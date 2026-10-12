Bürgergeld: 3 häufige Fehler im Jobcenter-Bescheid, die viel kosten

Ein fehlender Freibetrag, ein übersehener Zuschlag oder falsch erfasste Nebenkosten: Schon eine einzige falsche Zeile im Jobcenter-Bescheid kann das Haushaltsbudget empfindlich verkleinern. Bleibt der Fehler über Monate bestehen, fehlen schnell mehrere Hundert Euro.

Der Bescheid wirkt verbindlich, ist aber nicht unfehlbar. Wer nur auf den Überweisungsbetrag schaut, übersieht möglicherweise einen Anspruch, der im Berechnungsbogen fehlt.

Gemeint ist hier die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II, die das Jobcenter bearbeitet. Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beim Sozialamt gelten teilweise andere Vorschriften.

Fehler 1: Das Jobcenter rechnet zu viel vom Arbeitslohn an

Wer arbeitet und ergänzend Grundsicherung erhält, muss sich seinen Verdienst anrechnen lassen. Das Jobcenter darf jedoch nicht einfach den vollständigen Nettolohn vom Bedarf abziehen, denn für Erwerbseinkommen gelten gesetzliche Absetzbeträge.

Nach § 11b SGB II bleiben im üblichen Fall zunächst 100 Euro monatlich frei. Hinzu kommen 20 Prozent des Bruttoanteils zwischen 100 und 520 Euro sowie 30 Prozent des Anteils zwischen 520 und 1.000 Euro.

Für den Bruttoanteil zwischen 1.000 und 1.200 Euro beträgt der zusätzliche Freibetrag zehn Prozent. Wer ein minderjähriges Kind hat oder mit einem solchen Kind in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, kann diese letzte Stufe bis 1.500 Euro nutzen.

Ein vereinfachtes Beispiel zeigt den Unterschied: Eine 35-jährige Beschäftigte verdient im Minijob 600 Euro brutto und netto, weil keine eigenen Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge abgezogen werden. Ohne weitere Besonderheiten bleiben 100 Euro plus 84 Euro plus 24 Euro frei, insgesamt also 208 Euro.

Anzurechnen sind damit 392 Euro. Berücksichtigt das Jobcenter irrtümlich nur die ersten 100 Euro, zieht es 500 Euro ab und zahlt bei entsprechendem Leistungsanspruch monatlich 108 Euro zu wenig.

Auch notwendige Ausgaben für die Arbeit können eine genauere Prüfung erfordern. Bei mehr als 400 Euro monatlichem Erwerbseinkommen können nachgewiesene berücksichtigungsfähige Versicherungsbeiträge und notwendige Erwerbsaufwendungen die 100-Euro-Pauschale ersetzen, wenn ihre Summe darüber liegt.

Betroffene sollten deshalb Bruttoverdienst, Nettolohn und sämtliche Absetzbeträge im Berechnungsbogen mit ihren Unterlagen vergleichen. Wie sich solche Abweichungen auswirken, erläutert auch unser Beitrag über kostspielige Fehler beim Freibetrag in der Grundsicherung.

Fehler 2: Ein zustehender Mehrbedarf fehlt vollständig

Der Regelbedarf deckt nicht jede gesetzlich anerkannte besondere Lebenssituation ab. Deshalb sieht § 21 SGB IIzusätzliche Mehrbedarfe vor, die in der Berechnung auftauchen müssen, wenn die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen.

Besonders deutlich wird das bei Alleinerziehenden mit einem Kind unter sieben Jahren. Wer allein für dessen Pflege und Erziehung sorgt, hat grundsätzlich einen Mehrbedarf von 36 Prozent des eigenen Regelbedarfs.

Bei dem 2026 geltenden Regelbedarf von 563 Euro sind das 202,68 Euro monatlich. Fehlt dieser Betrag ein ganzes Jahr, summiert sich die Unterzahlung bei unverändertem Anspruch auf 2.432,16 Euro.

Entscheidend ist die tatsächliche Betreuungssituation, nicht allein der Familienstand. Die Angabe „geschieden“ oder „ledig“ beantwortet noch nicht, wer das Kind im Alltag versorgt und erzieht.

Auch eine Schwangerschaft ab der 13. Schwangerschaftswoche kann einen Mehrbedarf auslösen. Ebenso kommt ein Zuschlag infrage, wenn Warmwasser mit einem Durchlauferhitzer oder Boiler in der Wohnung erzeugt wird und die entsprechenden Kosten nicht bereits als Unterkunftsbedarf berücksichtigt werden.

Betroffene sollten prüfen, ob ihre Angaben und Nachweise im Bescheid überhaupt verarbeitet wurden. Weitere Einzelheiten beschreibt unser Beitrag dazu, warum Alleinerziehenden bei einem fehlenden Zuschlag mehr als 2.400 Euro jährlich entgehen können.

Fehler 3: Miete, Nebenkosten oder Heizkosten sind zu niedrig angesetzt

Zu den Unterkunftskosten gehört mehr als die reine Kaltmiete. Auch berücksichtigungsfähige Betriebskosten und angemessene Heizkosten müssen in die Berechnung einfließen.

Ein Fehler entsteht beispielsweise, wenn das Jobcenter trotz eingereichter Unterlagen einen alten Nebenkostenabschlag weiterverwendet. Steigt der anzuerkennende Abschlag von 110 auf 170 Euro, fehlen dadurch jeden Monat 60 Euro.

Vergleichen Sie deshalb den Berechnungsbogen mit dem Mietvertrag, der aktuellen Vermietermitteilung und den Abschlägen für die Heizung. Auch eine Betriebs- oder Heizkostennachforderung sollte eingereicht und ihre Berücksichtigung geprüft werden.

Allerdings bedeutet eine Abweichung von der tatsächlich gezahlten Miete nicht automatisch, dass der Bescheid falsch ist. Gesetzliche Grenzen, örtliche Angemessenheitswerte und die Umstände des Einzelfalls können den anerkannten Betrag beeinflussen.

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Auch die Karenzzeit schützt nach der aktuellen Fassung von § 22 SGB II nicht jede beliebig hohe Miete: Grundsätzlich greift eine Grenze beim Eineinhalbfachen der örtlich abstrakt angemessenen Unterkunftskosten, wobei Ausnahmen vorgesehen sind. Für Heizkosten gilt der Schutz der Karenzzeit ohnehin nicht.

Das Jobcenter muss dennoch erklären können, weshalb es bestimmte Aufwendungen nicht berücksichtigt. Ein Beispiel für streitige Abzüge schildert unser Beitrag über zu Unrecht gestrichene Nebenkosten im Jobcenter-Bescheid.

Was die drei Fehler finanziell bedeuten können

Die folgende Tabelle zeigt vereinfachte Rechenbeispiele, keine durchschnittlichen Fehlerbeträge. Die Jahreswerte setzen voraus, dass der jeweilige Fehler und der Leistungsanspruch zwölf Monate unverändert bestehen.

Fehler im Beispiel Richtige Berücksichtigung Monatlich zu wenig In zwölf Monaten Bei 600 Euro Minijobverdienst werden nur 100 Euro freigelassen 208 Euro bleiben unter den genannten Annahmen frei 108,00 Euro 1.296,00 Euro Mehrbedarf bei alleiniger Erziehung eines Kindes unter sieben Jahren fehlt 36 Prozent von 563 Euro 202,68 Euro 2.432,16 Euro Ein anzuerkennender Nebenkostenabschlag wurde nicht aktualisiert 170 statt 110 Euro 60,00 Euro 720,00 Euro

Ein Anruf ersetzt keinen Widerspruch

Wer einen Fehler entdeckt, sollte die Widerspruchsfrist sichern und die Klärung nicht allein einem Telefonat überlassen. Grundsätzlich muss der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids eingehen.

Ein unterschriebener Brief oder die persönliche Erklärung zur Niederschrift beim Jobcenter sind mögliche Wege. Wer elektronisch vorgehen möchte, sollte den dafür vorgesehenen formwirksamen Zugang nutzen und die Rechtsbehelfsbelehrung beachten.

Zur Fristwahrung muss erkennbar sein, welcher Bescheid angegriffen wird und dass die Entscheidung überprüft werden soll. Die ausführliche Begründung kann nachgereicht werden; ein nachweisbarer Eingang schützt vor Streit über die Frist.

Für die Begründung helfen konkrete Angaben: welcher Monat betroffen ist, welcher Betrag fehlt und welcher Nachweis das belegt. Weitere Hinweise enthält unser Beitrag zum Widerspruch gegen den Grundsicherungsgeld-Bescheid.

Auch ältere Bescheide lassen sich überprüfen

Ist die Widerspruchsfrist abgelaufen, kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht kommen. Dabei sollten der betroffene Bescheid, der Zeitraum und der vermutete Fehler möglichst genau benannt werden.

Für Nachzahlungen gilt im SGB II allerdings eine gegenüber vielen anderen Sozialleistungen verkürzte Frist nach § 40 SGB II. Bei einem im Jahr 2026 gestellten Überprüfungsantrag können Leistungen grundsätzlich frühestens ab dem 1. Januar 2025 nachgezahlt werden.

Wer erst 2027 tätig wird, kann Ansprüche für 2025 auf diesem Weg grundsätzlich nicht mehr retten. Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie fehlerhaft, kann dagegen noch die regelmäßig einjährige Widerspruchsfrist nach § 66 SGG offenstehen.

Praxisbeispiel: Drei falsche Ansätze kosten 370,68 Euro im Monat

Im fiktiven Beispiel lebt die 35-jährige Jana mit ihrem fünfjährigen Sohn allein und erhält ergänzende Grundsicherung. Bei ihrem Minijob mit 600 Euro brutto und netto lässt das Jobcenter nur 100 statt 208 Euro frei, übersieht ihren Mehrbedarf von 202,68 Euro und setzt die anzuerkennenden Nebenkosten um 60 Euro zu niedrig an.

Andere Einkünfte und Berechnungspositionen sind korrekt berücksichtigt; die Familie bleibt auch bei richtiger Berechnung leistungsberechtigt. Die drei Fehler drücken ihren Anspruch zusammen um 370,68 Euro monatlich.

Jana legt rechtzeitig Widerspruch ein und weist die Abweichungen mit ihren Unterlagen nach. Werden sechs entsprechend fehlerhafte Monatsberechnungen korrigiert, ergibt sich in diesem Beispiel eine Nachzahlung von 2.224,08 Euro.

6 Fragen und Antworten zu Fehlern im Jobcenter-Bescheid

Wo finde ich die entscheidenden Angaben?

Im Berechnungsbogen zum Bescheid stehen die anerkannten Bedarfe, das berücksichtigte Einkommen und die Abzüge. Prüfen Sie die Angaben für jede Person und jeden betroffenen Monat.

Bleiben von einem Minijob immer nur 100 Euro frei?

Nein, bei einem Verdienst über 100 Euro kommen im üblichen Fall weitere prozentuale Freibeträge hinzu. Für bestimmte junge Menschen in Schule oder Ausbildung gelten zudem günstigere Sonderregeln.

Muss ich besondere Bedarfe dem Jobcenter mitteilen?

Ja, das Jobcenter benötigt die Tatsachen und gegebenenfalls Nachweise, aus denen sich der zusätzliche Anspruch ergibt. Prüfen Sie anschließend, ob etwa Alleinerziehung, Schwangerschaft oder die Warmwasserbereitung im Bescheid richtig berücksichtigt wurden.

Beweist eine niedrigere Überweisung bereits einen Fehler?

Nein, beispielsweise kann ein Teil der bewilligten Leistung direkt an den Vermieter überwiesen werden. Vergleichen Sie deshalb den berechneten Anspruch mit der Aufteilung der Zahlungen.

Wie lange kann ich Widerspruch einlegen?

Bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Eine Bitte um telefonische Erklärung verlängert diese Frist nicht.

Kann ich zu wenig gezahlte Leistungen später zurückholen?

Das ist bei einem rechtswidrigen Bescheid unter den Voraussetzungen eines Überprüfungsantrags möglich. Wegen der begrenzten rückwirkenden Auszahlung im SGB II sollte der Antrag möglichst früh gestellt werden.