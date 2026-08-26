Diese 5 Posten können deine Witwenrente erhöhen

Die Höhe einer Witwenrente steht nicht zwangsläufig für die gesamte Bezugsdauer fest. Alter, Kindererziehung, eigenes Einkommen und bestimmte frühere Rentenansprüche können dazu führen, dass später mehr Hinterbliebenenrente gezahlt wird.

Seit dem 1. Juli 2026 gelten zudem höhere Freibeträge bei der Einkommensanrechnung. Gleichzeitig sind die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent gestiegen, was sich grundsätzlich auch auf Witwen- und Witwerrenten auswirkt.

Besonders viel Geld kann der Wechsel von der kleinen in die große Witwenrente ausmachen. Daneben werden Kindererziehungszeiten und bestimmte ältere Erwerbsminderungsrenten häufig unterschätzt.

Was die Witwenrente erhöhen kann Mögliche Auswirkung Wechsel zur großen Witwenrente grundsätzlich 55 statt 25 Prozent der Rente des Verstorbenen Kindererziehung zusätzlicher Zuschlag an Entgeltpunkten Geringeres eigenes Einkommen geringere oder keine Einkommensanrechnung Allgemeine Rentenerhöhung seit Juli 2026 plus 4,24 Prozent Zuschlag bei älteren EM-Renten unter Voraussetzungen 4,5 oder 7,5 Prozent zusätzlicher Zuschlag

1. Der Wechsel von der kleinen zur großen Witwenrente kann besonders viel bringen

Die kleine Witwenrente beträgt nach dem heute überwiegend geltenden Recht grundsätzlich 25 Prozent der Rente, die der verstorbene Ehepartner erhalten hat oder hätte erhalten können. Die große Witwenrente liegt dagegen grundsätzlich bei 55 Prozent.

Damit kann sich die Ausgangsrente beim Wechsel mehr als verdoppeln. Ob die große Witwenrente gezahlt wird, hängt unter anderem vom Alter, von einer Erwerbsminderung oder von der Erziehung eines Kindes ab.

Ist der Ehepartner im Jahr 2026 verstorben, liegt die Altersgrenze für die große Witwenrente bei 46 Jahren und sechs Monaten. Bei einem Todesfall 2027 steigt sie auf 46 Jahre und acht Monate, 2028 auf 46 Jahre und zehn Monate und ab 2029 auf 47 Jahre.

Die große Witwenrente kann auch schon vor Erreichen dieser Altersgrenze zustehen. Das gilt beispielsweise, wenn der hinterbliebene Ehepartner erwerbsgemindert ist oder ein eigenes Kind beziehungsweise ein Kind des Verstorbenen unter 18 Jahren erzieht.

Bei einem Kind mit Behinderung kann der Anspruch unter bestimmten Voraussetzungen auch nach dessen 18. Geburtstag bestehen. Voraussetzung ist insbesondere, dass das Kind wegen seiner Einschränkung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten.

Bei alten Ehefällen können sogar 60 Prozent gezahlt werden

Für bestimmte ältere Ehen gilt weiterhin das frühere Hinterbliebenenrecht. Dann kann die große Witwenrente nicht nur 55 Prozent, sondern 60 Prozent der zugrunde liegenden Rente des verstorbenen Ehepartners betragen.

Das alte Recht greift insbesondere bei einem Todesfall vor dem Jahr 2002. Es kann außerdem bei vor 2002 geschlossenen Ehen gelten, wenn mindestens einer der Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde.

Deshalb lohnt sich bei älteren Ehepaaren ein genauer Blick in den Rentenbescheid. Die Frage, ob 55 oder 60 Prozent anzusetzen sind, kann über viele Jahre einen erheblichen Unterschied ausmachen.

2. Kindererziehung kann einen eigenen Zuschlag zur Witwenrente auslösen

Beim neueren Hinterbliebenenrecht gibt es einen besonderen Zuschlag für Kindererziehung. Er wird über zusätzliche persönliche Entgeltpunkte berechnet und kann sowohl eine kleine als auch eine große Witwenrente erhöhen.

Für die ersten 36 berücksichtigungsfähigen Kalendermonate werden je Monat 0,1010 Entgeltpunkte angesetzt. Für weitere Kindererziehungsmonate beträgt der Wert 0,0505 Entgeltpunkte je Monat.

Bei 36 Monaten ergeben sich zunächst 3,6360 zusätzliche Entgeltpunkte. Bei einer großen Witwenrente mit einem Rentenartfaktor von 0,55 entsprechen diese beim seit Juli 2026 geltenden Rentenwert von 42,52 Euro derzeit rund 85 Euro zusätzlicher Bruttorente im Monat.

Der genaue Betrag hängt allerdings vom jeweiligen Fall ab. Bei mehreren Kindern, Überschneidungen von Erziehungszeiten oder nur teilweise anrechenbaren Zeiten fällt die Berechnung anders aus.

Der Kinderzuschlag ist vor allem für Witwen und Witwer interessant, deren Rente nach dem neueren Hinterbliebenenrecht berechnet wird. Bei älteren Fällen mit einem Rentenartfaktor von 0,60 gelten andere Regeln, weil der Kinderzuschlag als Ausgleich für die Absenkung auf 55 Prozent geschaffen wurde.

📚 Lesen Sie auch: Witwenrente: Die Rente des Ehepartners ist keine Vorsorge

Der Kinderzuschlag wird im Sterbevierteljahr noch nicht gezahlt

Eine Besonderheit gilt unmittelbar nach dem Tod. Im sogenannten Sterbevierteljahr wird die Hinterbliebenenrente in Höhe der Rente des Verstorbenen berechnet und eigenes Einkommen wird nicht angerechnet.

Der Zuschlag für Kindererziehung wird während dieser Zeit noch nicht berücksichtigt. Er wirkt sich anschließend auf die normale kleine oder große Witwenrente aus.

Das Sterbevierteljahr ist deshalb nicht mit einer dauerhaften Erhöhung zu verwechseln. Es handelt sich um eine zeitlich begrenzte finanzielle Absicherung unmittelbar nach dem Todesfall.

3. Weniger eigenes Einkommen kann die ausgezahlte Witwenrente erhöhen

Eigenes Einkommen gehört zu den häufigsten Gründen dafür, dass eine bewilligte Witwenrente nicht vollständig ausgezahlt wird. Allerdings wird nicht das gesamte Einkommen von der Hinterbliebenenrente abgezogen.

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der Freibetrag 1.122,53 Euro monatlich. Für jedes Kind, das die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, erhöht sich dieser Freibetrag um weitere 238,11 Euro.

Erst das Einkommen oberhalb des Freibetrags wird berücksichtigt. Von diesem übersteigenden Betrag werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet.

Sinkt das anzurechnende Einkommen, kann deshalb die ausgezahlte Witwenrente steigen. Das kann etwa nach einer Verringerung der Arbeitszeit, dem Ende einer Beschäftigung oder beim Wegfall bestimmter anderer Einkünfte der Fall sein.

Bei deutlichem Einkommensrückgang sollte die Rentenversicherung informiert werden

Normalerweise blickt die Rentenversicherung bei der jährlichen Prüfung auf das Einkommen des vorherigen Kalenderjahres. Für die Anpassung zum 1. Juli 2026 wird beispielsweise grundsätzlich das Einkommen des Jahres 2025 herangezogen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ein deutlicher Einkommensrückgang immer bis zum nächsten Jahr unbeachtet bleiben muss. Bei Arbeitsentgelt kann ein um mindestens zehn Prozent niedrigeres laufendes Einkommen unter den gesetzlichen Voraussetzungen bei der Berechnung berücksichtigt werden.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Betroffene sollten eine erhebliche Einkommensminderung deshalb nicht einfach abwarten. Eine Mitteilung an den Rentenversicherungsträger und die Bitte um Prüfung können sich finanziell lohnen.

Kinder können den Freibetrag zusätzlich erhöhen

Kinder können sich bei der Witwenrente sogar auf zwei unterschiedlichen Wegen finanziell auswirken. Neben dem Kindererziehungszuschlag kann sich auch der Freibetrag bei der Einkommensanrechnung erhöhen.

Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 kommen pro berücksichtigungsfähigem Kind 238,11 Euro zum allgemeinen Freibetrag von 1.122,53 Euro hinzu. Bei einem Kind liegt die Grenze damit deutlich höher, bevor eigenes Einkommen die Witwenrente mindert.

Voraussetzung ist grundsätzlich, dass das Kind Anspruch auf Waisenrente hat oder eine gesetzlich gleichgestellte Konstellation vorliegt. Die Erhöhung gilt daher nicht pauschal für jedes erwachsene Kind.

4. Die jährliche Rentenanpassung erhöht grundsätzlich auch die Witwenrente

Witwen- und Witwerrenten nehmen grundsätzlich an den jährlichen Rentenanpassungen teil. Zum 1. Juli 2026 wurden die gesetzlichen Renten bundesweit um 4,24 Prozent erhöht.

Der aktuelle Rentenwert stieg dadurch von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Da auch Hinterbliebenenrenten anhand von Entgeltpunkten und dem aktuellen Rentenwert berechnet werden, steigt entsprechend auch deren Bruttobetrag.

Eine Witwenrente von beispielsweise 800 Euro vor der Rentenanpassung erhöht sich durch eine Anpassung von 4,24 Prozent rechnerisch um knapp 34 Euro. Die tatsächliche Veränderung des Auszahlungsbetrags kann allerdings geringer sein.

Ein Grund dafür ist die Einkommensanrechnung. Gleichzeitig mit dem Rentenwert steigt allerdings auch der Freibetrag, weil dessen Höhe unmittelbar an den aktuellen Rentenwert gekoppelt ist.

Deshalb sollte bei der jährlichen Rentenanpassungsmitteilung nicht nur auf den neuen Bruttobetrag geschaut werden. Interessant ist ebenfalls, ob sich die Höhe der Einkommensanrechnung verändert hat.

5. Alte Erwerbsminderungsrenten können einen zusätzlichen Zuschlag auslösen

Seit Dezember 2025 ist ein weiterer Punkt für bestimmte Hinterbliebene besonders wichtig. Der Zuschlag für ältere Erwerbsminderungsrenten wird seitdem direkt über zusätzliche persönliche Entgeltpunkte in die laufende Rente eingebaut.

Grundsätzlich geht es um Erwerbsminderungsrenten, die zwischen Januar 2001 und Dezember 2018 begonnen haben. Auch bestimmte Alters- und Hinterbliebenenrenten, die sich unmittelbar an eine solche Erwerbsminderungsrente anschließen, können profitieren.

Für frühere Rentenbeginne zwischen Januar 2001 und Juni 2014 beträgt der Zuschlag grundsätzlich 7,5 Prozent. Bei einem Beginn zwischen Juli 2014 und Dezember 2018 sind es grundsätzlich 4,5 Prozent.

Die Regeln bei Hinterbliebenenrenten sind allerdings komplizierter als bei einer laufenden eigenen Erwerbsminderungsrente. Unter anderem kommt es darauf an, welche Rente vor der Hinterbliebenenrente gezahlt wurde und wann diese begonnen hat.

Auch neuere Witwenrenten können vom EM-Zuschlag profitieren

Eine Witwenrente muss nicht bereits zwischen 2001 und 2018 begonnen haben, damit dieser Zuschlag möglich ist. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung kann auch eine nach Dezember 2018 begonnene Hinterbliebenenrente profitieren, wenn sie unmittelbar an eine begünstigte Erwerbsminderungsrente anschließt.

Das gilt unter Umständen ebenfalls, wenn zwischen der früheren Erwerbsminderungsrente und der Hinterbliebenenrente zunächst eine Altersrente des Verstorbenen gezahlt wurde. Die Altersrente muss dann ihrerseits unmittelbar an die begünstigte Erwerbsminderungsrente angeschlossen haben.

Für Berechtigte erfolgt die Berücksichtigung grundsätzlich automatisch. Seit Dezember 2025 wird der Zuschlag nicht mehr getrennt überwiesen, sondern ist Bestandteil der regulären Rentenzahlung.

Vorsicht ist allerdings geboten, wenn die Witwe selbst eine eigene Alters- oder Erwerbsminderungsrente mit einem solchen Zuschlag bezieht. Diese eigene Rente zählt bei der Einkommensanrechnung zur Witwenrente als Einkommen und kann dadurch einen Teil der Erhöhung wieder aufzehren.

Diese fünf Punkte sollten im Rentenbescheid geprüft werden

Bei einer niedrigen Witwenrente muss der ausgezahlte Betrag deshalb nicht auf Dauer unverändert bleiben. Besonders der Wechsel von 25 auf 55 Prozent, Kindererziehungszeiten und eine veränderte Einkommenssituation können erhebliche Unterschiede verursachen.

Hinzu kommen die regelmäßigen Rentenanpassungen und die Sonderregelungen für bestimmte frühere Erwerbsminderungsrenten. Wer einen älteren Rentenbescheid besitzt, sollte deshalb auch spätere Änderungs- und Anpassungsbescheide aufbewahren.

Nicht jede Erhöhung muss gesondert beantragt werden. Veränderungen beim eigenen Einkommen oder bislang nicht berücksichtigte Sachverhalte sollten Betroffene dem Rentenversicherungsträger jedoch mitteilen und eine neue Berechnung verlangen, wenn der bisherige Bescheid möglicherweise nicht mehr zur aktuellen Situation passt.

Praxisbeispiel: Von 25 auf 55 Prozent Witwenrente

Eine Frau verliert ihren Ehemann im Jahr 2026 und hat zunächst nur Anspruch auf die kleine Witwenrente. Die für die Hinterbliebenenrente zugrunde gelegte Rente ihres verstorbenen Mannes beträgt 1.600 Euro.

Bei 25 Prozent ergibt sich zunächst eine Witwenrente von 400 Euro vor Einkommensanrechnung. Erreicht die Frau später die für einen Todesfall 2026 geltende Altersgrenze von 46 Jahren und sechs Monaten, kann die große Witwenrente mit grundsätzlich 55 Prozent einsetzen.

Aus den 1.600 Euro werden dann rechnerisch 880 Euro Witwenrente. Allein der Wechsel von der kleinen zur großen Witwenrente erhöht den Ausgangsbetrag damit um 480 Euro monatlich.

Hat die Frau gleichzeitig ein anzurechnendes monatliches Einkommen von 1.300 Euro, liegt dieses 177,47 Euro über dem seit Juli 2026 geltenden Freibetrag von 1.122,53 Euro. Davon werden 40 Prozent beziehungsweise rund 70,99 Euro auf die Witwenrente angerechnet, sodass von der errechneten großen Witwenrente rund 809 Euro vor weiteren Abzügen verbleiben.