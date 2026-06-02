Bürgergeld: Sanktionen wegen verpasster Meldung im Jobcenter.digital Portal

Eine Benachrichtigungs-E-Mail landet im Spam-Ordner. Das digitale Postfach auf jobcenter.digital wird nicht regelmäßig geöffnet. Vier Tage später gilt die Meldeaufforderung als zugestellt, und wer nicht erscheint, bekommt einen Sanktionsbescheid.

Dieses Szenario ist für Grundsicherungsempfänger ab dem 1. Juli 2026 keine Randerscheinung mehr: Die Sanktion beim ersten Meldeversäumnis steigt dann auf 168,90 Euro für drei Monate, fast ein Drittel des Regelbedarfs.

Sanktion wegen verpasster Meldeaufforderung im Portal: Warum das Jobcenter die Beweislast trägt

Das Jobcenter behauptet in solchen Fällen regelmäßig, die Meldeaufforderung sei fristgerecht ins digitale Postfach gestellt worden, die Benachrichtigungs-E-Mail sei versendet worden, der Betroffene hätte es wissen müssen. Das Gesetz sagt etwas anderes. Wer der Behörde bestreitet, die Benachrichtigungs-E-Mail erhalten zu haben, zwingt das Jobcenter in die Beweispflicht.

§ 37 Abs. 2a SGB X, die Rechtsgrundlage für die digitale Bekanntgabe von Verwaltungsakten, legt das unmissverständlich fest: Wenn die Behörde den Zugang der Benachrichtigung nicht nachweisen kann, gilt der Verwaltungsakt erst an dem Tag als bekannt gegeben, an dem der Betroffene ihn tatsächlich abgerufen hat. Nicht am vierten Tag nach dem Versand einer E-Mail, die womöglich nie ankam, sondern erst bei echtem Zugriff.

Ein interner Postausgangsvermerk reicht dafür nicht. Das haben Sozialgerichte zuletzt klargestellt: Der Nachweis des Versands belegt nicht den Zugang. Das Jobcenter, das sanktionieren will, muss beweisen, dass die Person die Benachrichtigung bekommen hat, nicht nur, dass die Behörde sie abgeschickt hat.

Der entscheidende Unterschied: Meldeaufforderung oder Mitwirkungsaufforderung?

Was kaum jemand weiß und was die Jobcenter nicht kommunizieren: Die Rechtsgrundlage für die digitale Zustellung hängt davon ab, was in dem Schreiben steht. Meldeaufforderungen sind Einladungen zu einem Termin, sie gelten als Verwaltungsakte und dürfen mit Einwilligung digital über das Portal zugestellt werden.

Anders ist es bei Mitwirkungsaufforderungen, die eine Rechtsfolgenbelehrung enthalten, also Schreiben, die ankündigen, was passiert, wenn jemand nicht kooperiert. Diese Schreiben sind keine Verwaltungsakte. Für sie gilt das digitale Bekanntgabeverfahren ausdrücklich nicht, sie unterliegen dem gesetzlichen Schriftformerfordernis.

Ob ein digitales Schreiben aus dem Portal rechtlich wirksam zugestellt wurde, hängt also von der Kategorie ab. Enthält ein Schreiben eine Rechtsfolgenbelehrung, ist seine rein digitale Zustellung im Portal nach geltendem Recht zweifelhaft. Eine Sanktion, die auf einem solchen Schreiben beruht, ist angreifbar.

Warum das Jobcenter trotzdem sanktioniert — und was das System antreibt

Die Bundesagentur für Arbeit hat intern schriftlich festgehalten, dass der Online-Kanal als führender Kommunikationskanal ausgebaut werden soll. Die Bearbeitung von E-Mails sei zeitintensiv, deshalb solle dieser Kanal zurückgefahren werden. Das ist keine Datenschutzbegründung, sondern eine Effizienzentscheidung der Behörde.

Viele Leistungsberechtigte unterschreiben die Einwilligung in die Online-Kommunikation unterschrieben hat, oft ohne zu verstehen was das bedeutet, und manchmal, weil die Sachbearbeiterin sagte, es gehe nicht anders.

Erschwerter Zugang gerade für Arbeitssuchende

Damit tragen Sie das Risiko einer digitalen Infrastruktur, die Benachrichtigungen im Spam versenkt, technische Ausfälle produziert und keine Reaktion zeigt wenn jemand das Portal monatelang nicht öffnet. Das ist, so unsere Einschätzung, strukturell unfair.

Das Risiko liegt nämlich bei den Schwächeren. Die werden durch diese Methode systematisch benachteiligt: wer kein Smartphone hat, keine stabile Internetverbindung, geringe Lesekompetenz oder einfach nicht weiß, dass ein Postfach täglich geprüft werden müsste. Die Sanktion trifft also genau diejenigen, die das Portal am wenigsten beherrschen.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Jobcenter zahlt Führerschein aber nur mit diesem Schreiben

Viele Menschen rutschen gerade deshalb in den Bürgergeld-Bezug, weil sie in der digitalen Welt nicht auf dem neuesten Stand sind; oft wurden sie erwerbslos, weil die Digitalisierung ihren erlernten Beruf ersetzt hat oder auf eine Art und Weise verändert, den die alte Ausbildung nicht mehr trägt.

Leidtragende sind also genau diejenigen, deren Arbeitsförderung Pflicht des Jobcenters ist.

Zusätzlicher Schaden durch die neue Grundsicherung

Ab Juli 2026 verschärft sich dieser Zusammenhang noch einmal. Die Sanktionen im Grundsicherungsgeld sind höher, die Duldungsschwelle der Behörde durch das neue Gesetz ist niedriger. Digitalisierung ohne Sicherheitsnetz und Sanktionsverschärfung gleichzeitig schaden in Kombination Betroffenen ohne Rechtskenntnisse enorm.

Sanktion wegen digitaler Meldeaufforderung: Was sofort zu tun ist

Wer die Einwilligung in die Online-Kommunikation auf jobcenter.digital erteilt hat und sie rückgängig machen will, geht im Portal unter „Profil bearbeiten” auf „Online-Kommunikation” und deaktiviert die Einwilligung. Ab diesem Zeitpunkt muss das Jobcenter wieder postalisch zustellen. Die Einwilligung kann nach § 37 Abs. 2a SGB X jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Der Widerruf gilt für die Zukunft

Wichtig: Der Widerruf gilt nur für die Zukunft. Schreiben, die vor dem Widerruf ins Portal gestellt wurden, gelten nach den bisherigen Regeln als zugestellt. Wer also eine laufende Frist hat, muss das Portal noch einmal vollständig prüfen, bevor er abschaltet.

Ein Beispiel für die Praxis

Behrouz, 54, aus Duisburg, hat die Einwilligung beim Portal-Registrierungsgespräch unterschrieben, weil der Sachbearbeiter gesagt hat, ohne Zustimmung könne man sich nicht vollständig registrieren. Eine Benachrichtigungs-E-Mail zur Meldeaufforderung ist nicht angekommen, sie ist im Spam seiner freien E-Mail-Adresse gelandet.

Bürgergeld-Bescheid prüfen Kostenfrei den Bescheid auf Fehler überprüfen lassen. Jeder 3. Bescheid ist nämlich falsch! Kostenlos Bürgergeld-Bescheid prüfen

Das Jobcenter sanktioniert 56,30 Euro für einen Monat. Behrouz legt Widerspruch ein, erklärt schriftlich, die E-Mail nicht erhalten zu haben, und fordert das Jobcenter auf, den Zugang der Benachrichtigung nachzuweisen. Das kann die Behörde nicht, der Sanktionsbescheid wird aufgehoben.

Dieses Muster ist die logische Konsequenz einer fragwürdigen Infrastruktur: Eine einzige E-Mail entscheidet über Sanktionen, während das Jobcenter kein technisches System hat, das den tatsächlichen Empfang beim Nutzer nachweist. Wer diesen Mechanismus kennt, kann sich wehren. Wer ihn nicht kennt, zahlt.

Widerspruch gegen Sanktion wegen digitaler Meldeaufforderung: So geht es

Wer einen Sanktionsbescheid erhalten hat, weil er eine ausschließlich digital zugestellte Meldeaufforderung nicht rechtzeitig gesehen hat, sollte schnell handeln. Legen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids schriftlich Widerspruch beim Jobcenter ein.

Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem der Bescheid als bekannt gilt: bei zugestellter Benachrichtigungs-E-Mail vier Tage nach deren Versand, bei nicht nachgewiesenem E-Mail-Zugang erst am Tag des tatsächlichen Abrufs.

Wer im Widerspruch bestreitet, die Benachrichtigungs-E-Mail erhalten zu haben, zwingt das Jobcenter in die Beweispflicht, die es in der Praxis oft nicht erfüllen kann. Wer ein Schreiben mit Rechtsfolgenbelehrung digital erhalten hat, greift zusätzlich die fehlende Rechtsgrundlage an.

Für solche Schreiben durfte die Behörde keinen rechtswirksamen Postweg-Verzicht verlangen. Wer unsicher ist, ob das Schreiben eine Rechtsfolgenbelehrung enthielt, schaut ins Archiv des Portals, das Schreiben ist dort weiterhin einsehbar.

Beratung bieten Tacheles Sozialhilfe e.V. mit Musterschreiben und die örtlichen Sozialberatungsstellen. Wer keinen Internetzugang hat, kann den Widerspruch auch direkt beim Jobcenter zu Protokoll geben.

Ab Juli 2026: Warum das Thema dringlicher wird

Ab dem 1. Juli 2026 tritt das Grundsicherungsgeld in Kraft. Ein erstmaliges Meldeversäumnis zieht dann eine Kürzung von 30 Prozent des Regelbedarfs für drei Monate nach sich, bei 563 Euro Regelbedarf sind das 168,90 Euro monatlich, die drei Monate lang fehlen.

Höhere Strafen bei unveränderten Defiziten

Hinzu kommt: Das neue Recht senkt die Schwelle, ab der das Jobcenter Sanktionen verhängen darf. Gleichzeitig bleibt die technische Infrastruktur des Portals dieselbe, die schon heute Benachrichtigungen im Spam versinken lässt. Die Kombination aus höheren Strafen und unveränderter Digitalpraxis ist eine Einladung zu mehr Sanktionsbescheiden, nicht weniger.

Wer die Einwilligung in die Online-Kommunikation noch nicht widerrufen hat, trägt ab Juli ein erheblich höheres finanzielles Risiko bei jedem Spam-Filter-Fehler, Serverausfall oder schlicht vergessenen Portal-Login. Das Widerrufsrecht kostet einen Klick. Wer ihn nicht macht, bezahlt bei einem Fehler mit fast drei Monaten gekürztem Existenzminimum.

Häufige Fragen zur Sanktion wegen digitaler Meldeaufforderung

Muss ich die Jobcenter-App oder das Portal nutzen?

Nein. Es gibt keine gesetzliche Pflicht zur Nutzung der App oder des Portals. Druck seitens des Jobcenters, die Einwilligung zu erteilen, ist rechtswidrig. Wer die Einwilligung bereits erteilt hat, kann sie jederzeit widerrufen: im Portal unter Profil, dann Online-Kommunikation, oder schriftlich ans Jobcenter.

Was schreibe ich konkret in den Widerspruch, wenn die E-Mail nicht ankam?

Der Widerspruch muss zwei Sätze enthalten: „Ich bestreite, die Benachrichtigungs-E-Mail über die Bereitstellung der Meldeaufforderung erhalten zu haben. Ich fordere das Jobcenter auf, den Zugang dieser Benachrichtigung nachzuweisen.” Dazu Name, Bedarfsgemeinschaftsnummer, Datum des Sanktionsbescheids. Eine ausführliche Begründung kann nachgereicht werden.

Wie lange habe ich Zeit für den Widerspruch?

Einen Monat ab dem Tag, an dem der Sanktionsbescheid als bekannt gilt. Wenn auch die Benachrichtigungs-E-Mail zum Bescheid nicht ankam, verschiebt sich dieser Zeitpunkt auf den Tag des tatsächlichen Abrufs. Im Zweifel sofort einlegen und eine ausführliche Begründung nachreichen.

Gilt das auch, wenn ich die App auf dem Handy nutze statt des Browsers?

Ja. Die Jobcenter-App ist die mobile Version des Portals, Push-Benachrichtigungen und E-Mails unterliegen derselben Rechtslage. Wer eine Push-Meldung nicht erhalten hat oder das Handy zum relevanten Zeitpunkt ausgeschaltet hatte, kann dasselbe Argument vorbringen: Die Behörde muss den Zugang der Benachrichtigung nachweisen.

Quellen

§ 37 SGB X (Bekanntgabe des Verwaltungsaktes, Abs. 2a), zuletzt geändert 24.12.2025 — gesetze-im-internet.de

sozialrecht-justament.de: Meldeaufforderung vs. Mitwirkungsaufforderung — Verwaltungsakt-Unterscheidung und Rechtsgrundlagen bei jobcenter.digital (März 2025)

Bundessozialgericht: B 14 AS 53/08 R, 18.02.2010 — Rechtsfolgenbelehrung muss konkret, verständlich, richtig und vollständig sein