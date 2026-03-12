Kein Wohngeld, kein Kinderzuschlag – Gericht macht deutliche Ansage

Lesedauer 4 Minuten

Wenn Wohngeldstellen „Plausibilität“ prüfen, drehen sie häufig an einem gefährlichen Regler: Sie stellen Einkommen und Ausgaben gegenüber, entdecken eine Deckungslücke und lehnen ab.

Genau so entsteht in Familien mit geringem Einkommen ein bürokratischer Albtraum, wenn gleichzeitig der Kinderzuschlag mit Verweis auf fehlendes Wohngeld abgelehnt wird. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat diesen Zirkelschluss in einem Urteil durchbrochen und Wohngeld zugesprochen.

Das Urteil in einem Satz: Ein unauflösbarer Zirkelschluss ist rechtswidrig

Das VG Düsseldorf (21. Kammer) entschied (Az. 21 K 5016/20), dass Wohngeld zu bewilligen ist, wenn die Plausibilität durch den voraussichtlich zu bewilligenden Kinderzuschlag und das zu erwartende Wohngeld gemeinsam hergestellt wird.

Das Gericht nennt den Kern des Problems offen: Es darf nicht passieren, dass Kinderzuschlag wegen fehlenden Wohngeldes abgelehnt wird und Wohngeld gleichzeitig wegen fehlenden Kinderzuschlages. Diesen „Teufelskreis“ muss ein Gericht notfalls mit einem Verpflichtungsurteil sprengen.

Worum es ging: Wohngeld jahrelang bewilligt – dann plötzlich „nicht plausibel“

Der Kläger lebte mit Ehefrau und mehreren minderjährigen Kindern seit Jahren im Wohngeldbezug. Die Behörde kannte das Muster: Es gab rechnerisch eine Deckungslücke, die regelmäßig durch Kinderzuschlag und Wohngeld zusammen geschlossen wurde.

Nach einem Umzug kippte die Bewilligung, weil der Kinderzuschlag abgelehnt wurde – und die Wohngeldstelle daraufhin erklärte, die Einkommenslage sei nicht plausibel.

Plausibilitätsprüfung: Die Behörde darf prüfen, aber sie muss korrekt rechnen

Das Gericht bestätigt grundsätzlich: Wohngeldstellen dürfen Plausibilität prüfen, auch mit sozialhilferechtlichen Regelbedarfen und Unterkunftskosten als Vergleichsmaßstab. Wer eine große Lücke lässt, muss erklären, wie der Lebensunterhalt gedeckt wird.

Aber diese Kontrolle darf nicht in eine Beweislastfalle kippen, wenn Leistungen wie der Kinderzuschlag typischerweise genau dafür da sind, diese Lücke zu schließen.

Der entscheidende Punkt: Kinderzuschlag gehört in die Plausibilität, wenn er „wohl zu bewilligen“ ist

Das Gericht stellt klar, dass Plausibilität hergestellt werden kann, wenn die Deckungslücke durch den wahrscheinlich zu bewilligenden Kinderzuschlag nach dem BKGG einerseits und das zu erwartende Wohngeld andererseits geschlossen wird.

Das gilt jedenfalls dann, wenn keine Anhaltspunkte für verschwiegenes Einkommen bestehen. Damit zwingt das Gericht die Wohngeldstelle, nicht so zu tun, als gäbe es diese naheliegende Sozialleistung nicht, nur weil die Familienkasse sie zunächst abgelehnt hat.

Der Zirkelschluss: Wenn Behörden sich gegenseitig blockieren, verlieren Familien ohne eigenes Verschulden

Im Fall des Klägers hatte die Familienkasse Kinderzuschlag abgelehnt, weil ohne Wohngeld angeblich nicht genug Einkommen vorliege. Die Wohngeldstelle lehnte Wohngeld ab, weil ohne Kinderzuschlag eine Deckungslücke bestehe.

Das ist für Antragstellende unlösbar, weil sie keine Leistung „vorab“ herbeizaubern können, die erst durch die andere Leistung möglich wird. Das Gericht sagt deshalb: Diese Konstellation entspricht nicht dem Gesetz.

Das Gericht verpflichtet die Behörde: Wohngeld für Oktober 2015 bis Oktober 2016

Die Beklagte musste Wohngeld „in gesetzlicher Höhe“ für den Zeitraum 01.10.2015 bis 31.10.2016 bewilligen. Entscheidend war nicht, dass die Familie luxuriös lebte, sondern dass der Lebensunterhalt im Rahmen der Plausibilitätsprüfung erklärbar wurde und kein Hinweis auf verschwiegenes Einkommen vorlag.

Der Versuch der Beklagten, den Vergleich später zu widerrufen, scheiterte letztlich am Urteil.

Was das Urteil praktisch bedeutet: Sie müssen nicht zwischen Kinderzuschlag und Wohngeld zerrieben werden

Wenn Sie in eine Situation geraten, in der die Wohngeldstelle ohne Kinderzuschlag nicht bewilligt und die Familienkasse ohne Wohngeld keinen Kinderzuschlag zahlt, haben Sie ein starkes Argument. Sie können verlangen, dass die Behörden die Systemlogik beachten und den Kreis nicht auf Ihrem Rücken schließen. Das Urteil gibt Ihnen dafür eine klare rechtliche Leitlinie in die Hand.

Diese Punkte sind aus dem Urteil besonders wichtig

Die Wohngeldstelle darf bei Zweifeln eine Bedarfsrechnung anstellen und eine Deckungslücke suchen, aber sie muss realistisch prüfen, ob diese Lücke durch voraussichtliche Leistungen wie Kinderzuschlag und Wohngeld selbst geschlossen wird.

Die Behörde darf nicht so rechnen, als gäbe es Kinderzuschlag grundsätzlich nicht, wenn er in der Vergangenheit regelmäßig bewilligt wurde und auch aktuell „wohl“ in Betracht kommt. Wenn beide Stellen sich gegenseitig blockieren, kann das Gericht den Knoten lösen und die Bewilligung erzwingen.

Wann der „Teufelskreis“ entsteht – und wie Sie rauskommen

Situation, die zum Wohngeld führt Situation, die oft zur falschen Ablehnung führt Kinderzuschlag ist im Grundsatz wahrscheinlich, und zusammen mit Wohngeld schließt er die Deckungslücke plausibel. Wohngeldstelle rechnet Kinderzuschlag nicht ein, weil er abgelehnt wurde, und erklärt deshalb alles „unplausibel“. Es gibt keine Hinweise auf verschwiegenes Einkommen, sondern eine nachvollziehbare Haushaltsführung im Rahmen knapper Mittel. Behörden unterstellen „fehlende Plausibilität“, obwohl die Lücke typischerweise durch Kinderzuschlag geschlossen würde. Ein Gericht erkennt den Zirkelschluss und verpflichtet zur Bewilligung, statt Antragstellende zwischen zwei Stellen zu zerreiben. Kinderzuschlag wird mit Verweis auf fehlendes Wohngeld abgelehnt, und Wohngeld mit Verweis auf fehlenden Kinderzuschlag.

FAQ: Wohngeld, Plausibilität und Kinderzuschlag

Was ist eine „Deckungslücke“ in der Wohngeldprüfung?

Die Behörde vergleicht Ihre Einnahmen mit einem rechnerischen Bedarf aus Unterkunftskosten und Regelbedarfen. Wenn ein Fehlbetrag bleibt, verlangt sie eine Erklärung, wie der Lebensunterhalt trotzdem gedeckt wird.

Darf die Wohngeldstelle wegen fehlender Plausibilität ablehnen?

Grundsätzlich ja, wenn Ihre Angaben keine verlässliche Einkommensprognose zulassen. Aber sie darf nicht in einen Zirkelschluss kippen, wenn eine naheliegende Leistung wie Kinderzuschlag die Lücke typischerweise schließen würde.

Was mache ich, wenn Kinderzuschlag und Wohngeld sich gegenseitig blockieren?

Sie sollten den Zirkelschluss ausdrücklich rügen und verlangen, dass die Plausibilität unter Einbeziehung des voraussichtlich zustehenden Kinderzuschlags und des zu erwartenden Wohngeldes bewertet wird.

Wenn beide Stellen stur bleiben, kann ein Gericht den Kreis durch ein Verpflichtungsurteil lösen.

Muss ich beweisen, dass ich Kinderzuschlag sicher bekomme?

Das Urteil spricht von „wohl zu bewilligendem“ Kinderzuschlag. Das heißt: Es muss objektiv naheliegen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, und es darf keine anderen Hinweise auf verschwiegenes Einkommen geben.

Warum ist das Urteil so wichtig für Familien?

Weil es verhindert, dass Behörden durch wechselseitige Ablehnungen eine rechtlich unauflösbare Lage schaffen. Es zwingt die Verwaltung, die Leistungslogik sauber anzuwenden, statt Familien in die Existenzlücke laufen zu lassen.

Fazit: Plausibilität darf keine Falle sein – der Staat muss den Knoten lösen

Das VG Düsseldorf zeigt, wie gefährlich Plausibilitätsprüfungen werden, wenn Behörden sie als Ablehnungsautomatismus missbrauchen. Wenn Kinderzuschlag und Wohngeld zusammen die Deckungslücke schließen, darf die Verwaltung nicht so tun, als existiere dieser Mechanismus nicht.

Und wenn zwei Stellen sich gegenseitig blockieren, muss am Ende nicht die Familie verlieren – sondern die Behörde muss zahlen.