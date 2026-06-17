Bundesinnenminister Dobrindt will Regelsatz der Grundsicherung kürzen und verdient selbst 30.000 Euro

Wer Bürgergeld bezieht oder auf die neue Grundsicherung angewiesen ist, bekommt 563 Euro monatlich, und der Bundesinnenminister findet, das ist zu viel.

Alexander Dobrindt (CSU) will den Regelsatz überprüfen und senken lassen. Was er dabei verschweigt: Der Betrag liegt bereits real tiefer als vor zehn Jahren. Und das Grundgesetz setzt dem, was er vorhat, klare Grenzen.

Dobrindts Aussage zum Bürgergeld-Regelsatz: Was er sagt – und warum es falsch ist

Im Focus-Interview vom 17. Juni 2026 sagte Dobrindt: „Ich glaube, dass der Regelsatz derzeit zu hoch ist. Schließlich soll er das Existenzminimum abdecken und nichts darüber hinaus.” Der CSU-Politiker ist davon überzeugt, dass beim Bürgergeld „deutlich mehr Einsparungen möglich sind als bisher geplant”, um Haushaltslöcher zu stopfen. Das Bürgergeld kostet nach seiner Aussage knapp 50 Milliarden Euro pro Jahr.

Regelsatz wird nach festem Schlüssel berechnet

Was Dobrindt nicht erwähnt: Die Anhebung des Regelsatzes von 502 Euro auf 563 Euro zum 1. Januar 2024 war kein sozialpolitisches Extra. Sie war Inflationsausgleich. Wer 2022 und 2023 Bürgergeld bezog, verlor durch explodierende Energie- und Lebensmittelpreise real Kaufkraft.

Die Erhöhung holte diesen Verlust teilweise auf, nicht mehr. ver.di stellt fest: Die 61 Euro mehr ab Januar 2024 haben lediglich die Preissteigerung ausgeglichen.

Von Nullrunde zu Nullrunde

Seitdem passierte nichts. 2025: Nullrunde. 2026: Nullrunde. Der Regelsatz liegt heute real tiefer als vor der Inflation; von „massiven Steigerungen” redet nur, wer den Nominalbetrag nimmt und die Preise vergisst.

Was bleibt, ist das politische Motiv und die politische Propaganda: Dobrindt sucht Sparmasse. Und er hat 5,3 Millionen Menschen gefunden, bei denen er sie vermutet und vermutlich darauf spekuliert, dass sie kaum Machtmittel haben, sich gegen dies Brutalität zu wehren.

Was der Bürgergeld-Regelsatz abdecken muss – und was das real bedeutet

§ 20 Abs. 1 SGB II legt fest, was der Regelbedarf abdeckt: Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie (ohne Heizung), Telefon, Internet – und ausdrücklich eine Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft. Das ist kein Zusatz, den ein Bundesminister wegstreichen kann. Das ist gesetzlicher Mindestzweck.

563 Euro monatlich für alle diese Posten. Unterkunft und Heizung kommen separat dazu, soweit das Jobcenter sie als angemessen anerkennt. Wer nach Abzug aller fixen Kosten rechnet, kommt schnell auf wenige Euro täglich für Essen, Kleidung, Strom, Handy und Teilhabe zusammen.

Von zu viel ist da nichts zu sehen, und das ist der Punkt, den Dobrindt nicht beantwortet: Welche dieser Posten soll gestrichen werden?

Wer diese Frage stellt, landet unweigerlich beim Bundesverfassungsgericht, denn das Existenzminimum zu zahlen für diejenigen, die er nicht aus eigenen MItteln sichern können, ist ein Grundrecht.

Zwei Nullrunden – und was sie für 5,3 Millionen Menschen wirklich bedeuten

Die Bundesregierung hat die Regelsätze für 2025 und 2026 nicht angehoben. Rein rechnerisch hätten sie sogar sinken müssen: Der Mischindex ( 70 Prozent aus Preisentwicklung und 30 Prozent Nettolohnentwicklung) ergab für 2026 einen Wert von 557 Euro.

Weil Regelsätze per Gesetz nicht gesenkt werden dürfen (§ 28a Abs. 5 SGB XII, die sogenannte Besitzschutzregelung), blieb es bei 563 Euro.

In der Realität ist das eine stille Kürzung: Wer 563 Euro bekommt, während Lebensmittel, Strom und Mobilität teurer werden, verliert Kaufkraft, auch wenn der Nominalbetrag gleich bleibt.

Der Paritätische Gesamtverband hat errechnet, dass der Regelsatz preisbereinigt auf dem Niveau von 1995 liegt. Dr. Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, sagt klar: „Die Regelsätze im Bürgergeld sind viel zu niedrig.”

Dobrindt will ausgerechnet diesen bereits viel zu niedrigen Betrag noch weiter absenken. Was das Bundesverfassungsgericht dazu zu sagen hat, steht seit 2010 fest.

Das Bundesverfassungsgericht hat hier das letzte Wort

In einem Grundsatzurteil aus dem Jahr 2010 (BVerfG, 1 BvL 1/09, 09.02.2010)hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt, was das Existenzminimum bedeutet: Das Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz (Menschenwürde) sichert jedem Hilfebedürftigen nicht nur die physische Existenz, sondern auch ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Dieses Recht sei, so das Gericht, „dem Grunde nach unverfügbar”.

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Das bedeutet: Der Gesetzgeber darf den Regelsatz nicht nach politischem Gutdünken senken. Er muss transparent und nachvollziehbar nachweisen, dass das Existenzminimum trotzdem gedeckt ist. Wer kürzt, um den Haushalt zu sanieren, ohne diesen Nachweis zu führen, riskiert ein verfassungswidriges Gesetz. Das Gericht hatte frühere Hartz-IV-Sätze bereits einmal für verfassungswidrig erklärt, weil sie nicht nachvollziehbar ermittelt worden waren.

Dobrindt dreht also die Logik um: Er sagt, der Satz sei zu hoch, weil er nur das Existenzminimum abdecken solle. Das Verfassungsgericht sagt: Das Existenzminimum muss vollständig gedeckt sein , einschließlich Teilhabe. Wer den Satz kürzen will, muss zuerst erklären, welche verfassungsrechtlich garantierten Bedarfe er streicht.

Das hat Dobrindt nicht getan. Das kann er auch nicht. Was das für Betroffene konkret bedeutet und worauf man jetzt achten sollte, ist eine andere Frage.

Was Betroffene jetzt wissen müssen

Bislang hat die Bundesregierung keinen Gesetzentwurf zur Senkung des Regelsatzes vorgelegt. Dobrindts Aussage ist politisches Signal, keine beschlossene Maßnahme.

Zum 1. Juli 2026 löst die neue Grundsicherung das Bürgergeld ab – die Regelsätze bleiben dabei unverändert: 563 Euro für Alleinstehende und Alleinerziehende, 506 Euro je Partner in einer Bedarfsgemeinschaft (also für zwei zusammenlebende erwachsene Personen, deren Einkommen gemeinsam berechnet wird).

Was sich ab Juli ändert: härtere Sanktionen, striktere Mitwirkungspflichten, Vermittlungsvorrang vor Qualifizierung. Wer nach dem 1. Juli einen neuen Bescheid erhält, sollte ihn genau prüfen.

Prüfen Sie Ihren Bescheid genau

Das betrifft insbesondere ob die Leistungshöhe korrekt ausgewiesen ist und ob alle Mehrbedarfe (zusätzliche Leistungen etwa für Alleinerziehende, bestimmte Erkrankungen oder besondere Ernährungsbedürfnisse) anerkannt wurden.

Wer einen fehlerhaften Bescheid vermutet, kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch beim zuständigen Jobcenter einlegen. Die Monatsfrist beginnt mit dem Datum auf dem Bescheid – nicht mit dem Tag des Briefeingangs. Wer diese Frist versäumt, verliert seinen Anspruch auf Überprüfung für diesen Bescheid.

Dobrindts Vorstoß ist nicht das erste Mal, dass Bürgergeld-Bezieher als Sparpotenzial betrachtet werden. Wer betroffen ist, kann sich auf eines verlassen: Das Bundesverfassungsgericht hat hier eine eindeutige Grenze gezogen, und Bundesminister sind daran gebunden, egal was sie dem Focus erzählen.

Quellen:

Bundesverfassungsgericht: Urteil vom 9. Februar 2010 – 1 BvL 1/09, Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums

Bundesregierung: Regelbedarfe 2026 – Regelsätze der Sozialleistungen bleiben unverändert, Januar 2026

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Verordnung zur Fortschreibung der Regelbedarfsstufen, Kabinettsbeschluss 10. September 2025

Paritätischer Gesamtverband: Stellungnahme zur Nullrunde beim Bürgergeld, August 2025

ver.di Bundesvorstand: Bürgergeld/Grundsicherung 2026 – Anspruch und Voraussetzungen