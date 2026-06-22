Pflegegrad und Hitzewelle: Das müssen die Pflege- und Krankenkassen jetzt zahlen

Wer zu Hause gepflegt wird und einen Pflegegrad hat, hat bei Hitzewellen konkrete Leistungsansprüche. Die Pflegekasse zahlt bis zu 4.180 Euro Zuschuss für den Einbau einer Klimaanlage, und ein Sozialgericht hat 2025 geurteilt, dass Ablehnungen solcher Anträge rechtswidrig sein können.

Dazu kommt ein monatlicher Entlastungsbetrag von 131 Euro für zusätzliche Unterstützung. Wer nicht beantragt, verliert bares Geld.

Klimaanlage als Pflegeleistung: Was die Pflegeversicherung zahlen muss

Die Pflegekasse kann einen Zuschuss von bis zu 4.180 Euro für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen gewähren. Als wohnumfeldverbessernde Maßnahmen gelten bauliche oder technische Anpassungen der Wohnung, die die häusliche Pflege erheblich erleichtern oder eine selbstständigere Lebensführung ermöglichen.

Genau diese beiden Kriterien erfüllt eine Klimaanlage bei hitzeanfälligen Pflegebedürftigen. Das Sozialgericht Mainz entschied am 20. März 2025, dass eine Pflegekasse den Klimaanlagen-Zuschuss nicht pauschal als „unwirtschaftlich” ablehnen darf (Az. S 9 P 76/23).

Das Gericht urteilte: Angesichts des Klimawandels ist eine Klimaanlage kein Luxus mehr, sondern allgemeiner Wohnstandard.

Die Voraussetzung ist ein individueller Nachweis. Die Pflege muss durch die Klimaanlage konkret erleichtert werden, und die pflegebedürftige Person muss nachweislich hitzeanfällig sein. Ein ärztliches Attest, das die besondere Wärmeanfälligkeit bei der jeweiligen Erkrankung belegt, ist das wichtigste Dokument für den Antrag.

Ohne dieses Attest lehnen Pflegekassen fast immer ab. Was der Zuschuss nicht abdeckt, trägt die pflegebedürftige Person selbst. Und was passiert, wenn die Pflegekasse trotzdem ablehnt?

Pflegekasse lehnt Klimaanlage ab: So widersprechen Sie erfolgreich

Viele Pflegekassen lehnen solche Anträge reflexartig ab. Das Mainzer Urteil gilt zunächst nur für den entschiedenen Einzelfall. Es zeigt aber die Richtung: Wer eine Ablehnung ohne individuelle Prüfung der Pflegesituation bekommt, kann diese Ablehnung mit dem Urteil direkt angreifen.

Das Landessozialgericht NRW entschied am 30. Januar 2025 in einem anderen Fall gegen die Klägerin, weil dort der individuelle Nachweis der Pflegeerleichterung fehlte.

Die Rechtslage ist nicht eindeutig. Die Beweislast liegt aber bei der Pflegekasse: Sie muss darlegen, warum die Maßnahme im konkreten Fall die Pflege nicht erheblich erleichtert.

Wer einen Ablehnungsbescheid bekommt, legt innerhalb eines Monats schriftlich Widerspruch ein. Die Begründung: Verweis auf § 40 Abs. 4 SGB XI und das Urteil des SG Mainz vom 20.03.2025 (S 9 P 76/23), kombiniert mit dem ärztlichen Attest.

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Antwortet die Pflegekasse nicht innerhalb von drei Wochen auf den Antrag und nennt keinen Grund für die Verzögerung, gilt die Leistung per Genehmigungsfiktion als bewilligt. Neben dem Klimaanlagen-Zuschuss gibt es eine zweite Leistung, die kaum jemand nutzt, obwohl sie sofort und ohne Widerspruch einsetzbar ist.

Entlastungsbetrag: 131 Euro monatlich für Hitzeschutz-Hilfe einsetzen

Jede pflegebedürftige Person mit Pflegegrad 1 bis 5, die zu Hause gepflegt wird, hat Anspruch auf den Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro pro Monat. Seit dem 1. Januar 2026 gilt dieser erhöhte Betrag.

Er ist zweckgebunden: Das Geld fließt nicht bar aus, sondern erstattet Kosten für anerkannte Entlastungsleistungen. Das sind zum Beispiel Stunden einer nach Landesrecht anerkannten Alltagshilfe, die in der Hitze einspringt und pflegende Angehörige ablöst.

Der Betrag kumuliert, wenn er nicht monatlich ausgeschöpft wird. Nicht genutztes Geld aus dem laufenden Kalenderjahr verfällt erst am 30. Juni des Folgejahres. Wer seit Januar 2026 den Entlastungsbetrag nicht genutzt hat, kann bis zu 786 Euro angesammelt haben.

Das reicht für mehrere Wochen intensive Unterstützung hintereinander. Der Anspruch entsteht automatisch mit dem Pflegegrad, ohne gesonderten Antrag. Die Kostenerstattung erfolgt gegen Vorlage von Belegen bei der Pflegekasse. Für Bezieher von Sozialhilfe kommt noch ein weiterer Hebel hinzu.

Sozialhilfeempfänger: Was das Sozialamt bei erhöhten Stromkosten zahlen muss

Wer Sozialhilfe bezieht und pflegebedürftig ist, kann beim Sozialamt höhere Stromkosten für Klimageräte als Mehrbedarf geltend machen. Das Sozialamt kann den Regelsatz im Einzelfall anheben, wenn ein dauerhafter Mehrbedarf nachgewiesen wird, der durch den normalen Regelsatz nicht abgedeckt ist.

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Der Betrieb einer medizinisch notwendigen Klimaanlage oder eines Ventilators kann solche Mehrkosten verursachen, die über einen Monat hinaus anfallen.

Wer diesen Weg geht, stellt beim Sozialamt einen formlosen Antrag auf abweichende Regelsatzfestsetzung nach § 27a Abs. 4 SGB XII und belegt die tatsächlichen Mehrkosten durch Stromrechnungen und ein ärztliches Attest.

Einen pauschalen Anspruch gibt es nicht. Das Sozialamt prüft den Einzelfall. Wer einen Ablehnungsbescheid erhält, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch.

Antrag stellen: So gehen pflegende Angehörige heute noch vor

Für den Klimaanlagen-Zuschuss stellen pflegende Angehörige oder die pflegebedürftige Person selbst einen schriftlichen Antrag bei der Pflegekasse. Nötig sind drei Dinge.

Erstens ein ärztliches Attest, das Hitzeanfälligkeit und deren Auswirkung auf die Pflegesituation belegt.

Zweitens ein Kostenvoranschlag des Handwerkers.

Drittens eine kurze Begründung, warum der Einbau die Pflege erheblich erleichtert. Der Antrag muss vor dem Einbau gestellt werden. Wer erst baut und dann beantragt, bekommt nichts erstattet.

Für den Entlastungsbetrag genügt es, eine nach Landesrecht anerkannte Alltagshilfe zu beauftragen und die Rechnung bei der Pflegekasse einzureichen. Die Liste anerkannter Anbieter stellt die Pflegekasse auf Anfrage bereit; alternativ hilft der Pflegestützpunkt (eine kostenlose kommunale Beratungsstelle).

Wer das Urteil des SG Mainz kennt und das Attest hat, dreht die Beweislast um. Nicht der Antragsteller muss beweisen, dass die Klimaanlage nötig ist. Die Pflegekasse muss beweisen, dass sie es nicht ist.

Häufige Fragen zu Hitzeschutz und Pflegeleistungen

Bekomme ich den Klimaanlagen-Zuschuss auch bei Pflegegrad 1?

Ja. Der Anspruch auf Zuschüsse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen besteht ab Pflegegrad 1. Entscheidend ist nicht der Pflegegrad, sondern der Nachweis, dass die Maßnahme die häusliche Pflege erheblich erleichtert oder eine selbstständigere Lebensführung wiederherstellt.

Das ärztliche Attest, das die Hitzeanfälligkeit und deren konkrete Pflegeauswirkung belegt, ist deshalb zentraler als der Pflegegrad selbst.

Was gilt, wenn die Pflegekasse zu lange nicht antwortet?

Entscheidet die Pflegekasse nicht innerhalb von drei Wochen nach Antragseingang und nennt keinen Grund für die Verzögerung, gilt die beantragte Leistung per Genehmigungsfiktion als bewilligt. Das bedeutet: Der Antrag ist rechtlich genehmigt, auch ohne ausdrücklichen Bescheid.

Bei Beteiligung des Medizinischen Dienstes verlängert sich die Frist auf fünf Wochen. Wer sieht, dass die Frist abläuft, schreibt der Pflegekasse sofort und dokumentiert das Datum.

Gilt der Entlastungsbetrag auch in Mietwohnungen?

Der Entlastungsbetrag selbst ist an den Pflegegrad gebunden, nicht an Eigentum oder Miete. Beim Klimaanlagen-Zuschuss ist das anders: Mieter benötigen die Zustimmung des Vermieters für einen Festeinbau.

Fehlt diese, scheidet eine fest installierte Klimaanlage aus. Ein mobiles Klimagerät hingegen kann über nach Landesrecht anerkannte Anbieter beschafft und mit dem Entlastungsbetrag abgerechnet werden.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch XI — § 40 Pflegehilfsmittel und wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch XI — § 45b Entlastungsbetrag (Stand 01.01.2026, BGBl. 2025 I Nr. 371) Sozialgericht Mainz: Pressemitteilung 1/2025 zum Urteil S 9 P 76/23 (20.03.2025), Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch XII — § 27a Notwendiger Lebensunterhalt, Regelbedarfe und Regelsätze

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch V — § 33 Hilfsmittel