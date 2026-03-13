Bürgergeld: Deutliche Verschärfungen bei Miete und Heizkosten

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Zum 1. Juli 2026 sollen sich im Bürgergeld bei den Bedarfen für Unterkunft und Heizung erhebliche Änderungen ergeben. Betroffen ist damit ein Bereich, der für viele Leistungsbeziehende weit wichtiger ist als manche Debatte über Regelsätze oder Sanktionen.

Es geht um die Frage, welche Miete das Jobcenter übernimmt, wann eine Wohnung noch als angemessen gilt, wie die Karenzzeit künftig begrenzt wird und was passiert, wenn in einer Bedarfsgemeinschaft einzelne Personen nicht erreichbar sind oder Leistungen verlieren.

Gerade bei den Kosten der Unterkunft greift der Gesetzgeber in einen sehr sensiblen Bereich ein. Wohnen ist kein Randthema der Grundsicherung, sondern der Bereich, in dem sich soziale Absicherung und tatsächliche Lebensrealität unmittelbar berühren.

Wer hier Leistungen gekürzt oder eingeschränkt bekommt, steht oft nicht nur vor einer rechnerischen Lücke, sondern vor der Gefahr von Mietrückständen, Konflikten mit Vermietern und im schlimmsten Fall vor dem Verlust der Wohnung. Deshalb verdienen die Änderungen in § 22 SGB II eine genaue und nüchterne Einordnung.

Die Karenzzeit verliert deutlich an Schutzwirkung

Bislang war die Karenzzeit im Bürgergeld so angelegt, dass in den ersten Monaten des Leistungsbezugs die tatsächlichen Unterkunftskosten grundsätzlich anerkannt werden, auch wenn sie oberhalb der sonst üblichen Angemessenheitsgrenzen liegen. Dahinter stand die Idee, Menschen nicht sofort nach Eintritt in die Hilfebedürftigkeit unter Umzugsdruck zu setzen. Diese Schutzwirkung wird nun spürbar eingeschränkt.

Künftig sollen tatsächliche Aufwendungen für die Unterkunft schon dann nicht mehr als Bedarf anerkannt werden, wenn sie mehr als das Anderthalbfache der abstrakt angemessenen Unterkunftskosten betragen.

Praktisch bedeutet das: Wer in einer Wohnung lebt, deren Kosten mehr als 50 Prozent über der örtlichen Angemessenheitsgrenze liegen, kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass das Jobcenter diese Miete während der Karenzzeit vollständig trägt.

Damit verändert sich der Charakter der Karenzzeit erheblich. Sie bleibt zwar formal bestehen, ist aber bei besonders hohen Mieten nicht mehr der bisherige Schutzraum.

Aus Sicht des Gesetzgebers sollen damit überhöhte Kosten und missbräuchliche Gestaltungen verhindert werden. Für Betroffene bedeutet die Neuregelung jedoch, dass die finanzielle Entlastung gerade in der ersten Phase des Leistungsbezugs schwächer ausfällt.

Wer unerwartet arbeitslos wird oder aus anderen Gründen auf Bürgergeld angewiesen ist, gerät damit schneller in die Lage, Wohnkosten aus dem Regelbedarf oder aus eigenem Vermögen mitfinanzieren zu müssen.

Besonders problematisch ist dabei, dass die abstrakte Angemessenheitsgrenze in vielen Kommunen schon heute als zu niedrig kritisiert wird.

Wenn auf diese ohnehin umstrittenen Werte nun eine starre 150-Prozent-Grenze aufgesetzt wird, verschiebt sich der Konflikt nicht selten nur nach vorne. Die Jobcenter erhalten ein schärferes Instrument, um sehr hohe Mieten von Beginn an zu deckeln. Für Leistungsbeziehende steigt zugleich das Risiko, sehr früh mit Kürzungen bei der Miete konfrontiert zu werden.

Hohe Quadratmetermieten und Verstöße gegen die Mietpreisbremse fallen sofort aus dem Schutzbereich

Noch weiter geht die Neuregelung dort, wo eine Miete zwar vielleicht insgesamt noch in einem rechnerischen Rahmen liegt, aber pro Quadratmeter als überhöht erscheint. Der Gesetzgeber will hier vor allem verhindern, dass sehr kleine Wohnungen zu ungewöhnlich hohen Preisen vermietet werden und die allgemeinen Angemessenheitswerte auf diese Weise ausgenutzt werden.

Wenn in einem Gebiet eine Obergrenze für die Quadratmeterhöchstmiete festgelegt ist und die tatsächlichen Unterkunftskosten darüber liegen, gelten die Aufwendungen künftig als unangemessen. In solchen Fällen greifen die begünstigenden Regeln der Karenzzeit nicht.

Entscheidend ist dann nicht mehr allein das Gesamtprodukt aus Wohnfläche und Quadratmeterpreis, sondern auch, ob der einzelne Quadratmeterpreis die definierte Obergrenze sprengt.

Für die Praxis wird entscheidend sein, wie schlüssig und belastbar die kommunalen Träger diese Quadratmeterhöchstgrenzen festlegen. Denn je nachdem, wie hoch oder niedrig diese Grenzen ausfallen, kann die neue Regelung sehr unterschiedliche Wirkungen entfalten.

In angespannten Wohnungsmärkten mit vielen kleinen und teuren Wohnungen dürfte sie deutlich schärfer einschlagen als in Regionen mit entspannterem Mietniveau.

Hinzu kommt eine zweite wichtige Ausnahme von der Karenzzeit: Verstöße gegen die Mietpreisbremse. Übersteigt die vereinbarte Miete die nach §§ 556d bis 556g BGB zulässige Miethöhe, gelten die tatsächlichen Aufwendungen ebenfalls als unangemessen. Auch dann soll die Mieterin oder der Mieter zur Kostensenkung aufgefordert werden, und zwar schon während der Karenzzeit. Die Neuregelung verbindet damit sozialrechtliche Leistungsgewährung und zivilrechtlichen Mieterschutz deutlich enger als bisher.

Das klingt auf den ersten Blick nachvollziehbar. Öffentliche Mittel sollen nicht für Mieten verwendet werden, die zivilrechtlich überhöht und möglicherweise teilweise unwirksam sind. In der Praxis ist die Lage aber komplizierter.

Ob ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse tatsächlich vorliegt, ist oft nicht auf den ersten Blick eindeutig. Es stellen sich Fragen nach Vergleichsmiete, Vormiete, Ausnahmen bei Neubauten oder umfassender Modernisierung. Genau hier liegt eine erhebliche Reibungsfläche der neuen Regelung. Das Jobcenter wird die Betroffenen zur Rüge gegenüber dem Vermieter anhalten.

Kommt es zu keiner Einigung, kann die zulässige Miethöhe streitig bleiben. Dann wird das Thema schnell vom Sozialrecht in das Mietrecht und damit in einen Bereich verschoben, in dem viele Leistungsbeziehende ohne Beratung kaum bestehen können.

Die Härtefallregelung bleibt eng, trotz Nachschärfung für Familien mit Kindern

Der Entwurf sieht vor, dass in der Karenzzeit im Einzelfall höhere Aufwendungen für die Unterkunft anerkannt werden können. Im weiteren Gesetzgebungsverfahren ist diese Formulierung für Bedarfsgemeinschaften mit Kindern präzisiert worden. Damit soll offenkundig verhindert werden, dass Familien in besonders belasteten Wohnsituationen allein wegen der neuen Deckelung unter sofortigen Druck geraten.

Trotzdem ist Vorsicht bei allzu großen Erwartungen angebracht. Auch eine nachgeschärfte Härtefallregelung bleibt in der Praxis stets davon abhängig, wie restriktiv oder großzügig die Jobcenter sie anwenden. Schon die Erfahrung mit anderen unbestimmten Rechtsbegriffen zeigt, dass zwischen gesetzlicher Möglichkeit und tatsächlicher Anerkennung oft eine erhebliche Lücke liegt. Familien mit Kindern erhalten damit zwar ein stärkeres Argument als im ursprünglichen Entwurf.

Eine verlässliche Garantie für die Übernahme deutlich überhöhter Unterkunftskosten ist daraus aber nicht abzuleiten.

Gerade für Alleinerziehende, größere Familien oder Haushalte mit besonderen sozialen Belastungen kann das zu einer schwierigen Lage führen. Denn selbst wenn ein Umzug auf dem Papier als Ausweg erscheint, ist passender Wohnraum vielerorts knapp. Die Frage, ob höhere Kosten vorübergehend anerkannt werden, wird deshalb in vielen Fällen nicht nur eine Rechtsfrage sein, sondern eine Frage des tatsächlichen Wohnungsmarktes.

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Beim Umzug zählt künftig das Vergleichsgebiet statt des Zuständigkeitsbereichs

Eine weitere Änderung betrifft die Bestimmung der Angemessenheit bei Umzügen. Künftig wird nicht mehr auf den bloßen Zuständigkeitsbereich des kommunalen Trägers abgestellt, sondern auf das für die Angemessenheitsprüfung maßgebliche Vergleichsgebiet. Damit setzt der Gesetzgeber die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts um.

Das ist juristisch mehr als eine sprachliche Korrektur.

Der Zuständigkeitsbereich eines Jobcenters oder kommunalen Trägers ist eine verwaltungsorganisatorische Größe. Das Vergleichsgebiet dagegen ist der Raum, in dem die Angemessenheit der Unterkunftskosten nach den Maßstäben der Rechtsprechung tatsächlich zu bestimmen ist. Diese beiden Räume müssen nicht deckungsgleich sein. Ein Umzug innerhalb desselben kommunalen Zuständigkeitsbereichs kann deshalb künftig gleichwohl als Umzug in ein anderes Vergleichsgebiet zu behandeln sein.

Für Leistungsbeziehende kann das Vor- und Nachteile haben. Positiv ist, dass die Regelung näher an der tatsächlichen Mietwirklichkeit liegt und die bisherige Rechtsprechung ausdrücklich nachvollzieht.

Problematisch bleibt aber, dass die Angemessenheitsprüfung dadurch nicht einfacher wird. Wer umziehen will oder umziehen muss, wird künftig noch genauer prüfen müssen, in welchem Vergleichsgebiet die neue Wohnung liegt und welche Angemessenheitswerte dort gelten. Das erhöht den Beratungsbedarf und dürfte in der Praxis neue Streitfälle auslösen.

Die Angemessenheit soll zu Beginn jedes Bewilligungszeitraums geprüft werden

Neu ist auch, dass die Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung künftig für den jeweiligen Bewilligungszeitraum geprüft werden soll. Übersteigen die Kosten den abstrakt angemessenen Umfang, soll der kommunale Träger die Leistungsberechtigten darüber informieren und sie über Dauer und Voraussetzungen der Anerkennung unangemessener Aufwendungen unterrichten.

Diese Regelung ist formal eine Verfahrensvorschrift, praktisch aber von erheblicher Bedeutung. Sie verschiebt die Auseinandersetzung über die Unterkunftskosten weiter an den Anfang des Leistungsbezugs oder eines Folgeantrags. Für die Verwaltung bedeutet das mehr Prüfaufwand.

Für Leistungsbeziehende bedeutet es vor allem, dass schon früh deutlich wird, ob die Wohnung als zu teuer angesehen wird. Das kann zwar für Transparenz sorgen. Zugleich steigt aber der Druck, sich mit Kostensenkung, Wohnungswechsel oder mietrechtlichen Einwänden schneller auseinanderzusetzen.

Direktzahlungen an Vermieter bei nicht erreichbaren Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft

Besonders folgenreich ist die neue Regelung für Bedarfsgemeinschaften, in denen einzelne Mitglieder als nicht erreichbar gelten und deshalb von einem Leistungsentzug betroffen sind. Künftig soll deren Anteil an den Bedarfen für Unterkunft und Heizung auf die verbleibenden Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft verteilt und an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte gezahlt werden.

Auf den ersten Blick verfolgt der Gesetzgeber damit ein nachvollziehbares Ziel. Mietschulden sollen nicht dadurch entstehen, dass wegen der Nichterreichbarkeit eines einzelnen Mitglieds ein Teil der Unterkunftskosten wegfällt und die übrige Bedarfsgemeinschaft die Lücke nicht schließen kann. Insbesondere Kinder und andere mitbetroffene Personen sollen vor Wohnungsverlust geschützt werden.

Sozialpolitisch ist das Motiv also klar: Die Fehlleistung oder Nichterreichbarkeit eines Einzelnen soll nicht automatisch die gesamte Bedarfsgemeinschaft in eine existenzielle Wohnkrise stürzen.

In der Realität der Mietzahlung kann diese Regelung jedoch erhebliche Folgeprobleme auslösen. Viele Mietverhältnisse laufen so, dass der Vermieter die komplette Miete per Lastschrift einzieht oder dass die Bedarfsgemeinschaft die volle Miete per Dauerauftrag zahlt.

Wenn das Jobcenter nun plötzlich einen Teilbetrag direkt an den Vermieter überweist, ohne dass die übrigen Zahlungsabläufe rechtzeitig angepasst werden, kann es zu Doppelzahlungen, Zuordnungsproblemen und Rückbuchungen kommen. Das ist nicht bloß ein technisches Detail.

In der Praxis entstehen daraus schnell Missverständnisse über Mietrückstände oder Guthaben.

Hinzu kommt ein weiteres Problem: Vermieter buchen in aller Regel nicht nach sozialrechtlichen Anteilen einzelner Mitglieder einer Bedarfsgemeinschaft ab, sondern nach der zivilrechtlich vereinbarten Gesamtmiete. Das Sozialrecht verteilt intern die Unterkunftskosten auf Köpfe oder Bedarfsanteile, das Mietrecht kennt aber zunächst nur den Gesamtanspruch aus dem Mietvertrag.

Genau an dann kann die neue Regelung zu Reibungen führen. Wenn Jobcenter und Bedarfsgemeinschaft nicht exakt abstimmen, wer welchen Teil in welchem Monat überweist, drohen Zahlungschaos und Konflikte mit dem Vermieter.

Auch verwaltungspraktisch ist das heikel. Eine Direktzahlung soll Mietschulden verhindern, kann aber bei schlechter Kommunikation denselben Effekt auslösen, den sie eigentlich vermeiden will.

Schon eine verspätete Anpassung des Dauerauftrags oder ein nicht gestoppter Lastschrifteinzug kann dazu führen, dass die Bedarfsgemeinschaft zeitweise zu viel oder zu wenig zahlt. Besonders belastend ist das für Familien, die ohnehin unter finanziellem Druck stehen und kurzfristige Korrekturen kaum auffangen können.

Tabelle: Was ändert sich bei den Mietkosten im Bürgergeld?

Vorher – bisherige Rechtslage Nachher – ab 1. Juli 2026 Karenzzeit bei den Unterkunftskosten: Innerhalb der Karenzzeit von einem Jahr werden die tatsächlichen Kosten der Unterkunft grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie über der örtlichen Angemessenheitsgrenze liegen. Karenzzeit bei den Unterkunftskosten: Die tatsächlichen Unterkunftskosten werden in der Karenzzeit nicht mehr anerkannt, wenn sie mehr als 50 Prozent über der örtlichen Angemessenheitsgrenze liegen. Sehr hohe Mieten in der Karenzzeit: Auch sehr hohe Mieten konnten bislang grundsätzlich zunächst unter den Schutz der Karenzzeit fallen, solange keine andere spezielle Ausschlussregel griff. Sehr hohe Mieten in der Karenzzeit: Sehr hohe Mieten fallen schneller aus dem Schutz der Karenzzeit heraus. Damit wird die volle Übernahme der tatsächlichen Unterkunftskosten deutlich früher begrenzt. Quadratmeterpreis: Maßgeblich war bisher vor allem, ob die Unterkunftskosten insgesamt als angemessen gelten. Eine ausdrückliche gesetzliche Ausschlussregel wegen Überschreitens einer kommunalen Quadratmeterhöchstmiete bestand in dieser Form nicht. Quadratmeterpreis: Liegt eine festgelegte Quadratmeterhöchstmiete vor und wird diese überschritten, gelten die tatsächlichen Aufwendungen als unangemessen. Dann greifen die Karenzzeitregeln nicht. Mietpreisbremse: Ein möglicher Verstoß gegen die Mietpreisbremse war bislang nicht ausdrücklich als Grund geregelt, die Karenzzeit bei den Unterkunftskosten auszuschließen. Mietpreisbremse: Verstößt die Miete gegen die Mietpreisbremse nach § 556d BGB, gelten die tatsächlichen Unterkunftskosten als unangemessen. Auch in diesem Fall greift die Karenzzeitregelung nicht. Ausnahmen in besonderen Fällen: Die bisherige Rechtslage kannte keine so ausdrücklich formulierte Sonderöffnung innerhalb der neuen verschärften Karenzzeitregel für besonders hohe Unterkunftskosten. Ausnahmen in besonderen Fällen: In Ausnahmefällen können in der Karenzzeit dennoch höhere Unterkunftskosten anerkannt werden, insbesondere in Bedarfsgemeinschaften mit Kindern. Die Regelung ist allerdings eng und voraussichtlich schwer durchsetzbar. Umzug und Angemessenheit: Bei der Zusicherung und Angemessenheitsprüfung wurde bisher auf den Zuständigkeitsbereich des kommunalen Trägers abgestellt. Umzug und Angemessenheit: Künftig wird auf das für die Angemessenheitsprüfung maßgebliche Vergleichsgebiet abgestellt. Damit wird die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ausdrücklich übernommen. Prüfung der Angemessenheit: Eine ausdrückliche gesetzliche Regel, dass die Angemessenheit der Kosten für Unterkunft und Heizung für jeden Bewilligungszeitraum geprüft wird, bestand in dieser Form nicht. Prüfung der Angemessenheit: Die Angemessenheit der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung wird künftig für den jeweiligen Bewilligungszeitraum geprüft. Übersteigen die Kosten den abstrakt angemessenen Umfang, soll das Jobcenter darüber informieren. Heizkosten: Heizkosten werden bisher in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit sie angemessen sind. An dieser Grundstruktur ändert sich nichts. Heizkosten: Auch ab 1. Juli 2026 gilt weiterhin, dass Heizkosten in tatsächlicher Höhe übernommen werden, soweit sie angemessen sind. Neu ist aber, dass die Angemessenheitsprüfung ausdrücklich für den Bewilligungszeitraum geregelt wird. Direktzahlung an Vermieter bei Bedarfsgemeinschaften: Fiel in einer Bedarfsgemeinschaft bei einer Person der Leistungsanspruch weg, konnte das bei den Unterkunftskosten zu Finanzierungslücken führen. Direktzahlung an Vermieter bei Bedarfsgemeinschaften: Wird ein nicht erreichbares Mitglied der Bedarfsgemeinschaft vom Leistungsbezug ausgeschlossen, wird dessen Anteil an den Unterkunfts- und Heizkosten auf die übrigen Mitglieder verteilt und an den Vermieter gezahlt. Damit sollen Mietschulden verhindert werden. Praktische Folge bei Mietzahlungen: Die Mietzahlung erfolgte regelmäßig einheitlich durch die Bedarfsgemeinschaft oder auf Antrag direkt an den Vermieter. Praktische Folge bei Mietzahlungen: Künftig können Mischformen entstehen, wenn das Jobcenter nur einen Teil direkt an den Vermieter zahlt, während parallel Lastschriften oder Daueraufträge weiterlaufen. Das kann in der Praxis zu Verrechnungsproblemen und Missverständnissen führen.

Mehr Eingriff, mehr Kontrolle, mehr Streitpotenzial

Insgesamt zeigen die Änderungen in § 22 SGB II eine klare Richtung. Das System wird strenger, kontrollierender und stärker auf Begrenzung öffentlicher Wohnkosten ausgerichtet. Die Karenzzeit bleibt zwar dem Namen nach bestehen, verliert aber in mehreren Konstellationen einen wesentlichen Teil ihrer bisherigen Schutzfunktion. Überhöhte Mieten, hohe Quadratmeterpreise und Verstöße gegen die Mietpreisbremse sollen künftig schneller und konsequenter aus dem Leistungsbezug herausgefiltert werden.

Für den Staat und die Kommunen ist das eine Verschiebung hin zu früherer Prüfung und früherem Eingriff. Für Leistungsbeziehende wächst das Risiko, schneller in Konflikte über Angemessenheit, Kostensenkung und Mitwirkung zu geraten. Der Gesetzgeber will Missbrauch verhindern und die Ausgaben disziplinieren. Gleichzeitig nimmt er in Kauf, dass mehr Einzelfälle rechtlich und praktisch kompliziert werden.

Gerade der Bereich Wohnen ist dafür besonders anfällig. Anders als bei pauschalierten Leistungen hängt hier vieles von örtlichen Mietmärkten, kommunalen Konzepten, Mietvertragsdetails und familiären Konstellationen ab. Eine gesetzliche Verschärfung trifft deshalb nie nur abstrakte Fallgruppen, sondern immer konkrete Haushalte mit ganz unterschiedlichen Lebenslagen. Familien mit Kindern, Menschen in Ballungsräumen und Bedarfsgemeinschaften mit komplexen internen Verhältnissen dürften die Folgen besonders deutlich spüren.

Was Betroffene jetzt im Blick behalten sollten

Wer ab Juli 2026 Bürgergeld beziehungsweise die dann umbenannte Leistung erhält, sollte den Bereich Unterkunft und Heizung noch genauer beobachten als bisher. Entscheidend wird sein, ob die eigene Miete oberhalb der örtlichen Angemessenheitsgrenze liegt, ob die Wohnung wegen eines hohen Quadratmeterpreises auffällig wird und ob im Einzelfall mietrechtliche Fragen zur Mietpreisbremse eine Rolle spielen.

Ebenso wichtig wird es sein, bei Umzügen die Angemessenheitswerte des maßgeblichen Vergleichsgebiets zu kennen und Zusicherungen rechtzeitig einzuholen.

Für Bedarfsgemeinschaften ist außerdem entscheidend, wie die Mietzahlung organisiert ist. Sobald das Jobcenter in einzelnen Konstellationen direkt an den Vermieter zahlt, müssen Lastschriften, Daueraufträge und interne Absprachen unverzüglich angepasst werden. Sonst drohen genau jene Probleme, die die Neuregelung eigentlich verhindern soll.

Quellen

Maßgeblich für den hier dargestellten Rechtsstand ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum „Dreizehnten Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze“. Dort ist das Inkrafttreten grundsätzlich zum 1. Juli 2026 vorgesehen; zugleich enthält der Entwurf die Neufassung von § 22 SGB II mit der 150-Prozent-Grenze, der Ausnahme bei Quadratmeterhöchstmieten und Mietpreisbremse, der Umstellung auf das maßgebliche Gebiet bei Umzügen sowie der Verteilung von Unterkunftskosten bei nicht erreichbaren Mitgliedern einer Bedarfsgemeinschaft.

Die Begründung des Gesetzentwurfs erläutert ausdrücklich, dass mit der neuen Obergrenze unverhältnismäßig hohe Unterkunftskosten auch in der Karenzzeit begrenzt werden sollen, dass die Produkttheorie des Bundessozialgerichts weiterhin Ausgangspunkt bleibt, dass Quadratmeterhöchstmieten die Ausnutzung von Angemessenheitsgrenzen bei sehr kleinen Wohnungen verhindern sollen und dass bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse auch während der Karenzzeit ein Kostensenkungsverfahren eingeleitet werden kann.