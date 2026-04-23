Rente: Weniger Rente durch Rechentrick, Bundesbank will Haltelinie aushebeln

Wer ab 2027 Rente bezieht, könnte über Jahre hinweg monatlich Geld verlieren, ohne dass ein Bescheid kommt oder ein Gesetz seinen Namen ändert. Das ist der Kern eines Vorschlags, den die Deutsche Bundesbank im März 2026 der Alterssicherungskommission vorgelegt hat: Die Berechnungsbasis für das Rentenniveau soll von 45 auf 47 Beitragsjahre angehoben werden.

Auf dem Papier würde das Rentenniveau damit von 48 auf rund 50 Prozent steigen. Was dabei verschwindet: die Schutzklausel, die Sonderanhebungen auslöst, wenn die Rentenentwicklung hinter den Löhnen zurückbleibt. Sie würde künftig deutlich seltener greifen – und damit würde jedes Jahr weniger ankommen, als das geltende Recht heute verspricht.

Der Vorschlag ist nicht neu: Die Bundesbank hatte ihn bereits 2016 formuliert. Dass er jetzt erneut auf den Tisch kommt, gibt ihm politisches Gewicht – die Alterssicherungskommission legt ihren Abschlussbericht bis Sommer 2026 vor, und ihre Empfehlungen werden zur Vorlage für Gesetzgebung.

DGB-Chefin Yasmin Fahimi nannte den Vorstoß einen „unehrlichen Rechentrick”. Die IG Metall spricht von einem „rentenpolitischen Etikettenschwindel”.

Was hinter diesen Vorwürfen steckt, was die Bundesbank entgegnet – und warum der Unterschied zwischen einer Rente mit 48 und einer mit 50 Prozent ausgewiesenem Rentenniveau im Geldbeutel eine vollkommen andere Bedeutung hat als auf dem Papier.

Was das Rentenniveau misst – und welche Falle in der Formel steckt

Das Rentenniveau – das Verhältnis einer Standardrente zum Durchschnittslohn – ist die wichtigste Kennzahl der gesetzlichen Rentenversicherung. Wer 45 Jahre lang zum Durchschnittsverdienst gearbeitet und Beiträge eingezahlt hat, erhält die sogenannte Standardrente. Aktuell liegt deren Verhältnis zum verfügbaren Durchschnittsentgelt bei 48 Prozent.

Dieser Wert entscheidet, ob und wann die gesetzliche Haltelinie greift – und damit, ob Renten stärker steigen als es die bloße Lohnentwicklung ergeben würde.

Genau hier setzt der Bundesbank-Vorschlag an. Würde die Standardrente künftig auf Basis von 47 statt 45 Beitragsjahren berechnet, würde dasselbe Verhältnis – Rente zu Lohn – rein rechnerisch höher ausfallen: etwa 50 Prozent statt 48 Prozent. Nicht weil die Renten gestiegen wären. Sondern weil die Bezugsgröße gewechselt hat.

Der Effekt: Die Haltelinie, die das Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent fixiert, würde fortan an einer anderen, höheren Messlatte gemessen. Sie würde seltener ausgelöst. Und damit würden Sonderanhebungen, die nach heutigem Recht Teil der Rentenanpassung sind, in vielen Jahren entfallen.

Die Standardrente nach 45 Beitragsjahren ist selbst eine politische Konvention. Bis Ende der 1980er Jahre galt eine 40-Jahre-Basis. Im Vorfeld des Rentenreformgesetzes 1992 wurde auf 45 Jahre umgestellt. Von 1988 bis 1990 wies die Bundesregierung sogar parallel zwei Standardrenten aus – mit 40 und mit 45 Jahren.

Was damals als Anpassung an veränderte Erwerbsbiografien galt, heißt aus heutiger Gewerkschaftsperspektive: Das Rentenniveau wurde nicht gestärkt, sondern kleiner gerechnet. Genau dieser Mechanismus würde sich wiederholen.

Wie der 47-Jahre-Vorschlag die Haltelinie praktisch aushebelt

Die Haltelinie von 48 Prozent ist seit dem 1. Januar 2026 gesetzlich bis zum 1. Juli 2031 verlängert – durch das Rentenpaket 2025, verankert in § 255e SGB VI. Sie funktioniert so: Wenn das nach der normalen Rentenanpassungsformel berechnete Rentenniveau unter 48 Prozent sinkt, wird der Rentenwert so weit angehoben, bis die Marke wieder erreicht ist. Diese Sonderanhebung finanziert der Bund aus Steuermitteln.

In der Praxis hat dieser Mechanismus bereits gegriffen. Zur Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 wären die Renten nach der normalen Formel um 4,05 Prozent gestiegen. Weil das Rentenniveau dabei unter 48 Prozent gefallen wäre, greift die Haltelinie: Die Renten steigen stattdessen um 4,24 Prozent. Der neue Rentenwert liegt bei 42,52 Euro je Entgeltpunkt statt der ohne Haltelinie geltenden 42,44 Euro. Die Differenz finanziert der Bund.

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Würde die Berechnungsbasis von 45 auf 47 Jahre umgestellt, wäre das Rentenniveau rechnerisch auf rund 50 Prozent gestiegen. Die Haltelinie von 48 Prozent wäre damit für mehrere Jahre außer Reichweite – sie würde erst ausgelöst, wenn das neu berechnete Niveau unter diesen höheren Referenzwert fiele.

In Jahren, in denen das Niveau auf der neuen Basis bei 49 oder 48,5 Prozent läge, würde keine Sonderanhebung ausgelöst. Der Bund spart. Die Rentner bekommen weniger, als ihnen nach heutigem Recht zusteht. Ohne Bescheid. Ohne Widerspruchsrecht. Nur durch die Verschiebung einer Formel.

Was bei 1.000 und 1.500 Euro Rente konkret weniger bleibt

Monika S., 64, aus Dortmund, geht 2027 in Rente. Sie hat 42 Jahre Beiträge gezahlt, davon drei Jahre Kindererziehungszeit angerechnet bekommen. Ihre Rente wird bei etwa 1.200 Euro brutto liegen. Nach heutigem Recht profitiert sie davon, dass die Haltelinie in Jahren mit zu schwacher Lohnentwicklung die Rentenanpassung nach oben drückt.

Das kostet den Bund – und genau das will die Bundesbank abschaffen. Nicht durch eine direkte Kürzung. Sondern dadurch, dass die neue Berechnungsbasis das Rentenniveau so hoch ausweist, dass die Schutzklausel fast nie mehr greift.

In Zahlen: Allein für 2026 bedeutet die Haltelinie für eine Rente von 1.000 Euro rund 1,90 Euro mehr im Monat gegenüber dem, was ohne Schutzklausel ausgezahlt würde – das sind 22,80 Euro mehr im Jahr. Bei 1.500 Euro sind es entsprechend 2,85 Euro mehr im Monat. Das klingt zunächst nach wenig. Der Effekt kumuliert sich aber: Jede Rentenanpassung setzt auf dem zuletzt festgesetzten Rentenwert auf.

Wer 2026 durch die Haltelinie eine höhere Basis erhält, profitiert in jedem Folgejahr von diesem Ausgangswert. Über die gesamte Haltelinienphase bis 2031 summieren sich diese Effekte deutlich – und nach Berechnungen, die dem Bundesarbeitsministerium zugeschrieben werden, kann der monatliche Vorteil der Haltelinie bei einer 1.500-Euro-Rente bis 2031 auf rund 35 Euro pro Monat anwachsen.

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Die Renten selbst wären durch den Bundesbank-Vorschlag nicht direkt gekürzt worden. Nur die statistische Berichterstattung darüber wäre besser – und das Geld, das Betroffene nach heutigem Recht erhalten hätten, bliebe in der Bundeskasse.

Wer profitiert – und wer zahlt die Zeche

Die Bundesbank begründet ihren Vorschlag nicht mit dem Ziel, Rentner zu benachteiligen. Ihre Argumentation: Wer länger arbeitet, zahlt länger Beiträge und sammelt mehr Entgeltpunkte. Mit dem schrittweise steigenden Rentenalter hätten die Menschen, die in Zukunft in Rente gehen, tatsächlich mehr Beitragsjahre hinter sich als heute.

Eine Berechnungsbasis von 47 Jahren spiegele die realen Erwerbsbiografien besser wider. Das ausgewiesene Rentenniveau sei dann kein optisches Niveau mehr, sondern ein tatsächliches – und der Beitragssatzanstieg würde gedämpft.

Das klingt schlüssig – bis man fragt, wem der Vorteil zugutekommt. Der Bund spart die Milliarden, die er sonst als Erstattung für die Haltelinienkosten hätte überweisen müssen. Die Beitragszahler werden entlastet.

Die Rentner dagegen erhalten weniger als sie nach heute geltendem Recht erhalten hätten – nicht durch einen Bescheid, nicht durch ein neues Gesetz, sondern durch eine Verschiebung der Referenzgröße. Arbeitgeberverbände und das Institut der deutschen Wirtschaft unterstützen den Vorschlag. Teile der Union hatten eine ähnliche Position bereits in Sondierungsgesprächen 2024/2025 eingenommen.

Die SPD lehnte dies damals ab. Der DGB betreibt eine eigene Rentenkommission als solidarischen Gegenentwurf – ihr Ansatz: Rentenniveau tatsächlich auf mindestens 50 Prozent anheben, nicht durch Rechenverschiebung, sondern durch höhere Bundesmittel.

Was jetzt noch zu entscheiden ist – und warum Sommer 2026 zählt

Die Alterssicherungskommission mit ihren 13 Mitgliedern – Co-Vorsitz Frank-Jürgen Weise und Prof. Constanze Janda – arbeitet seit dem 7. Januar 2026 und soll bis Ende Juni 2026 ihren Abschlussbericht vorlegen. Die Bundesbank-Stellungnahme ist eine von mehreren: Neben ihr haben DIHK, SoVD, VdK und DGB ihre Positionen eingebracht.

Die Bandbreite reicht von „47 Beitragsjahre als neue Berechnungsbasis” bis zu „Rentenniveau auf 53 Prozent anheben und alle Erwerbstätigen einbeziehen”. Die Kommission ist von politischen Weisungen unabhängig – ihre Empfehlungen sind nicht bindend, aber sie geben Regierung und Bundestag eine Vorlage für Gesetzgebung, die das Rentensystem für die gesamte Dekade nach 2026 prägt.

Das Rentenpaket 2025 enthält eine Berichtspflicht: Die Bundesregierung muss 2029 dem Bundestag darlegen, welche Maßnahmen nötig sind, um das Rentenniveau auch nach 2031 bei 48 Prozent zu halten. Wer bis dahin Rente bezieht, ist von diesen Entscheidungen direkt betroffen.

Was Betroffene jetzt tun können: Die Rentenanpassungsmitteilung, die ab Mitte Juni 2026 verschickt wird, genau prüfen. Wer neben der Rente Grundsicherung oder Wohngeld bezieht, sollte den angepassten Bescheid kontrollieren – bei der Anrechnung laufender Rentenanpassungen kommen Fehler vor, die durch fristgerechten Widerspruch behoben werden können.

Wer Fragen zu eigenen Rentenansprüchen hat, kann die Rentenberatung der Deutschen Rentenversicherung kostenlos nutzen. Wer in einer Interessenvertretung wie SoVD oder VdK aktiv ist oder werden möchte: Diese Verbände bündeln Bürgereingaben zur Alterssicherungskommission und leiten sie in den politischen Prozess.

Häufige Fragen zum Bundesbank-Vorschlag

Würden die Renten durch den 47-Jahre-Vorschlag direkt sinken?

Nein. Laufende Renten würden nicht gekürzt. Der Effekt ist indirekter: Die gesetzliche Haltelinie würde seltener greifen, weil das Rentenniveau rechnerisch höher ausgewiesen wäre. Sonderanhebungen würden entfallen, die nach heutigem Recht für stärkere Rentenanpassungen sorgen. Über viele Jahre summiert sich das zu einem realen Verlust gegenüber dem, was das geltende Recht heute verspricht.

Ist der Bundesbank-Vorschlag bereits beschlossen?

Nein. Es handelt sich um eine Empfehlung in der Stellungnahme der Deutschen Bundesbank vom 12. März 2026. Die Alterssicherungskommission legt ihren Bericht bis Ende Juni 2026 vor. Politische Entscheidungen stehen aus.

Was ist der Unterschied zwischen dem Rentenniveau und meiner individuellen Rente?

Das Rentenniveau ist eine abstrakte Kennzahl: Es gibt an, wie hoch die fiktive Standardrente (45 Beitragsjahre, Durchschnittsverdienst) im Verhältnis zum aktuellen Durchschnittslohn ist. Ihre persönliche Rente hängt von Ihren tatsächlichen Entgeltpunkten und dem aktuellen Rentenwert ab. Das Rentenniveau beeinflusst aber indirekt Ihre Rente – weil es steuert, wie stark der Rentenwert in Jahren mit zu schwacher Lohnentwicklung angehoben wird.

Betrifft das auch Erwerbsminderungsrenten?

Indirekt ja. Der Rentenwert, der durch die Haltelinie gesichert wird, gilt für alle Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung – also auch für Erwerbsminderungsrenten. Würde die Haltelinie seltener greifen, fiele auch das Plus bei Sonderanhebungen geringer aus.

Wann entscheidet die Alterssicherungskommission?

Der Abschlussbericht ist bis Ende Juni 2026 geplant. Er dient als Grundlage für Gesetzgebung, ist selbst aber nicht bindend – die politische Entscheidung liegt bei Bundestag und Bundesregierung, voraussichtlich ab 2027.

Deutsche Rentenversicherung: Rentenanpassung 2026: Renten steigen im Juli um 4,24 Prozent

Deutsche Bundesbank: Stellungnahme zur Alterssicherungskommission, 12. März 2026

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Alterssicherungskommission 2026