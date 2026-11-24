Eine Wohnung kostet weniger, als das Jobcenter für einen alleinstehenden Menschen erlaubt. Trotzdem kann die Miete nach den neuen Regeln des Grundsicherungsgeldes als unangemessen gelten. Der Grund ist eine zusätzliche Obergrenze für den Quadratmeterpreis, die Kommunen seit Juli 2026 festlegen dürfen.

Wie sich das auswirkt, zeigt ein aktueller Beschluss der Stadt Mülheim an der Ruhr. Dort gelten seit November neue Mietobergrenzen. Gleichzeitig wurde ein zusätzlicher Höchstbetrag von 14,86 Euro Nettokaltmiete je Quadratmeter eingeführt. Vor allem Menschen in kleinen Wohnungen müssen deshalb genauer rechnen.

Jobcenter prüft jetzt zwei unterschiedliche Mietgrenzen

In Mülheim an der Ruhr beträgt die angemessene Bruttokaltmiete für einen Einpersonenhaushalt seit dem 1. November 2026 höchstens 480,50 Euro monatlich. Darin enthalten sind die Nettokaltmiete und die kalten Betriebskosten. Angemessene Heizkosten werden gesondert berücksichtigt.

Die Stadt hat zusätzlich eine Quadratmeterhöchstmiete von 14,86 Euro festgelegt. Dieser Betrag bezieht sich ausschließlich auf die Nettokaltmiete, also die Miete ohne Betriebskosten und Heizung.

Damit kann eine Wohnung die allgemeine monatliche Mietobergrenze unterschreiten und dennoch an der zusätzlichen Quadratmetergrenze scheitern. Rechtsgrundlage ist § 22 Absatz 1 Satz 8 Nummer 1 SGB II.

400 Euro Miete und trotzdem 52,80 Euro zu viel

Ein Rechenbeispiel zeigt die finanziellen Folgen. Eine alleinstehende Person möchte in Mülheim eine 20 Quadratmeter große Wohnung beziehen.

Die Nettokaltmiete beträgt 350 Euro. Dazu kommen 50 Euro kalte Betriebskosten. Insgesamt kostet die Wohnung damit 400 Euro monatlich und liegt deutlich unter der örtlichen Bruttokaltmietgrenze von 480,50 Euro.

Allerdings ergibt sich bei einer Nettokaltmiete von 350 Euro auf 20 Quadratmetern ein Quadratmeterpreis von 17,50 Euro.

Nach dem neuen Mülheimer Grenzwert wären bei dieser Wohnfläche lediglich 297,20 Euro Nettokaltmiete angemessen. Die Differenz beträgt 52,80 Euro monatlich.

Würde das Jobcenter nach dem vorgesehenen Verfahren nur noch diesen Betrag anerkennen, müsste der Leistungsbezieher die Differenz aus eigenen Mitteln tragen. Auf ein Jahr gerechnet wären das 633,60 Euro. Bei dieser Rechnung handelt es sich um ein Beispiel, nicht um einen tatsächlichen Kürzungsbescheid.

Kleine Wohnungen können besonders betroffen sein

Die zusätzliche Regelung soll verhindern, dass Vermieter für besonders kleine Wohnungen einen unverhältnismäßig hohen Quadratmeterpreis verlangen.

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Das Bundesarbeitsministerium begründet die Neuregelung damit, dass bislang auch sehr kleine Wohnungen die gesamte örtliche Mietobergrenze ausschöpfen konnten. Entscheidend war vor allem die Gesamtmiete.

Durch die zusätzliche Prüfung können jetzt insbesondere kleine Apartments, möblierte Wohnungen und einzelne Zimmer betroffen sein.

Mülheim hat die Auswirkungen auf den örtlichen Wohnungsmarkt untersuchen lassen. Die Stadt stützt ihre neuen Grenzen auf ein Gutachten vom Oktober 2026, das zusammen mit der Bekanntmachung vom 12. November veröffentlicht wurde.

Jobcenter darf die Miete nicht ohne weitere Prüfung kürzen

Eine Überschreitung der Quadratmeterhöchstmiete bedeutet allerdings nicht, dass das Jobcenter bereits am nächsten Tag weniger zahlen darf.

Nach den gesetzlichen Regelungen und der Begründung des Bundesarbeitsministeriums muss die Behörde prüfen, ob eine Kostensenkung möglich und zumutbar ist. Dazu gehört in der Regel ein Kostensenkungsverfahren.

Leistungsberechtigte müssen Gelegenheit erhalten, ihre Wohnkosten zu reduzieren. Das kann beispielsweise durch einen Wohnungswechsel oder eine andere zulässige Verringerung der Mietkosten geschehen.

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Solange eine Kostensenkung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, können die tatsächlichen Unterkunftskosten weiterhin zu übernehmen sein. Für die Kostensenkung sieht das Gesetz regelmäßig einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten vor. Eine längere Übernahme ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Auch die Wirtschaftlichkeit muss berücksichtigt werden. Würde ein Umzug höhere Kosten verursachen als die weitere Übernahme der bisherigen Miete, kann eine Kostensenkungsforderung unwirtschaftlich sein.

Die neue Grenze gilt auch während der Karenzzeit

Die Quadratmeterhöchstmiete ist von der allgemeinen Begrenzung der Unterkunftskosten während der Karenzzeit zu unterscheiden.

Seit dem 1. Juli 2026 werden Unterkunftskosten während des ersten Leistungsjahres nur noch bis zu bestimmten gesetzlichen Grenzen berücksichtigt. Zusätzlich kann eine wirksam festgelegte kommunale Quadratmeterhöchstmiete Anwendung finden.

Darauf weist auch das Bundesarbeitsministerium hin. Die örtlichen Quadratmetergrenzen können damit bereits während der Karenzzeit Bedeutung erlangen. Eine sofortige Kürzung ohne Prüfung der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen folgt daraus jedoch nicht.

Gegen-hartz.de hat die Regelung bereits im Beitrag Grundsicherung: Neue Quadratmetergrenze – Auch eine kleine Wohnung kann plötzlich zu teuer sein erläutert.

Vor einem Umzug die Kostenübernahme schriftlich klären

Besonders problematisch kann die zusätzliche Grenze werden, wenn Leistungsberechtigte eine neue Wohnung suchen.

Wer einen Mietvertrag unterschreibt, sollte sich vorher beim Jobcenter erkundigen, welche Unterkunftskosten für die konkrete Wohnung anerkannt werden. Nach § 22 Absatz 4 SGB II soll vor Abschluss eines neuen Mietvertrags eine Zusicherung zur Berücksichtigung der Unterkunftskosten eingeholt werden.

Dabei genügt es nicht mehr, ausschließlich die monatliche Gesamtmiete mit der örtlichen Tabelle zu vergleichen. Betroffene sollten zusätzlich prüfen, ob ihre Kommune einen Höchstwert je Quadratmeter festgelegt hat.

Wichtig sind außerdem die genaue Wohnfläche und die Unterscheidung zwischen Nettokaltmiete, kalten Betriebskosten und Heizkosten.

Eine bundesweit einheitliche Quadratmeterhöchstmiete gibt es nicht. Die in Mülheim geltenden 14,86 Euro dürfen deshalb nicht auf andere Städte übertragen werden.

Auch bestehende Mietverhältnisse sollten geprüft werden

Wer bereits in einer kleinen Wohnung lebt und eine Aufforderung zur Kostensenkung erhält, sollte die Berechnung sorgfältig kontrollieren.

Insbesondere muss nachvollziehbar sein, welche örtliche Quadratmetergrenze gilt, welche Wohnfläche berücksichtigt wurde und welche Mietbestandteile in die Berechnung eingeflossen sind.

Zudem muss das Jobcenter die gesetzlichen Voraussetzungen einer Kostensenkung beachten. Eine rechnerische Überschreitung allein beantwortet noch nicht die Frage, ab wann tatsächlich weniger Unterkunftskosten berücksichtigt werden dürfen.

Über die unterschiedlichen Mietobergrenzen und ihre Berechnung informiert auch unser Beitrag Grundsicherungsgeld: So hoch darf jetzt die Miete sein.

Gegen einen Kürzungsbescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Bei drohenden Mietschulden kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz notwendig sein.

Die neue Mülheimer Regelung zeigt, dass eine niedrige Gesamtmiete nicht mehr in jedem Fall vor einer Beanstandung durch das Jobcenter schützt. Wer eine kleine Wohnung bewohnt oder einen Umzug plant, sollte deshalb beide Grenzen kennen und die tatsächliche Kostenübernahme rechtzeitig klären.

Quellen