Bürgergeld-Bezieher verweigert Hausbesuch: Das Jobcenter streicht daraufhin alles

L. derGrundsicherung nach SGB II bezieht, lässt den unangekündigten Besuch des Jobcenters nicht in seine Wohnung und steht anschließend ohne Leistungen da: Diesen Fall schildert Helena Steinhaus von Sanktionsfrei e.V.

Der Verein unterstützt den Betroffenen nach ihren Angaben anwaltlich und überbrückt den Zahlungsausfall mit Geld.

Steinhaus spricht von „existenzbedrohender Willkür“. Der Vorwurf wiegt schwer, denn ein vollständiger Zahlungsstopp trifft Menschen dort, wo kaum Spielraum bleibt: beim Essen, bei der Miete und bei den laufenden Rechnungen.

Was über den Fall bekannt ist

Der Betroffene wird von Steinhaus lediglich als L. bezeichnet; welches Jobcenter zuständig ist, geht aus der vorliegenden Schilderung nicht hervor.

Die rechtliche Ausgangslage lässt sich jedoch klar benennen: Allein ein verweigerter Hausbesuch erlaubt keinen automatischen Entzug sämtlicher Leistungen.

„Unsere Anwältin geht dagegen vor und wir überbrücken mit Geld“, berichtet Steinhaus.

Die Wohnung bleibt auch im Leistungsbezug geschützt

Artikel 13 des Grundgesetzes schützt die Unverletzlichkeit der Wohnung. Wer Unterstützung vom Jobcenter benötigt, gibt diesen Schutz nicht an der Wohnungstür ab.

Für einen gewöhnlichen Hausbesuch zur Prüfung des Leistungsanspruchs benötigt das Jobcenter die Zustimmung der betroffenen Person. Aus der Befugnis, einen Sachverhalt aufzuklären, entsteht kein allgemeines Recht, private Wohnräume gegen deren Willen zu betreten.

Es ist daher legitim, den Zutritt abzulehnen, auch wenn Beschäftigte des Außendienstes bereits vor der Tür stehen. Welche Grenzen dabei gelten, erläutert auch unser Beitrag über Hausbesuche des Jobcenters und die Rechte der Betroffenen.

Unangekündigt bedeutet nicht automatisch unzulässig

Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zum Außendienst sehen eine vorherige Ankündigung grundsätzlich vor. Ausnahmen kommen in Betracht, wenn eine Ankündigung den Ermittlungszweck vereiteln würde; das muss dokumentiert werden.

Ein Besuch ohne Vorwarnung ist deshalb nicht schon für sich genommen rechtswidrig. Die Beschäftigten müssen aber den Anlass erklären und über das Recht informieren, den Zutritt zu verweigern; Druck ist dabei unzulässig.

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Ein verweigerter Zutritt ist keine fehlende Mitwirkung nach § 66 SGB I

Besonders deutlich wird die Bundesagentur bei den Folgen einer Ablehnung: Der verweigerte Wohnungszutritt trägt keine Versagung nach § 66 SGB I, weil dafür keine Mitwirkungspflicht nach § 60 SGB I besteht. Eine solche Pflicht lässt sich auch nicht allein durch eine entsprechende Aufforderung des Jobcenters schaffen.

§ 66 SGB I erlaubt zwar unter bestimmten Voraussetzungen, Leistungen wegen fehlender Mitwirkung ganz oder teilweise zu versagen oder zu entziehen. Dafür muss aber eine tatsächlich bestehende Pflicht betroffen sein und ihre Verletzung die Sachverhaltsaufklärung erheblich erschweren, soweit die Leistungsvoraussetzungen nicht nachgewiesen sind.

Außerdem verlangt das Gesetz zuvor einen schriftlichen Hinweis auf diese Folge und eine angemessene Frist zur Mitwirkung. Diese Verfahrensschritte können jedoch keine Pflicht ersetzen, die das Gesetz gar nicht vorsieht.

Sollte L. ausschließlich deshalb das gesamte Geld entzogen worden sein, weil er niemanden in seine Wohnung ließ, wäre das rechtlich nicht zu rechtfertigen. Ein verweigerter Zutritt allein beweist weder verschwiegene Einkünfte noch eine vorgetäuschte Wohnsituation.

Anspruchsvoraussetzungen müssen trotzdem geklärt werden

Der Schutz der Wohnung befreit Leistungsberechtigte nicht davon, erhebliche Tatsachen anzugeben und erforderliche Belege vorzulegen. Diese Pflichten ergeben sich insbesondere aus § 60 SGB I und betreffen beispielsweise Einkommen oder Änderungen der persönlichen Verhältnisse.

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Für die Sachverhaltsaufklärung stehen dem Jobcenter unterschiedliche Beweismittel zur Verfügung. § 21 SGB X nennt unter anderem Auskünfte, Zeugenaussagen sowie Urkunden und Akten.

Bleiben nach Ausschöpfung anderer Ermittlungswege erhebliche Anspruchsvoraussetzungen unbewiesen, kann eine Ablehnung aus sachlichen Gründen in Betracht kommen. Das ist etwas anderes als eine Bestrafung dafür, dass jemand einen Hausbesuch ablehnt.

Die Bundesagentur verlangt für diesen Fall eine begründete Entscheidung, die andere Aufklärungsmöglichkeiten und die Auswirkungen auf den Betroffenen berücksichtigt. Ein unzweifelhaft bestehender Teilanspruch darf dabei nicht übergangen werden.

Auch ein vorläufiger Zahlungsstopp hat enge Grenzen

Bei bereits bewilligten Leistungen kommt es zudem darauf an, was die Behörde tatsächlich verfügt hat. Eine Entziehung wegen fehlender Mitwirkung, die Aufhebung einer Bewilligung und eine vorläufige Zahlungseinstellung sind unterschiedliche Verfahren.

Über § 40 SGB II können Jobcenter die Regelung zur vorläufigen Zahlungseinstellung nach § 331 SGB III anwenden. Dafür müssen ihnen Tatsachen bekannt werden, die den Anspruch entfallen oder geringer ausfallen lassen und eine rückwirkende Aufhebung der bisherigen Bewilligung rechtfertigen.

Die bloße Weigerung, die Wohnung zu öffnen, liefert diesen Nachweis nicht. Eine vorläufige Einstellung darf nicht dazu dienen, einen Hausbesuch durch finanziellen Druck zu erzwingen.

Wird die Bewilligung innerhalb von zwei Monaten nicht rückwirkend aufgehoben, sind die vorläufig zurückgehaltenen Leistungen nach der gesetzlichen Regelung unverzüglich nachzuzahlen. Weitere Einzelheiten erläutert unser Beitrag über die Voraussetzungen einer Zahlungseinstellung ohne vorherigen Bescheid.

Bei Existenznot muss niemand monatelang untätig warten

Wer einen belastenden Bescheid erhält, sollte ihn umgehend prüfen lassen und die Rechtsbehelfsfrist beachten. Für einen Widerspruch gilt bei ordnungsgemäßer Belehrung grundsätzlich eine Monatsfrist ab Bekanntgabe; er muss in einer gesetzlich zugelassenen Form eingelegt werden.

Fehlt bereits das Geld für den Lebensunterhalt, kommt zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz nach § 86b Sozialgerichtsgesetz in Betracht. Je nach Entscheidung des Jobcenters geht es dabei um die aufschiebende Wirkung eines Rechtsbehelfs oder um eine einstweilige Anordnung zur vorläufigen Leistungsgewährung.

Betroffene müssen dafür nicht erst den Ausgang eines monatelangen Hauptsacheverfahrens abwarten. Welche Antragsart passt, hängt auch davon ab, ob ein Bescheid vorliegt oder eine bewilligte Zahlung lediglich ausbleibt.

Für einen Eilantrag sollten der bisherige Bewilligungsbescheid, die Schreiben des Jobcenters und Nachweise über die aktuelle finanzielle Notlage zusammengestellt werden. Unser Beitrag zum vorläufigen Rechtsschutz bei ausbleibenden Jobcenter-Leistungen erklärt, wie Betroffene ihre Situation gegenüber dem Sozialgericht belegen können.

Wenn Spenden den Lebensunterhalt sichern müssen

Steinhaus berichtet, Sanktionsfrei müsse immer häufiger Geld aus seinem Solidaritätstopf einsetzen, weil Jobcenter nach Einschätzung des Vereins unrechtmäßig sämtliche Leistungen einstellten. Bis zur anwaltlichen Klärung vergingen häufig Monate.

Das beschreibt die Erfahrungen des Vereins; eine bundesweite Zunahme rechtswidriger Einstellungen lässt sich aus dieser Schilderung allein nicht ableiten. Ernst zu nehmen ist der Hinweis trotzdem, weil jeder unberechtigte vollständige Zahlungsstopp den Alltag eines Menschen unmittelbar gefährden kann.

Eine spätere Nachzahlung beseitigt nicht automatisch die Folgen zwischenzeitlicher Mietrückstände, unbezahlter Rechnungen oder geliehenen Geldes. Wer erst nach Monaten recht bekommt, hat die Unsicherheit bis dahin bereits durchlebt.

Der Fall L. wirft damit eine Frage auf, die über den einzelnen Hausbesuch hinausgeht: Wie verlässlich ist Existenzsicherung, wenn Betroffene sie erst mit anwaltlicher Hilfe durchsetzen müssen? Ein Solidaritätstopf kann akute Not lindern, doch die Verantwortung für rechtmäßige und rechtzeitige Leistungen bleibt beim Jobcenter.

Quellen: