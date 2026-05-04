Viele Versicherte verlieren Krankengeld wegen einem Wochenende, obwohl das Gesetz sie schützt

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Wer freitags die letzte Krankschreibung bekommt und montags zur Folgebescheinigung erscheint, macht alles richtig – das Gesetz schreibt genau das vor. Dennoch streichen Krankenkassen in solchen Konstellationen immer wieder das Krankengeld mit der Begründung, das Wochenende habe eine Lücke in der Krankschreibungskette erzeugt.

Wer dem nicht sofort widerspricht, verliert die ausgefallenen Tage unwiederbringlich – je nach Einkommenshöhe können das schnell mehrere Tagessätze Krankengeld sein, die nicht zurückgeholt werden können. Das Bundessozialgericht hat dieser Praxis mehrfach klare Grenzen gesetzt, doch die Kassen nutzen sie weiter.

Krankengeld-Wochenend-Lücke: Was das Gesetz tatsächlich vorschreibt

Krankengeld fließt nicht automatisch. Es setzt voraus, dass Arbeitsunfähigkeit lückenlos ärztlich festgestellt ist – und genau hier liegt die Quelle vieler Streitigkeiten. Der Anspruch entsteht ab dem Tag der ärztlichen Feststellung. Bei fortdauernder Erkrankung muss der Arzt die weitere Arbeitsunfähigkeit erneut bescheinigen, damit der Anspruch nicht abreißt.

Der entscheidende Schutz steht in § 46 Satz 2 SGB V, der seit dem 23. Juli 2015 gilt: Der Anspruch auf Krankengeld bleibt bestehen, wenn die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit spätestens am nächsten Werktag nach dem zuletzt bescheinigten Ende ärztlich festgestellt wird.

Der Gesetzgeber hat in denselben Satz geschrieben, was das für Wochenenden bedeutet: Samstage gelten insoweit nicht als Werktage. Wer also bis Freitag krankgeschrieben ist und am Montag die Folgebescheinigung erhält, hat – nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes – keine Lücke erzeugt. Die Bescheinigungen schließen nahtlos aneinander an.

Das Gleiche gilt bei Feiertagen. Endet die AU an einem Donnerstag vor einem langen Wochenende mit bundesweitem Feiertag am Freitag und Montag, ist der erste relevante Werktag der Dienstag.

Erscheint der Versicherte dort beim Arzt, ist die Kette gewahrt. Die Schutzregel wurde vom Gesetzgeber ausdrücklich eingeführt, um Versicherte vor Krankengeldausfällen zu bewahren, die durch rein organisatorische Hindernisse entstehen.

Für eine besonders gefährdete Gruppe – Versicherte, deren Mitgliedschaft allein auf dem Krankengeldanspruch beruht, etwa weil das Beschäftigungsverhältnis während der Krankheit geendet hat – gilt seit Mai 2019 eine noch weitreichendere Regelung:

Ihnen wird eine Monatsfrist gewährt, innerhalb derer die weitere AU wegen derselben Krankheit ärztlich festgestellt sein muss. Selbst ein verspäteter Praxisbesuch weit nach dem Wochenende ist für diese Gruppe noch nicht automatisch schädlich.

Wie Krankenkassen die Lücke trotzdem konstruieren

Das Gesetz ist eindeutig. Trotzdem ist die Wochenend-Lücke einer der häufigsten Streitpunkte im Krankengeldbezug. Krankenkassen nutzen dabei vor allem drei Argumentationsmuster.

Das erste ist die buchstabengetreue Auslegung des „derselben Krankheit”-Kriteriums. Die Wochenend-Schutzregel greift nach ihrem Wortlaut nur, wenn die Folgebescheinigung dieselbe Erkrankung attestiert.

Wechselt der Arzt am Montag die Diagnose – etwa weil zur bestehenden Rückenerkrankung ein akuter Infekt hinzugetreten ist –, argumentieren viele Kassen, der Schutz greife nicht. Das Sozialgericht Darmstadt hat in einem vergleichbaren Fall klargestellt, dass diese formale Auslegung zu untragbaren Härten führt, wenn beide Erkrankungen nahtlos aneinander anschließen und nur das Wochenende dazwischenliegt.

Auch das Bundessozialgericht hat bereits 2022 entschieden, dass nahtlos aneinanderfolgende Krankengeld-Bewilligungsabschnitte die Mitgliedschaft erhalten – unabhängig davon, ob dieselbe oder eine andere Erkrankung zugrunde liegt.

Das zweite Muster greift die Meldeobliegenheit auf. Kassen behaupten, neben der ärztlichen Feststellung müsse die Arbeitsunfähigkeit innerhalb einer Woche auch der Kasse gemeldet werden. Das stimmt im Ansatz – aber es handelt sich um eine eigenständige Pflicht aus § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V, die nichts mit der Feststellungsfrist zu tun hat.

Die beiden Fristen laufen separat. Zudem hat das Bundessozialgericht am 30. November 2023 klargestellt, dass die Meldeobliegenheit für gesetzlich versicherte Arbeitnehmer seit dem 1. Januar 2021 weitgehend entfallen ist, weil Vertragsärzte die elektronische AU-Bescheinigung seitdem direkt an die Krankenkasse übermitteln.

Das dritte Muster ist die schlichte Fristsetzung. Kassen stellen nach Ablauf eines Bewilligungsabschnitts die Zahlungen ein, ohne zu prüfen, ob der Versicherte die Folgebescheinigung rechtzeitig geholt und die gesetzliche Wochenend-Frist damit gewahrt hat. Wer nicht sofort widerspricht, verliert – auch wenn er rechtlich im Recht ist.

Das Bundessozialgericht zieht klare Grenzen

Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts hat über die letzten Jahre ein System von Schutzpflichten entwickelt, das die formale Strenge des Krankengeldrechts abfedert.

Das Grundsatzurteil stammt aus dem Jahr 2017: Mit dem Urteil vom 11. Mai 2017 unter dem Aktenzeichen B 3 KR 22/15 R stellte das Bundessozialgericht klar, dass eine Lücke in der ärztlichen AU-Feststellung für den Versicherten dann unschädlich ist, wenn er alles in seiner Macht Stehende und ihm Zumutbare getan hat, um die rechtzeitige Feststellung zu erlangen.

Wer pünktlich in der Arztpraxis erscheint und abgewiesen wird – wegen überfüllter Praxis, Urlaubsvertretung oder sonstiger organisatorischer Probleme auf Arztseite –, darf so behandelt werden, als hätte er die Feststellung rechtzeitig erhalten.

Das Verschulden liegt in solchen Fällen nicht beim Versicherten, sondern beim Arzt oder, wenn strukturelle Gründe die Terminvergabe erschweren, auch bei der Krankenkasse selbst.

Das Bundessozialgericht hat diese Linie 2022 mit dem Urteil vom 7. April 2022 (B 3 KR 9/21 R, BSGE 134, 129) bekräftigt und erweitert: Die gesetzliche Wochenend-Schutzregel verlängert den vorausliegenden Bewilligungsabschnitt, wenn Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit erst am ersten Werktag nach einem Wochenende oder Feiertag erneut festgestellt wird.

Zugleich stellte das Gericht klar, dass der Krankenversicherungsschutz auch dann erhalten bleibt, wenn die Folgebescheinigung eine andere Erkrankung dokumentiert als die vorangegangene – entscheidend ist allein, dass Arbeitsunfähigkeit nahtlos fortbestand.

Im September 2023 präzisierte das Bundessozialgericht unter B 3 KR 11/22 R, was „alles Zumutbare” in der Praxis bedeutet: Wer am ersten Werktag ohne vorherigen Termin die Praxis zu üblicher Öffnungszeit aufsucht, hat seine Obliegenheit erfüllt – auch wenn er wegen hohen Patientenaufkommens abgewiesen wird.

Eine Terminvorabvereinbarung ist nicht erforderlich, und das Risiko, dort keinen sofortigen Termin zu bekommen, liegt nicht beim Versicherten.

Thomas F., 44, aus Brandenburg, bezog seit drei Wochen Krankengeld wegen eines Bandscheibenvorfalls. Die letzte AU-Bescheinigung lief bis Freitag, den 25. April. Am Montag, den 28. April, stand er pünktlich um 8:30 Uhr in der Praxis – aber sein Hausarzt war ausgefallen, der Praxisbetrieb überfordert.

Einen Termin bekam er erst für Dienstag, die Folgebescheinigung wurde auf den 29. April ausgestellt. Die Krankenkasse sah darin eine zweitägige Lücke und stellte die Zahlung ein. Nach seinem Widerspruch mit Verweis auf das BSG-Urteil von 2023 lenkte sie ein: Die Lücke war dem Arztbetrieb zuzurechnen, der Versicherungsschutz war nie unterbrochen.

Feststellungsfrist und Meldefrist: zwei getrennte Uhren

Die gesetzliche Wochenend-Schutzregel regelt, bis wann die ärztliche Folgebescheinigung ausgestellt sein muss: Freitag – Ende, Montag – Feststellung – nahtlos. Die Meldefrist ist etwas anderes: Sie regelt, wann die Arbeitsunfähigkeit der Krankenkasse gemeldet sein muss, und läuft als eigenständige materiell-rechtliche Ausschlussfrist von einer Woche.

Versäumte Tage sind unwiederbringlich verloren, auch ohne Verschulden. Das Bundessozialgericht hat am 5. März 2026 unter dem Aktenzeichen B 3 KR 10/24 R bestätigt, dass die Meldefrist auch über Feiertage läuft und keine Ausnahme kennt.

Für die meisten beschäftigten Arbeitnehmer ist die Meldefrist seit dem 1. Januar 2021 kein eigenständiges Risiko mehr: Vertragsärzte übermitteln die elektronische AU-Bescheinigung (eAU) seitdem direkt an die Kasse.

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Die Meldeobliegenheit des Versicherten entfällt damit weitgehend – das hat das Bundessozialgericht am 30. November 2023 unter B 3 KR 23/22 R klargestellt. Sie verbleibt nur noch für Bescheinigungen außerhalb der vertragsärztlichen Versorgung, etwa durch Krankenhausärzte bei der Entlassung.

Drei Ausnahmesituationen, die den Wochenend-Schutz aushebeln können

Die gesetzliche Wochenend-Schutzregel ist kein Freifahrtschein. Drei Konstellationen bleiben problematisch, selbst wenn das Wochenende formal den Schutz auslöst.

Erstens: Diagnosewechsel ohne Schnittstelle. Wenn die neue Erkrankung nicht im entferntesten Zusammenhang mit der vorherigen steht und keine durchgehende Arbeitsunfähigkeit bestand, können Kassen weiter argumentieren, die Schutzregel greife nur für „dieselbe Krankheit”.

Wer am Montag mit einer anderen Erkrankung erscheint, sollte den Arzt bitten, festzuhalten, ab wann die neue Beeinträchtigung begann – das stärkt die Argumentation für ein nahtloses Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit.

Zweitens: Verspätete Feststellung über den ersten Werktag hinaus. Die Schutzregel deckt nur den „nächsten Werktag”. Wer aus eigenem Versäumnis nicht am Montag, sondern erst am Mittwoch in die Praxis geht, hat die Frist überschritten. Anders liegt es nur, wenn dafür ein Grund aus der Sphäre des Arztes oder der Kasse besteht – diese Ausnahme ist jedoch eng. Eigene Bequemlichkeit zählt nicht.

Drittens: Arzt verneint die Arbeitsunfähigkeit. Wer am Montag einen Arzt aufsucht, der die Arbeitsfähigkeit ausdrücklich bestätigt, verliert den Schutz vollständig. Hier entsteht eine echte inhaltliche Lücke. Die „alles Zumutbare”-Doktrin des BSG gilt nur für organisatorische Hindernisse, nicht für medizinische Beurteilungen.

Widerspruch gegen den Ablehnungsbescheid: konkrete Schritte

Wer von seiner Krankenkasse einen Bescheid erhält, der Krankengeld wegen einer „Lücke” einstellt, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch. Diese Frist beginnt mit dem Zugang des Bescheids – wer sie versäumt, verliert seine Ansprüche endgültig.

Der Widerspruch muss die konkrete Situation schildern: Wann lief die letzte AU ab? Wann wurde der Arzt aufgesucht? Warum war eine frühere Feststellung nicht möglich? Greift das Wochenende als Schutzgrund, gehört § 46 Satz 2 SGB V explizit in das Schreiben.

Ist die Feststellung wegen voller Praxis oder Praxisausfall verschoben worden, sollte das Urteil BSG B 3 KR 11/22 R vom 21. September 2023 benannt werden – der Versicherte hat alles Zumutbare getan, die Lücke ist dem Arztbetrieb zuzurechnen.

Eine kurze ärztliche Erklärung, wann der Versicherte in der Praxis erschienen ist und warum keine frühere Feststellung möglich war, hat vor dem Sozialgericht erhebliches Gewicht.

Das Klageverfahren in der gesetzlichen Krankenversicherung ist für Versicherte kostenlos. Wer bei drohender wirtschaftlicher Not nicht bis zum Urteil warten kann, sollte beim Sozialgericht auch einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz in Erwägung ziehen – mit dem Ziel, die Zahlung vorläufig zu sichern.

Wer einen bestehenden Ablehnungsbescheid nicht anficht, akzeptiert ihn. Das gilt auch dann, wenn nachträglich eine rückwirkende AU-Bescheinigung ausgestellt wird – rückwirkende Feststellungen erkennen Krankenkassen und Gerichte nicht an.

Häufige Fragen zur Krankengeld Wochenend-Lücke

Endet meine Krankschreibung am Freitag, bis wann muss ich beim Arzt sein?

Spätestens am darauffolgenden Montag – das ist der nächste Werktag im Sinne von § 46 Satz 2 SGB V, da Samstage ausdrücklich nicht als Werktage gelten. Wer am Montag festgestellt wird, hat keine Lücke erzeugt.

Was passiert, wenn ich am Montag nicht in die Praxis komme, weil ich zu krank bin, um zu fahren?

Das zählt zum Ausnahmefall, bei dem der Versicherte nicht handlungsfähig war. Eine schwere akute Erkrankung, die den Praxisbesuch unmöglich macht, kann nach der BSG-Rechtsprechung dazu führen, dass die Obliegenheit als erfüllt gilt – solange der Arzt so bald wie möglich aufgesucht wird und die Situation nachvollziehbar dokumentiert ist. Hausbesuche oder Notaufnahmebesuche kommen in diesen Fällen in Betracht.

Meine Krankenkasse behauptet, ich hätte die AU nicht rechtzeitig gemeldet. Was gilt?

Seit dem 1. Januar 2021 übermitteln Vertragsärzte die elektronische AU-Bescheinigung direkt an die Krankenkasse. Die Meldeobliegenheit des Versicherten entfällt damit in aller Regel.

Wer von einem Krankenhaus entlassen wird oder von einem Arzt außerhalb der Kassenärztlichen Versorgung behandelt wurde, muss die Bescheinigung dagegen noch selbst einreichen. Die Meldefrist ist dann strikt – sie läuft auch an Feiertagen, wie das BSG am 5. März 2026 bestätigt hat.

Kann mir der Wochenend-Schutz helfen, wenn ich eine andere Diagnose als zuvor habe?

Nach dem Gesetzeswortlaut knüpft § 46 Satz 2 SGB V an „dieselbe Krankheit” an. Das Bundessozialgericht hat 2022 aber klargestellt, dass die Mitgliedschaft erhalten bleibt, wenn die Arbeitsunfähigkeit durchgehend fortbestand und beide Erkrankungen nahtlos aneinander anschlossen – unabhängig von der Diagnose.

Wer also am Montag mit einer anderen Erkrankung erscheint, ist nicht automatisch schutzlos.

Kann ich meinen Widerspruch auch selbst schreiben oder brauche ich einen Anwalt?

Ein Anwalt ist für den Widerspruch nicht erforderlich. Der Widerspruch kann formlos per Brief oder E-Mail eingelegt werden. Wichtig ist, § 46 Satz 2 SGB V und das jeweils einschlägige BSG-Urteil zu benennen. Für das Klageverfahren vor dem Sozialgericht stehen in vielen Städten kostenlose Sozialberatungsstellen zur Verfügung.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 07.04.2022, B 3 KR 9/21 R, BSGE 134, 129 = SozR 4-2500 § 44 Nr. 20

Bundessozialgericht: Urteil vom 07.04.2022, B 3 KR 16/20 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 21.09.2023, B 3 KR 11/22 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 11.05.2017, B 3 KR 22/15 R, BSGE 123, 134 = SozR 4-2500 § 46 Nr. 8

Bundessozialgericht: Urteil vom 30.11.2023, B 3 KR 23/22 R

Bundessozialgericht: Urteil vom 05.03.2026, B 3 KR 10/24 R

Gesetze: § 44, § 46, § 47, § 49, § 192 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) in der gültigen Fassung

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG), BGBl. 2015 I S. 1211 (Neufassung § 46 SGB V ab 23.07.2015)

Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG), BGBl. 2019 I S. 646 (Einfügung § 46 Satz 3 SGB V ab 11.05.2019)