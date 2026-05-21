Diese Bürgergeld-Bezieher wird die Sozialreform am härtesten treffen

Ab 1. Juli 2026 gelten für alle Grundsicherungsempfänger strengere Mitwirkungspflichten, neue Wohnkosten-Obergrenzen und schärfere Sanktionen. Das ist die erste Welle. Parallel rollt mit der Sozialstaatsreform 2027 eine zweite an: Sie soll Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag in einem einheitlichen System zusammenlegen und die Sozialverwaltung von Grund auf digitalisieren.

Wer beide Reformstränge versteht und unterscheidet, kann sich auf das Kommende vorbereiten.

Was ab 1. Juli 2026 bereits gilt: Grundsicherungsgeld ersetzt Bürgergeld

Das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch hat der Bundestag am 5. März 2026 beschlossen. Der Bundesrat billigte es Ende März 2026. Im Bundesgesetzblatt erschien es als BGBl I Nr. 107 (2026). Wer bereits Bürgergeld bezieht, muss keinen neuen Antrag stellen: Die laufenden Bewilligungszeiträume nach § 41 SGB II bleiben bestehen, die Leistung heißt ab dem Stichtag schlicht anders.

Für Bestandsfälle bedeutet das Gesetz dennoch konkrete Einschnitte. Termine beim Jobcenter, Eingliederungsmaßnahmen und Mitwirkungspflichten werden ab 1. Juli 2026 konsequenter durchgesetzt. Wer einen Termin versäumt oder eine zumutbare Stelle ohne wichtigen Grund ablehnt, muss mit spürbaren Leistungskürzungen rechnen, die früher greifen als bisher.

Das bisherige Stufenmodell bei Sanktionen entfällt. Auch Wohnkosten werden bei Neuanträgen und Weiterbewilligungsanträgen strenger bewertet: Die großzügige Karenzzeit, die in der ersten Phase des Bürgergelds für neue Fälle galt, ist für ab Juli 2026 antragstellende Personen Geschichte.

Wer erstmals Grundsicherungsgeld beantragt, muss damit rechnen, dass Vermögen sofort geprüft wird, statt wie bisher erst nach zwölf Monaten.

Die Regelsätze bleiben 2026 unverändert bei 563 Euro für alleinstehende Erwachsene. Die Bundesregierung hat diese Nullrunde ausdrücklich mit einer Besitzschutzregel abgesichert: Der gesetzliche Anpassungsmechanismus hätte rechnerisch eine Senkung ergeben; diese wird verhindert.

Was die Sozialstaatskommission für 2027 plant: Vereinfachungen und neue Erwerbsanreize

Die Bundesregierung hatte im September 2025 eine Kommission zur Sozialstaatsreform (KSR) eingesetzt. Am 27. Januar 2026 übergab sie Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas ihren Abschlussbericht mit 26 Empfehlungen, geordnet in vier Handlungsfeldern: Neusystematisierung der Sozialleistungen, Verbesserung der Erwerbsanreize, Rechtsvereinfachung sowie Digitalisierung der Sozialverwaltung.

Die Kommission empfiehlt, die Bundesregierung entscheidet. Für den Herbst 2026 ist ein Referentenentwurf zum Rechtsvereinfachungspaket angekündigt, der Kabinettsbeschluss soll im Januar 2027 folgen, die parlamentarische Behandlung im Verlauf des Jahres 2027. Ob diese Termine gehalten werden, ist offen.

Nicht alle Vorhaben wirken auf Betroffene belastend. Das Rechtsvereinfachungspaket enthält mehrere Punkte, die den Alltag im Grundsicherungsbezug erleichtern könnten. Stärkere Pauschalierungen könnten bedeuten, dass Betroffene für bestimmte Ausgaben keine Einzelbelege mehr einreichen müssen.

Längere Bewilligungszeiträume würden die Zahl der Weiterbewilligungsanträge senken. Neue Bagatellgrenzen könnten verhindern, dass Jobcenter wegen Kleinstbeträgen aufwändige Rückforderungsverfahren einleiten.

Ein zentrales Versprechen ist das sogenannte Once-Only-Prinzip: Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Daten den Behörden künftig nur einmal mitteilen müssen, Behörden tauschen sie dann über ein digitales Register untereinander aus. Die Kommission empfiehlt auch eine Reform der Erwerbsanreize.

Wer heute Grundsicherung bezieht und hinzuverdient, sieht den Mehrverdienst schnell durch Leistungskürzungen aufgefressen. Nach den Empfehlungen soll ein Sockelbetrag bei geringen Einkommen vollständig anrechnungsfrei bleiben, darüber soll je verdientem Euro ein spürbar höherer Anteil behalten werden dürfen als bisher. Der genaue Betrag wird erst im Gesetzentwurf festgelegt.

Der weitreichendste Reformvorschlag der Kommission betrifft nicht das Grundsicherungsgeld selbst, sondern die Leistungen, die es bisher umgeben. Die KSR empfiehlt, die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie die Hilfe zum Lebensunterhalt (beide SGB XII) gemeinsam mit Wohngeld und Kinderzuschlag in ein einheitliches Sozialleistungssystem zu überführen.

Für wen klingt das nach Erleichterung? Für die Verwaltung. Wer heute bei einem kleinen Einkommenszuwachs zwischen Bürgergeld-Jobcenter und Wohngeldstelle der Kommune wechseln muss, kennt das Problem: zwei Behörden, zwei Antragsverfahren, zwei Wartezeiten.

Für Menschen, die gerade noch kein Bürgergeld beziehen, aber nur knapp mit Wohngeld oder Kinderzuschlag über Wasser bleiben, enthält das Reformmodell jedoch eine Falle. Ver.di hat sie unmittelbar nach Veröffentlichung des Kommissionsberichts benannt: Wohngeld und Kinderzuschlag sind vorgelagerte Leistungen.

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Sie greifen, bevor Menschen in den Bereich der Grundsicherung rutschen, und zwar ohne die Bedürftigkeitsprüfung und das Stigma, das mit dem Gang zum Jobcenter verbunden ist. Fallen sie weg, drohen laut Ver.di mehr Kontrolle, mehr Stigmatisierung und höhere Zugangshürden für die Betroffenen.

Der AWO-Bundesverband ergänzt, dass Pauschalierungen in der Existenzsicherung individuelle Lebenslagen oft nicht ausreichend berücksichtigen und soziale Härten erzeugen können.

Thomas R., 51, arbeitet als Lagerhelfer in Teilzeit in Dortmund und bezieht 420 Euro Wohngeld monatlich, ohne je einen Bürgergeld-Bescheid erhalten zu haben. Nach drei Monaten krankheitsbedingtem Ausfall würde er im neuen einheitlichen System möglicherweise auf die Grundsicherungsstelle verwiesen: mit Vermögensprüfung, Kooperationsplan und Mitwirkungspflichten.

Er verliert seinen Status als unabhängiger Wohngeldbezieher. Ob das einheitliche System genau so funktioniert, ist noch offen. Die Kommissionsempfehlung ist keine Rechtspflicht. Betroffene sollten die parlamentarische Debatte im Herbst 2026 genau verfolgen.

Zeitplan der Sozialstaatsreform: Was wann wirklich kommen soll

Der Unterschied zwischen Empfehlung, Entwurf und geltendem Recht ist bei dieser Reform entscheidend. Eine kurze Übersicht über den Stand im Mai 2026:

Bereits beschlossen und ab 1. Juli 2026 in Kraft: Das Dreizehnte SGB-II-Änderungsgesetz. Umbenennung in Grundsicherungsgeld, Rückkehr zum Vermittlungsvorrang, verschärfte Sanktionen und Mitwirkungspflichten, Wegfall der Vermögenskarenz für neue Fälle, neue Obergrenzen für Wohnkosten.

Geplant für Herbst 2026: Ein Referentenentwurf zum Rechtsvereinfachungspaket. Dieses Dokument gibt es noch nicht. Es soll Pauschalierungen, Bagatellgrenzen und Bewilligungszeitraum-Änderungen enthalten. Länderbeteiligung soll ab Oktober 2026 beginnen.

Geplant für Januar 2027: Kabinettsbeschluss zum Rechtsvereinfachungsgesetz. Ob dieser Termin gehalten wird, ist offen.

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Geplant für den Verlauf 2027: Parlamentarische Behandlung und mögliches Inkrafttreten des Rechtsvereinfachungsgesetzes. Frühestmöglich: Mitte 2027 für schnell umsetzbare Teile.

Langfristige Perspektive (kein festes Datum): Gesetzliche Grundlage für die Leistungsvereinheitlichung soll bis Ende 2027 erarbeitet werden. Die vollständige Verwaltungszusammenlegung würde eine Grundgesetzänderung erfordern und ist damit nicht vor Ende der Legislaturperiode realistisch umsetzbar.

Verläuft die Systemvereinheitlichung nicht nach Plan, bleibt das heutige System aus SGB II, SGB XII, Wohngeld und Kinderzuschlag bestehen.

Für bestehende Grundsicherungsempfänger bedeutet das: Im Jahr 2026 verändert sich sehr viel, im Jahr 2027 möglicherweise sehr viel mehr. Die Weichenstellungen im Herbst 2026 werden zeigen, in welche Richtung.

Was Grundsicherungsempfänger jetzt tun sollten

Vier Punkte sind bis Ende 2026 konkret handlungsrelevant:

Bescheide ab Juli 2026 genau prüfen. Das Jobcenter stellt Kooperationspläne und Mitwirkungsauflagen neu auf. Wer die Begründung seines Bescheids nicht versteht oder einen Fehler vermutet, hat vier Wochen Zeit, Widerspruch einzulegen. Diese Frist beginnt mit Bekanntgabe des Bescheids.

Wohnkosten-Situation klären. Ab 1. Juli 2026 werden Mietkosten bei Neuanträgen und Weiterbewilligungsanträgen erneut geprüft. Wer eine Miete zahlt, die deutlich über dem örtlichen Richtwert liegt, sollte prüfen, ob das Jobcenter einen Kostensenkungsaufruf ausstellen wird, und welche Fristen dann gelten.

Ältere Grundsicherungsempfänger: Rentenberatung nicht aufschieben. Eine befristete Sonderregelung schützt derzeit Menschen zwischen 63 und 66 Jahren davor, dass das Jobcenter sie in eine vorzeitige Rente mit dauerhaften Abschlägen drängt. Diese Schutzfrist endet am 31. Dezember 2026.

Wer in diese Altersgruppe fällt und noch keine Rentenberatung hatte, sollte das vor Jahresende nachholen, zum Beispiel bei einer Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung oder einem Sozialverband. Was eine vorzeitige Rente monatlich bedeutet, lässt sich konkret ausrechnen. Diese Entscheidung trifft man besser informiert.

Reformentwicklungen aktiv verfolgen. Sobald ein Referentenentwurf zum Rechtsvereinfachungspaket im Herbst 2026 erscheint, wird konkreter, was sich an Pauschalierungen, Bewilligungszeiträumen und Antragsverfahren ändert. Sozialverbände wie der Sozialverband Deutschland (SoVD) und der Paritätische Gesamtverband veröffentlichen regelmäßig verständliche Einschätzungen zu Gesetzentwürfen.

Häufige Fragen zur Sozialstaatsreform und Grundsicherung

Muss ich als bestehender Bürgergeld-Empfänger ab Juli 2026 einen neuen Antrag stellen?

Nein. Laufende Bewilligungszeiträume nach § 41 SGB II bleiben bestehen. Die Leistung wird automatisch in „Grundsicherungsgeld” umbenannt. Beim nächsten Weiterbewilligungsantrag werden allerdings die neuen Regeln angewandt, also schärfere Wohnkosten- und Vermögensprüfung sowie neue Mitwirkungspflichten.

Wann tritt das Rechtsvereinfachungsgesetz in Kraft?

Es gibt noch keinen Referentenentwurf. Ein solcher ist für Herbst 2026 angekündigt; der Kabinettsbeschluss soll im Januar 2027 erfolgen, die parlamentarische Behandlung im Verlauf 2027. Frühestmöglich könnten schnell umsetzbare Teile Mitte 2027 in Kraft treten. Für verbindliche Informationen muss der Referentenentwurf abgewartet werden.

Was passiert mit meinem Wohngeld, wenn die Leistungen zusammengelegt werden?

Noch nichts. Die Systemvereinheitlichung ist eine Empfehlung der Kommission, kein Gesetz. Eine gesetzliche Grundlage soll nach Kommissionsplan bis Ende 2027 erarbeitet werden; die vollständige Verwaltungszusammenlegung würde darüber hinaus eine Grundgesetzänderung erfordern. Solange das Gesetz nicht verabschiedet ist, ändert sich am Wohngeldbezug nichts.

Betrifft die Sozialstaatsreform auch Menschen in der Grundsicherung im Alter nach SGB XII?

Ja, mittelbar. Die Kommissionsempfehlung sieht vor, dass auch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII in das einheitliche System aufgehen soll. Die SGB-XII-Leistungen laufen derzeit über das Sozialamt, nicht über das Jobcenter. Ob und wie das zusammengeführt wird, hängt von den Gesetzgebungsverfahren der kommenden Jahre ab.

Werden die Regelsätze 2027 erhöht?

Dazu gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine verbindliche Aussage. Der gesetzliche Anpassungsmechanismus nach § 20 SGB II knüpft an die Lohnentwicklung und die Regelbedarfs-Ermittlung nach § 28 SGB XII an. Wie hoch die Anpassung für 2027 ausfällt, entscheidet sich nach Auswertung der Einkommensdaten; üblicherweise wird der Wert im Frühjahr des jeweiligen Jahres bekannt gegeben.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze, Meldung 5. März 2026

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS): Modernisierung des Sozialstaats, Informationen zur Kommission zur Sozialstaatsreform (KSR)

Bundesregierung: Bürgergeld wird zur neuen Grundsicherung, Kabinett-Meldung 17. Dezember 2025

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE): Im Fokus, Reformkommission hat Empfehlungen zur Modernisierung des Sozialstaats vorgelegt, März 2026

Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS): Sozialstaatskommission legt Bericht vor, Meldung 28. Januar 2026

Ver.di: Sozialstaatsreform, Ver.di warnt vor Leistungsabbau und Überlastung, Januar 2026

AWO Bundesverband: Update des Sozialstaats, AWO bewertet KSR-Empfehlungen, Februar 2026

Gesetze im Internet: SGB II Zweites Buch Sozialgesetzbuch, Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhalts