Bürgergeld: 2.667 Euro Erstausstattung zugesprochen und gleich wieder weggenommen

Eine zuvor obdachlose Leistungsbezieherin sollte nach einer Entscheidung des Sozialgerichts Berlin zunächst 2.667 Euro für Möbel und Haushaltsgeräte erhalten. Doch das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hob die vorläufige Verpflichtung des Jobcenters wieder auf, weil die tatsächliche Ausstattung der Unterkunft nicht ausreichend belegt war.

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Der Beschluss des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg vom 8. Mai 2026 zeigt, wie wichtig genaue Angaben und nachvollziehbare Nachweise bei Anträgen auf eine Wohnungserstausstattung sind. Die Entscheidung bedeutet dagegen nicht, dass ein abgelehnter Hausbesuch automatisch zum Verlust der Leistung führt.

Jobcenter lehnte den Antrag wegen fehlender Nachweise ab

Die Frau hatte nach einer Zeit der Obdachlosigkeit eine neue Unterkunft bezogen und beim Jobcenter Leistungen für die Erstausstattung beantragt. Verlangt wurden unter anderem ein Elektroherd, eine Waschmaschine, ein Kühlschrank, ein Staubsauger, eine Mikrowelle und ein Radio sowie teilweise die Lieferung und der Anschluss der Geräte.

Das Jobcenter lehnte die beantragten Leistungen ab, weil der vorhandene Bedarf aus Sicht der Behörde nicht ausreichend nachgewiesen worden war. Daraufhin wandte sich die Betroffene im Eilverfahren an das Sozialgericht Berlin.

Das Sozialgericht hielt ihre Schilderung zunächst für glaubhaft. Es verpflichtete das Jobcenter vorläufig zur Zahlung von insgesamt 3.069 Euro, davon 2.667 Euro für die Wohnungseinrichtung und elektrische Geräte sowie 402 Euro für Kleidung.

Verfahrensschritt Ergebnis Antrag beim Jobcenter Ablehnung wegen eines nicht ausreichend nachgewiesenen Bedarfs Eilverfahren vor dem Sozialgericht Vorläufig 2.667 Euro für Wohnung und Geräte sowie 402 Euro für Kleidung Beschwerde vor dem Landessozialgericht Aufhebung der 2.667 Euro; die 402 Euro für Kleidung blieben bestehen Begründung des Landessozialgerichts Vorhandene und fehlende Einrichtungsgegenstände waren nicht hinreichend glaubhaft gemacht

Warum das Landessozialgericht anders entschied

Das Jobcenter legte gegen die Entscheidung des Sozialgerichts Beschwerde ein. Die Behörde verwies darauf, dass eine Besichtigung der Unterkunft wiederholt nicht zustande gekommen sei und deshalb weiterhin Unklarheit über die vorhandene Einrichtung bestehe.

Hinzu kam, dass die Unterkunft ein Bungalow in einer Kleingartenanlage war. Nach Ansicht des Jobcenters konnte nicht ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden, dass dort bereits Möbel oder elektrische Geräte vorhanden waren.

Das Landessozialgericht forderte die Antragstellerin deshalb ausdrücklich dazu auf, vorhandene und fehlende Gegenstände gegenüberzustellen. Eine solche Bestandsaufnahme reichte sie jedoch nicht ein.

Stattdessen verwies die Frau auf Fotos aus der Gerichtsakte und teilte mit, dass das Objekt über eine Dusche, ein Waschbecken, ein WC und eine überdachte Terrasse verfüge. Diese Angaben sagten nach Ansicht des Gerichts nicht ausreichend aus, welche Möbel und Haushaltsgeräte tatsächlich fehlten.

Die eidesstattliche Versicherung genügte in diesem Fall nicht

Auch die vorgelegte eidesstattliche Versicherung überzeugte das Landessozialgericht hinsichtlich der Wohnungseinrichtung nicht. Sie enthielt nach den Feststellungen des Gerichts keine hinreichend konkreten Aussagen zur Ausstattung der Unterkunft.

Eine eidesstattliche Versicherung kann in einem Eilverfahren grundsätzlich ein geeignetes Mittel der Glaubhaftmachung sein. Sie muss den streitigen Sachverhalt jedoch so genau beschreiben, dass das Gericht den behaupteten Bedarf nachvollziehen kann.

Eine allgemeine Erklärung, wonach kaum Möbel vorhanden seien, kann zu wenig sein. Hilfreicher sind genaue Angaben dazu, welcher Gegenstand fehlt, weshalb er benötigt wird und ob in der Wohnung eine nutzbare Alternative vorhanden ist.

Im Eilverfahren gelten erhöhte Anforderungen

Bei einem Eilverfahren vor dem Sozialgericht müssen Betroffene sowohl den wahrscheinlichen Leistungsanspruch als auch die besondere Dringlichkeit glaubhaft machen. Im Sozialrecht werden diese Voraussetzungen als Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund bezeichnet.

Bei einer sofortigen Auszahlung von Geld kann die Entscheidung das spätere Hauptsacheverfahren faktisch vorwegnehmen. Ist das Geld bereits für Möbel und Geräte ausgegeben, lässt sich der frühere Zustand kaum wiederherstellen.

Das Landessozialgericht verlangte deshalb eine besonders nachvollziehbare Darstellung des Bedarfs. Weil die Antragstellerin trotz gerichtlicher Aufforderung keine Bestandsaufnahme vorlegte, gingen die verbliebenen Zweifel im Eilverfahren zu ihren Lasten.

Die 402 Euro für Kleidung wurden dagegen nicht aufgehoben. Diesen Bedarf sah das Gericht als ausreichend glaubhaft gemacht an, während das Jobcenter seine Beschwerde hinsichtlich der Bekleidung nicht näher begründet hatte.

Die Entscheidung betrifft nur den vorläufigen Rechtsschutz

Der Beschluss besagt nicht, dass der Frau unter keinen Umständen eine Erstausstattung zusteht. Entschieden wurde lediglich darüber, ob das Jobcenter die 2.667 Euro bereits vor Abschluss des regulären Verfahrens auszahlen muss.

Der materielle Anspruch kann im Hauptsacheverfahren weiterhin geprüft werden. Dafür müsste die Betroffene den aktuellen Bestand ihrer Unterkunft und den daraus folgenden ungedeckten Bedarf genauer darlegen.

Der Beschluss selbst kann nach den Angaben des Gerichts nicht mit einer weiteren Beschwerde zum Bundessozialgericht angefochten werden. Ein noch laufendes Widerspruchs- oder Klageverfahren über den ursprünglichen Ablehnungsbescheid wird dadurch aber nicht automatisch beendet.

Wann eine Erstausstattung beansprucht werden kann

Nach Paragraf 24 Absatz 3 SGB II werden Bedarfe für die Erstausstattung einer Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte gesondert erbracht. Die Leistung kann als Geldbetrag, Gutschein, Sachleistung oder kommunale Pauschale gewährt werden.

Ein Anspruch kommt beispielsweise nach dem erstmaligen Auszug aus dem Elternhaus, nach einer Trennung, nach einer Haftentlassung oder nach Wohnungslosigkeit in Betracht. Auch der Verlust des Hausrats durch einen Brand, eine Überschwemmung oder ein vergleichbares Ereignis kann einen neuen Erstausstattungsbedarf auslösen.

Ausführliche Hinweise zu den Voraussetzungen enthält der Gegen-Hartz-Ratgeber zur Beantragung einer Wohnungserstausstattung beim Jobcenter. Es kommt nicht allein darauf an, ob eine Person irgendwann schon einmal Möbel besessen hat, sondern ob gegenwärtig eine grundlegende Ausstattung fehlt.

Der entschiedene Fall begann noch während des Bürgergeldbezugs. Seit dem 1. Juli 2026 verwendet die Bundesagentur für Arbeit die Bezeichnung Grundsicherungsgeld; bestehende Bescheide und die Rechtsgrundlage für einmalige Leistungen bleiben nach ihren Angaben weiterhin anwendbar.

Die 2.667 Euro sind keine allgemeine Erstausstattungspauschale

Aus dem Beschluss lässt sich kein allgemeiner Anspruch auf 2.667 Euro ableiten. Der Betrag beruhte auf den Gegenständen und Kosten, welche die Antragstellerin in ihrem persönlichen Verfahren geltend gemacht hatte.

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Eine bundeseinheitliche Pauschale für die Wohnungserstausstattung gibt es nicht. Die Jobcenter arbeiten häufig mit örtlichen Richtlinien und unterschiedlichen Beträgen, wie der Gegen-Hartz-Beitrag über die Höhe der Leistungen für eine Wohnungsausstattung zeigt.

Die Pauschalen müssen auf geeigneten Angaben über die notwendigen Aufwendungen und nachvollziehbaren Erfahrungswerten beruhen. Reicht eine örtliche Pauschale nachweislich nicht aus, um eine einfache Grundausstattung zu erwerben, kann eine Prüfung des tatsächlichen Bedarfs verlangt werden.

Auch ein Anspruch auf ausschließlich neue Möbel besteht regelmäßig nicht. Gebrauchte Gegenstände können zumutbar sein, wenn sie tatsächlich erhältlich, funktionsfähig und hygienisch unbedenklich sind.

Ein Hausbesuch darf abgelehnt werden

Das Urteil verpflichtet Leistungsbeziehende nicht dazu, Beschäftigte des Jobcenters in die Wohnung zu lassen. Das Betreten einer Wohnung setzt grundsätzlich die Zustimmung der dort lebenden Person voraus.

Weitere Informationen dazu finden Betroffene im Gegen-Hartz-Ratgeber zum Hausbesuch durch das Jobcenter. Beschäftigte des Außendienstes müssen sich ausweisen und den Grund der beabsichtigten Besichtigung erläutern.

Die Ablehnung eines Hausbesuchs ersetzt allerdings nicht die erforderlichen Nachweise. Bleibt nach Auswertung aller anderen Unterlagen weiterhin ungeklärt, ob ein Gegenstand fehlt, kann das Jobcenter den Antrag wegen eines nicht feststellbaren Bedarfs ablehnen.

Das ist rechtlich etwas anderes als eine Bestrafung für die verschlossene Wohnungstür. Abgelehnt wird in diesem Fall nicht wegen des verweigerten Zutritts, sondern weil die Voraussetzungen der beantragten Leistung nicht festgestellt werden können.

Welche Nachweise den Antrag überzeugender machen

Ein Antrag sollte jeden benötigten Gegenstand einzeln benennen und erklären, weshalb er fehlt. Aus den Unterlagen muss außerdem hervorgehen, ob die Wohnung unmöbliert übergeben wurde und welche Gegenstände bereits vorhanden sind.

Aussagekräftige Fotos sollten sämtliche Räume so zeigen, dass Möbel, Anschlüsse und Haushaltsgeräte erkennbar sind. Ein Übergabeprotokoll, eine Bestätigung des Vermieters oder Unterlagen aus einer früheren Notunterkunft können die Angaben ergänzen.

Nach einer Trennung kann eine schriftliche Erklärung darüber hilfreich sein, welche Möbel beim früheren Partner verblieben sind. Nach einem Brand oder Wasserschaden kommen Schadensprotokolle, Versicherungsunterlagen oder Schreiben der Feuerwehr und des Vermieters in Betracht.

Auch Angebote und Preisnachweise können wichtig werden, wenn das Jobcenter keine Pauschale verwendet oder der kommunale Betrag nicht ausreicht. Der Gegen-Hartz-Beitrag über geeignete Belege für eine Erstausstattung erläutert, wie der Bedarf dokumentiert werden kann.

Was bei einer Ablehnung zu tun ist

Lehnt das Jobcenter den Antrag ab, sollte zunächst die Begründung genau geprüft werden. Aus dem Bescheid muss erkennbar sein, welche Anspruchsvoraussetzung die Behörde als nicht erfüllt ansieht.

Gegen einen ablehnenden Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Hinweise zu Frist und Form bietet der Gegen-Hartz-Ratgeber zum Widerspruch gegen einen Grundsicherungsgeld-Bescheid.

Im Widerspruchsverfahren sollten fehlende Angaben nachgereicht und einzelne Gegenstände genau beschrieben werden. Wenn Bett, Herd oder Kühlschrank fehlen und die Entscheidung nicht abgewartet werden kann, kommt zusätzlich ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht in Betracht.

Auch im Eilantrag genügt eine pauschale Schilderung einer leeren Wohnung häufig nicht. Der Anspruch und die drohenden Nachteile müssen anhand konkreter Tatsachen und geeigneter Unterlagen glaubhaft werden.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Nach einer Trennung zieht Frau M. mit ihrem Kind in eine unmöblierte Wohnung. Sie besitzt nur zwei Stühle, einen kleinen Tisch und einige Umzugskartons, während Betten, Kleiderschränke, Kühlschrank, Herd und Waschmaschine fehlen.

Frau M. reicht mit ihrem Antrag das Übergabeprotokoll, Fotos sämtlicher Räume und eine Tabelle mit vorhandenen und fehlenden Gegenständen ein. Zusätzlich lässt sie sich vom Vermieter bestätigen, dass die Wohnung ohne Küche und Haushaltsgeräte übergeben wurde.

Das Jobcenter möchte dennoch einen Hausbesuch durchführen, den Frau M. aus persönlichen Gründen ablehnt. Weil ihre Unterlagen den Zustand der Wohnung nachvollziehbar dokumentieren, kann der Bedarf auch ohne Besichtigung geprüft werden.

Fragen und Antworten zur Erstausstattung

Muss das Jobcenter bei jeder neuen Wohnung eine Erstausstattung bezahlen?

Nein. Ein Umzug allein löst noch keinen Anspruch aus, denn es muss ein gegenwärtiger Bedarf an einer grundlegenden Einrichtung bestehen. Wer seine bisherigen Möbel in die neue Wohnung mitnehmen kann, erhält dafür normalerweise keine vollständige neue Ausstattung.

Sind 2.667 Euro die übliche Pauschale für eine Wohnungserstausstattung?

Nein. Der Betrag stammte aus dem persönlichen Antrag der Frau im entschiedenen Verfahren. Die Höhe hängt vom tatsächlichen Bedarf und von den örtlichen Richtlinien des zuständigen Jobcenters ab.

Darf das Jobcenter einen Hausbesuch verlangen?

Das Jobcenter darf eine Besichtigung vorschlagen, wenn offene Fragen nicht anhand der Akten geklärt werden können. In die Wohnung dürfen die Beschäftigten jedoch grundsätzlich nur mit Zustimmung der betroffenen Person.

Verliere ich meinen Anspruch automatisch, wenn ich den Hausbesuch ablehne?

Nein. Die Ablehnung des Zutritts führt nicht automatisch zum Verlust der Leistung. Der Bedarf muss dann allerdings durch Fotos, Übergabeprotokolle, Bestätigungen oder andere geeignete Unterlagen nachgewiesen werden.

Muss eine bewilligte Erstausstattung zurückgezahlt werden?

Eine Erstausstattung nach Paragraf 24 Absatz 3 SGB II wird grundsätzlich als gesonderte Leistung und nicht als Darlehen erbracht. Anders kann es bei einer Ersatzbeschaffung sein, wenn beispielsweise eine bereits vorhandene Waschmaschine kaputtgeht und das Jobcenter nur ein Darlehen für den Neukauf gewährt.

Kann nach einer Ablehnung sofort das Sozialgericht eingeschaltet werden?

Bei einer akuten Notlage kann neben dem Widerspruch ein Eilantrag beim Sozialgericht möglich sein. Dafür müssen sowohl der wahrscheinliche Anspruch als auch die besondere Dringlichkeit ausführlich und glaubhaft dargelegt werden.