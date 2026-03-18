Bürgergeld: Das zahlt das Jobcenter für einen Single-Haushalt 2026

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Wer wissen möchte, wie viel Bürgergeld (künftiges Grundsicherungsgeld) eine einzelne Person im Monat erhält, meint in der Praxis meist die mit Abstand größte Gruppe im Leistungsbezug: Alleinstehende. Nach den vorliegenden Jobcenter-Daten entfallen von insgesamt 2.822.899 Bedarfsgemeinschaften 1.617.948 auf Singles.

Das entspricht 57,3 Prozent. Damit bilden sie deutlich den größten Anteil unter den Bürgergeld-Haushalten, noch vor Alleinerziehenden mit 509.950 Bedarfsgemeinschaften beziehungsweise 18,1 Prozent.

Im bundesweiten Durchschnitt erhält eine alleinstehende Person 2026 monatlich 1.063 Euro Bürgergeld. Dieser Wert beschreibt den tatsächlichen Zahlbetrag und nicht nur den Regelsatz.

Er setzt sich aus mehreren Bestandteilen zusammen: aus dem bundesweit einheitlichen Regelbedarf, den regional sehr unterschiedlichen Kosten der Unterkunft und möglichen Zu- oder Abschlägen etwa durch Mehrbedarfe oder angerechnetes Einkommen.

Schon an diesem Durchschnittswert zeigt sich die Spannweite. Während Alleinstehende in München im Schnitt 1.203 Euro erhalten, sind es in Hamburg 1.173 Euro. In Leipzig liegt der durchschnittliche Zahlbetrag bei 1.009 Euro, in Halle an der Saale bei 1.007 Euro und in Görlitz sogar nur bei 972 Euro.

Die Unterschiede entstehen nicht deshalb, weil der Regelbedarf je nach Wohnort variiert. Entscheidend ist vielmehr, wie hoch die anerkannten Wohnkosten vor Ort ausfallen und wie angespannt der jeweilige Mietmarkt ist.

Der bundesweite Durchschnitt liegt deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle

Der durchschnittliche Zahlbetrag von 1.063 Euro im Monat macht zugleich sichtbar, wie knapp die finanzielle Lage vieler Leistungsbeziehender bleibt. Zum Vergleich: Die Armutsgefährdungsschwelle für Alleinstehende lag laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2025 bei 1.446 Euro monatlich.

Damit lag sie um 383 Euro über dem durchschnittlichen Bürgergeld-Zahlbetrag.

Diese Differenz zeigt, dass Bürgergeld zwar das Existenzminimum sichern soll, aber keine Teilhabe auf einem Niveau ermöglicht, das über die Armutsgrenze hinausreicht.

Gerade in Städten mit hohen Mieten, steigenden Energiepreisen und allgemein hohen Lebenshaltungskosten geraten alleinstehende Leistungsbeziehende dadurch besonders unter Druck.

Die Statistik bildet zwar Durchschnittswerte ab, hinter diesen Werten stehen aber sehr unterschiedliche Lebenslagen, die sich aus Mietpreisniveau, Wohnungsgröße, Heizkosten, individuellem Mehrbedarf und möglichem Einkommen aus Erwerbstätigkeit ergeben.

Woraus sich das Bürgergeld für Singles zusammensetzt

Der monatliche Bürgergeld-Betrag für eine alleinstehende Person besteht aus mehreren Bausteinen. Besonders wichtig sind der Regelsatz und die Kosten der Unterkunft. Hinzu kommen in bestimmten Fällen Mehrbedarfe. Einkommen wird wiederum angerechnet und mindert den Auszahlungsbetrag, soweit keine Freibeträge greifen.

Der Regelbedarf für alleinstehende Erwachsene in der Regelbedarfsstufe 1 beträgt 2026 unverändert 563 Euro im Monat. Dieser Betrag gilt bundesweit einheitlich. Eine Erhöhung gegenüber 2025 gibt es nicht.

Der Regelsatz soll die laufenden Ausgaben des täglichen Lebens abdecken. Dazu zählen insbesondere Lebensmittel, Kleidung, Körperpflege, Haushaltsbedarf, Mobilität, Kommunikation, Strom sowie persönliche Bedürfnisse des Alltags. Nicht enthalten sind die Kosten für Unterkunft und Heizung, da diese gesondert übernommen werden.

Gerade beim Strom ist die Abgrenzung wichtig. Viele Menschen gehen davon aus, dass die Stromrechnung zusammen mit der Miete vom Jobcenter bezahlt wird. Das ist in dieser Form nicht richtig. Haushaltsstrom muss aus dem Regelsatz beglichen werden.

Nur Heizkosten zählen grundsätzlich zu den Kosten der Unterkunft.

Regelsatz 2026: Keine Erhöhung trotz anhaltender Debatte

Mit 563 Euro im Monat bleibt der Regelsatz 2026 auf dem bisherigen Niveau. Damit gibt es für Alleinstehende keine Anpassung nach oben. Für viele Betroffene ist das eine besonders spürbare Nachricht, weil die laufenden Ausgaben in vielen Bereichen in den vergangenen Jahren gestiegen sind.

Der Paritätische Gesamtverband hält den geltenden Regelsatz für unzureichend und kommt in seinen Berechnungen auf einen notwendigen Betrag von mindestens 813 Euro, um den tatsächlichen Bedarf zu decken.

Die Diskussion um die Angemessenheit des Regelbedarfs ist deshalb nicht nur eine politische, sondern eine alltagspraktische Frage. Wer von 563 Euro sämtliche Ausgaben außerhalb von Miete und Heizung finanzieren muss, steht bei steigenden Preisen schnell vor schwierigen Entscheidungen. Das betrifft nicht nur Ernährung und Mobilität, sondern auch unerwartete Ausgaben, Reparaturen, digitale Teilhabe oder soziale Aktivitäten.

Wie Einkommen den Bürgergeld-Betrag verändert

Nicht jede alleinstehende Person im Bürgergeld-Bezug ist vollständig ohne Einkommen. Viele Menschen stocken niedrige Löhne oder geringe Nebeneinkünfte mit Bürgergeld auf. In diesen Fällen wird Erwerbseinkommen auf die Leistung angerechnet. Allerdings gibt es Freibeträge.

Der Grundfreibetrag liegt bei 100 Euro. Dieser Teil des Erwerbseinkommens bleibt vollständig anrechnungsfrei. Einkommen oberhalb dieser Grenze wirkt sich in der Regel mindernd auf den Auszahlungsbetrag aus.

Deshalb ist der tatsächliche Zahlbetrag immer ein individueller Wert. Zwei alleinstehende Personen können im selben Ort wohnen und dennoch unterschiedliche Summen erhalten. Ausschlaggebend sind dann nicht nur die Wohnkosten, sondern auch Einkommen, Mehrbedarfe und gegebenenfalls besondere Lebensumstände.

Warum das Bürgergeld regional so stark variiert

Dass Singles in München durchschnittlich deutlich mehr Bürgergeld erhalten als in Leipzig oder Görlitz, hat einen einfachen Grund: Die Unterkunftskosten unterscheiden sich erheblich. Während der Regelsatz überall gleich hoch ist, orientiert sich die Übernahme der Miete an den örtlichen Gegebenheiten. Das Jobcenter übernimmt die tatsächlichen Kosten der Unterkunft grundsätzlich nur bis zur jeweiligen Angemessenheitsgrenze.

In teuren Großstädten können deshalb höhere Mietbeträge berücksichtigt werden als in Regionen mit niedrigerem Mietniveau. Der höhere Zahlbetrag bedeutet jedoch nicht automatisch, dass Leistungsbeziehende dort besser gestellt sind.

Vielmehr reagiert das Sozialsystem damit auf höhere Wohnkosten. In der Realität bleibt die finanzielle Lage in Ballungsräumen häufig besonders angespannt, weil die Miete einen größeren Teil des Lebensunterhalts bindet und bezahlbarer Wohnraum knapp ist.

Wie hoch ist das Bürgergeld 2026 als Single im Städtevergleich?

Die folgenden Durchschnittswerte zeigen, wie stark sich die monatlichen Zahlbeträge für Alleinstehende je nach Wohnort unterscheiden. Zur besseren Lesbarkeit ist die Übersicht als zweispaltige HTML-Tabelle aufgebaut.

Jobcenter / Stadt Ø Bürgergeld pro Monat München 1.203 € Hamburg 1.173 € Stuttgart 1.157 € Frankfurt am Main 1.146 € Köln 1.144 € Berlin 1.140 € Dortmund 1.123 € Mannheim 1.115 € Wiesbaden 1.115 € Braunschweig 1.113 € Gießen 1.103 € Kiel 1.101 € Bremen 1.099 € Düsseldorf 1.098 € Saarbrücken 1.092 € Essen 1.091 € Hannover 1.091 € Nürnberg 1.088 € Wolfsburg 1.088 € Gelsenkirchen 1.079 € Augsburg 1.074 € Duisburg 1.073 € Bochum 1.068 € Wuppertal 1.065 € Deutschland (Durchschnitt) 1.063 € Aachen 1.062 € Kassel 1.058 € Hildesheim 1.053 € Ludwigshafen 1.053 € Recklinghausen 1.052 € Göttingen 1.051 € Offenbach 1.044 € Dresden 1.037 € Magdeburg 1.033 € Leipzig 1.009 € Halle (Saale) 1.007 € Görlitz 972 €

An dieser Übersicht wird deutlich, dass zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Durchschnittswert mehr als 230 Euro liegen. Das ist kein Randphänomen, sondern Ausdruck der unterschiedlichen Wohnkosten in Deutschland. Wer also nach dem „Bürgergeld für Singles“ fragt, bekommt ohne den Blick auf die Kommune nur einen Teil der Antwort.

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Miete und Heizkosten: Warum die Unterkunft so stark ins Gewicht fällt

Der zweite große Bestandteil des Bürgergelds sind die Kosten der Unterkunft, oft als KdU bezeichnet. Dazu gehören insbesondere die Kaltmiete, kalte Nebenkosten und Heizkosten. Das Jobcenter übernimmt diese Kosten grundsätzlich in tatsächlicher Höhe, allerdings nur soweit sie als angemessen gelten.

Was als angemessen eingestuft wird, legen die Jobcenter beziehungsweise die zuständigen kommunalen Träger anhand örtlicher Richtlinien fest. Deshalb gibt es keine einheitliche bundesweite Obergrenze für Miete und Heizung. In einer Stadt mit hohem Mietniveau kann die akzeptierte Miete für einen Einpersonenhaushalt deutlich höher liegen als in einer Stadt mit entspannterem Wohnungsmarkt.

Die Folge ist ein System mit erheblichen regionalen Unterschieden. Ein höherer Bürgergeld-Zahlbetrag in teuren Städten spiegelt daher vor allem höhere Wohnkosten wider. Er bedeutet nicht automatisch mehr finanziellen Spielraum im Alltag.

Wie groß und wie teuer darf die Wohnung für einen 1-Personen-Haushalt sein?

Die folgenden Werte zeigen, welche Wohnungsgröße und welche Miete in ausgewählten Städten für einen Einpersonenhaushalt als angemessen gelten. Auch hier ist die Darstellung entsprechend Ihrer Vorgabe in zwei Spalten umgesetzt.

Stadt Angemessene Wohnungsgröße und Miete Berlin 50 m² / 449 € Bremen 50 m² / 539 € Dresden 45 m² / 451 € Düsseldorf 50 m² / 546 € Frankfurt am Main 50 m² / 786 € Hamburg 50 m² / 573 € Hannover 50 m² / 499 € Köln 50 m² / 677 € Leipzig 45 m² / 358 € München 50 m² / 911 €

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen Mietobergrenze und tatsächlicher Übernahme. Die Angemessenheitsgrenze ist kein pauschaler Zuschlag, der in jedem Fall ausgezahlt wird. Liegt die tatsächliche Miete unter dieser Grenze, übernimmt das Jobcenter nur die real anfallenden Kosten. Die Obergrenze beschreibt also lediglich den maximal anerkennungsfähigen Betrag.

Gerade dieser Punkt wird in der Debatte um das Bürgergeld so oft missverstanden. So kann in München für einen Einpersonenhaushalt eine Miete bis zu 911 Euro als angemessen gelten. Der durchschnittliche KdU-Anteil im Bürgergeld für Alleinstehende liegt dort aber laut den vorliegenden Daten bei 553 Euro. Zwischen theoretischer Obergrenze und tatsächlich gezahltem Durchschnitt liegt also eine deutliche Differenz.

Heizkosten werden zusätzlich übernommen

Neben der Miete übernimmt das Jobcenter auch die Heizkosten, sofern sie angemessen sind. Auch hier gibt es keine bundesweit einheitliche Pauschale. Maßgeblich sind lokale Richtwerte, die sich an Wohnungsgröße, Energieart und örtlichen Preisen orientieren.

Am Beispiel München zeigt sich, wie stark diese Position ins Gewicht fallen kann. Dort gelten bei zentraler Wassererwärmung 3,28 Euro pro Quadratmeter für Fernwärme beziehungsweise 2,52 Euro pro Quadratmeter für Gas als angemessen. Bei einer Wohnung von 50 Quadratmetern können damit zusätzlich zur Miete monatlich bis zu 164 Euro für Fernwärme oder entsprechend geringere Beträge bei Gas berücksichtigt werden.

Für Leistungsbeziehende ist das deshalb bedeutsam, weil die Heizkosten nicht aus dem Regelsatz bestritten werden müssen. Anders ist es beim Haushaltsstrom. Wer das verwechselt, unterschätzt schnell den Druck auf das monatliche Budget.

Mehrbedarfe können den Zahlbetrag erhöhen

Der durchschnittliche Bürgergeld-Betrag für Singles erschöpft sich nicht im Zusammenspiel von Regelsatz und Unterkunft. In bestimmten Lebenslagen kommen Mehrbedarfe hinzu. Sie erhöhen die monatliche Leistung und sollen besondere Belastungen ausgleichen.

Das betrifft etwa Personen, die ihr Warmwasser dezentral erzeugen, beispielsweise über einen Durchlauferhitzer. In diesem Fall kann ein Mehrbedarf in Höhe von 2,3 Prozent des Regelsatzes gewährt werden.

Bei einem Regelsatz von 563 Euro entspricht das 12,95 Euro im Monat. Hinzu kommen mögliche Mehrbedarfe bei kostenaufwändiger Ernährung aus medizinischen Gründen oder bei Behinderung nach den gesetzlichen Vorgaben des SGB II.

Solche Zuschläge sind für Betroffene oft wichtig, weil sie laufende Zusatzkosten abfedern sollen, die im Regelbedarf nicht ausreichend berücksichtigt sind. Gleichzeitig zeigen sie, wie individuell die Leistungsberechnung im Einzelfall ausfallen kann. Der statistische Durchschnittswert bildet diese Unterschiede nur begrenzt ab.

Krankenversicherung gehört nicht zum ausgezahlten Betrag

Ein häufig übersehener Punkt betrifft die Krankenversicherung. Bürgergeld-Empfängerinnen und -Empfänger sind grundsätzlich kranken- und pflegeversichert. Die entsprechenden Beiträge zahlt das Jobcenter direkt an die Krankenkasse. Sie gehören daher nicht zum monatlich ausgezahlten Betrag und sind im durchschnittlichen Zahlbetrag von 1.063 Euro nicht enthalten.

Bei privat Versicherten übernimmt das Jobcenter maximal die Hälfte der Beiträge im Basistarif als Zuschuss. Auch dieser Betrag erscheint nicht als frei verfügbares Geld auf dem Konto, sondern ist Teil der Absicherung im Hintergrund.

Wer den Auszahlungsbetrag mit dem gesamten staatlichen Aufwand gleichsetzt, unterschätzt deshalb den tatsächlichen Umfang der übernommenen Leistungen. Umgekehrt darf man daraus aber nicht ableiten, dass den Betroffenen mehr Geld für den Alltag zur Verfügung stünde.

Wenn die Miete nicht vollständig anerkannt wird

Besonders problematisch wird die Lage für alleinstehende Bürgergeld-Haushalte dann, wenn die tatsächliche Miete über der anerkannten Angemessenheitsgrenze liegt. Nach den vorliegenden Angaben hatten 2024 knapp 170.000 alleinstehende Bürgergeld-Haushalte eine solche Wohnkostenlücke. Das bedeutet, dass ein Teil ihrer Miete nicht vom Jobcenter übernommen wurde.

Im Bundesdurchschnitt fehlten diesen Betroffenen jeden Monat 97 Euro. Bezogen auf den Regelsatz von 563 Euro entspricht das einer Zusatzbelastung von mehr als 17 Prozent. Wer diesen Fehlbetrag aus dem Regelbedarf ausgleichen muss, gerät schnell in eine prekäre finanzielle Lage. Denn der Regelsatz ist eigentlich für den laufenden Lebensunterhalt vorgesehen und lässt nur wenig Spielraum für zusätzliche Mietkosten.

Regional waren die Unterschiede auch hier erheblich. In Berlin lag die durchschnittliche Wohnkostenlücke bei 175 Euro pro Monat, in Sachsen bei 75 Euro.

Vor allem in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt zeigt sich damit eine strukturelle Schwierigkeit: Selbst wenn das Bürgergeld formal Unterkunftskosten berücksichtigt, reicht die anerkannte Höhe in vielen Fällen nicht aus, um die reale Miete vollständig abzudecken.

Was die Durchschnittswerte über die Lebenswirklichkeit aussagen

Der bundesweite Durchschnitt von 1.063 Euro für Alleinstehende liefert eine wichtige Orientierung, ersetzt aber keine individuelle Berechnung. Wer Bürgergeld bezieht, lebt nicht automatisch von genau diesem Betrag. Die konkrete Leistung hängt immer davon ab, wie hoch die Miete ist, welche Heizkosten anfallen, ob Mehrbedarfe bestehen und ob Einkommen angerechnet wird.

Zugleich offenbart die Statistik einen strukturellen Befund: Das Bürgergeld für Singles wird in Deutschland stark von den Wohnkosten geprägt. Der einheitliche Regelsatz sorgt zwar für eine gemeinsame Grundlage, doch der tatsächliche Zahlbetrag wird vor allem auf dem Wohnungsmarkt entschieden. Gerade dort liegen die größten regionalen Unterschiede und dort entstehen auch die größten Belastungen.

Fazit: 563 Euro Regelsatz, 1.063 Euro im Schnitt – aber oft bleibt es eng

Für alleinstehende Bürgergeld-Beziehende beträgt der Regelsatz 2026 unverändert 563 Euro im Monat. Rechnet man die Kosten der Unterkunft und weitere Einflüsse hinzu, ergibt sich bundesweit ein durchschnittlicher Zahlbetrag von 1.063 Euro. In teuren Städten wie München oder Hamburg liegt dieser Wert deutlich höher, in ostdeutschen Städten wie Leipzig, Halle oder Görlitz merklich darunter.

Die Unterschiede erklären sich vor allem durch den Mietmarkt. Das Bürgergeld-System reagiert damit auf regionale Preisniveaus, gleicht die tatsächlichen Belastungen aber nicht immer vollständig aus.

Besonders dort, wo die anerkannte Miete unter den realen Wohnkosten bleibt, müssen Betroffene einen Teil aus dem Regelsatz aufbringen. Genau an diesem Punkt wird sichtbar, wie begrenzt der finanzielle Spielraum vieler Alleinstehender trotz staatlicher Unterstützung bleibt.

Wer also fragt, wie hoch das Bürgergeld 2026 für eine Einzelperson ist, erhält mit 1.063 Euro zwar einen belastbaren Durchschnittswert. Die aussagekräftigere Antwort lautet jedoch: Es kommt stark darauf an, wo man wohnt, wie hoch die Miete ist und welche persönlichen Umstände in die Berechnung einfließen.

Quellen

Jobcenter-Statistik, Datenbasis 11/2025, Durchschnittswerte für Bürgergeld-Zahlbeträge bei Alleinstehenden, Angaben zu angemessenen Wohnungsgrößen und Mietobergrenzen für 1-Personen-Haushalte, Stand März 2026, Statistisches Bundesamt, Armutsgefährdungsschwelle für Alleinstehende 2025, Paritätischer Gesamtverband, Berechnungen zur Höhe eines auskömmlichen Regelsatzes.