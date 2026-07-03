Rente: Beamte sollen auch in die gesetzliche Rente einzahlen

Wer gesetzlich rentenversichert ist, soll nach dem Willen der Rentenkommission länger arbeiten, höhere Beiträge zahlen und mit einem sinkenden Rentenniveau leben. Beamte hingegen bleiben von der direkten Einbeziehung in die gesetzliche Rentenkasse verschont.

Die Alterssicherungskommission (ASK) der Bundesregierung hat am 23. Juni 2026 ihre 33 Empfehlungen übergeben und dabei eine Lücke offengelassen, die Millionen Rentnerinnen und Rentner zu Recht als ungerecht empfinden: Seit dem Jahr 2000 ist das gesetzliche Rentenniveau durch Reformen um rund zehn Prozent gesunken. Der Pensionshöchstsatz für Beamte wurde im selben Zeitraum nur um rund fünf Prozent reduziert.

Rentenkommission 2026: Was die 33 Empfehlungen für gesetzlich Versicherte bedeuten

Die von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission hat nach sechs Monaten Beratung ein umfangreiches Reformpaket vorgelegt. Kanzler Friedrich Merz und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas haben angekündigt, die Empfehlungen vollständig umsetzen zu wollen. Für gesetzlich Versicherte steckt in dem Paket eine klare Botschaft: mehr Eigenverantwortung, länger arbeiten, mehr einzahlen.

Keine abschlagsfreie Frührente

Konkret sieht das Paket vor, dass das Renteneintrittsalter ab 2031 an die steigende Lebenserwartung gekoppelt wird. Das Verhältnis soll 2:1 betragen: Steigt die Lebenserwartung um ein Jahr, steigt das Rentenalter um acht Monate. Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, politisch bekannt als „Rente mit 63″, soll abgeschafft werden.

Selbstständige sollen verpflichtend in die Rentenversicherung einbezogen werden. Abgeordnete des Bundestags und der Landtage ebenfalls. Beamte dagegen nicht: zumindest nicht sofort, nicht vollständig.

Was die Kommission für Beamte vorschlägt und warum das für gesetzlich Versicherte trotzdem wichtig ist, zeigt der Blick auf eine Zahl, die bisher kaum öffentlich diskutiert wurde.

Die Schere seit dem Jahr 2000: Rentner trugen doppelt so viel wie Beamte

Die Alterssicherungskommission hat in ihrem Abschlussbericht ein konkretes Ungleichgewicht festgestellt. Das gesetzliche Rentenniveau ist seit dem Jahr 2000 durch eine Reihe von Rentenreformen um rund zehn Prozent gesunken. Der für Beamte maßgebliche Ruhegehaltshöchstsatz (das Maximum, das eine Beamtin oder ein Beamter nach 40 Dienstjahren als Pensionsanteil am letzten Gehalt erhält) wurde im selben Zeitraum dagegen nur um rund fünf Prozent reduziert.

Wer in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist, hat seit der Jahrtausendwende proportional doppelt so viel abgeben müssen wie Beamte. Die Kommission selbst formuliert das unmissverständlich: „Dieser Unterschied sollte ausgeglichen werden.”

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Die Empfehlung lautet deshalb, alle Reformen der gesetzlichen Rentenversicherung, vergangene und künftige, „wirkungsgleich” auf die Beamtenversorgung zu übertragen. Das betrifft ausdrücklich die Anhebung der Regelaltersgrenze und Änderungen bei der Rentenanpassung.

Was „wirkungsgleich” bedeutet — und was die Kommission nicht empfiehlt

Die Formulierung „wirkungsgleich” ist eine politische Kompromisslösung. Sie bedeutet nicht, dass Beamte künftig Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Sie bedeutet, dass Kürzungen beim Rentenniveau auch bei den Pensionen spürbar werden sollen, schrittweise und ohne dass die grundlegende Architektur der Beamtenversorgung angetastet wird.

Erwerbstätigenversicherung befürwortet, aber nicht eingeführt

Die Kommission erkennt ausdrücklich an, dass eine vollständige Erwerbstätigenversicherung (ein einheitliches Rentensystem, in das alle Berufsgruppen einzahlen, also auch Beamte und Selbstständige) das langfristige Idealbild wäre. Im gleichen Atemzug schreibt sie, dass dieses Ziel „in absehbarer Zeit womöglich schwer zu erreichen sein wird”.

Pensionen aus Steuern, Renten aus Beiträgen

In der Praxis heißt das: Ein Lehrer, eine Polizistin oder ein Finanzbeamter, der heute neu eingestellt wird, zahlt weiterhin keine Beiträge in die Rentenversicherung ein. Steuerzahler, also auch alle gesetzlich Rentenversicherten, finanzieren dessen spätere Pension weiterhin aus dem Staatshaushalt.

Verbeamtungen beschränken

Zusätzlich empfiehlt die Kommission, die Zahl der Verbeamtungen deutlich zu reduzieren und auf hoheitliche Aufgaben zu beschränken. Bund und Länder sollen verpflichtet werden, Rücklagen für künftige Pensionslasten zu bilden. Das sind sinnvolle Schritte.

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Aber sie ändern nichts an dem Umstand, dass 2024 rund 56,9 Milliarden Euro aus Steuermitteln für Pensionen geflossen sind, zu denen auch die Beitragszahler der gesetzlichen Rentenversicherung beitragen. Wie groß der Abstand zwischen beiden Systemen tatsächlich ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen.

3.416 Euro Pension, 1.154 Euro Rente: Was das System erklärt

Der Abstand zwischen Beamtenpension und gesetzlicher Rente ist groß. Laut Statistischem Bundesamt erhielten die mehr als 1,4 Millionen Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes am 1. Januar 2025 im Durchschnitt 3.416 Euro brutto monatlich. Die durchschnittliche gesetzliche Altersrente lag nach DRV-Angaben Ende 2024 dagegen bei 1.154 Euro Zahlbetrag, also bereits nach Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Der Abstand ist kein Zufall, sondern Ergebnis unterschiedlicher Berechnungslogiken. Beamtenpensionen orientieren sich am letzten Gehalt und werden nach maximal 71,75 Prozent des letzten Grundgehalts berechnet (§ 14 BeamtVG).

Die gesetzliche Rente orientiert sich am Durchschnittsverdienst über das gesamte Arbeitsleben und liegt aktuell bei 48 Prozent des Durchschnittslohns.

Grundversorgung und Privatvorsorge in einem

Hinzu kommt: Die Pension ersetzt in einem einzigen System sowohl die erste Säule (Grundversorgung) als auch das, was in der Privatwirtschaft durch Betriebsrenten abgedeckt wird. Gesetzlich Versicherte müssen diese zweite Säule separat aufbauen, und tun das in vielen Fällen gar nicht.

Wer diesem System heute mit kleiner oder mittlerer Rente gegenübersteht, hat das Recht, sich zu fragen: Warum zahle ich als Steuerzahler Pensionen mit, die ich selbst nie erhalten werde?

Was gesetzlich Versicherte jetzt wissen und tun sollten

Die Empfehlungen der Rentenkommission sind kein Gesetz. Bundestag und Bundesrat müssen erst Gesetze beschließen. Merz und Bas haben vollständige Umsetzung angekündigt; nach der parlamentarischen Sommerpause soll das Paket ab Herbst 2026 behandelt werden. Mit einem Inkrafttreten vor 2027 oder 2028 ist nicht zu rechnen.

Was sagt die aktuelle Renteninformation?

Wer jetzt in den nächsten Jahren in Rente gehen will, sollte dennoch drei Dinge prüfen. Erstens: Liegt eine aktuelle Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung vor? Wer die Planungsgrundlage nicht kennt, kann nicht reagieren.

Zweitens: Wer auf die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren gesetzt hat, muss seine Planung überdenken. Diese Regelung soll nach dem Willen der Kommission ersatzlos entfallen.

Drittens: Wer noch Zeit hat, sollte die Lücke zwischen dem, was die gesetzliche Rente leistet, und dem, was im Alter benötigt wird, jetzt beziffern, nicht erst kurz vor dem Rentenalter.

Die politische Debatte darüber, ob Beamte stärker in das gemeinsame Rentensystem einbezogen werden, ist nicht abgeschlossen. Die Rentenkommission hat das Ziel explizit als Langfristvision festgehalten. Solange es Langfristvision bleibt, tragen gesetzlich Versicherte die Lasten der Rentenreform. Beamte beobachten das aus einem anderen Versorgungssystem.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Rentenkommission 2026, Empfehlungen der Alterssicherungskommission

Bundesregierung: FAQ zum Bericht der Alterssicherungskommission, 24. Juni 2026

Statistisches Bundesamt (Destatis): Versorgungsempfängerstatistik, Januar 2025

t-online: Renten-Vorschläge für Pensionen – Beamte sollen auch Opfer bringen, Juni 2026

ver.di Beamte: Bewertung der Rentenkommissionen, Juli 2026