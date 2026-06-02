Schwerbehinderung und GdB: Das ändert sich ab Juli 2026 bei Steuer, Rente und dem Ausweis

Für Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung rückt der 1. Juli 2026 besonders in den Blick. An diesem Datum steigen die gesetzlichen Renten in Deutschland um 4,24 Prozent, wie die Deutsche Rentenversicherung und das Bundesarbeitsministerium mitgeteilt haben. Für Rentnerinnen und Rentner mit Schwerbehinderung bedeutet das: Auch ihre laufende gesetzliche Rente erhöht sich automatisch, sofern sie bereits eine Rente beziehen.

Der Grad der Behinderung, kurz GdB, bleibt dabei ein entscheidender Nachweis für viele Ansprüche. Als schwerbehindert gilt nach dem Sozialgesetzbuch, wer einen Grad der Behinderung von mindestens 50 hat und seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Arbeitsplatz rechtmäßig in Deutschland hat.

Damit ist der GdB nicht nur eine medizinisch-soziale Einstufung, sondern auch die Grundlage für Nachteilsausgleiche im Alltag, im Arbeitsleben, bei der Steuer und bei bestimmten Rentenansprüchen.

Was sich ab Juli 2026 bei der Rente ändert

Die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2026 betrifft die gesetzliche Rente insgesamt. Der monatliche Zahlbetrag steigt nicht wegen einer Schwerbehinderung, sondern wegen der allgemeinen Rentenerhöhung. Wer eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen, eine Erwerbsminderungsrente oder eine andere gesetzliche Rente erhält, profitiert grundsätzlich von der Anpassung, wenn die jeweilige Rente zum Anpassungszeitpunkt läuft.

Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gelten weiterhin besondere Voraussetzungen. Erforderlich sind eine anerkannte Schwerbehinderung zum Rentenbeginn und eine Wartezeit von 35 Versicherungsjahren.

Die Deutsche Rentenversicherung weist außerdem darauf hin, dass ein späterer Wegfall der Schwerbehinderung den bereits entstandenen Rentenanspruch nicht berührt.

Für Versicherte des Jahrgangs 1964 und später gilt: Die abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist ab 65 Jahren möglich, die frühestmögliche Inanspruchnahme mit Abschlägen ab 62 Jahren. Für ältere Jahrgänge gelten Übergangsregelungen, bei denen die Altersgrenzen schrittweise angehoben wurden.

Der GdB entscheidet nicht über die Rentenhöhe

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Zugang zur Rente und Höhe der Rente. Der GdB kann den früheren Rentenbeginn ermöglichen, wenn alle weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Die monatliche Rentenhöhe ergibt sich aber vor allem aus den erworbenen Entgeltpunkten, dem Rentenwert und möglichen Abschlägen.

Die Erhöhung ab Juli 2026 wird automatisch umgesetzt. Ein gesonderter Antrag ist dafür nicht nötig. Rentnerinnen und Rentner erhalten in der Regel eine Rentenanpassungsmitteilung, aus der der neue Betrag hervorgeht.

Steuer: Der Behinderten-Pauschbetrag bleibt wichtig

Auch steuerlich bleibt der Grad der Behinderung bedeutsam. Der Behinderten-Pauschbetrag steht bereits ab einem GdB von 20 zu. Die Höhe richtet sich nach dem festgestellten Grad der Behinderung und reicht nach der amtlichen Übersicht des Bundesfinanzministeriums von 384 Euro bei GdB 20 bis 2.840 Euro bei GdB 100.

Für Menschen mit den Merkzeichen „H“, „Bl“ oder „TBl“ gilt ein höherer Pauschbetrag von 7.400 Euro. Der Pauschbetrag soll typische behinderungsbedingte Mehraufwendungen vereinfachend berücksichtigen. Einzelne Kosten müssen dafür nicht im Detail nachgewiesen werden.

Bereich Was 2026 besonders zu beachten ist Rente Zum 1. Juli 2026 steigen die gesetzlichen Renten um 4,24 Prozent. Für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen bleiben GdB 50 und 35 Versicherungsjahre entscheidend. Steuer Der Behinderten-Pauschbetrag richtet sich weiter nach dem GdB. Ab 2026 gewinnt die elektronische Übermittlung von GdB-Daten an das Finanzamt an Bedeutung. Ausweis Der Schwerbehindertenausweis bleibt amtlicher Nachweis für GdB, Merkzeichen und Nachteilsausgleiche. Der europäische Behindertenausweis soll die Anerkennung bei Reisen in der EU erleichtern.

Digitaler Nachweis beim Finanzamt

Seit 2026 wird der Nachweis für steuerliche Zwecke stärker digitalisiert. Nach Angaben des Sozialverbands VdK übermitteln Versorgungsämter Daten zum Grad der Behinderung und zu Merkzeichen digital an die Finanzverwaltung. Dadurch sollen Papiernachweise in vielen Fällen entfallen.

Für Betroffene heißt das aber auch: Die eigenen Daten sollten sorgfältig geprüft werden. Besonders wichtig sind die Steuer-Identifikationsnummer, der aktuelle Feststellungsbescheid und die Frage, ob eine Neufeststellung oder Änderung korrekt beim Finanzamt angekommen ist.

Wenn der Pauschbetrag im Steuerbescheid fehlt, sollte der Bescheid zeitnah geprüft und gegebenenfalls Einspruch eingelegt werden.

Schwerbehindertenausweis: Nachweis bleibt im Alltag unverzichtbar

Der Schwerbehindertenausweis bleibt auch 2026 der amtliche Nachweis für die Schwerbehinderteneigenschaft, den Grad der Behinderung und eingetragene Merkzeichen.

Die Schwerbehindertenausweisverordnung beschreibt den Ausweis ausdrücklich als Nachweis für Rechte und Nachteilsausgleiche nach dem Sozialgesetzbuch IX und anderen Vorschriften.

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Der Ausweis ist daher nicht nur für Behörden wichtig. Er kann auch im Nahverkehr, bei Eintrittsermäßigungen, im Arbeitsleben oder bei besonderen Parkerleichterungen Bedeutung haben. Welche Vergünstigungen tatsächlich nutzbar sind, hängt jedoch oft von den eingetragenen Merkzeichen und den jeweiligen Regelungen vor Ort ab.

Europäischer Behindertenausweis: Ergänzung, kein Ersatz

Zusätzlich gewinnt der europäische Behindertenausweis an Bedeutung. Der Rat der Europäischen Union beschreibt ihn als Nachweis des Behindertenstatus, der in der EU bei Reisen Zugang zu denselben Sonderkonditionen und Vorzugsbehandlungen ermöglichen soll, die Einwohnerinnen und Einwohner des jeweiligen Reiselandes erhalten.

Der europäische Ausweis ersetzt den deutschen Schwerbehindertenausweis nicht. Er soll ihn für Reisen und Kurzaufenthalte ergänzen. Für Betroffene ist deshalb wichtig, nationale und europäische Nachweise nicht miteinander zu verwechseln.

Warum Betroffene ihre Unterlagen jetzt prüfen sollten

Der Juli 2026 bringt keine neue GdB-Grenze und auch keinen automatischen neuen Anspruch allein wegen einer Schwerbehinderung. Wichtig wird der Zeitpunkt vor allem durch die Rentenanpassung und durch die praktische Verbindung von Rente, Steuerdaten und Ausweisnachweisen.

Wer kurz vor dem Rentenbeginn steht, sollte rechtzeitig klären, ob die Schwerbehinderung zum gewünschten Rentenstart anerkannt ist.

Auch ein laufendes Verfahren zur Feststellung oder Erhöhung des GdB kann finanzielle Folgen haben. Wird ein höherer GdB rückwirkend festgestellt, kann das steuerlich relevant sein. Für die Rente kommt es dagegen sehr genau auf den Rentenbeginn und die dann erfüllten Voraussetzungen an.

Beispiel aus der Praxis

Eine 63-jährige Arbeitnehmerin hat einen anerkannten GdB von 50 und erfüllt 35 Versicherungsjahre. Sie prüft 2026, ob für sie die Altersrente für schwerbehinderte Menschen infrage kommt. Entscheidend ist nicht nur ihr Gesundheitszustand, sondern auch, ob die Anerkennung der Schwerbehinderung zum Rentenbeginn vorliegt.

Bezieht sie bereits eine gesetzliche Rente, steigt diese ab Juli 2026 im Zuge der allgemeinen Rentenanpassung um 4,24 Prozent.

In ihrer Steuererklärung kann sie außerdem den Behinderten-Pauschbetrag für GdB 50 geltend machen, der nach der amtlichen Tabelle 1.140 Euro beträgt. Fehlt dieser Betrag später im Steuerbescheid, sollte sie prüfen, ob die elektronische Übermittlung durch die zuständige Stelle korrekt erfolgt ist.

Fragen und Antworten: Schwerbehinderung, GdB, Steuer, Rente und Ausweis ab Juli 2026

1. Was bedeutet der Grad der Behinderung?

Der Grad der Behinderung, kurz GdB, gibt an, wie stark gesundheitliche Einschränkungen die Teilhabe am Alltag beeinträchtigen. Er wird in Zehnerschritten festgestellt. Ab einem GdB von 50 gilt eine Person in Deutschland als schwerbehindert.

2. Was ändert sich ab Juli 2026 für Menschen mit Schwerbehinderung?

Zum 1. Juli 2026 werden die gesetzlichen Renten angepasst. Wer bereits eine gesetzliche Rente bezieht, kann dadurch einen höheren monatlichen Rentenbetrag erhalten. Die Schwerbehinderung selbst führt aber nicht automatisch zu einer höheren Rente.

3. Welche Bedeutung hat der GdB für die Rente?

Ein GdB von mindestens 50 kann den Zugang zur Altersrente für schwerbehinderte Menschen ermöglichen. Dafür müssen zusätzlich bestimmte Versicherungszeiten erfüllt sein. Entscheidend ist, dass die Schwerbehinderung zum Zeitpunkt des Rentenbeginns anerkannt ist.

4. Hat ein höherer GdB Auswirkungen auf die Steuer?

Ja, der GdB kann sich steuerlich auswirken. Menschen mit Behinderung können je nach festgestelltem GdB einen Behinderten-Pauschbetrag geltend machen. Dieser mindert das zu versteuernde Einkommen und kann dadurch die Steuerlast senken.

5. Warum bleibt der Schwerbehindertenausweis wichtig?

Der Schwerbehindertenausweis dient als offizieller Nachweis für die anerkannte Schwerbehinderung, den GdB und mögliche Merkzeichen. Er kann bei Behörden, im öffentlichen Nahverkehr, am Arbeitsplatz oder bei Vergünstigungen benötigt werden. Welche Nachteilsausgleiche gelten, hängt vom Einzelfall und den eingetragenen Merkzeichen ab.

6. Was sollten Betroffene vor Juli 2026 prüfen?

Betroffene sollten kontrollieren, ob ihr GdB-Bescheid aktuell ist und ob der Schwerbehindertenausweis noch gültig ist. Wer eine Rente plant, sollte frühzeitig klären, ob die Voraussetzungen für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfüllt sind. Auch bei der Steuererklärung lohnt sich ein Blick darauf, ob der passende Behinderten-Pauschbetrag berücksichtigt wurde.

Quellen

§ 37 SGB VI