Witwenrente: So viel Netto bleibt nach dem 1. Juli

Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten in Deutschland um 4,24 Prozent. Der aktuelle Rentenwert erhöht sich nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung von 40,79 Euro auf 42,52 Euro. Davon profitieren auch viele Bezieherinnen und Bezieher einer Witwenrente, allerdings kommt die Erhöhung nicht in jedem Fall vollständig auf dem Konto an.

Der Grund liegt in der Einkommensanrechnung. Wer neben der Witwenrente eigenes Einkommen hat, muss prüfen lassen, ob dieses Einkommen den Freibetrag übersteigt. Nur der Teil oberhalb dieses Freibetrags kann die Hinterbliebenenrente mindern.

Warum der Juli 2026 für Hinterbliebene wichtig ist

Die Rentenerhöhung wirkt sich nicht nur auf die laufende Witwenrente aus. Sie verändert auch die Grenze, bis zu der eigenes Einkommen anrechnungsfrei bleibt. Diese Grenze ist an den aktuellen Rentenwert gekoppelt und steigt deshalb ebenfalls zum 1. Juli 2026.

Für Witwen-, Witwer- und Erziehungsrenten beträgt der Freibetrag das 26,4-Fache des aktuellen Rentenwerts. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind kommt zusätzlich das 5,6-Fache des aktuellen Rentenwerts hinzu. Diese Berechnungsweise ergibt sich aus den Angaben der Deutschen Rentenversicherung und aus § 97 SGB VI.

Der neue Freibetrag ab Juli 2026

Ab Juli 2026 liegt der monatliche Freibetrag für Hinterbliebene ohne waisenrentenberechtigtes Kind bei 1.122,53 Euro. Bis Ende Juni 2026 gilt noch der bisherige Wert von 1.076,86 Euro. Damit steigt der geschützte Betrag um 45,67 Euro im Monat.

Für Hinterbliebene mit Kind erhöht sich der Freibetrag zusätzlich. Pro waisenrentenberechtigtem Kind kommen ab Juli 2026 238,11 Euro hinzu. Damit kann sich die Anrechnung je nach Familiensituation deutlich verändern.

Situation Freibetrag ab Juli 2026 Ohne waisenrentenberechtigtes Kind 1.122,53 Euro Mit einem waisenrentenberechtigten Kind 1.360,64 Euro Mit zwei waisenrentenberechtigten Kindern 1.598,75 Euro Mit drei waisenrentenberechtigten Kindern 1.836,86 Euro

Was „Netto“ bei der Witwenrente bedeutet

Beim Freibetrag geht es nicht immer um das Netto, das tatsächlich auf dem Girokonto eingeht. Die Rentenversicherung rechnet je nach Einkommensart mit pauschalen Abzügen. Bei Arbeitslohn wird beispielsweise ein bestimmter Anteil vom Brutto abgezogen, bevor geprüft wird, ob der Freibetrag überschritten ist.

Das ist für viele Betroffene wichtig, weil die Rentenversicherung nicht jede individuelle Steuer- und Beitragssituation einzeln nachzeichnet. Stattdessen arbeitet sie mit gesetzlich vorgesehenen Pauschalen. Das so ermittelte Einkommen kann daher vom tatsächlichen Haushaltsnetto abweichen.

Wie die Anrechnung funktioniert

Liegt das anrechenbare Einkommen unterhalb des Freibetrags, wird die Witwenrente wegen dieses Einkommens nicht gekürzt. Liegt es darüber, werden 40 Prozent des übersteigenden Betrags auf die Witwenrente angerechnet. Die Deutsche Rentenversicherung beschreibt diese 40-Prozent-Regel ausdrücklich für Hinterbliebenenrenten.

Das bedeutet: Nicht das gesamte eigene Einkommen mindert die Witwenrente. Auch nicht der gesamte Betrag oberhalb des Freibetrags wird abgezogen. Nur 40 Prozent des Überschusses werden von der Hinterbliebenenrente abgezogen.

So viel bleibt von der Rentenerhöhung übrig

Wer keine anrechenbaren Einkünfte oberhalb des Freibetrags hat, erhält die Rentenerhöhung grundsätzlich vollständig auf die Bruttorente. Bei einer bisherigen Witwenrente von 800 Euro brutto ergibt die Erhöhung um 4,24 Prozent ein Plus von 33,92 Euro brutto im Monat. Von der ausgezahlten Rente können anschließend noch Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgehen.

Anders sieht es aus, wenn eigenes Einkommen schon bisher zu einer Kürzung geführt hat. Dann wirkt die Rentenerhöhung in zwei Richtungen. Die Witwenrente selbst steigt, zugleich sorgt der höhere Freibetrag dafür, dass etwas weniger Einkommen angerechnet wird.

Der höhere Freibetrag kann die monatliche Kürzung um bis zu 18,27 Euro verringern. Diese Zahl ergibt sich aus dem Anstieg des Freibetrags um 45,67 Euro und der Anrechnung von 40 Prozent.

Bei Betroffenen, deren Einkommen deutlich über dem Freibetrag liegt, kann sich die Rentenerhöhung deshalb etwas stärker bemerkbar machen als nur durch den höheren Rentenbetrag selbst.

Warum manche trotzdem weniger erwarten als erhofft

Die Rentenerhöhung wird oft als direkter Zuschlag verstanden. Bei der Witwenrente ist die Rechnung aber komplizierter, weil eigenes Einkommen einbezogen wird. Auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge können den tatsächlich ausgezahlten Betrag verringern.

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Hinzu kommt, dass unterschiedliche Einkommensarten unterschiedlich behandelt werden. Arbeitslohn, eigene Altersrente, Betriebsrente, Pensionen oder bestimmte weitere Einnahmen können jeweils anders bereinigt werden.

Deshalb lässt sich die genaue Auszahlung nur anhand des persönlichen Bescheids oder einer individuellen Berechnung bestimmen.

Was Betroffene jetzt prüfen sollten

Für Witwen und Witwer lohnt sich ein Blick auf den Rentenbescheid ab Juli 2026. Dort sollte erkennbar sein, wie hoch die neue Bruttorente ist und ob weiterhin Einkommen angerechnet wird. Wer eigenes Einkommen bezieht, sollte besonders auf den angesetzten Freibetrag und den errechneten Anrechnungsbetrag achten.

Bei deutlichen Einkommensänderungen kann eine Mitteilung an die Rentenversicherung erforderlich sein. Das gilt etwa bei einem neuen Job, einer eigenen Rentenerhöhung, dem Ende einer Beschäftigung oder bei veränderten Einkünften aus weiteren Quellen.

Fehler oder veraltete Einkommensdaten können dazu führen, dass zu viel oder zu wenig Witwenrente ausgezahlt wird.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Witwe erhält bislang 800 Euro Witwenrente brutto. Zusätzlich hat sie ein von der Rentenversicherung berechnetes Nettoeinkommen von 1.300 Euro im Monat. Bis Ende Juni 2026 liegt der Freibetrag bei 1.076,86 Euro, sodass 223,14 Euro darüber liegen.

Davon werden 40 Prozent angerechnet, also 89,26 Euro. Die Witwenrente wird dadurch vor Juli 2026 rechnerisch auf 710,74 Euro brutto gekürzt. Ab Juli steigt die Witwenrente zunächst um 4,24 Prozent auf 833,92 Euro brutto.

Gleichzeitig steigt der Freibetrag auf 1.122,53 Euro. Bei unverändertem Einkommen liegen nun nur noch 177,47 Euro über dem Freibetrag. Davon werden 40 Prozent angerechnet, also 70,99 Euro.

Die Witwenrente läge in diesem Beispiel ab Juli 2026 rechnerisch bei 762,93 Euro brutto vor Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Gegenüber der vorherigen gekürzten Bruttorente wären das 52,19 Euro mehr im Monat. Das Beispiel zeigt: Der höhere Freibetrag kann die Rentenerhöhung spürbar verbessern, ersetzt aber keine individuelle Prüfung des Rentenbescheids.

Häufige Fragen zur Witwenrente ab Juli 2026

Wie hoch ist der neue Freibetrag bei der Witwenrente ab Juli 2026?

Ab Juli 2026 liegt der Freibetrag für Witwen-, Witwer- und Erziehungsrenten bei 1.122,53 Euro im Monat. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich dieser Betrag zusätzlich um 238,11 Euro. Eigenes Einkommen bleibt bis zu dieser Grenze ohne Kürzung der Hinterbliebenenrente.

Wird die Rentenerhöhung bei der Witwenrente vollständig ausgezahlt?

Nicht in jedem Fall. Wer kein anrechenbares Einkommen oberhalb des Freibetrags hat, profitiert grundsätzlich vollständig von der Rentenerhöhung vor Abzug von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Liegt das eigene Einkommen über dem Freibetrag, kann ein Teil der Witwenrente weiterhin gekürzt werden.

Wie wird eigenes Einkommen auf die Witwenrente angerechnet?

Nur Einkommen oberhalb des Freibetrags wird berücksichtigt. Von diesem übersteigenden Betrag werden 40 Prozent auf die Witwenrente angerechnet. Dadurch mindert nicht das gesamte eigene Einkommen die Rente, sondern nur ein Teil des Betrags, der über der Freigrenze liegt.

Warum kann der höhere Freibetrag die Auszahlung verbessern?

Weil ab Juli 2026 ein größerer Teil des eigenen Einkommens geschützt bleibt. Der Freibetrag steigt gegenüber dem bisherigen Wert um 45,67 Euro im Monat. Bei Betroffenen mit Einkommen oberhalb der Grenze kann sich die monatliche Kürzung dadurch um bis zu 18,27 Euro verringern.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026, Hinterbliebenenrente, Einkommensanrechnung und Freibeträge bei Einkommensanrechnung. Gesetze im Internet: § 97 SGB VI.