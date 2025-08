Rente: Rentenkasse zweckentfremdet – So zahlen Millionen Rentner drauf

Lesedauer 2 Minuten

Der Bundestag darf der Rentenversicherung Aufgaben zuschieben, für die nie Beiträge geflossen sind. Solche „nicht beitragsgedeckten Leistungen“ kosten jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge und wälzen gesamtgesellschaftliche Lasten auf alle Beitragszahlenden ab.

Was bedeutet „nicht beitragsgedeckt“ genau?

Wer jahrzehntelang in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, erwartet, dass die spätere Rente aus diesen Beiträgen stammt. Doch der Gesetzgeber weist dem System zusätzlich Aufgaben zu, für die nie Kassenbeiträge entrichtet wurden. Beispiele:

Kindererziehungszeiten vor 1992 – Allein 2023 flossen dafür über 20 Mrd. € aus der Rentenkasse (Quelle: Deutsche Rentenversicherung).

– Allein 2023 flossen dafür über 20 Mrd. € aus der Rentenkasse (Quelle: Deutsche Rentenversicherung). Facharbeiterregelungen in der früheren DDR – Rentenaufwertungen, die den Übergang ins gesamtdeutsche Recht abfedern.

Diese Leistungen fördern sozialen Ausgleich – sie sind also politisch gewollt, aber nicht durch Beiträge finanziert.

Warum betrifft das auch Sie ohne Bürgergeld-Bezug?

Viele Ruheständler meinen, das Thema ginge sie nichts an, solange sie keine Sozialleistungen beantragen. Ein Irrtum:

Die Rentenversicherung finanziert nicht beitragsgedeckte Aufgaben zunächst aus dem gemeinsamen Topf.

Fehlt Geld, helfen Bundeszuschüsse – doch die fallen laut aktueller Statistik jedes Jahr um Milliarden zu niedrig aus.

Unzureichende Steuererstattung belastet die Rentenkasse dauerhaft. Langfristig drohen Leistungsanpassungen oder höhere Beitragssätze – beides kann Ihre Rente mindern oder die Beiträge Ihrer Kinder erhöhen.

Streitpunkt Finanzierung: Bund versus Beitragszahler

Die Bundesregierung erklärt, das Parlament dürfe der Rentenversicherung Pflichten auferlegen, die gesellschaftliche Aufgaben erfüllen. Gleichzeitig legt sie fest, in welchem Umfang Steuern oder Beiträge diese Pflichten decken. Ein Rechtsanspruch auf vollständige Erstattung existiert nicht. 2023 musste die Rentenkasse daher laut interner Berechnung rund 40 Mrd. € Überlast schultern – Geld, das eigentlich für Altersrenten vorgesehen war.

Zahlenbeispiel: Kinder großgezogen, Rentenkasse belastet

Eine Mutter, die 1985 Zwillinge bekam, erhält für die Erziehungszeiten Rentenpunkte, obwohl sie damals häufig gar nicht voll arbeiten konnte. Diese Anerkennung entspricht heute knapp 216 € Monatsrente – ein wichtiger Ausgleich. Finanziert wird er jedoch nicht aus Familiensteuern, sondern aus dem Rententopf. Rentner ohne Kinder zahlen damit indirekt mit.

Folgen für die eigene Rente

Rentenanpassung: Wenn der Beitragstopf schrumpft, steigt das Risiko kleinerer Rentenanpassungen. Beitragssatz: Sinkende Rücklagen können künftige Beitragserhöhungen erzwingen – Ihre Kinder oder Enkel zahlen dann mehr. Nachhaltigkeitsfaktor: Dieses Steuerungsinstrument reagiert auf das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Rentnern. Werden versicherungsfremde Leistungen nicht vom Bund beglichen, kippt das Verhältnis zulasten der Bestandsrentner.

Politische Optionen – und was Sie fordern können

Klare Abgrenzung: Experten verlangen eine transparente Liste aller nicht beitragsgedeckten Leistungen. Nur so lässt sich berechnen, wie viel Geld dem Rententopf entzogen wird.

Vollständige Steuerfinanzierung: Würde der Bund alle gesellschaftlichen Leistungen aus Steuermitteln zahlen, könnten Beiträge stabiler bleiben.

Jährlicher Kassensturz: Ein automatischer Ausgleichsmechanismus würde verhindern, dass offene Rechnungen jahrelang wachsen.

Sie können Ihren Abgeordneten darauf ansprechen. Fragen Sie konkret, ob er oder sie sich für eine gerechte Verteilung zwischen Steuer- und Beitragszahlern einsetzt. Je mehr Stimmen diese Forderung unterstützen, desto schwerer fällt der Politik das Wegducken.

Blick nach vorn: Demografie verschärft das Problem

Schon heute kommen rund 38 Rentner auf 100 Beitragszahler. Bis 2035 steigt die Quote auf voraussichtlich 48. Je mehr nicht beitragsgedeckte Leistungen im System verbleiben, desto stärker wird jede Alterskohorte belastet. Das Zeitfenster für eine Reform schließt sich.

Gerechte Finanzierung schützt alle Rentner

Nicht beitragsgedeckte Leistungen erfüllen wichtige Aufgaben, doch ihre Finanzierung gehört in den Bundeshaushalt – nicht in die Rentenformel. Setzt sich dieses Prinzip durch, profitieren Rentner: Ihre Bezüge bleiben planbar und das Vertrauen in die gesetzliche Rente wächst. Bleibt alles beim Alten, drohen steigende Beiträge und sinkende Netto-Renten.