch und weitere Schritte bei der Erwerbsminderungsrente.

Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kommt bei einem fehlerhaften Rentenbeginn ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht. Bei Renten reicht die Nachzahlung grundsätzlich höchstens bis zum Beginn des vierten Jahres vor dem Antragsjahr zurück. Bei einem Überprüfungsantrag im Jahr 2026 wäre das der 1. Januar 2022. Einzelnorm

Im entschiedenen Fall blieb der Rentenbeginn durch rechtzeitigen Widerspruch und anschließende Klage streitig. Die Vierjahresbegrenzung für Überprüfungsanträge griff deshalb nicht. Das Gericht konnte somit auch im Jahr 2026 einen Rentenanspruch für Dezember 2021 zusprechen. Für andere Versicherte löst das Urteil keine automatische Korrektur ihrer Bescheide aus.

Warum zusätzliche Rentenmonate nicht immer vollständig ausgezahlt werden

Wurden für die zusätzlichen Rentenmonate bereits andere Sozialleistungen gezahlt, können Erstattungsansprüche zwischen den Leistungsträgern bestehen. Soweit ein solcher Anspruch greift, gilt der Rentenanspruch nach § 107 SGB X als erfüllt.

Bei einer rückwirkend bewilligten vollen Erwerbsminderungsrente kann das beispielsweise gezahltes Krankengeld betreffen. Was dabei zu beachten ist, erläutert unser Beitrag Reha-Antrag mit Folgen: Erwerbsminderungsrente kann das Krankengeld beenden.

Ein Beispiel aus der Praxis

Ein fiktives Beispiel zeigt die finanzielle Wirkung: Eine Versicherte erfüllt die Voraussetzungen für eine unbefristete volle Erwerbsminderungsrente bereits seit August. Ihr AHB-Antrag wird im Dezember vom hierzu ermächtigten Krankenhaus entgegengenommen, erreicht die Rentenversicherung jedoch erst im Februar. Nach der Reha steht fest, dass die Erwerbsminderung fortbesteht und der AHB-Antrag als Rentenantrag gilt.

Wird zunächst eine Rente erst ab Februar bewilligt, kann der belegte Antragseingang im Krankenhaus einen Beginn ab Dezember ermöglichen. Bei angenommenen 1.200 Euro Bruttorente pro Monat ergeben die zwei zusätzlichen Monate rechnerisch 2.400 Euro. Die tatsächliche Auszahlung kann durch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie durch Erstattungsansprüche anderer Leistungsträger geringer ausfallen.

Fragen und Antworten zum AHB-Antrag und zur Erwerbsminderungsrente

Zählt ein AHB-Antrag im Krankenhaus immer als Rentenantrag?

Nein. Die Voraussetzungen des § 116 Absatz 2 SGB VI müssen erfüllt sein und die Rentenversicherung muss am Reha-Verfahren beteiligt sein. Das Krankenhaus muss zur Entgegennahme des Antrags für die Rentenversicherung ermächtigt sein.

Reicht das Datum meiner Unterschrift auf dem Antrag?

Das Unterschriftsdatum zeigt zunächst, wann Sie den Antrag unterschrieben haben. Für die Antragstellung muss zusätzlich nachvollziehbar sein, wann die zuständige oder ermächtigte Stelle ihn entgegengenommen hat.

Kann ich den AHB-Antrag auch mündlich stellen?

Grundsätzlich ja. Lassen Sie möglichst schriftlich festhalten, welche Leistung Sie an welchem Tag beantragt haben.

Beginnt die Erwerbsminderungsrente dann am Tag der Abgabe?

Das hängt von den Vorschriften zum Rentenbeginn ab. Bei verspäteter Antragstellung kann eine unbefristete Rente ab dem ersten Tag des Antragsmonats beginnen; bei befristeten Renten gelten zusätzliche Regeln.

Muss ich trotz des Reha-Antrags noch Rentenunterlagen einreichen?

Die Rentenversicherung kann ergänzende Formulare und Nachweise verlangen. Das frühere Antragsdatum bleibt bei einer wirksamen Rentenantragsfiktion dennoch erhalten.

Kann ich einen bereits bestandskräftigen Rentenbescheid noch prüfen lassen?

Bei einem fehlerhaften Rentenbeginn kommt ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht. Ob daraus eine Nachzahlung folgt, hängt vom Fehler, den Nachweisen und den rückwirkenden Zahlungsgrenzen ab.

Quellen

Grundlage ist das Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom 13. März 2026, L 8 R 16/26, mit dem dort verlinkten Volltext. Für die Erläuterung des AHB-Verfahrens wurden die Informationen der Deutschen Rentenversicherung herangezogen. Die gesetzlichen Voraussetzungen und Fristen sind im Text mit den jeweiligen Vorschriften verlinkt.