Streichliste Rente: Für Rentner steht einiges auf dem Spiel

Die gesetzliche Rente soll reformiert werden. Im Raum stehen Einsparungen in Milliardenhöhe, mögliche Kürzungen bei bestehenden Leistungen und ein höheres Renteneintrittsalter. Für Rentnerinnen, Rentner und Menschen kurz vor der Rente geht es dabei nicht um Haushaltszahlen, sondern um die monatlich verfügbare Rente.

Besonders aufmerksam verfolgt unsere Redaktion die Arbeit der Rentenkommission, die bis Ende Juni ihren Abschlussbericht vorlegen soll.

Parallel dazu werden Vorschläge diskutiert, die den Bundeshaushalt bis 2030 deutlich entlasten könnten. Dazu zählen Änderungen am Rentenpaket, Einschnitte bei Steuervergünstigungen und steigende Sozialabgaben.

Warum die Rentendebatte an Brisanz gewinnt

Der Druck auf die öffentlichen Haushalte wächst. Gleichzeitig verschiebt sich das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentenempfängern, weil in den kommenden Jahren viele Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Weniger Erwerbstätige müssen dann für eine größere Zahl von Rentnerinnen und Rentnern Beiträge leisten.

Ökonomen sehen darin einen Grund, das bestehende System anzupassen. Kritiker wie der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt warnen jedoch davor, die Last vor allem auf jene zu verlagern, “die bereits heute nur geringe Spielräume haben”. Gerade ältere Menschen können auf Änderungen oft kaum noch reagieren”, so Anhalt weiter.

Tabelle: Was gestrichen werden könnte

Diskutierte Maßnahme Mögliche Auswirkung für Rentner Rücknahme der Haltelinie beim Rentenniveau Monatliche Renten könnten langfristig niedriger ausfallen, besonders bei längerer Bezugsdauer. Kürzung oder Rücknahme der Mütterrente Frauen mit vor 1992 geborenen Kindern könnten spürbare Einbußen bei der Altersrente haben. Anhebung des Rentenalters Jüngere Jahrgänge müssten länger arbeiten oder bei früherem Ausstieg Abschläge hinnehmen. Streichung steuerlicher Vergünstigungen Ausgaben für Haushaltshilfe, Gartenpflege oder Handwerker würden steuerlich weniger entlastet. Steigende Sozialabgaben Beschäftigte und Rentner hätten weniger Netto vom Einkommen oder von der Rente.

Das Rentenpaket und seine möglichen Folgen

Ein Schwerpunkt der Diskussion ist das Rentenpaket, das seit 2026 gilt. Es soll unter anderem das Rentenniveau bis 2031 bei mindestens 48 Prozent halten. Ohne eine solche Haltelinie könnte das Rentenniveau langfristig niedriger ausfallen.

Für Rentnerinnen und Rentner würde eine Rücknahme dieser Regelung spürbare Folgen haben. Wer heute beispielsweise 1.500 Euro gesetzliche Rente erhält, müsste laut der im Script genannten Beispielrechnung bis 2031 mit rund 35 Euro weniger im Monat rechnen. Bis 2040 könnte der monatliche Verlust auf etwa 85 Euro anwachsen.

Ein weiterer Punkt ist die Mütterrente. Sie betrifft vor allem Frauen, die Kinder erzogen haben, die vor 1992 geboren wurden. Werden zusätzliche Kindererziehungszeiten wieder gestrichen, sinkt die monatliche Rente betroffener Mütter je nach Umfang der Kürzung deutlich.

Rente mit 70: Längeres Arbeiten als Szenario

Auch ein höheres Renteneintrittsalter wird erneut diskutiert. Immer wieder wird diskutiert wird, dass die Rente mit 70 langfristig kommen könnte. Begründet wird dies mit steigender Lebenserwartung und dem Rückgang der Erwerbsbevölkerung.

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Besonders betroffen wären jüngere Jahrgänge. Wer heute kurz vor dem Ruhestand steht, dürfte weniger stark betroffen sein als Menschen, die noch 15 oder 20 Jahre Erwerbsleben vor sich haben. Für sie könnte eine schrittweise Anhebung des Rentenalters erhebliche Auswirkungen auf Lebensplanung, Gesundheit und private Vorsorge haben.

Der Vergleich mit Dänemark wird in der Debatte häufig bemüht. Dort ist das Rentenalter an die Lebenserwartung gekoppelt. Allerdings unterscheidet sich das dänische System deutlich vom deutschen, unter anderem durch eine breiter angelegte steuerfinanzierte Altersabsicherung und gut ausgebaute Betriebsrenten.

Steuervergünstigungen: Paragraf 35a könnte wegfallen

Neben der Rente geht es auch um Steuervergünstigungen. Besonders relevant ist Paragraf 35a des Einkommensteuergesetzes. Er ermöglicht es, bestimmte Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich geltend zu machen.

Für viele ältere Menschen ist diese Regelung praktisch bedeutsam. Sie betrifft etwa Haushaltshilfen, Gartenpflege, Reinigungsdienste oder Handwerkerarbeiten im eigenen Zuhause. Wer Rechnungen ordnungsgemäß bezahlt und per Überweisung begleicht, kann seine Steuerlast senken.

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Eine Streichung dieser Vergünstigung würde Menschen treffen, die im Alltag zunehmend auf Unterstützung angewiesen sind. Gerade bei kleineren Renten kann eine zusätzliche Steuerbelastung von mehreren Hundert Euro im Jahr ins Gewicht fallen.

Sozialabgaben als zusätzliche Belastung

Ein weiterer Belastungsfaktor sind steigende Sozialabgaben. Das betrifft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso wie Rentner. Besonders die Pflegeversicherung kann für Ruheständler teuer werden, weil sie den Beitrag ohne Arbeitgeberanteil tragen.

Schon geringe Beitragserhöhungen wirken sich bei kleinen und mittleren Renten aus. Bei einer Monatsrente von 1.500 Euro kann ein höherer Pflegeversicherungsbeitrag schnell 20 bis 30 Euro mehr im Monat bedeuten. Zusammen mit möglichen Rentenkürzungen entsteht so eine doppelte Belastung.

Für Beschäftigte kurz vor der Rente ist die Lage ebenfalls angespannt. Steigen die Sozialabgaben, sinkt das verfügbare Einkommen in den letzten Berufsjahren. Gleichzeitig bleibt unklar, welche Rentenleistung später tatsächlich zu erwarten ist.

Auch wenn viele Vorschläge noch nicht beschlossen sind, sollten Bürger ihre Unterlagen prüfen. Dazu gehört vor allem die Rentenauskunft. Kindererziehungszeiten, Entgeltpunkte und Versicherungszeiten sollten vollständig erfasst sein.

Fehler in Rentenbescheiden können finanzielle Folgen über viele Jahre haben. Wer Unstimmigkeiten entdeckt, sollte fristgerecht reagieren und Beratung in Anspruch nehmen. Auch ältere Bescheide können unter bestimmten Voraussetzungen noch korrigiert werden.

Bei steuerlichen Entlastungen ist saubere Dokumentation wichtig. Rechnungen für Handwerker und haushaltsnahe Dienstleistungen sollten aufbewahrt und per Überweisung bezahlt werden. Barzahlungen werden steuerlich in der Regel nicht anerkannt.

Private Vorsorge wird immer wichtiger

Die Debatte zeigt, dass die gesetzliche Rente künftig stärker unter Druck geraten könnte. Wer noch im Erwerbsleben steht, sollte deshalb zusätzliche Vorsorge prüfen. Dazu können betriebliche Altersvorsorge, private Sparpläne oder andere langfristige Vermögensbausteine gehören.

Für Menschen, die bereits im Ruhestand sind, geht es vor allem darum, vorhandene Ansprüche vollständig zu nutzen. Dazu zählen steuerliche Entlastungen, mögliche Pflegeleistungen und ein prüfender Blick auf Krankenkassenbeiträge. Kleine monatliche Unterschiede können sich über ein Jahr deutlich summieren.

Beispiel aus der Praxis

Ein 71-jähriger Rentner lebt allein und erhält 1.500 Euro Rente im Monat. Er beschäftigt eine Haushaltshilfe, die ihn im Alltag unterstützt, und zahlt dafür 1.500 Euro im Jahr. Solange Paragraf 35a gilt und die Zahlung ordnungsgemäß per Überweisung erfolgt, kann er 20 Prozent der Kosten steuerlich geltend machen.

Das entspricht 300 Euro weniger Steuer im Jahr. Würde diese Vergünstigung gestrichen, müsste er diese Summe zusätzlich tragen. Für einen Haushalt mit begrenztem Einkommen ist das kein Nebenaspekt, sondern ein spürbarer Einschnitt.

Fazit

Die aktuellen Vorschläge zur Rente und zu Steuervergünstigungen sind noch keine endgültigen Beschlüsse. Dennoch zeigen sie, in welche Richtung sich die Debatte bewegen kann. Für viele Bürgerinnen und Bürger geht es dabei um konkrete monatliche Beträge.

Wer betroffen sein könnte, sollte nicht abwarten, sondern Unterlagen prüfen, Ansprüche sichern und bestehende Entlastungen nutzen. Die kommenden Monate dürften zeigen, welche Vorschläge politisch weiterverfolgt werden. Klar ist schon jetzt: Die finanzielle Planung für das Alter wird anspruchsvoller.