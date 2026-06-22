Beiträge für die Rente steigen: Arbeitnehmer sollen für Kürzungen des Bundes zahlen

Die Deutsche Rentenversicherung warnt vor den Folgen der Haushaltspläne der Bundesregierung. Wenn der Bund seine Zuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung kürzt, zahlen am Ende Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Rechnung – über höhere Beiträge.

Nach den aktuellen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund bleibt der Beitragssatz zwar zunächst bei 18,6 Prozent. Doch diese Stabilität steht auf wackligem Boden. Bereits 2028 könnte der Beitragssatz auf 19,9 Prozent steigen. Für Beschäftigte bedeutet das weniger Netto vom Brutto. Für Betriebe steigen zugleich die Lohnnebenkosten.

Rentenversicherung kritisiert Kürzung der Bundesmittel

Der Bund plant die Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung im Jahr 2027 um vier Milliarden Euro zu kürzen. Genau daran entzündet sich die Kritik der Deutschen Rentenversicherung. Denn der Gesetzgeber hatte sich verpflichtet, bestimmte rentenpolitische Maßnahmen aus Steuermitteln zu finanzieren.

Dazu gehören die Stabilisierung des Rentenniveaus und die sogenannte Mütterrente III. Werden diese Kosten nicht vollständig aus Steuern getragen, landen sie faktisch bei den Beitragszahlern. Dann bezahlen Beschäftigte und Arbeitgeber Leistungen, die eigentlich die gesamte Gesellschaft finanzieren müsste.

Warum höhere Rentenbeiträge drohen

Die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung betrug Ende 2025 noch 41,3 Milliarden Euro. Das entsprach 1,38 Monatsausgaben. Ende 2026 soll sie auf rund eine Monatsausgabe sinken, Ende 2027 wäre sie weitgehend aufgezehrt.

Damit die Rücklage nicht unter die gesetzliche Mindestreserve fällt, müsste der Beitragssatz nach der Prognose 2028 deutlich steigen. Die Deutsche Rentenversicherung nennt 19,9 Prozent für 2028, 20 Prozent für 2029 und rund 21 Prozent bis 2035. Das wäre für Millionen Beschäftigte eine spürbare Mehrbelastung.

Vier Milliarden Euro weniger bedeuten weniger Netto

Eine Kürzung der Bundesmittel um vier Milliarden Euro hätte nach Einschätzung der Rentenversicherung schon 2027 direkte Folgen. Der Beitragssatz könnte dann von 18,6 Prozent auf 18,8 Prozent steigen.

Das klingt zunächst gering. Doch für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen zählt jeder Euro. Wer ohnehin hohe Mieten, steigende Lebensmittelpreise, höhere Krankenkassenbeiträge und Energieausgaben tragen muss, spürt auch eine scheinbar kleine Beitragserhöhung im monatlichen Budget.

Gesamtgesellschaftliche Aufgaben nicht auf Beschäftigte abwälzen

Die gesetzliche Rentenversicherung zahlt nicht nur Renten aus, die unmittelbar durch Beiträge gedeckt sind. Ihr wurden auch gesamtgesellschaftliche Aufgaben übertragen. Dazu zählen Leistungen, die politisch gewollt sind, aber nicht allein von Arbeitnehmern und Arbeitgebern finanziert werden sollten.

Nach Angaben der Rentenversicherung beträgt die Lücke zwischen nicht beitragsgedeckten Leistungen und den Bundeszuschüssen rund 40 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist der Kern des Problems. Wenn der Staat Leistungen beschließt, muss er sie sachgerecht aus Steuermitteln bezahlen. Andernfalls werden Beschäftigte zur Ersatzkasse des Bundes.

Rentenniveau bleibt vorerst stabil – aber nicht dauerhaft

Das Rentenniveau ist bis 2031 gesetzlich bei mindestens 48 Prozent abgesichert. Diese Haltelinie soll verhindern, dass die Renten im Verhältnis zu den Löhnen weiter absinken. Doch diese Stabilisierung kostet Geld.

Gerade deshalb ist die Finanzierung entscheidend. Wenn der Bund die zugesagten Mittel kürzt, entsteht ein politischer Widerspruch: Einerseits wird ein stabiles Rentenniveau versprochen, andererseits soll die Finanzierung teilweise über höhere Beiträge erfolgen. Für Versicherte heißt das: Sie zahlen mehr, um ein System zu stützen, das der Staat selbst zusätzlich belastet.

Private Altersvorsorge ersetzt keine sichere Rente

Parallel setzt die Politik stärker auf betriebliche und private Altersvorsorge. Das Betriebsrentenstärkungsgesetz II ist seit Januar 2026 in Kraft. Auch die private Altersvorsorge soll durch neue Produktkategorien und weniger Bürokratie verbreitet werden.

Das kann zusätzliche Vorsorge erleichtern, ersetzt aber keine verlässliche gesetzliche Rente. Besonders problematisch ist, wenn neue private Produkte Risiken nicht mehr umfassend absichern.

Wenn Erwerbsminderung oder Langlebigkeit nicht zwingend abgesichert sind, tragen Versicherte mehr Risiko selbst. Gerade Menschen mit niedrigen Einkommen können solche Lücken kaum ausgleichen.

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Aktivrente löst das Finanzierungsproblem nicht

Seit Januar 2026 gilt außerdem die sogenannte Aktivrente. Wer über die Regelaltersgrenze hinaus arbeitet, kann monatlich bis zu 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen. Für einzelne Rentnerinnen und Rentner kann das attraktiv sein.

Doch sozialpolitisch löst dies nicht das strukturelle Problem der Rentenversicherung. Viele Menschen können aus gesundheitlichen Gründen nicht länger arbeiten. Andere haben körperlich belastende Berufe, unterbrochene Erwerbsbiografien oder Pflegeverantwortung. Wer die Rente stabilisieren will, darf nicht so tun, als könnten alle einfach länger im Erwerbsleben bleiben.

Der demografische Druck wächst

Die Rentenversicherung steht tatsächlich unter Druck. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente, während weniger junge Menschen in den Arbeitsmarkt nachrücken. Anfang der 1960er-Jahre kamen noch deutlich mehr aktiv Versicherte auf einen Altersrentner als heute.

Doch diese Entwicklung ist seit Jahrzehnten bekannt. Sie darf nicht als Begründung dienen, Lasten einseitig auf Beschäftigte und Rentner abzuwälzen. Eine faire Finanzierung muss alle Einkommensarten und die gesamtgesellschaftliche Verantwortung berücksichtigen.

Was bedeutet das für Beschäftigte?

Für Beschäftigte drohen höhere Sozialabgaben. Steigt der Rentenbeitrag, sinkt das Nettogehalt. Das trifft besonders Menschen, die ohnehin wenig Spielraum haben.

Wer Bürgergeld aufstockt, Wohngeld bezieht oder mit einem kleinen Einkommen knapp oberhalb der Leistungsgrenzen liegt, kann durch höhere Beiträge zusätzlich unter Druck geraten. Denn nicht jede Mehrbelastung wird automatisch durch höhere Sozialleistungen ausgeglichen. Höhere Beiträge verschärfen damit auch soziale Ungleichheit.

Was bedeutet das für Rentnerinnen und Rentner?

Für heutige Rentnerinnen und Rentner ist wichtig, dass das Rentenniveau nicht weiter absinkt. Die Haltelinie bis 2031 schützt zunächst vor einem stärkeren relativen Rückgang. Doch danach droht das Rentenniveau laut Prognose wieder zu sinken.

Wer bereits heute eine kleine Rente bezieht, profitiert wenig von abstrakten Reformdebatten. Entscheidend sind bezahlbare Mieten, ausreichende Grundsicherung im Alter, Schutz vor Altersarmut und eine Rentenpolitik, die nicht ständig neue Unsicherheit erzeugt.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Warum kritisiert die Deutsche Rentenversicherung die Kürzung der Bundeszuschüsse?

Die Rentenversicherung kritisiert, dass der Bund gesamtgesellschaftliche Aufgaben nicht ausreichend aus Steuermitteln finanziert. Wenn Bundesmittel gekürzt werden, müssen Beschäftigte und Arbeitgeber über höhere Beiträge einspringen.

Wann könnten die Rentenbeiträge steigen?

Nach der Prognose bleibt der Beitragssatz zunächst bei 18,6 Prozent. Ab 2028 könnte er auf 19,9 Prozent steigen. Bei einer Kürzung der Bundesmittel um vier Milliarden Euro könnte bereits 2027 ein Anstieg auf 18,8 Prozent drohen.

Warum sind nicht beitragsgedeckte Leistungen ein Problem?

Nicht beitragsgedeckte Leistungen sind Rentenleistungen, die nicht unmittelbar durch Beiträge finanziert sind. Werden sie nicht vollständig aus Steuern bezahlt, belasten sie die Rentenkasse und damit die Beitragszahler.

Hilft private Altersvorsorge gegen steigende Rentenbeiträge?

Private Vorsorge kann eine Ergänzung sein, ersetzt aber keine stabile gesetzliche Rente. Menschen mit niedrigen Einkommen können oft kaum privat vorsorgen. Zudem tragen Versicherte bei bestimmten neuen Produkten mehr Risiko selbst.

Was können Betroffene jetzt tun?

Beschäftigte sollten ihre Renteninformation prüfen, mögliche Ansprüche auf Wohngeld oder Kinderzuschlag kontrollieren und bei niedrigen Einkommen Beratungsstellen nutzen. Wer bereits in Rente ist und nicht auskommt, sollte prüfen lassen, ob Anspruch auf Grundsicherung im Alter, Wohngeld oder weitere Hilfen besteht.

Fazit: Der Bund darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen

Die gesetzliche Rente ist kein Almosen, sondern eine zentrale Säule sozialer Sicherheit. Wenn der Bund rentenpolitische Leistungen beschließt, muss er sie auch aus Steuermitteln finanzieren. Kürzt er stattdessen die Zuschüsse, werden Beschäftigte und Arbeitgeber zur Kasse gebeten.

Höhere Rentenbeiträge bedeuten weniger Netto, steigende Lohnkosten und zusätzlichen Druck auf Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Eine faire Rentenpolitik darf die Finanzierungslücke nicht auf diejenigen abwälzen, die ohnehin jeden Monat rechnen müssen.