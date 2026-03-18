Sparkasse muss jetzt Gebühren zurückzahlen: Frist läuft bis 31. März

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Für viele Kunden der Sparkasse KölnBonn kann es jetzt noch einmal wichtig werden. Im Streit um unzulässige Gebührenerhöhungen haben sich die Verbraucherzentrale und die Sparkasse auf einen Vergleich geeinigt. Das bedeutet: Anspruchsberechtigte Kunden können pauschale Zahlungen erhalten, ohne ihre Forderungen einzeln vor Gericht durchsetzen zu müssen.

Die entscheidende Frist läuft allerdings bald ab. Der unterschriebene Einzelvergleich muss spätestens bis zum 31. März 2026 bei der Sparkasse eingegangen sein.

Worum es in dem Streit ging

Hintergrund des Verfahrens waren Gebührenerhöhungen, die die Sparkasse KölnBonn nach Auffassung des Verbraucherzentrale Bundesverbands ohne wirksame Zustimmung ihrer Kunden vorgenommen hatte. Genau dagegen war der vzbv mit einer Musterfeststellungsklage vorgegangen.

Der Streit ist nun nicht durch ein Urteil, sondern durch einen Vergleich beendet worden. Im Gegenzug für pauschale Zahlungen an berechtigte Kunden wurde die Klage zurückgenommen.

Warum der Vergleich für Kunden wichtig ist

Der große Vorteil des Vergleichs liegt auf der Hand: Betroffene müssen ihre Ansprüche nicht mehr einzeln und aufwendig gegen die Sparkasse durchsetzen. Stattdessen soll es eine pauschalierte und vergleichsweise unkomplizierte Auszahlung geben.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale wurden bis Ende November 2025 bereits mehr als 100.000 Euro an Verbraucherinnen und Verbraucher ausgezahlt. Gleichzeitig hatte aber noch rund jeder fünfte Anspruchsberechtigte sein Geld bis dahin noch nicht zurückgefordert.

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Wer jetzt handeln sollte

Wer ein Vergleichsangebot der Sparkasse KölnBonn bekommen hat, sollte es genau prüfen und die Frist nicht verstreichen lassen. Die Annahme des Angebots erfolgt über den sogenannten Einzelvergleich. Wird dieser unterschrieben und rechtzeitig zurückgeschickt, soll die Zahlung innerhalb von drei Wochen auf das Konto bei der Sparkasse oder auf ein anderes gewünschtes Konto überwiesen werden.

Frist endet am 31. März 2026

Besonders wichtig ist der Stichtag. Der Einzelvergleich muss spätestens bis zum 31. März 2026 bei der Sparkasse eingegangen sein. Es reicht also nicht, das Schreiben erst kurz vor Fristende abzuschicken, wenn es dann zu spät ankommt.

Wer noch kein Vergleichsangebot erhalten hat, obwohl er sich für anspruchsberechtigt hält, sollte sich direkt an die Sparkasse wenden.

Warum der Vergleich gerade jetzt zustande kam

Nach Angaben der Verbraucherzentrale waren zentrale Rechtsfragen inzwischen durch Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in anderen Verfahren geklärt. Dadurch wurde der Weg für eine pragmatische Einigung frei. Der Vergleich soll deshalb einen schnellen und klaren Ausgleich schaffen, statt Betroffene in langwierige Einzelverfahren zu zwingen.

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Was Betroffene jetzt konkret tun sollten

Wer Post von der Sparkasse KölnBonn mit einem Vergleichsangebot erhalten hat, sollte nicht lange warten. Entscheidend ist, den beigefügten Einzelvergleich zu prüfen, zu unterschreiben und rechtzeitig zurückzusenden.

Wer unsicher ist, ob er betroffen ist, sollte ebenfalls aktiv werden und bei der Sparkasse nachfragen. Denn nach Ablauf der Frist wird es deutlich schwieriger, sich noch auf den Vergleich zu berufen.

Häufige Fragen zum Vergleich mit der Sparkasse KölnBonn

Wer kann Geld aus dem Vergleich bekommen?

Anspruchsberechtigt sind Kunden der Sparkasse KölnBonn, die vom Vergleich erfasst sind und ein entsprechendes Angebot erhalten.

Was muss man tun, um Geld zu erhalten?

Der Einzelvergleich muss unterschrieben und fristgerecht an die Sparkasse zurückgeschickt werden. Ohne diesen Schritt gibt es keine Auszahlung.

Bis wann läuft die Frist?

Der unterschriebene Einzelvergleich muss spätestens am 31. März 2026 bei der Sparkasse eingegangen sein.

Wie schnell wird nach Annahme gezahlt?

Nach Annahme des Angebots soll die Zahlung innerhalb von drei Wochen erfolgen.

Was ist, wenn noch kein Angebot angekommen ist?

Dann sollten Betroffene sich direkt an die Sparkasse KölnBonn wenden und nachfragen.

Fazit

Der Vergleich mit der Sparkasse KölnBonn ist für viele Kunden eine seltene Chance, zu viel gezahlte Gebühren noch relativ einfach zurückzubekommen. Entscheidend ist jetzt nur noch eines: die Frist nicht zu verpassen. Denn wer bis Ende März 2026 nicht reagiert, verschenkt womöglich bares Geld.