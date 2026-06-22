382 Euro mehr Rente? So viel bringen 3 Kinder ab 1. Juli für die Altersrente

Viele Eltern unterschätzen, wie stark sich Kindererziehung auf die spätere gesetzliche Rente auswirken kann. Wer Kinder großzieht, erwirbt unter bestimmten Voraussetzungen Rentenansprüche, auch wenn in dieser Zeit gar nicht oder nur eingeschränkt gearbeitet wurde.

Besonders deutlich wird das bei drei Kindern. Je nach Geburtsjahr der Kinder, Zuordnung der Erziehungszeiten und aktuellem Rentenwert kann daraus ein monatlicher Rentenanspruch von deutlich mehr als 300 Euro entstehen.

Warum Kinder die Rente erhöhen können

In der gesetzlichen Rentenversicherung werden Zeiten der Kindererziehung so behandelt, als hätte der erziehende Elternteil Beiträge gezahlt. Dadurch entstehen Entgeltpunkte, die später in die Rentenberechnung einfließen.

Für Kinder, die 1992 oder später geboren wurden, können bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit pro Kind angerechnet werden. Für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, gelten andere Werte.

Ein Jahr Kindererziehungszeit entspricht ungefähr einem Entgeltpunkt. Dieser Entgeltpunkt wird bei der Rentenberechnung mit dem aktuellen Rentenwert multipliziert.

Wie viel Rente bringt ein Kind?

Bis Ende Juni 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 40,79 Euro. Ab dem 1. Juli 2026 steigt er auf 42,52 Euro.

Ein Kind, das 1992 oder später geboren wurde, kann bei voller Anrechnung drei Jahre Kindererziehungszeit bringen. Daraus ergeben sich bis Juni 2026 rechnerisch 122,37 Euro monatliche Bruttorente pro Kind.

Ab Juli 2026 steigt dieser rechnerische Wert auf 127,56 Euro pro Kind. Bei drei Kindern summiert sich das auf 382,68 Euro monatlich, sofern für jedes Kind die vollen drei Jahre berücksichtigt werden.

Die Rechnung für drei Kinder im Überblick

Ausgangslage Drei Kinder, geboren 1992 oder später, volle Anrechnung der Kindererziehungszeiten Angerechnete Zeit Bis zu drei Jahre pro Kind, zusammen bis zu neun Jahre Entgeltpunkte Rechnerisch rund neun Entgeltpunkte Monatsbetrag bis 30. Juni 2026 9 × 40,79 Euro = 367,11 Euro brutto Monatsbetrag ab 1. Juli 2026 9 × 42,52 Euro = 382,68 Euro brutto Einordnung der 379 Euro Eine realistische Näherung, aber kein einheitlicher Festbetrag

Warum der tatsächliche Betrag abweichen kann

Die Berechnung wirkt auf den ersten Blick eindeutig, in der Praxis hängt der Anspruch aber von mehreren Voraussetzungen ab. Wichtig hierfür ist vor allem, welchem Elternteil die Kindererziehungszeit zugeordnet wird.

Es kann immer nur ein Elternteil für denselben Zeitraum Kindererziehungszeiten erhalten. Bei gemeinsamer Erziehung wird die Zeit grundsätzlich der Mutter zugeordnet, sofern keine andere wirksame Erklärung abgegeben wurde.

Eltern können jedoch eine übereinstimmende Erklärung abgeben und festlegen, welcher Elternteil die Zeiten erhalten soll. Diese Erklärung wirkt nur für die Zukunft und höchstens für zwei Monate rückwirkend.

Was gilt für Kinder, die vor 1992 geboren wurden?

Bei Kindern, die vor 1992 geboren wurden, werden derzeit bis zu 30 Monate Kindererziehungszeit angerechnet. Das entspricht zweieinhalb Jahren pro Kind.

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Bei drei vor 1992 geborenen Kindern ergeben sich damit bis zu siebeneinhalb Jahre Kindererziehungszeit. Bei einem Rentenwert von 42,52 Euro ab Juli 2026 wären das rechnerisch 318,90 Euro monatliche Bruttorente.

Der Unterschied zu Kindern ab dem Geburtsjahr 1992 ist also deutlich. Der höhere Betrag von rund 379 Euro oder mehr setzt in der Regel voraus, dass für drei Kinder jeweils drei volle Jahre anerkannt werden.

Kindererziehungszeiten müssen im Rentenkonto stehen

Ein häufiger Irrtum lautet, dass die Rentenversicherung alle Kindererziehungszeiten automatisch vollständig speichert. Tatsächlich sollten Eltern prüfen, ob die Zeiten im Versicherungsverlauf eingetragen sind.

Die Feststellung erfolgt in der Regel über eine Kontenklärung. Dabei werden fehlende Zeiten nachgewiesen und dem Rentenkonto zugeordnet.

Wer seine Kindererziehungszeiten nicht prüfen lässt, riskiert, dass Ansprüche bei der späteren Rentenberechnung fehlen. Das kann sich gerade bei mehreren Kindern spürbar auf die monatliche Rente auswirken.

Zusätzlich wichtig: Berücksichtigungszeiten

Neben den Kindererziehungszeiten gibt es Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung. Sie beginnen mit der Geburt des Kindes und können bis zum zehnten Geburtstag berücksichtigt werden.

Diese Zeiten erhöhen die Rente nicht immer direkt um einen festen Betrag. Sie können aber helfen, bestimmte Mindestversicherungszeiten zu erfüllen.

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Das ist vor allem für Menschen wichtig, die längere Zeit nicht versicherungspflichtig gearbeitet haben. Auch bei der Prüfung bestimmter Rentenarten können diese Zeiten von Bedeutung sein.

Brutto ist nicht gleich netto

Die genannten Beträge sind Bruttowerte der gesetzlichen Rente. Von der späteren Rente können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgehen.

Außerdem kann die Rente je nach Gesamteinkommen steuerpflichtig sein. Der Betrag, der tatsächlich auf dem Konto landet, kann deshalb niedriger ausfallen.

Trotzdem zeigen die Zahlen, dass Kindererziehungszeiten finanziell erheblich sein können. Drei Kinder können die Altersrente um mehrere Hundert Euro im Monat erhöhen.

Für wen sich eine Prüfung besonders lohnt

Eine Prüfung lohnt sich für Eltern, die Kinder erzogen haben und unsicher sind, ob alle Zeiten im Rentenkonto stehen. Das gilt besonders, wenn die Erwerbsbiografie Lücken enthält.

Auch Väter sollten die Regelungen kennen. Wurde die Erziehung überwiegend durch den Vater geleistet oder haben die Eltern eine Zuordnung erklärt, können die Zeiten auch ihm zugerechnet werden.

Besonders aufmerksam sollten Eltern sein, die im Ausland gelebt haben, getrennt erziehen oder mehrere Kinder in kurzen Abständen bekommen haben. In solchen Fällen kann die Zuordnung komplizierter sein.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine Mutter hat drei Kinder, die 1994, 1997 und 2001 geboren wurden. Sie war nach den Geburten jeweils mehrere Jahre zu Hause und arbeitete später wieder in Teilzeit.

Für jedes Kind werden ihr drei Jahre Kindererziehungszeit anerkannt. Zusammen ergeben sich neun Jahre, also rechnerisch rund neun Entgeltpunkte.

Ab Juli 2026 entspricht das 382,68 Euro monatlicher Bruttorente. Ohne die Anerkennung dieser Zeiten wäre ihre spätere Altersrente entsprechend niedriger.

Fazit: Drei Kinder können die Rente spürbar erhöhen

Drei Kinder können in der gesetzlichen Rentenversicherung einen erheblichen Rentenanspruch auslösen. Bei Kindern ab dem Geburtsjahr 1992 und voller Anrechnung liegt der rechnerische Wert ab Juli 2026 bei 382,68 Euro brutto im Monat.

Eltern sollten ihren Versicherungsverlauf deshalb sorgfältig prüfen. Wer fehlende Kindererziehungszeiten rechtzeitig klären lässt, kann seine spätere Rente deutlich verbessern.

Fragen und Antworten zu Kindererziehungszeiten und Rente

Wie viel Rente bringen drei Kinder?

Bei drei Kindern, die 1992 oder später geboren wurden, können bei voller Anrechnung bis zu neun Entgeltpunkte entstehen. Ab Juli 2026 entspricht das rechnerisch 382,68 Euro monatlicher Bruttorente.

Stimmen die 379 Euro mehr Rente für drei Kinder?

Die Angabe ist als grobe Näherung plausibel. Mit dem Rentenwert ab Juli 2026 liegt der rechnerische Betrag bei voller Anrechnung sogar bei 382,68 Euro brutto im Monat.

Bekommen beide Elternteile Kindererziehungszeiten?

Nein, für denselben Zeitraum kann immer nur ein Elternteil Kindererziehungszeiten erhalten. Bei gemeinsamer Erziehung wird die Zeit grundsätzlich der Mutter zugeordnet, wenn keine andere wirksame Erklärung vorliegt.

Müssen Kindererziehungszeiten beantragt werden?

Eltern sollten die Zeiten im Rahmen einer Kontenklärung feststellen lassen. Sind sie im Rentenkonto vorgemerkt, werden sie später bei der Rentenberechnung berücksichtigt.

Was gilt bei Kindern, die vor 1992 geboren wurden?

Für vor 1992 geborene Kinder werden derzeit bis zu 30 Monate Kindererziehungszeit berücksichtigt. Das sind zweieinhalb Jahre pro Kind und damit weniger als bei Kindern ab dem Geburtsjahr 1992.

Sind die genannten Beträge Nettorenten?

Nein, die Beträge sind Bruttowerte. Von der späteren Rente können Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie je nach Gesamteinkommen Steuern abgehen.