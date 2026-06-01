EM-Rente: DRV berechnet tausende Erwerbsminderungsrenten zu niedrig

Wer eine Erwerbsminderungsrente bezieht, hat meist einen langen Kampf hinter sich: Antrag, Gutachten, oft Widerspruch, manchmal sogar eine Klage vor dem Sozialgericht. Wenn die Rentenkasse endlich die Zustimmung gibt, prüft kaum jemand noch einmal nach, ob sie auch richtig berechnet wurde.

Dabei beginnt für manche eine zweiter Kampf darum, die berechtigten Ansprüche zu berücksichtigen, erst jetzt. Zuviel Vertrauen darauf, dass die Rentenversicherung alles richtig macht, können sich über Monate und Jahre hinweg summieren.

Denn falsche Rechnungen im Versicherungsverlauf der Deutschen Rentenversicherung können eine laufende Erwerbsminderungsrente dauerhaft zu niedrig halten: ohne dass jemand darauf hinweist.

Erwerbsminderungsrente: Warum der Versicherungsverlauf so wichtig ist

Die Höhe jeder Erwerbsminderungsrente hängt direkt davon ab, was im Rentenkonto der Deutschen Rentenversicherung steht. Entgeltpunkte aus Beitragszeiten, anerkannte Ausbildungszeiten, Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten, Krankheitszeiten, Zurechnungszeit: All das fließt in die Berechnung ein. Was dort nicht steht, findet auch keine Berücksichtigung.

Das Rentenkonto ist nicht automatisch vollständig. Es handelt sich erst einmal um die Dokumentation der Meldungen, die Arbeitgeber, Krankenkassen, Jobcenter und andere Stellen über die Jahre hinweg geliefert haben.

Fehlt eine Meldung, wird eine falsche Zahl gemeldet oder eine Zeit nicht korrekt eingetragen, verringert sich die Rente entsprechend. Wer das nicht überprüft, bemerkt es meist erst dann, wenn zufällig ein Vergleich möglich ist. Oder die Betroffenen merken es gar nicht.

Welche Fehler im Rentenkonto die EM-Rente drücken

Die häufigsten Fehlerquellen im Versicherungsverlauf sind fehlende Beitragszeiten aus Beschäftigungen, bei denen der Arbeitgeber die Entgelte falsch oder gar nicht gemeldet hat. Dazu kommen Kindererziehungszeiten, die nie eingetragen wurden, weil das Formular V0800 damals nicht gestellt wurde. Pflegezeiten fehlen, wenn die Pflegekasse die Beiträge nicht korrekt weitergeleitet hat.

Schulausbildung und Studium nach dem 17. Lebensjahr tauchen oft nicht auf, weil sie aktiv gemeldet werden müssen. Minijob-Zeiten aus früheren Jahren fehlen regelmäßig, weil kleine Arbeitgeber die Meldepflichten nicht konsequent erfüllt haben.

Bei der Erwerbsminderungsrente kommen zwei spezifische Fehlerquellen hinzu, die für die Rentenhöhe besonders entscheidend sind: die Zurechnungszeit und die Behandlung von Krankengeld- oder Arbeitslosengeldzeiten unmittelbar vor dem Rentenbeginn.

Die Zurechnungszeit rechnet Beiträge, mit, als hätten Sie bis zu einem bestimmten Alter weitergearbeitet. Für einen Rentenbeginn 2026 endet die Zurechnungszeit mit 66 Jahren und 3 Monaten. Ist sie zu kurz oder falsch eingetragen, sinkt der Rentenbetrag spürbar; das gilt für jeden Monat, solange die Rente läuft.

Wie EM-Rentner ihren Versicherungsverlauf kostenlos anfordern

Den vollständigen Versicherungsverlauf gibt es kostenlos über das Online-Serviceportal „Mein DRV-Konto” unter eservice-drv.de. Dort lässt sich der Verlauf nach einmaliger Registrierung direkt herunterladen. Wer lieber schriftlich vorgeht, kann den Versicherungsverlauf telefonisch unter 0800 1000 4800 anfordern oder einen schriftlichen Antrag an die zuständige DRV-Stelle schicken.

Wer bereits Rente bezieht, sollte trotzdem aktiv werden. Die DRV schickt zwar ab dem 43. Lebensjahr regelmäßig Kontenklärungsaufforderungen und ab dem 55. Lebensjahr alle drei Jahre eine Rentenauskunft. EM-Rentner, die diese Schwelle nicht mehr erreichen werden, erhalten diese Aufforderungen unter Umständen nie. Das bedeutet nicht, dass ihr Konto fehlerfrei ist.

Was im Versicherungsverlauf geprüft werden muss

Der Versicherungsverlauf listet alle rentenrechtlichen Zeiten chronologisch auf. Wer ihn prüft, geht Zeile für Zeile vor und gleicht jeden Eintrag mit eigenen Unterlagen ab: Arbeitsverträge, Lohnabrechnungen, Ausbildungsnachweise, Krankenkassenauszüge, Geburtsurkunden der Kinder. Stimmen Zeiträume, Arbeitgeber und gemeldete Entgeltbeträge nicht überein, ist Handlungsbedarf.

Besonders kritisch bei der EM-Rente sind die letzten fünf Jahre vor Rentenbeginn. Hier entscheidet sich, ob die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind und wie hoch die maßgeblichen Entgeltpunkte ausfallen.

Jede fehlende oder falsche Eintragung in diesem Zeitraum wirkt sich unmittelbar auf die monatliche Rentenhöhe aus.

Praxisbeispiel: Wie Thomas, 47, aus Essen Monat für Monat zu wenig bekam

Thomas R., 47, aus Essen (fiktives Beispiel), bezieht seit 2021 eine volle Erwerbsminderungsrente wegen einer schweren Herzerkrankung. Die Rente kam pünktlich, die Höhe erschien ihm plausibel. Erst als ein Bekannter ihn auf das Thema ansprach, forderte er seinen Versicherungsverlauf an.

Zwei Jahre Kindererziehungszeit für seinen 2003 geborenen Sohn fehlten vollständig, weil das Formular V0800 damals nicht gestellt worden war. Außerdem fehlten sieben Monate aus einem früheren Minijob, für den der Arbeitgeber keine Meldung erstattet hatte.

Thomas stellte eine Kontenklärung und parallel einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X. Die DRV korrigierte den Versicherungsverlauf und erhöhte die monatliche Rente um 48 Euro. Die Nachzahlung für die letzten vier Jahre belief sich auf rund 2.300 Euro. Vier Jahre Monat für Monat zu wenig bekommen, und niemand hatte ihn je darauf hingewiesen.

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Kontenklärung: Was der Antrag bewirkt und wie er gestellt wird

Die Kontenklärung ist das offizielle Verfahren, mit dem Lücken und Fehler im Versicherungsverlauf bereinigt werden. Der Antrag wird bei der zuständigen DRV-Stelle gestellt, am einfachsten über das Online-Portal oder mit dem Formular V0100. Die DRV prüft dann, welche Zeiten nachgewiesen werden können, und trägt bestätigte Zeiträume im Rentenkonto nach.

Wer Nachweise für zurückliegende Zeiten nicht mehr vollständig hat, muss nicht aufgeben. Die DRV versucht gemeinsam mit den Betroffenen, fehlende Belege zu beschaffen, zum Beispiel bei früheren Arbeitgebern, beim Einwohnermeldeamt oder bei früheren Krankenkassen.

Selbst wenn bereits eine Rente läuft, berücksichtigt die DRV nachträglich eingereichte Nachweise. Betroffene sollten zudem wissen: Der Antrag auf Kontenklärung ist kostenlos, er kann nicht zu einer Absenkung der Rente führen, und er erzeugt keinen Rechtsnachteil, wenn er keine korrektierbaren Fehler zutage bringt.

§ 44 SGB X: Korrektur auch ohne Widerspruch noch möglich

Wer nach dem Rentenbescheid nicht innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt hat, hat nicht alle Möglichkeiten verloren. Das Sozialrecht kennt ein eigenes Instrument für genau diese Situation: den Überprüfungsantrag. Dieser Antrag erlaubt es, einen bestandskräftigen Bescheid nachträglich prüfen und korrigieren zu lassen, ohne dass eine Ausschlussfrist gilt. Die Rechtsgrundlage ist § 44 SGB X.

Der Antrag kann jederzeit schriftlich bei der DRV gestellt werden, formlos, mit Angabe des Bescheides und einer Begründung, warum die Berechnung fehlerhaft sein könnte. Stellt die DRV einen Fehler fest, hebt sie den alten Bescheid auf und berechnet die Rente neu.

Die Nachzahlung gilt rückwirkend für bis zu vier Jahre, gerechnet vom Jahresbeginn des Antragsjahres. Wer den Antrag 2026 stellt, kann Nachzahlungen frühestens ab dem 1. Januar 2022 erhalten. Alles, was weiter zurückliegt, ist unwiderruflich verloren.

Die DRV kann eine solche Korrektur nicht verweigern, wenn ein Fehler feststeht. Kein Hinweis auf das Verschulden der Behörde ist nötig, kein Nachweis, dass man den Fehler hätte früher erkennen können.

Der Überprüfungsantrag ist das stärkste Werkzeug für Rentner, die keine Frist mehr haben.

Warum jedes Jahr ohne Prüfung bares Geld kostet

Die Vier-Jahres-Grenze ist eine Ausschlussfrist, keine Kulanzregelung. Sie gilt auch dann, wenn der Fehler eindeutig bei der DRV liegt und wenn der Rentner keine Kenntnis davon hatte. Jeder Monat, der verstreicht, ohne dass ein Überprüfungsantrag gestellt wird, kann aus dem rückwirkend korrigierbaren Zeitraum herausfallen.

Bei 48 Euro mehr Rente monatlich und einer vier Jahre langen Nachzahlungsperiode wäre das ein Verlust von 2.304 Euro, der mit jedem weiteren Monat wächst.

Die DRV weist auf diese Grenze nicht aktiv hin. Wer wartet, bis sich die Versicherung meldet, wartet möglicherweise zu lange. Das gilt besonders für EM-Rentner mit kurzen Versicherungsbiografien oder langen Krankheitsphasen vor Rentenbeginn: Gerade hier sind Fehler im Versicherungsverlauf am häufigsten und wirken sich am stärksten auf die Rentenhöhe aus.

Häufige Fragen zur EM-Rente und Kontenklärung

Kann ich den Versicherungsverlauf auch ohne Online-Zugang anfordern?

Ja. Telefonisch unter 0800 1000 4800 oder schriftlich an die zuständige DRV-Stelle. Der Versicherungsverlauf wird dann per Post zugesandt. Die Bearbeitung dauert erfahrungsgemäß zwei bis vier Wochen, die Anforderung ist kostenlos.

Was passiert, wenn ich keine Nachweise mehr für fehlende Zeiten habe?

Die DRV versucht gemeinsam mit Betroffenen, fehlende Belege zu beschaffen. Frühere Arbeitgeber, das Einwohnermeldeamt oder frühere Krankenkassen können als Quellen herangezogen werden. Wer bestimmte Zeiten glaubhaft machen kann, auch wenn Originalbelege fehlen, hat gute Chancen auf Anerkennung.

Muss ich den Überprüfungsantrag begründen?

Eine Begründung ist nicht zwingend, erhöht aber die Erfolgsaussichten erheblich. Wer konkret benennt, welche Zeiträume im Versicherungsverlauf fehlen oder falsch eingetragen sind, und dafür Belege beifügt, gibt der DRV eine klare Grundlage für die Prüfung. Ein kurzer formloser Brief mit dem Bescheiddatum und dem konkreten Fehlerhinweis reicht als Einstieg.

Quellen

§ 44 SGB X (Rücknahme rechtswidriger Bescheide) — gesetze-im-internet.de

Deutsche Rentenversicherung: Kontenklärung und Versicherungsverlauf anfordern, Formular V0100 — eservice-drv.de

Deutsche Rentenversicherung: Faktencheck Rentenbescheide, April 2025 — deutsche-rentenversicherung.de