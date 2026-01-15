Zurechnungszeiten zur Erwerbsminderungsrente – Neue Tabelle

Lesedauer 5 Minuten

Wer wegen Krankheit oder Behinderung dauerhaft nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann, verliert meist viele Beitragsjahre, die sonst bis zum regulären Rentenalter noch zusammengekommen wären. Genau an dieser Stelle greift die Zurechnungszeit: Sie verlängert das Versicherungsleben rechnerisch und sorgt dafür, dass die Erwerbsminderungsrente nicht so ausfällt, als wäre der Beruf abrupt und endgültig „zu früh“ beendet worden.

Vereinfacht gesprochen wird so gerechnet, als hätte die betroffene Person bis zu einem gesetzlich festgelegten Alter mit dem bisherigen durchschnittlichen Einkommen weiter Beiträge gezahlt. Das kann die Rente spürbar anheben, gerade wenn der Eintritt der Erwerbsminderung vergleichsweise früh im Leben liegt.

Rechtlicher Rahmen: Wo Zurechnungszeiten geregelt sind

Die Zurechnungszeit ist im Rentenrecht als rentenrechtliche Zeit verankert. Die Grundnorm beschreibt, dass solche Zeiten bei Renten wegen Erwerbsminderung (und auch bei Renten wegen Todes) hinzugerechnet werden, solange die versicherte Person das 67. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Für die konkrete Länge – also bis zu welchem Lebensalter im jeweiligen Jahr angerechnet wird – ist eine Sonderregelung maßgeblich, die die stufenweise Anhebung bis 2031 festlegt. Praktisch entscheidend ist daher nicht nur, dass es Zurechnungszeiten gibt, sondern welches Endalter im Jahr des Rentenbeginns gilt.

Wovon die Länge der Zurechnungszeit tatsächlich abhängt

Im Alltag wird häufig vom „Eintritt der Erwerbsminderung“ gesprochen. Für die Zurechnungszeit ist dieser Zeitpunkt wichtig, weil hier der rechnerische Startpunkt liegt: Ab dem Eintritt der maßgeblichen Erwerbsminderung beginnt die Zurechnungszeit.

Das Enddatum wird jedoch nicht individuell „frei“ berechnet, sondern folgt einer gesetzlichen Staffel, die an das Jahr des Rentenbeginns anknüpft. Das bedeutet: Zwei Personen mit identischem Gesundheitsverlauf können unterschiedliche Zurechnungszeiten haben, wenn die Rente in unterschiedlichen Kalenderjahren beginnt.

Hinzu kommt eine zweite Begrenzung: Die Zurechnungszeit endet spätestens mit Erreichen der persönlichen Regelaltersgrenze. Wer also eine Regelaltersgrenze hat, die vor dem Tabellen-Endalter liegt, wird nicht über die eigene Regelaltersgrenze hinaus „hochgerechnet“.

Tabelle: Zurechnungszeiten bei Beginn einer Erwerbsminderungsrente

Die folgende Übersicht zeigt, bis zu welchem Lebensalter die Zurechnungszeit je nach Rentenbeginn berücksichtigt wird. Sie ist besonders hilfreich, weil die Verlängerung seit 2019 schrittweise erfolgt und sich in den Jahren ab 2020 zunächst in Monatsstufen verändert, bevor später größere Schritte folgen.

Rentenbeginn (Zeitraum/Jahr) Ende der Zurechnungszeit (Lebensalter) bis 30.06.2014 60 Jahre 01.07.2014 bis 31.12.2017 62 Jahre 2018 62 Jahre und 3 Monate 2019 65 Jahre und 8 Monate 2020 65 Jahre und 9 Monate 2021 65 Jahre und 10 Monate 2022 65 Jahre und 11 Monate 2023 66 Jahre und 0 Monate 2024 66 Jahre und 1 Monat 2025 66 Jahre und 2 Monate 2026 66 Jahre und 3 Monate 2027 66 Jahre und 4 Monate 2028 66 Jahre und 6 Monate 2029 66 Jahre und 8 Monate 2030 66 Jahre und 10 Monate ab 2031 67 Jahre und 0 Monate

Was die Tabelle für die Rentenhöhe bedeutet

Die Tabelle zeigt nicht nur „Monate auf dem Papier“. Jeder zusätzliche Monat Zurechnungszeit kann zusätzliche Entgeltpunkte bringen, weil diese Monate so bewertet werden, als wäre weiter gearbeitet worden. Entscheidend ist dabei, wie hoch der bisherige Durchschnitt im Versicherungsleben war. Die Zurechnungszeit ist nämlich beitragsfrei, wird aber im Rahmen der Gesamtleistungsbewertung mit einem Durchschnittswert an Entgeltpunkten versehen, der aus der bisherigen Beitragsbiografie abgeleitet wird.

Vereinfacht gesagt: Wer vor Eintritt der Erwerbsminderung über Jahre gut verdient und entsprechend Beiträge gezahlt hat, nimmt diesen Durchschnitt als Bewertungsmaßstab mit in die Zurechnungszeit. Wer hingegen lange Lücken oder geringe beitragspflichtige Zeiten hat, erhält zwar ebenfalls Zurechnungszeit, aber mit einem niedrigeren Bewertungsniveau.

Gesamtleistungsbewertung: Warum der „Durchschnitt“ so wichtig ist

Die Rentenversicherung bewertet beitragsfreie Zeiten – und damit auch die Zurechnungszeit – über die Gesamtleistungsbewertung. Dabei wird ein Durchschnittswert ermittelt, der sich aus der bisherigen Beitragsleistung im belegungsfähigen Zeitraum ergibt.

In der Praxis führt das zu einem oft unterschätzten Effekt: Nicht allein die Länge der Zurechnungszeit entscheidet, sondern auch die Stabilität des Versicherungsverlaufs. Wer beispielsweise viele Jahre in Teilzeit, Minijobs ohne Pflichtbeiträge oder mit längeren beitragsfreien Abschnitten hatte, bekommt zwar zusätzliche Monate angerechnet, diese Monate tragen jedoch weniger Entgeltpunkte als bei einem durchgehend dicht belegten Erwerbsleben.

Die letzten vier Jahre vor dem Leistungsfall: Schutz vor „Absturz“ im Durchschnitt

Gerade bei langer Krankheit oder einer schleichenden gesundheitlichen Krise sinkt das Einkommen häufig schon vor dem Rentenbeginn, etwa durch Aussteuerung, längere Arbeitsunfähigkeit oder Phasen mit geringerem Verdienst.

Damit diese letzten Jahre den Bewertungsdurchschnitt nicht unangemessen nach unten ziehen, existiert eine Günstigerprüfung: Die Rentenversicherung prüft, ob die letzten vier Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung die Rentenhöhe mindern würden, und kann diese Phase bei der Durchschnittsbildung neutralisieren, wenn das für die betroffene Person vorteilhafter ist.

Diese Schutzregel ist in der Praxis relevant, weil sie den Abstand zwischen einer „nur formal“ verlängerten Zurechnungszeit und einer tatsächlich rentensteigernden Zurechnungszeit verkleinern kann.

Warum 2019 als Einschnitt gilt und was danach passierte

Mit dem Jahr 2019 wurde die Zurechnungszeit sprunghaft verlängert. Seitdem wird sie Schritt für Schritt weiter angehoben und erreicht ab 2031 das 67. Lebensjahr.

Für Betroffene ist das vor allem dann bedeutsam, wenn der Rentenbeginn zeitlich „an der Kante“ liegt, also zum Jahreswechsel. Denn ein Rentenbeginn im Folgejahr kann – je nach Stufe – bereits zusätzliche Monate bringen, was sich in der Rentenformel als zusätzliche Entgeltpunkte niederschlägt.

Bestandsrenten: Zuschläge als nachträglicher Ausgleich und die Umstellung ab Dezember 2025

Wer seine Erwerbsminderungsrente schon vor 2019 begonnen hat, profitierte lange nicht von der später verlängerten Zurechnungszeit. Der Gesetzgeber hat deshalb einen Zuschlag eingeführt, der an den Rentenbeginn gekoppelt ist und seit 2024 gezahlt wird.

Technisch und rechtlich wurde dies in einem zweistufigen Verfahren umgesetzt: Zunächst erfolgte eine gesonderte Auszahlung, seit Dezember 2025 wird der Zuschlag in die laufende Rentenzahlung integriert und auf Basis persönlicher Entgeltpunkte berechnet. Für die Betroffenen ist das nicht nur eine organisatorische Änderung, sondern kann auch Auswirkungen bei Anrechnungen haben, etwa wenn andere Leistungen vom anrechenbaren Einkommen abhängen.

Häufige Missverständnisse rund um die Zurechnungszeit

Ein verbreiteter Irrtum besteht darin, die Zurechnungszeit mit einer „Beitragszeit“ gleichzusetzen. Tatsächlich werden keine realen Beiträge nachgezahlt; es handelt sich um eine rechnerische Ergänzung, die über die Bewertungssystematik Entgeltpunkte erzeugt.

Ebenso wichtig ist die Unterscheidung zwischen Eintritt der Erwerbsminderung und Rentenbeginn: Der Eintritt markiert den Startpunkt der Zurechnungszeit, das Jahr des Rentenbeginns entscheidet über das Endalter. Außerdem wird die Zurechnungszeit nicht dadurch „länger“, dass die Erwerbsminderungsrente besonders lange gezahlt wird; sie ist von vornherein durch das gesetzliche Endalter begrenzt und endet spätestens an der persönlichen Regelaltersgrenze.

Infografik: Zurechnungszeiten bei der EM-Rente

Was Betroffene beim Rentenbescheid prüfen sollten

Wer einen Rentenbescheid zur Erwerbsminderungsrente erhält, sollte darauf achten, ob der Beginn der Erwerbsminderung und der Rentenbeginn korrekt festgestellt wurden, weil daran die zeitliche Spanne der Zurechnungszeit hängt. Außerdem lohnt ein Blick darauf, wie die beitragsfreien Zeiten bewertet wurden, denn die Zurechnungszeit wirkt nur so stark, wie der zugrunde gelegte Durchschnitt es zulässt.

Bei komplizierten Versicherungsverläufen, längeren Krankheitsphasen vor Rentenbeginn oder Zeiten mit sehr schwankendem Einkommen kann die Bewertung besonders entscheidend sein. Wird zusätzlich ein Zuschlag berücksichtigt, sollte nachvollzogen werden, ob er im Bescheid ab Dezember 2025 als Bestandteil der persönlichen Entgeltpunkte ausgewiesen ist und ob sich dadurch Folgeeffekte ergeben.

Ein Beispiel aus der Praxis

Beispiel aus der Praxis: Jana M., geboren am 12.04.1985, wird am 18.09.2026 dauerhaft erwerbsgemindert. Ihre Erwerbsminderungsrente beginnt am 01.12.2026. Weil der Rentenbeginn im Jahr 2026 liegt, endet die Zurechnungszeit nach der Staffel in 2026 bei 66 Jahren und 3 Monaten.

Für die Rentenberechnung wird daher so getan, als hätte Jana ab dem Eintritt der Erwerbsminderung (18.09.2026) bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie 66 Jahre und 3 Monate alt ist, weiter gearbeitet und Beiträge gezahlt – allerdings nicht mit neuen echten Beiträgen, sondern mit einer Bewertung nach ihrem bisherigen Durchschnitt (Gesamtleistungsbewertung).

Das wirkt praktisch so: Wenn Jana vor 2026 über viele Jahre hinweg relativ konstant verdient und Pflichtbeiträge gezahlt hat, werden für diese zusätzliche „hochgerechnete“ Zeit entsprechende Entgeltpunkte angesetzt, wodurch ihre Erwerbsminderungsrente höher ausfällt, als wenn man nur die bis September 2026 tatsächlich erworbenen Entgeltpunkte berücksichtigen würde.

Fazit

Die Zurechnungszeit ist eine rechnerische Brücke zwischen dem Eintritt der Erwerbsminderung und einem gesetzlich festgelegten Endalter. Sie schützt Erwerbsgeminderte davor, dass ihre Rente allein wegen fehlender Beitragsjahre massiv absackt.

Die Tabelle zeigt, wie sich dieses Endalter Jahr für Jahr verschiebt: 2026 liegt es bei 66 Jahren und 3 Monaten, ab 2031 bei 67 Jahren. Für die tatsächliche Rentenhöhe bleibt jedoch ebenso wichtig, wie die Zurechnungszeit über die Gesamtleistungsbewertung mit Entgeltpunkten hinterlegt wird und ob Schutzmechanismen wie die Günstigerprüfung greifen.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Regionalträger: Hinweise zur Zurechnungszeit und Anhebung 2026., Deutsche Rentenversicherung: Rentenlexikon „Zurechnungszeit“ und Einordnung der stufenweisen Verlängerung bis 67. Sozialgesetzbuch VI: § 253a SGB VI